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Microsoft Graph


06.03.2025 Хакера Lazarus добавили в свой арсенал новый бэкдор и атакуют им управленцев 1
09.07.2024 Хакеры шпионят за госорганами России через Dropbox, Microsoft Graph и даже Yandex Cloud 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений 1
10.04.2020 Microsoft рассказала о новых трендах организации труда 1
07.10.2019 Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт» 1
03.06.2019 Следите за появлением новых технологий 1
10.05.2018 Всё самое интересное с Microsoft Build 2018 и Google I/O 2018 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1
28.03.2018 VMware обновила платформу Workspace One 1
12.05.2017 Microsoft анонсировала выход обновления Windows 10 Fall Creators Update 1
15.03.2017 Microsoft Teams стал доступен пользователям Office 365 на 19 языках 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Microsoft Graph и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24695 10
SAP SE 5293 4
Qualcomm Technologies 1833 2
Xiaomi 1759 2
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ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
Samsung - Harman - JBL 219 1
Biocad - Биокад 82 1
K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
Comindware - Колловэар 159 1
Defender 132 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 1
Астаманьяна - сеть кофеен 3 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 561 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Expedia Group 134 1
Alaska Airlines 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Unsplash 855 1
Biocodex - Биокодекс 10 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 8
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6313 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8128 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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