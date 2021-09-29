Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Садовенко Илья


29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
05.08.2021 CNews приглашает принять участие в конференции "Business Process Management 2021" 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 2
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
04.02.2020 Как выбрать облачного провайдера? [Ход мыслей конечного клиента] 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 2
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 3
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.12.2017 Mary Kay будет использовать аналитическую платформу Polymatica в Европе 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
03.06.2016 Главные ИТ-темы в ритейле: 54-ФЗ, управление лояльностью и поиск недорогих альтернатив 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1

Публикаций - 60, упоминаний - 67

Садовенко Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 14
VK - Mail.ru Group 2485 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 8
Ланит ГК 1159 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
IBM 3551 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
Instabank - Инстабанк 12 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Diasoft - Диасофт 354 3
Schneider Electric 409 3
АйТи 752 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Ситилабс 25 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
Samsung Electronics 5702 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 2
Ланит Омни 17 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 2
Центр2М - Center2М 47 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Google LLC 7161 2
3761 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Rimini Street 38 2
Dell EMC 2413 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 31
Новард Управляющая компания - Novard 67 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Уралсиб Банк 390 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 10
X5 Group 599 10
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 10
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 10
Мелстон ГК 11 10
Yves Rocher - Ив Роше 29 8
Открытие ФК 538 7
Альфа-Банк Казахстан 16 7
Пробизнесбанк АКБ 109 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
ВТБ Банк Москвы 372 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
МДМ Банк 150 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 5
Почта России ПАО 1574 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Норникель - Норильский никель 178 4
Аэрофлот 493 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 4
Альфа-Банк 1127 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 4
Рольф 39 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 4
Азия Цемент 10 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Правительство Москвы 653 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Правительство РФ 2207 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Федеральное казначейство России 766 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Big Data - Большие данные 1136 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
DevOps - Development и Operations 297 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Виртуализация 71 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Умное ЖКХ 12 1
SRE - Site Reliability Engineering 6 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
OpenStack 347 1
Kubernetes 307 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
IBM Cognos BI 143 2
Google Android 10751 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
SQL - Язык программирования 434 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 97 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
VMware SDDC Validated Designs 1 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 31 1
SUSE CaaS Platform 5 1
SUSE Cloud Application Platform 4 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Dell Technologies Cloud 5 1
Booking.com 75 1
VMware vSphere 281 1
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Microsoft Office 1946 1
Быстров Константин 19 13
Козырь Сергей 30 12
Абакумов Евгений 103 11
Разгуляев Валерий 18 10
Гришина Дарья 15 10
Дьяченко Валерий 66 10
Белоусов Максим 59 10
Сотин Денис 102 10
Прохорова Алла 45 10
Балякин Андрей 13 10
Рыбаков Александр 24 10
Чикунов Андрей 16 10
Семенихин Игорь 37 10
Строкович Антон 45 9
Староверов Денис 14 8
Сабынин Андрей 23 7
Стуров Дмитрий 25 7
Муравлев Александр 15 7
Лысенко Эдуард 209 7
Чаркин Евгений 182 7
Ефремова Алена 8 7
Базалей Наталья 14 6
Хрусталев Александр 31 6
Скородумов Олег 17 6
Смирнов Александр 44 6
Тищенко Юрий 14 6
Потёмкин Роман 20 6
Клеев Владимир 9 6
Атанесов Саргис 13 6
Зайцев Николай 28 6
Кравченко Денис 24 6
Алябьев Андрей 27 6
Николаев Евгений 13 6
Шалимов Александр 9 6
Пшиченко Дмитрий 19 6
Сафронов Юрий 61 6
Румянцева Ольга 45 6
Чекель Павел 15 6
Мухин Максим 18 6
Леоничев Алексей 14 6
Россия - Российская федерация - РФ 57544 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 19
Восточная Европа 1682 9
Казахстан - Республика 2641 8
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Польша - Республика 831 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
США - Кремниевая долина 399 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Украина 3378 1
Грузия 692 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 48
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 9
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews Analytics 1991 3
Juniper Research 278 1
Gartner 2194 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 23
CNews AWARDS 291 19
CNews APPWards 36 6
CNews Баттл 34 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766332, в очереди разбора - 670018.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще