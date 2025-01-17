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Норвегия Королевство

Норвегия - Королевство

СОБЫТИЯ


17.01.2025 Интегратор «Крайон» сбежал от своего норвежского учредителя и стал полностью российским

нее компания «Крайон» была частью международного ИТ-интегратора Crayon Group AS с основным офисом в Норвегии и носила название «Crayon Россия». В конце 2022 г. она отделилась от материнской стр
10.08.2023 Российский робот обучает норвежских детей математике и программированию

В детском научном центре VilVite в норвежском городе Берген начал работать российский робот «Промобот». Робот помогает посетител
25.12.2020 ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии

выбрала ABB в качестве поставщика новой комплексной цифровой платформы на своей газетной фабрике в Норвегии. Система управления производственными процессами ABB Ability Manufacturing Execution
02.11.2017 С экс-главы «Билайна» сняли обвинения в коррупции

сь выплатить властям США и Нидерландов штраф в размере $795 млн. Свое расследование начали и власти Норвегии, так как Telenor, подконтрольный властям страны, был одним из крупнейших акционеров

21.09.2017 «Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн

m выплачивал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В 2015 г. в Норвегии началось собственное расследование о роли Telenor в данной истории. В отставку были

07.04.2017 Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций

pelcom выплачивал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Власти Норвегии начала собственное расследование относительно роли Telenor в данных событиях. В итог
06.07.2015 Avinor переводит 46 аэропортов в Норвегии на облачную платформу Amadeus

Группа Avinor, в состав которой входят 46 аэропортов в Норвегии с пассажиропотоком более 50 млн человек, заключила соглашение с компанией Amadeus о

13.05.2015 Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп»

ле этого Telenor согласился на объединение «Вымпелкома» с «Киевстаром» в группу Vimpelcom. При этом норвежцы поставили условие, что новая компания будет зарегистрирована в зарубежной юрисдикции
12.05.2015 Сигве Брекке назначен новым гендиректором Telenor Group

му для увеличения капитализации компании в интересах наших акционеров и дальнейшего роста на рынках Норвегии, Европы и Азии. Мы готовы реализовать возможности, обусловленные высоким спросом на

20.04.2015 Delta Electronics приобрела 94,26% акции норвежского производителя ИБП Eltek ASA

ве дочерней компании Delta. Eltek основана в 1971 г. Штаб-квартира компании находится в г. Драммен (Норвегия). Eltek разрабатывает, производит и продает источники электропитания, располагает шт
11.02.2015 Telenor Group опубликовала финансовые результаты за 2014 г.

Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2014 г. составила 29,1 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 5,3%. Показатель EBITDA без учета прочих доходов и расходов составил 9,1 млрд норвежских крон; рентабельность EBITDA — 31,2%, а

28.11.2014 Норвегия потратит $103 млн на обслуживание e-паспортов

х контракта эта компания займется выпуском электронных паспортов и электронных видов на жительство. Норвегия представила новый дизайн своих паспортов в середине ноября. Дизайн, разработанный ст
20.11.2014 Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom

ботает в России под брендом «Билайн»). В связи с требованиями парламентариев министр промышленности Норвегии Моника Маеланд (Monica Maeland) попросила о встрече с председателем совета директоро
26.08.2014 Helios IT стал партнером норвежского производителя систем связи Zenitel

ее решений. В рамках сертификации были выполнены необходимые условия: специалисты прошли обучение в Норвегии на площадке вендора, на базе Helios IT была установлена первая лаборатория решений Z
03.07.2014 HID Global внедрила решения контроля доступа в национальной почтовой службе Норвегии

Компания HID Global, мировой разработчик высокотехнологичных решений безопасной идентификации, внедрила свои решения контроля физического доступа в почтовой системе Норвегии. В терминале Robsrud почтовой системы, в котором обрабатывается более 60% всей почты Норвегии, были установлены считыватели HID multiClass SE и мультитехнологичные карты. Об это
16.05.2014 Huawei и Broadnet запустят опорную IP-сеть 400G в Норвегии

Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, и Broadnet, провайдер услуг передачи данных в Норвегии, объявили о запуске первой в регионе опорной IP-сети, предназначенной для коммерческ
28.02.2014 Норвегия готовит е-паспорт к 2016 году

