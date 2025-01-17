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Норвегия Королевство
СОБЫТИЯ
|17.01.2025
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Интегратор «Крайон» сбежал от своего норвежского учредителя и стал полностью российским
нее компания «Крайон» была частью международного ИТ-интегратора Crayon Group AS с основным офисом в Норвегии и носила название «Crayon Россия». В конце 2022 г. она отделилась от материнской стр
|10.08.2023
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Российский робот обучает норвежских детей математике и программированию
В детском научном центре VilVite в норвежском городе Берген начал работать российский робот «Промобот». Робот помогает посетител
|25.12.2020
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ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии
выбрала ABB в качестве поставщика новой комплексной цифровой платформы на своей газетной фабрике в Норвегии. Система управления производственными процессами ABB Ability Manufacturing Execution
|02.11.2017
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С экс-главы «Билайна» сняли обвинения в коррупции
сь выплатить властям США и Нидерландов штраф в размере $795 млн. Свое расследование начали и власти Норвегии, так как Telenor, подконтрольный властям страны, был одним из крупнейших акционеров
|21.09.2017
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«Варяги» продали акции «Билайна» на $365 млн
m выплачивал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В 2015 г. в Норвегии началось собственное расследование о роли Telenor в данной истории. В отставку были
|07.04.2017
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Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций
pelcom выплачивал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Власти Норвегии начала собственное расследование относительно роли Telenor в данных событиях. В итог
|06.07.2015
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Avinor переводит 46 аэропортов в Норвегии на облачную платформу Amadeus
Группа Avinor, в состав которой входят 46 аэропортов в Норвегии с пассажиропотоком более 50 млн человек, заключила соглашение с компанией Amadeus о
|13.05.2015
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Глава Telenor ушел в отставку после длительных войн с «Альфа-групп»
ле этого Telenor согласился на объединение «Вымпелкома» с «Киевстаром» в группу Vimpelcom. При этом норвежцы поставили условие, что новая компания будет зарегистрирована в зарубежной юрисдикции
|12.05.2015
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Сигве Брекке назначен новым гендиректором Telenor Group
му для увеличения капитализации компании в интересах наших акционеров и дальнейшего роста на рынках Норвегии, Европы и Азии. Мы готовы реализовать возможности, обусловленные высоким спросом на
|20.04.2015
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Delta Electronics приобрела 94,26% акции норвежского производителя ИБП Eltek ASA
ве дочерней компании Delta. Eltek основана в 1971 г. Штаб-квартира компании находится в г. Драммен (Норвегия). Eltek разрабатывает, производит и продает источники электропитания, располагает шт
|11.02.2015
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Telenor Group опубликовала финансовые результаты за 2014 г.
Выручка Telenor Group в четвертом квартале 2014 г. составила 29,1 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 5,3%. Показатель EBITDA без учета прочих доходов и расходов составил 9,1 млрд норвежских крон; рентабельность EBITDA — 31,2%, а
|28.11.2014
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Норвегия потратит $103 млн на обслуживание e-паспортов
х контракта эта компания займется выпуском электронных паспортов и электронных видов на жительство. Норвегия представила новый дизайн своих паспортов в середине ноября. Дизайн, разработанный ст
|20.11.2014
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Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom
ботает в России под брендом «Билайн»). В связи с требованиями парламентариев министр промышленности Норвегии Моника Маеланд (Monica Maeland) попросила о встрече с председателем совета директоро
|26.08.2014
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Helios IT стал партнером норвежского производителя систем связи Zenitel
ее решений. В рамках сертификации были выполнены необходимые условия: специалисты прошли обучение в Норвегии на площадке вендора, на базе Helios IT была установлена первая лаборатория решений Z
