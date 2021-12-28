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Takilant
СОБЫТИЯ
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|28.12.2021
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Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»
фисковала средства Гульнары Каримовой Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать 270 млн швейцарских франков ($293 млн) со счетов в банках этой страны, открытых гибралтарским офшором Takilant. Конечным владельцем данного офшора (бенефициаром) является Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. В чем обвиняли Гульнару Каримову Расследование в отношени
|18.04.2013
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Шведский банк оштрафовали за «отмывание денег» «Билайна»
за нарушение процедур по противодействию отмыванию денег и соответствующих правил Европейского союза. Как пишет Wall Street Journal, причиной штрафа стала наличие в банке счета гибралтарского офшора Takilant, заподозренного в сомнительных операциях в телекоммуникационном секторе Узбекистана. Регулятор пришел к выводу, что банк Nordea, вопреки правилам Европейского союза, в течение нескольк
|09.01.2013
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TeliaSonera призналась в сомнительных связях с топ-менеджером МТС
идера). Напомним, TeliaSonera пришла в Узбекистан в 2007 г., приобретя третьего по величине сотового оператора Coscom. Позднее скандинавы приобрели у зарегистрированной в Гибралтаре офшорной компании Takilant 3G-лицензию и номерную емкость, заплатив за это $30 млн и 25% акций Coscom с обязательством обратного выкупа. В 2010 г. TeliaSonera вернула себе 18% акций узбекского сотового оператора
|06.11.2012
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«Вымпелком» рассказал, за что платил в Узбекистане
дьми из окружения дочери президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнары Каримовой. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что партнером «Вымпелкома» в Узбекистане выступал гибралтарский офшор Takilant, принадлежащий модельеру Гаянэ Авакян. До недавнего времени Авакян возглавляла созданный Каримовой «Дом стиля». Как рассказал CNews представитель группы Vimpelcom (в нее входит «Вымпел
|02.11.2012
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МТС и «Вымпелком» платили дань дочери президента Узбекистана
«Вымпелком» и МТС с людьми из окружения дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В Швеции уже ведется расследование по факту выплаты скандинавской TeliaSonera $320 млн гибралтарскому офшору Takilant, владельцем которого является бывшая глава созданного Каримовой «Дома стиля» Гаянэ Авакян. Оказалось, что «Вымпелком» также платил Takilant. Российская компания вышла на рынок У
Takilant и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
|Wikipedia - Википедия 650 7
|УзМетроном - UzMetronom 5 5
|Bloomberg 1627 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
|WikiLeaks 120 4
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Независимая газета 25 1
|Dagens Industri 11 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|РИА Новости 1033 1
|УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 3
|Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
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