Национальная ID-карта (Nasjonalt ID-kort) Норвегии разрабатывается не первый год. Ранее сообщалось, что электронный паспорт Норвегии
06.12.2013 Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 4G в Норвегии

Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 3G и 4G в Норвегии. Их приобретение позволит компании в начале 2014 г. предложить своим норвежским абон
31.10.2013 Выручка Telenor Group в третьем квартале 2013 г. выросла на 1%

В третьем квартале 2013 г. выручка Telenor Group составила 26,0 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 1%. Показатель EBITDA до учета других доходов и расходов составил 9,6 млрд норвежских крон; рентабельность EBITDA — 37 %, а опер
01.10.2013 Кусочек Норвегии из 3D-принтера

атной продукции Shapeways разместило объявление о начале продаж сувениров в виде кусочков Норвегии. Норвегия выбрана в качестве страны с наиболее интересным ландшафтом, объединяющим плоские пов
12.02.2013 Норвежский технологический центр использует ПО aspenONE для тестирования технологий по улавливанию CO2

углекислого газа и при этом обеспечить сокращение эксплуатационных расходов и снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. По информации Aspen, TCM находится в собственности правительства Норвегии и ряда производителей энергетической отрасли. Главными задачами TCM являются: тестирование, проверка и демонстрация предлагаемых производителями технологий по улавливанию углекислого г
01.10.2012 Акционер «Билайна» не послушался российских властей

но с этим Савирис и решил реализовать опцион на продажу оставшихся у него 3,5% акций. Представитель норвежской компании Даг Мельгард (Dag Melgaard) подчеркивает, что в совокупности и Telenor, и
17.09.2012 Спецназ провел акцию устрашения в офисе акционеров «Билайна»

и иностранным компаниям запрещено устанавливать над ним контроль. Telenor принадлежит правительству Норвегии, а сделка с Савирисом, по мнению ФАС, позволила норвежцам образовать группу лиц, кон
17.05.2012 Норвежские наноежи отправятся изучать ионосферу

о слишком долго, ведь явления, которые ищут исследователи, часто исчезают менее чем за час. Поэтому норвежцы планируют запустить два десятка спутников, которые будут «рассыпаны» в пространстве

26.04.2012 Суд не стал разрушать «Билайн»

для обороноспособности и безопасности страны предприятием, а Telenor контролируется правительством Норвегии. С соответствии с законом о стратегических инвестициях, такой инвестор должен запраш
17.04.2012 Власти «защитят» «Билайн» от варягов

странного государства, порог снижается до 25%. Крупнейшим акционером Telenor является правительство Норвегии. Правда, Telenor и ранее владел долей более чем 25%, а порог в 50% компания не превы
15.02.2012 Норвежцы стали крупнейшими акционерами «Билайна»

ендов, соответственно, по итогам сделки голосующая доля Telenor вырастет с 25,01% до 36,35% акций и норвежцы станут крупнейшим акционером сотового оператора. Стороны также заключили два опционн
01.11.2011 Зама Чубайса обвинили в фиктивной покупке акций «Билайна»

суд Британских Виргинских островов против зарегистрированного там офшора Sparrowhill Trading, о чем норвежцы сообщили на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. По мнению Telenor, этот о
24.10.2011 Telenor модернизировал сеть мобильной связи в Норвегии

Компания Telenor запустила новую мобильную сеть, охватывающую всю территорию Норвегии. «Новая сеть мобильной связи обеспечит более высокие скорости и более широкие возможности при просмотре веб-страниц через ПК, планшетный компьютер и мобильный телефон. Пользователи мог
30.09.2011 Что может норвежская стелс-ракета? ВИДЕО

платформ, в частности Польша планирует приобрести пусковые установки для запуска ракет с берега, а Норвегия будет устанавливать ракеты NSM на новые фрегаты и корветы. Компания Kongsberg относи
02.03.2011 Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток

в рамках разбирательства, инициированного Telenor в Лондонском арбитраже против Vimpelcom и Altimo. Норвежцы требуют признать незаконным решение наблюдательного совета Vimpelcom, признавшего сл
08.02.2011 Варяги отбирают акции «Билайна» на $2,7 млрд