|03.07.2014
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HID Global внедрила решения контроля доступа в национальной почтовой службе Норвегии
Компания HID Global, мировой разработчик высокотехнологичных решений безопасной идентификации, внедрила свои решения контроля физического доступа в почтовой системе Норвегии. В терминале Robsrud почтовой системы, в котором обрабатывается более 60% всей почты Норвегии, были установлены считыватели HID multiClass SE и мультитехнологичные карты. Об это
|16.05.2014
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Huawei и Broadnet запустят опорную IP-сеть 400G в Норвегии
Компания Huawei, мировой разработчик ИКТ-решений, и Broadnet, провайдер услуг передачи данных в Норвегии, объявили о запуске первой в регионе опорной IP-сети, предназначенной для коммерческ
|28.02.2014
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Норвегия готовит е-паспорт к 2016 году
Национальная ID-карта (Nasjonalt ID-kort) Норвегии разрабатывается не первый год. Ранее сообщалось, что электронный паспорт Норвегии
|06.12.2013
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Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 4G в Норвегии
Telenor Norway получила новые частоты для развития сетей 3G и 4G в Норвегии. Их приобретение позволит компании в начале 2014 г. предложить своим норвежским абон
|31.10.2013
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Выручка Telenor Group в третьем квартале 2013 г. выросла на 1%
В третьем квартале 2013 г. выручка Telenor Group составила 26,0 млрд норвежских крон, что соответствует органическому росту на 1%. Показатель EBITDA до учета других доходов и расходов составил 9,6 млрд норвежских крон; рентабельность EBITDA — 37 %, а опер
|01.10.2013
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Кусочек Норвегии из 3D-принтера
атной продукции Shapeways разместило объявление о начале продаж сувениров в виде кусочков Норвегии. Норвегия выбрана в качестве страны с наиболее интересным ландшафтом, объединяющим плоские пов
|12.02.2013
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Норвежский технологический центр использует ПО aspenONE для тестирования технологий по улавливанию CO2
углекислого газа и при этом обеспечить сокращение эксплуатационных расходов и снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. По информации Aspen, TCM находится в собственности правительства Норвегии и ряда производителей энергетической отрасли. Главными задачами TCM являются: тестирование, проверка и демонстрация предлагаемых производителями технологий по улавливанию углекислого г
|01.10.2012
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Акционер «Билайна» не послушался российских властей
но с этим Савирис и решил реализовать опцион на продажу оставшихся у него 3,5% акций. Представитель норвежской компании Даг Мельгард (Dag Melgaard) подчеркивает, что в совокупности и Telenor, и
|17.09.2012
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Спецназ провел акцию устрашения в офисе акционеров «Билайна»
и иностранным компаниям запрещено устанавливать над ним контроль. Telenor принадлежит правительству Норвегии, а сделка с Савирисом, по мнению ФАС, позволила норвежцам образовать группу лиц, кон
|17.05.2012
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Норвежские наноежи отправятся изучать ионосферу
о слишком долго, ведь явления, которые ищут исследователи, часто исчезают менее чем за час. Поэтому норвежцы планируют запустить два десятка спутников, которые будут «рассыпаны» в пространстве
|26.04.2012
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Суд не стал разрушать «Билайн»
для обороноспособности и безопасности страны предприятием, а Telenor контролируется правительством Норвегии. С соответствии с законом о стратегических инвестициях, такой инвестор должен запраш
|17.04.2012
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Власти «защитят» «Билайн» от варягов
странного государства, порог снижается до 25%. Крупнейшим акционером Telenor является правительство Норвегии. Правда, Telenor и ранее владел долей более чем 25%, а порог в 50% компания не превы
|15.02.2012
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Норвежцы стали крупнейшими акционерами «Билайна»
ендов, соответственно, по итогам сделки голосующая доля Telenor вырастет с 25,01% до 36,35% акций и норвежцы станут крупнейшим акционером сотового оператора. Стороны также заключили два опционн
|01.11.2011
