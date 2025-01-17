Норвегия - Королевство

Интегратор «Крайон» сбежал от своего норвежского учредителя и стал полностью российским нее компания «Крайон» была частью международного ИТ-интегратора Crayon Group AS с основным офисом в Норвегии и носила название «Crayon Россия». В конце 2022 г. она отделилась от материнской стр

Российский робот обучает норвежских детей математике и программированию В детском научном центре VilVite в норвежском городе Берген начал работать российский робот «Промобот». Робот помогает посетител

ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии выбрала ABB в качестве поставщика новой комплексной цифровой платформы на своей газетной фабрике в Норвегии. Система управления производственными процессами ABB Ability Manufacturing Execution

С экс-главы «Билайна» сняли обвинения в коррупции сь выплатить властям США и Нидерландов штраф в размере $795 млн. Свое расследование начали и власти Норвегии, так как Telenor, подконтрольный властям страны, был одним из крупнейших акционеров

«Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн m выплачивал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В 2015 г. в Норвегии началось собственное расследование о роли Telenor в данной истории. В отставку были

Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций pelcom выплачивал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Власти Норвегии начала собственное расследование относительно роли Telenor в данных событиях. В итог

Avinor переводит 46 аэропортов в Норвегии на облачную платформу Amadeus Группа Avinor, в состав которой входят 46 аэропортов в Норвегии с пассажиропотоком более 50 млн человек, заключила соглашение с компанией Amadeus о

Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп» ле этого Telenor согласился на объединение «Вымпелкома» с «Киевстаром» в группу Vimpelcom. При этом норвежцы поставили условие, что новая компания будет зарегистрирована в зарубежной юрисдикции

Сигве Брекке назначен новым гендиректором Telenor Group му для увеличения капитализации компании в интересах наших акционеров и дальнейшего роста на рынках Норвегии, Европы и Азии. Мы готовы реализовать возможности, обусловленные высоким спросом на

Delta Electronics приобрела 94,26% акции норвежского производителя ИБП Eltek ASA ве дочерней компании Delta. Eltek основана в 1971 г. Штаб-квартира компании находится в г. Драммен (Норвегия). Eltek разрабатывает, производит и продает источники электропитания, располагает шт

Telenor Group опубликовала финансовые результаты за 2014 г. Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2014 г. составила 29,1 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 5,3%. Показатель EBITDA без учета прочих доходов и расходов составил 9,1 млрд норвежских крон; рентабельность EBITDA — 31,2%, а

Норвегия потратит $103 млн на обслуживание e-паспортов х контракта эта компания займется выпуском электронных паспортов и электронных видов на жительство. Норвегия представила новый дизайн своих паспортов в середине ноября. Дизайн, разработанный ст

Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom ботает в России под брендом «Билайн»). В связи с требованиями парламентариев министр промышленности Норвегии Моника Маеланд (Monica Maeland) попросила о встрече с председателем совета директоро

Helios IT стал партнером норвежского производителя систем связи Zenitel ее решений. В рамках сертификации были выполнены необходимые условия: специалисты прошли обучение в Норвегии на площадке вендора, на базе Helios IT была установлена первая лаборатория решений Z

HID Global внедрила решения контроля доступа в национальной почтовой службе Норвегии Компания HID Global, мировой разработчик высокотехнологичных решений безопасной идентификации, внедрила свои решения контроля физического доступа в почтовой системе Норвегии. В терминале Robsrud почтовой системы, в котором обрабатывается более 60% всей почты Норвегии, были установлены считыватели HID multiClass SE и мультитехнологичные карты. Об это

Huawei и Broadnet запустят опорную IP-сеть 400G в Норвегии Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, и Broadnet, провайдер услуг передачи данных в Норвегии, объявили о запуске первой в регионе опорной IP-сети, предназначенной для коммерческ

Норвегия готовит е-паспорт к 2016 году Национальная ID-карта (Nasjonalt ID-kort) Норвегии разрабатывается не первый год. Ранее сообщалось, что электронный паспорт Норвегии

Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 4G в Норвегии Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 3G и 4G в Норвегии. Их приобретение позволит компании в начале 2014 г. предложить своим норвежским абон

Выручка Telenor Group в третьем квартале 2013 г. выросла на 1% В третьем квартале 2013 г. выручка Telenor Group составила 26,0 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 1%. Показатель EBITDA до учета других доходов и расходов составил 9,6 млрд норвежских крон; рентабельность EBITDA — 37 %, а опер

Кусочек Норвегии из 3D-принтера атной продукции Shapeways разместило объявление о начале продаж сувениров в виде кусочков Норвегии. Норвегия выбрана в качестве страны с наиболее интересным ландшафтом, объединяющим плоские пов

Норвежский технологический центр использует ПО aspenONE для тестирования технологий по улавливанию CO2 углекислого газа и при этом обеспечить сокращение эксплуатационных расходов и снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. По информации Aspen, TCM находится в собственности правительства Норвегии и ряда производителей энергетической отрасли. Главными задачами TCM являются: тестирование, проверка и демонстрация предлагаемых производителями технологий по улавливанию углекислого г

