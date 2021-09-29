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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Садовенко Илья
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 67
Садовенко Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Быстров Константин 19 13
|Козырь Сергей 30 12
|Абакумов Евгений 103 11
|Разгуляев Валерий 18 10
|Гришина Дарья 15 10
|Дьяченко Валерий 66 10
|Белоусов Максим 59 10
|Сотин Денис 102 10
|Прохорова Алла 45 10
|Балякин Андрей 13 10
|Рыбаков Александр 24 10
|Чикунов Андрей 16 10
|Семенихин Игорь 37 10
|Строкович Антон 45 9
|Староверов Денис 14 8
|Сабынин Андрей 23 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Муравлев Александр 15 7
|Лысенко Эдуард 209 7
|Чаркин Евгений 182 7
|Ефремова Алена 8 7
|Базалей Наталья 14 6
|Хрусталев Александр 31 6
|Скородумов Олег 17 6
|Смирнов Александр 44 6
|Тищенко Юрий 14 6
|Потёмкин Роман 20 6
|Клеев Владимир 9 6
|Атанесов Саргис 13 6
|Зайцев Николай 28 6
|Кравченко Денис 24 6
|Алябьев Андрей 27 6
|Николаев Евгений 13 6
|Шалимов Александр 9 6
|Пшиченко Дмитрий 19 6
|Сафронов Юрий 61 6
|Румянцева Ольга 45 6
|Чекель Павел 15 6
|Мухин Максим 18 6
|Леоничев Алексей 14 6
|CNews Analytics 1991 3
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2194 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766332, в очереди разбора - 670018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766332, в очереди разбора - 670018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru