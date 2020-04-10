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Microsoft рассказала о новых трендах организации труда

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Microsoft рассказала о новых трендах организации труда и представила свой первый отчет Worktrend Index.

Корпорация зафиксировала новый рекорд продолжительности совещаний и переговоров в платформе совместной работы Microsoft Teams за один день, который составляет 2,7 млрд минут, что в три раза превышает показатель середины марта (900 млн минут в день). Этот факт отражает рост спроса на технологии, которые объединяют людей и позволяют сохранять продуктивность, при этом оставаясь в безопасности.

По данным Microsoft, 183 тыс. учебных заведений в 175 странах используют Teams в сфере образования, позволяя преподавателям оставаться на связи со студентами в виртуальных классных комнатах. Сегодня были добавлены две востребованные функции: возможность для организаторов встречи поговорить дополнительно по окончании собрания и возможность скачивания отчетов участников встречи, что делает более удобным использование Teams для дистанционного обучения.

Люди стали включать видео на собраниях в Teams в два раза чаще, чем до перехода удаленную работу, что наглядно показывает необходимость наличия зрительного контакта. В целом количество видеозвонков в Teams в марте 2020 г. увеличилось на 1000%.

При этом чаще всего видео в Teams используют в Норвегии и Нидерландах (на 60% встреч). Австралийцы общаются по видеосвязи в 57% встреч, жители Италии – в 53%, Чили – 52%, Швейцарии – 51%. Реже всего общаются по видео жители Индии (22%), Сингапура (26%), Южной Африки (36%), Франции (37%) и Японии (37%).

Несмотря на то, что сотрудники Китая начали возвращаться в офисы, ежедневное число новых пользователей Teams в Китае в два раза превышает аналогичный показатель конца января. Количество ежедневных активных пользователей Китая также продолжает расти.

Для анализа продуктивности сотрудников и изменения способов общения пользователей использовался Microsoft Graph, при подготовке отчета была обеспечена сохранность данных пользователей и организаций.

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