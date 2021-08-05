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CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021"

CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 14 сентября.

Подать заявку на участие:

Основные вопросы конференции:

Российский рынок BPM

  • Как повлияла ускоренная цифровизация бизнеса на рынок BPM?
  • Чего ожидают заказчики от российских BPM-решений?
  • BPM в бизнесе крупных компаний
  • Доступные BPM-решения для среднего и малого бизнеса

Технологии

  • RPA-решения как драйвер популярности BPM-систем
  • Как быстро интегрировать в BPM новые технологии
  • Интегрируем BPM c системой унифицированных коммуникаций
  • Как Low-code решения сокращают затраты на внедрение BPM
  • Наступает время No-code
  • Примеры внедрения интернета вещей в BPMS

BPM на практике

  • BPM как основа цифрового контура компании
  • Автоматизация рутины: как соблюсти баланс между гибкостью системы и запросами пользователей
  • Какие задачи решает искусственный интеллект в BPM
  • Сможет ли BPM поглотить остальные средства автоматизации - СЭД, CRM, ECM?
  • Российские и зарубежные BPM-решения

На конференции выступят:

  • Павел Соколов, Директор ДИС, BIOCAD
  • Дмитрий Михеев, ИТ-директор, Biocodex
  • Мария Давыдкина, Руководитель направления организационного развития, Спортмастер
  • Владимир Иванушкин, Руководитель направления Управления перспективного и организационного развития, Зарубежнефть
  • Светлана Чаплинская, Руководитель программы проектов "Счастливый сотрудник", ФК Открытие
  • Владимир Лебедев, Руководитель проектов, Московский кредитный банк
  • Илья Садовенко, Директор по информационным технологиям, Mary Kay Europe
  • Николай Бычков, Руководитель практики RPA, Mary Kay Europe
  • Степан Люкманов, Руководитель Продукта Retail Import Export System, Леруа Мерлен Восток
  • Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews
  • Представитель компании ELMA

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