твительно является сделкой с заинтересованностью и у норвежцев нет прав на участие в допэмиссии, то норвежцы получит обратно переданные депозитарному агенту деньги, а Vimpelcom вернет свои акци
17.01.2011 «Билайн» «обманным путем» прорвался на Восток

х прав, что является очевидным обманом и нарушением акционерного соглашения, - заявил представитель норвежской компании Даг Мельгард. - Саму сделку с Wind Telecom мы считаем не отвечающим ни ст
25.10.2010 Норвежцы удешевили дизельный генератор

работа по доводке более мощного генератора мощностью 1,2 кВт. Топливная ячейка, которую используют норвежцы, разработана американской компанией SAFCell совместно с учеными из Калифорнийского у
14.01.2010 Huawei и «Эрикссон» делят LTE в Норвегии

статус Huawei как официального поставщика оборудования для развертывания городской сети LTE в Осло (Норвегия) в 2010 г. Ранее сообщалось о том, что вместо Huawei оборудование для городской сети
14.01.2010 «Эрикссон» развернет сеть 4G/LTE в Норвегии и Швеции

ть своим абонентам покрытие 4G на базе решения от «Эрикссон» в 25 крупнейших городах Швеции и 4-х в Норвегии, включая столицу Осло, где «Эрикссон» заменит оборудование LTE компании Huawei на со
11.12.2009 Чудо над Норвегией разъяснено и рационализировано

Как сообщает "Российская газета", пресс-служба Министерства обороны РФ дало максимально исчерпывающую трактовку природы поразительного в своей завершённости феномена, наблюдавшегося в небе над Норвегией. Ранее уже стало известно, что создала его ракета "Булава". Теперь стали известны некоторые подробности. Пуск МБР осуществила АПЛ "Дмитрий Донской" из акватории Белого моря. Стартовые
10.12.2009 "Булава" приятно поразила скандинавов

зрелища, наблюдавшегося привычными к северным сияниям жителями Скандинавии. Над северными районами Норвегии неожиданно развернулось феерическое, полное мистицизма шоу. Рано утром над погружающ
29.10.2009 Выручка Telenor в третьем квартале 2009 г. увеличилась на 4%

Компания Telenor объявила финансовые результаты за третий квартал 2009 г. В отчетном периоде выручка компании увеличилась на 4% по сравнению с третьим кварталом 2008 г. и составила 24,3 млрд норвежских крон. Операционная прибыль выросла на 14% до 4,5 млрд норвежских крон. В течение отчетного квартала количество абонентов мобильной связи Telenor возросло на 4 млн человек, сос
25.08.2009 Норвежские ВМС: начаты поиски самолета Амундсена

(по проливам Канадского архипелага). В 1926г. возглавил 1-й трансарктический перелет на дирижабле "Норвегия" по маршруту Шпицберген — Северный полюс — Аляска.

Публикаций - 1857, упоминаний - 2694

Норвегия и организации, системы, технологии, персоны:

Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 560
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 369
Киевстар - Kyivstar 569 177
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 154
Microsoft Corporation 25775 150
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 136
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 123
МегаФон 10742 111
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 99
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 98
Otello Corporation - Opera Software 340 81
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 80
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 65
Apple Inc 13154 61
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 61
Google LLC 12688 60
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 52
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
Ростелеком 10948 45
Vodafone Group 1412 44
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 43
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 42
Сторм 57 42
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 41
Yandex - Яндекс 9215 36
Meta Platforms - Facebook 4621 34
Cisco Systems 5372 33
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 32
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 30
Oracle Corporation 7074 29
Ростелеком - Связьинвест 1719 28
Cisco Systems - Tandberg 164 27
Intel Corporation 12811 25
Deutsche Telekom 954 24
Huawei 4675 23
Lenovo Motorola 3566 23
Астелит 137 23
Samsung Electronics 11064 23
Альфа-Групп 745 195
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 43
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 34
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
Альфа-Банк 1979 24
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 23
Lockheed Martin 777 19
Farimex - Фэримекс 30 18
Газпром ПАО 1493 15
eBay Inc 1640 14
Apax Partners - Weather Investments 30 14
Takilant 52 12
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
Cukurova 97 11
Boeing 1031 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 10
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 10
Альфа-Эко 55 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Visa International 1993 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 9
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 9
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 9
Резонанс НПП 407 9
Eco Telecom 16 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 8
Farimex Products 11 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 69
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 54
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 39
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
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Районный суд Киева 26 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 135
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Arctic Council - Арктический совет 4 2
Bryan Norris Associates 14 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
World Wide Web Foundation 6 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 423
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 280
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 161
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 128
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 124
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 99
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 63
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 62
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 61
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 59
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 59
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 57
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 56
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 55
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 53
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 53
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 48
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 47
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 47
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Opera Browser - Браузер 1050 109
Microsoft Windows 16882 86
Linux OS 11533 53
Microsoft Windows 2000 8678 52
Google Android 15243 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 47
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 37
Mozilla Firefox - браузер 1951 34
Apple iPhone 6 4861 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 32
Google Chrome - браузер 1701 30
Apple iOS 8583 29
Apple Safari - браузер 896 27
Opera Mini - браузер 213 26
Apple iPad 4011 24
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 23
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
JavaScript - JS - язык программирования 1425 18
Nokia Symbian OS 1411 17
Apple - App Store 3109 17
Oracle Java - язык программирования 3469 17
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 17
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 17
Microsoft Windows XP 2431 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Apple iPod 1553 14
Apple iTunes Store 1118 14
Microsoft Office 4170 13
Космодром Байконур 1072 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 13
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 13
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 13
Microsoft Windows 7 2007 11
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 10
StatCounter 478 10
Vivaldi - Браузер 108 10
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 10
Opera Mobile - браузер 54 10
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 68
Фридман Михаил 146 40
Изосимов Александр 192 39
Lunder Jo - Лундер Джо 69 33
Путин Владимир 3454 29
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 27
Бабаев Кирилл 56 27
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 25
Резникович Алексей 60 24
Каримова Гульнара 95 22
Каримов Ислам 97 21
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 20
Рейман Леонид 1065 19
Кочетков Владислав 248 16
Малис Олег 86 16
Иванова-Галицина Анна 16 15
Авакян Гаянэ 52 13
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 13
Зимин Дмитрий 42 13
Химич Роман 44 13
Медведев Дмитрий 1665 12
Bakssas Jon Frederik - Баксаас Йон Фредерик 14 12
Хан Герман 56 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 10
Кузьмичев Алексей 54 10
Авен Петр 67 10
Пинчук Виктор 44 10
Куликов Павел 27 10
Усманов Алишер 311 9
Литовченко Игорь 23 9
Фетисов Глеб 21 9
Макаренко Виктор 14 9
Johansen Jon Lech - Йохансен Йон Лех 13 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Евтушенков Владимир 217 8
Прянишников Николай 316 8
Шалманов Сергей 202 8
Aaser Svein - Аасер Свен 8 8
Haines David - Хэйнс Дэвид - Хейнс Дэвид 13 8
Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 952
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 585
Швеция - Королевство 3781 506
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 439
Европа 24963 438
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Украина 7928 371
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Дания - Королевство 1336 329
Франция - Французская Республика 8177 323
Нидерланды 3745 287
Италия - Итальянская Республика 4508 268
Испания - Королевство 3839 241
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 239
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 204
Канада 5081 203
Япония 13807 199
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 197
Австрия - Австрийская Республика 1357 162
Польша - Республика 2030 153
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 150
Турция - Турецкая республика 2620 148
Бельгия - Королевство 1192 142
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 135
Южная Корея - Республика 7051 122
Казахстан - Республика 6047 121
Чехия - Чешская Республика 1349 118
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 116
Египет - Арабская Республика 1100 114
Португалия - Португальская Республика 956 114
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 112
Индия - Bharat 5869 111
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 108
Ирландия - Республика 1051 106
Венгрия 855 99
Эстония - Эстонская Республика 764 93
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Исландия 255 85
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Berg Insight 19 4
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Net Applications 127 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Deloitte Technology Fast 16 3
Fortune Global 500 295 2
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IBM Research 111 2
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The Economist Intelligence Unit 41 2
Oxford Economics 13 2
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Dataquest 353 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
РАН - Российская академия наук 2122 12
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 10
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 4
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 19 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
ИИИ - Институт исследований интернета 66 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 3
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 50
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 18
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 10
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 10
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