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Зама Чубайса обвинили в фиктивной покупке акций «Билайна»
суд Британских Виргинских островов против зарегистрированного там офшора Sparrowhill Trading, о чем норвежцы сообщили на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. По мнению Telenor, этот о
|24.10.2011
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Telenor модернизировал сеть мобильной связи в Норвегии
Компания Telenor запустила новую мобильную сеть, охватывающую всю территорию Норвегии. «Новая сеть мобильной связи обеспечит более высокие скорости и более широкие возможности при просмотре веб-страниц через ПК, планшетный компьютер и мобильный телефон. Пользователи мог
|30.09.2011
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Что может норвежская стелс-ракета? ВИДЕО
платформ, в частности Польша планирует приобрести пусковые установки для запуска ракет с берега, а Норвегия будет устанавливать ракеты NSM на новые фрегаты и корветы. Компания Kongsberg относи
|02.03.2011
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Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток
в рамках разбирательства, инициированного Telenor в Лондонском арбитраже против Vimpelcom и Altimo. Норвежцы требуют признать незаконным решение наблюдательного совета Vimpelcom, признавшего сл
|08.02.2011
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Варяги отбирают акции «Билайна» на $2,7 млрд
твительно является сделкой с заинтересованностью и у норвежцев нет прав на участие в допэмиссии, то норвежцы получит обратно переданные депозитарному агенту деньги, а Vimpelcom вернет свои акци
|17.01.2011
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«Билайн» «обманным путем» прорвался на Восток
х прав, что является очевидным обманом и нарушением акционерного соглашения, - заявил представитель норвежской компании Даг Мельгард. - Саму сделку с Wind Telecom мы считаем не отвечающим ни ст
|25.10.2010
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Норвежцы удешевили дизельный генератор
работа по доводке более мощного генератора мощностью 1,2 кВт. Топливная ячейка, которую используют норвежцы, разработана американской компанией SAFCell совместно с учеными из Калифорнийского у
|14.01.2010
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Huawei и «Эрикссон» делят LTE в Норвегии
статус Huawei как официального поставщика оборудования для развертывания городской сети LTE в Осло (Норвегия) в 2010 г. Ранее сообщалось о том, что вместо Huawei оборудование для городской сети
|14.01.2010
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«Эрикссон» развернет сеть 4G/LTE в Норвегии и Швеции
ть своим абонентам покрытие 4G на базе решения от «Эрикссон» в 25 крупнейших городах Швеции и 4-х в Норвегии, включая столицу Осло, где «Эрикссон» заменит оборудование LTE компании Huawei на со
|11.12.2009
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Чудо над Норвегией разъяснено и рационализировано
Как сообщает "Российская газета", пресс-служба Министерства обороны РФ дало максимально исчерпывающую трактовку природы поразительного в своей завершённости феномена, наблюдавшегося в небе над Норвегией. Ранее уже стало известно, что создала его ракета "Булава". Теперь стали известны некоторые подробности. Пуск МБР осуществила АПЛ "Дмитрий Донской" из акватории Белого моря. Стартовые
|10.12.2009
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"Булава" приятно поразила скандинавов
зрелища, наблюдавшегося привычными к северным сияниям жителями Скандинавии. Над северными районами Норвегии неожиданно развернулось феерическое, полное мистицизма шоу. Рано утром над погружающ
|29.10.2009
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Выручка Telenor в третьем квартале 2009 г. увеличилась на 4%
Компания Telenor объявила финансовые результаты за третий квартал 2009 г. В отчетном периоде выручка компании увеличилась на 4% по сравнению с третьим кварталом 2008 г. и составила 24,3 млрд норвежских крон. Операционная прибыль выросла на 14% до 4,5 млрд норвежских крон. В течение отчетного квартала количество абонентов мобильной связи Telenor возросло на 4 млн человек, сос
|25.08.2009
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Норвежские ВМС: начаты поиски самолета Амундсена
(по проливам Канадского архипелага). В 1926г. возглавил 1-й трансарктический перелет на дирижабле "Норвегия" по маршруту Шпицберген — Северный полюс — Аляска.
Норвегия и организации, системы, технологии, персоны:
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