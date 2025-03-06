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Microsoft Graph
Microsoft Graph и организации, системы, технологии, персоны:
|Satya Nadella - Сатья Наделла 200 4
|Ермаков Александр 29 1
|Panay Panos - Панай Панос 18 1
|Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 7 1
|Садовенко Илья 65 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Соколов Павел 14 1
|Бычков Николай 11 1
|Люкманов Степан 3 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Лебедев Владимир 69 1
|Myerson Terry - Майерсон Терри 64 1
|Холинов Андрей 18 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Давыдкина Мария 2 1
|The Verge - Издание 560 1
|Ars Technica 423 1
|Мобильные системы 116 1
|Microsoft Worktrend Index 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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