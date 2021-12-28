Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн» фисковала средства Гульнары Каримовой Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать 270 млн швейцарских франков ($293 млн) со счетов в банках этой страны, открытых гибралтарским офшором Takilant. Конечным владельцем данного офшора (бенефициаром) является Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. В чем обвиняли Гульнару Каримову Расследование в отношени

Шведский банк оштрафовали за «отмывание денег» «Билайна» за нарушение процедур по противодействию отмыванию денег и соответствующих правил Европейского союза. Как пишет Wall Street Journal, причиной штрафа стала наличие в банке счета гибралтарского офшора Takilant, заподозренного в сомнительных операциях в телекоммуникационном секторе Узбекистана. Регулятор пришел к выводу, что банк Nordea, вопреки правилам Европейского союза, в течение нескольк

TeliaSonera призналась в сомнительных связях с топ-менеджером МТС идера). Напомним, TeliaSonera пришла в Узбекистан в 2007 г., приобретя третьего по величине сотового оператора Coscom. Позднее скандинавы приобрели у зарегистрированной в Гибралтаре офшорной компании Takilant 3G-лицензию и номерную емкость, заплатив за это $30 млн и 25% акций Coscom с обязательством обратного выкупа. В 2010 г. TeliaSonera вернула себе 18% акций узбекского сотового оператора

«Вымпелком» рассказал, за что платил в Узбекистане дьми из окружения дочери президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнары Каримовой. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что партнером «Вымпелкома» в Узбекистане выступал гибралтарский офшор Takilant, принадлежащий модельеру Гаянэ Авакян. До недавнего времени Авакян возглавляла созданный Каримовой «Дом стиля». Как рассказал CNews представитель группы Vimpelcom (в нее входит «Вымпел