Biocodex завершила миграцию на российскую CRM-систему BPMSoft

Международная независимая фармацевтическая компания Biocodex завершила проект по миграции с иностранной CRM на отечественную low-code платформу BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовую линейку ИТ-холдинга Lansoft). Проект, реализованный специалистами системного интегратора Onellect, позволил обеспечить соответствие требованиям законодательства России. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Поводом для миграции стал уход с российского рынка международных CRM-платформ. Перед компанией стояла сложная задача: найти гибкое и функциональное отечественное решение, которое обеспечивало бы непрерывность бизнеса, хранение данных на серверах в России и возможность быстрой адаптации процессов. После тщательного анализа российских систем выбор сделан в пользу low-code платформы BPMSoft, которая обеспечивает полную совместимость с бизнес-процессами фармацевтической компании.

Проект стартовал в ноябре 2023 г., а его завершение и полный переход пользователей состоялись в начале 2025 г. Ключевой задачей проекта была бесшовная адаптация многочисленных кастомных процессов, созданных в предыдущей системе. В ходе миграции было перенесено более 50 тыс. контактов, 60 тыс. контрагентов, 200 тыс. активностей и свыше 1 млн записей других объектов, что позволило сохранить привычную логику работы для более чем 200 пользователей.

Екатерина Потапова, SFE-менеджер Biocodex: «Главной целью внедрения BPMSoft стала работа с современной CRM-системой, отвечающей как текущим, так и будущим задачам компании. Для нас критически важно выстраивать долгосрочные и прозрачные отношения с врачами, чему способствует предоставление медицинским представителям полной истории взаимодействий. Кроме того, мы ставили задачу расширить систему показателей для объективной оценки эффективности работы сотрудников».

BPMSoft стал для полевых команд компании основным рабочим инструментом, предоставив им мобильное приложение для доступа к клиентской базе, фиксации результатов визитов и оценки лояльности врачей непосредственно во время встреч.

Руководители регионов и тренеры получили детализированный инструмент контроля: возможность проводить двойные и следовые визиты, отслеживать местоположение сотрудников во время взаимодействия с врачами, анализировать выполнение сценариев работы и участие в мероприятиях, а встроенные отчеты и дашборды позволили видеть изменения в реальном времени.

Low-code подход позволил команде Biocodex самостоятельно вносить изменения в процессы без постоянного привлечения разработчиков. Кроме того, была успешно реализована интеграция с сервисами «Яндекса», включая маршрутизацию и облачное хранение данных, что значительно облегчило работу с большими файлами и автоматизировало процесс планирования визитов.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

Результаты внедрения: сокращено время на планирование и отчетность у полевых сотрудников на 40%; сокращено время планирования маршрутов с 2,5 часов до 30 минут в неделю; структурированы данные с полей для глубокого анализа и повышения качества обратной связи; ускорено внесение изменений в рабочие процессы до одного рабочего дня; повышены скорость, качество и предсказуемость ключевых бизнес-процессов.

Екатерина Потапова, SFE-менеджер Biocodex: «Мы уверенно внедряем инновации и открыты к передовым решениям, которые повышают эффективность работы наших сотрудников, оптимизируют бизнес-процессы и одновременно снижают углеродный след компании. Мы стремимся не только соответствовать современным стандартам, но и задавать новые – через технологичность, экологичность и заботу о будущем».

Евгений Утков, генеральный директор Onellect: «Миграция Biocodex на BPMSoft стала наглядным подтверждением того, что зрелые российские платформы способны закрывать сложные отраслевые требования и обеспечивать высокий уровень кастомизации без потери производительности. Мы совместно с командой Biocodex проделали комплексную и многоэтапную работу по переносу данных и логики CRM, сохранив все настройки, интеграции и пользовательский опыт. Благодаря совместной работе и аккуратному подходу к каждому элементу системы переход прошел плавно и предсказуемо, а результат – полностью готовая к развитию, масштабируемая и технологичная CRM-среда».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Для фармацевтического рынка критична точность и предсказуемость процессов. Low-code подход BPMSoft позволяет адаптировать CRM под задачи компании в считанные дни. Biocodex получила инструмент, который развивается вместе с бизнесом – быстро и безопасно».

