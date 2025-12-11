Разделы

Biocodex Биокодекс


Biocodex – семейная международная фармацевтическая компания.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 4 066 383 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 4 066 383 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 4 066 383 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.12.2025 Biocodex завершила миграцию на российскую CRM-систему BPMSoft 2
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 2
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
14.12.2018 Biocodex автоматизировала договорные процессы с DirectumRX 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Biocodex и организации, системы, технологии, персоны:

8992 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 4
Comindware - Колловэар 178 4
Ланит - Норбит - Norbit 407 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
Naumen - Наумен 684 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 2
Biocad - Биокад 85 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 1
SAP SE 5429 1
Yandex - Яндекс 8440 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 1
Oracle Corporation 6869 1
Telegram Group 2576 1
Visiology - Визиолоджи 82 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
ST - Системные технологии 68 1
Системы документооборота 511 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 3
Альфа-Банк 1869 3
Hyundai Motor Company 419 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
ВкусВилл - Избёнка 185 3
АльфаСтрахование СГ 354 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 3
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 54 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 3
Фора Банк 74 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
ТрансФин-М 10 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 15 3
ОТЭКО ГК 27 3
Спортмастер - Sportmaster 191 2
Кофемания 70 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Gett 86 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 975 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 3
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11467 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 7
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1603 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1378 5
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 625 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1270 5
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 391 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4041 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4478 4
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 115 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5266 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1396 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7619 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7285 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1329 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
Электронный документ - Electronic document 1531 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5651 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9388 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 2
Rakuten Viber 650 1
Microsoft Office 3954 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 241 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 834 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 1
1С:Документооборот КОРП 89 1
Microsoft Graph 13 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Google Forms - Google Формы 77 1
Visiology ViQube - СУБД 12 1
Visiology ИАС BI-платформа 39 1
Microsoft Access 60 1
ELMA BPM 36 1
Архивный фонд РФ 111 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 13 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
ELMA ECM 8 1
Михеев Дмитрий 40 9
Бычков Николай 11 5
Чепакин Андрей 27 4
Волкова Ольга 7 4
Новожилов Алексей 20 4
Королев Вадим 5 4
Лебедев Владимир 82 3
Степанов Сергей 25 3
Никулин Иван 4 3
Еремина Елена 8 3
Барков Алексей 37 3
Постарнаков Андрей 5 3
Васильева Екатерина 17 3
Зарьянов Алексей 11 3
Минаев Алексей 11 3
Васильев Алексей 18 3
Кравченко Александр 17 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Фридкин Станислав 10 3
Лазарев Николай 21 3
Алешкин Сергей 65 3
Решетников Андрей 6 3
Юсупов Аркадий 4 3
Суровцев Владимир 18 3
Бирюков Артем 10 3
Гребеник Геннадий 50 3
Вавра Владимир 23 3
Раскина Ирина 24 3
Слученков Антон 18 3
Пугачева Ольга 7 3
Простоквашин Игорь 30 3
Бурякова Анастасия 6 3
Наймарк Александр 7 3
Лукьянов Алексей 3 3
Букин Кирилл 4 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Маланов Антон 3 3
Лукьяненко Роман 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 156943 8
Европа 24638 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 1
Украина 7796 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 480 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Молекула - Molecula 1083 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2383 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
Gartner - Гартнер 3609 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
