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Takilant

СОБЫТИЯ

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28.12.2021 Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»

фисковала средства Гульнары Каримовой Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать 270 млн швейцарских франков ($293 млн) со счетов в банках этой страны, открытых гибралтарским офшором Takilant. Конечным владельцем данного офшора (бенефициаром) является Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. В чем обвиняли Гульнару Каримову Расследование в отношени
18.04.2013 Шведский банк оштрафовали за «отмывание денег» «Билайна»

за нарушение процедур по противодействию отмыванию денег и соответствующих правил Европейского союза. Как пишет Wall Street Journal, причиной штрафа стала наличие в банке счета гибралтарского офшора Takilant, заподозренного в сомнительных операциях в телекоммуникационном секторе Узбекистана. Регулятор пришел к выводу, что банк Nordea, вопреки правилам Европейского союза, в течение нескольк
09.01.2013 TeliaSonera призналась в сомнительных связях с топ-менеджером МТС

идера). Напомним, TeliaSonera пришла в Узбекистан в 2007 г., приобретя третьего по величине сотового оператора Coscom. Позднее скандинавы приобрели у зарегистрированной в Гибралтаре офшорной компании Takilant 3G-лицензию и номерную емкость, заплатив за это $30 млн и 25% акций Coscom с обязательством обратного выкупа. В 2010 г. TeliaSonera вернула себе 18% акций узбекского сотового оператора
06.11.2012 «Вымпелком» рассказал, за что платил в Узбекистане

дьми из окружения дочери президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнары Каримовой. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что партнером «Вымпелкома» в Узбекистане выступал гибралтарский офшор Takilant, принадлежащий модельеру Гаянэ Авакян. До недавнего времени Авакян возглавляла созданный Каримовой «Дом стиля». Как рассказал CNews представитель группы Vimpelcom (в нее входит «Вымпел
02.11.2012 МТС и «Вымпелком» платили дань дочери президента Узбекистана

«Вымпелком» и МТС с людьми из окружения дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В Швеции уже ведется расследование по факту выплаты скандинавской TeliaSonera $320 млн гибралтарскому офшору Takilant, владельцем которого является бывшая глава созданного Каримовой «Дома стиля» Гаянэ Авакян. Оказалось, что «Вымпелком» также платил Takilant. Российская компания вышла на рынок У

Публикаций - 52, упоминаний - 52

Takilant и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 40
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 34
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 32
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 30
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 12
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 11
МегаФон 10742 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 5
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 4
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 4
Fintur 57 3
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 3
Huawei 4677 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
ICG - International Communication Group 21 2
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 4 2
ZTE Corporation 800 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 1
East Telecom - Ист Телеком 9 1
Telia Company - Alem Communications 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
ИКС 538 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Swisdorn 11 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 7
Альфа-Групп 745 5
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Колорит-Дизайн РА 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Marvelgate 2 2
Swisdron 2 2
SQB - Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 6 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
Standard Chartered 10 2
Parex Banka - Parexbank 6 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Rosen Law Firm 2 1
Westway Alliance 1 1
Родник 91 1
Muddy Waters 7 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Pannally 1 1
АТФБанк 22 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Rabobank 13 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 46
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 26
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 4
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 4
Прокуратура Узбекистана 12 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Прокуратура Нидерландов 3 3
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Апелляционный суд Боргартинга - Апелляционный норвежский суд 1 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 41
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 21
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 372 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
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Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
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Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
C/C++ - Язык программирования 894 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
МегаФон - Nexign BSS 6 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Каримова Гульнара 95 51
Каримов Ислам 97 48
Авакян Гаянэ 52 47
Ахмедов Бекзод 39 22
Мадумаров Рустам 25 20
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 17
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 9
Кочубей Александр 6 6
Lunder Jo - Лундер Джо 69 6
Сабиров Шохрух 4 4
Евтушенков Владимир 217 3
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 3
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 3
Aaser Svein - Аасер Свен 8 3
Эргашев Алишер 3 3
Stetler Gunnar - Стетлер Гуннар 3 3
Клюева Марина 2 2
Leach Bobby - Лич Бобби 9 2
Bakssas Jon Frederik - Баксаас Йон Фредерик 14 2
Ehrling Marie - Ерлинг Мари 5 2
Ehrling Marie - Эрлинг Мари 5 2
Усманов Алишер 311 1
Дубовсков Андрей 89 1
Распопов Олег 15 1
Сидоренко Юрий 10 1
Назарбаев Нурсултан 85 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Кузьменко Валерия 62 1
Даутов Радик 16 1
Кромский Дмитрий 29 1
Умурзаков Шавкат 1 1
Шегай Андрей 2 1
Голдберг Инесса 1 1
Свиридов Олег 2 1
Ергашев Алишер 1 1
Иногамбаев Фарход 1 1
Ахмедов Бехзод 5 1
Mangeat Grégoire - Манжи Грегуара 1 1
Утемуратов Булат 10 1
Igel Anders - Игел Андерс 4 1
Узбекистан - Республика 2005 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Россия - РФ - Российская федерация 166168 42
Швеция - Королевство 3782 41
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 29
Нидерланды 3746 27
Финляндия - Финляндская Республика 3697 20
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 14
Норвегия - Королевство 1858 12
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Евразия - Евразийский континент 643 9
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США - Нью-Йорк штат 253 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 6
Грузия 1332 5
Великобритания - Гибралтар 46 4
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Люксембург Великое Герцогство 446 3
Великобритания - Виргинские Острова 245 3
Ирландия - Республика 1051 3
Бельгия - Королевство 1192 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Украина 7928 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Таджикистан - Республика 953 3
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