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Илюхин Максим



11.02.2025 Агентство недвижимости InDreams (Таиланд) перешло на российскую CRM-систему BPMSoft 1
03.12.2024 Компания Reffection успешно завершила миграцию на BPMSoft 1
11.11.2024 «Доброфлот» автоматизировал управление сервисными запросами с помощью BPMSoft 1
18.06.2024 «BMI Россия» автоматизирует дилерские продажи в CRM-системе на базе BPMSoft 1
29.05.2024 «Атлантис-Пак» повышает эффективность бизнеса с новой CRM BPMSoft версии 1.3 1
23.04.2024 ГК «Петровский» улучшила конверсию продаж с помощь CRM на базе BPMSoft более чем на 10% 1
01.12.2011 ПАК Altell Neo интегрирован с USB–токеном «Рутокен» 1
07.09.2010 DLP-Russia 2010 продолжает прирастать спонсорами 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Илюхин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Лансофт 49 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 17 1
InfoWatch - Инфовотч 1016 1
Код Безопасности 621 1
Информзащита 762 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 1
AltEll - АльтЭль 26 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Quest Software 41 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Доброфлот 16 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
Петровский ГК 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1188 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4495 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8488 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6690 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4705 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 507 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1154 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2495 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1051 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3545 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4153 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3177 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1702 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3827 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4240 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6120 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10005 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4029 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1905 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 108 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 250 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 1
AltEll Neo 10 1
Ковешников Михаил 2 1
Мацыха Вячеслав 1 1
Гнатко Роман 10 1
Чернецова Инесса 1 1
Шурунов Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1525 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 1
Европа 21791 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3961 1
Россия - СФО - Новосибирск 4315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 2
Энергетика - Energy - Energetically 5100 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 255 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5142 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7862 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1446 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1001 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 1
Английский язык 6651 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
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