Акционер «Билайна» не послушался российских властей но с этим Савирис и решил реализовать опцион на продажу оставшихся у него 3,5% акций. Представитель норвежской компании Даг Мельгард (Dag Melgaard) подчеркивает, что в совокупности и Telenor, и

Спецназ провел акцию устрашения в офисе акционеров «Билайна» и иностранным компаниям запрещено устанавливать над ним контроль. Telenor принадлежит правительству Норвегии, а сделка с Савирисом, по мнению ФАС, позволила норвежцам образовать группу лиц, кон

Норвежские наноежи отправятся изучать ионосферу о слишком долго, ведь явления, которые ищут исследователи, часто исчезают менее чем за час. Поэтому норвежцы планируют запустить два десятка спутников, которые будут «рассыпаны» в пространстве

Суд не стал разрушать «Билайн» для обороноспособности и безопасности страны предприятием, а Telenor контролируется правительством Норвегии. С соответствии с законом о стратегических инвестициях, такой инвестор должен запраш

Власти «защитят» «Билайн» от варягов странного государства, порог снижается до 25%. Крупнейшим акционером Telenor является правительство Норвегии. Правда, Telenor и ранее владел долей более чем 25%, а порог в 50% компания не превы

Норвежцы стали крупнейшими акционерами «Билайна» ендов, соответственно, по итогам сделки голосующая доля Telenor вырастет с 25,01% до 36,35% акций и норвежцы станут крупнейшим акционером сотового оператора. Стороны также заключили два опционн

Зама Чубайса обвинили в фиктивной покупке акций «Билайна» суд Британских Виргинских островов против зарегистрированного там офшора Sparrowhill Trading, о чем норвежцы сообщили на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. По мнению Telenor, этот о

Telenor модернизировал сеть мобильной связи в Норвегии Компания Telenor запустила новую мобильную сеть, охватывающую всю территорию Норвегии. «Новая сеть мобильной связи обеспечит более высокие скорости и более широкие возможности при просмотре веб-страниц через ПК, планшетный компьютер и мобильный телефон. Пользователи мог

Что может норвежская стелс-ракета? ВИДЕО платформ, в частности Польша планирует приобрести пусковые установки для запуска ракет с берега, а Норвегия будет устанавливать ракеты NSM на новые фрегаты и корветы. Компания Kongsberg относи

Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток в рамках разбирательства, инициированного Telenor в Лондонском арбитраже против Vimpelcom и Altimo. Норвежцы требуют признать незаконным решение наблюдательного совета Vimpelcom, признавшего сл

Варяги отбирают акции «Билайна» на $2,7 млрд твительно является сделкой с заинтересованностью и у норвежцев нет прав на участие в допэмиссии, то норвежцы получит обратно переданные депозитарному агенту деньги, а Vimpelcom вернет свои акци

«Билайн» «обманным путем» прорвался на Восток х прав, что является очевидным обманом и нарушением акционерного соглашения, - заявил представитель норвежской компании Даг Мельгард. - Саму сделку с Wind Telecom мы считаем не отвечающим ни ст

Норвежцы удешевили дизельный генератор работа по доводке более мощного генератора мощностью 1,2 кВт. Топливная ячейка, которую используют норвежцы, разработана американской компанией SAFCell совместно с учеными из Калифорнийского у

Huawei и «Эрикссон» делят LTE в Норвегии статус Huawei как официального поставщика оборудования для развертывания городской сети LTE в Осло (Норвегия) в 2010 г. Ранее сообщалось о том, что вместо Huawei оборудование для городской сети

«Эрикссон» развернет сеть 4G/LTE в Норвегии и Швеции ть своим абонентам покрытие 4G на базе решения от «Эрикссон» в 25 крупнейших городах Швеции и 4-х в Норвегии, включая столицу Осло, где «Эрикссон» заменит оборудование LTE компании Huawei на со

Чудо над Норвегией разъяснено и рационализировано Как сообщает "Российская газета", пресс-служба Министерства обороны РФ дало максимально исчерпывающую трактовку природы поразительного в своей завершённости феномена, наблюдавшегося в небе над Норвегией. Ранее уже стало известно, что создала его ракета "Булава". Теперь стали известны некоторые подробности. Пуск МБР осуществила АПЛ "Дмитрий Донской" из акватории Белого моря. Стартовые

"Булава" приятно поразила скандинавов зрелища, наблюдавшегося привычными к северным сияниям жителями Скандинавии. Над северными районами Норвегии неожиданно развернулось феерическое, полное мистицизма шоу. Рано утром над погружающ

Выручка Telenor в третьем квартале 2009 г. увеличилась на 4% Компания Telenor объявила финансовые результаты за третий квартал 2009 г. В отчетном периоде выручка компании увеличилась на 4% по сравнению с третьим кварталом 2008 г. и составила 24,3 млрд норвежских крон. Операционная прибыль выросла на 14% до 4,5 млрд норвежских крон. В течение отчетного квартала количество абонентов мобильной связи Telenor возросло на 4 млн человек, сос