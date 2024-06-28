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Индексная книга (каталог) CNews*
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Fintur

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.06.2024 Переходящую экс-«дочку» Tele2 продают за $1,1 млрд 1
15.02.2024 Арабы покупают экс-«дочку» Tele2 1
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 1
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 1
12.07.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики 1
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта 1
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным 1
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора 1
24.01.2018 Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана 1
10.01.2018 Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства 1
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам 1
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора 1
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами 1
16.10.2015 TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана 1
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала 1
04.02.2015 Генпрокуратура займется экс-боссами крупнейшего сотовика Казахстана 1
02.10.2014 Руководство крупнейшего сотового оператора Казахстана ушло в отставку после скандала с поставщиками 1
01.02.2013 Президент TeliaSonera ушел в отставку из-за связей с узбекской принцессой 1
09.01.2013 TeliaSonera призналась в сомнительных связях с топ-менеджером МТС 1
13.12.2012 TeliaSonera потеряла на IPO казахстанской «дочки» $250 млн 1
30.11.2012 Крупнейший сотовый оператор Казахстана подешевел на $1 млрд 1
18.11.2011 «Потерянная дочка» МТС выставлена на продажу 1
22.09.2011 Лидирующий сотовый оператор Казахстана уходит от местных владельцев 1
21.09.2011 TeliaSonera увеличит свою долю в «GSM Казахстан» 1
18.04.2011 Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан» 1
12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика 1
15.12.2009 Tele2 купила МТС 1
12.11.2009 Altimo и TeliaSonera объединят свои доли в «МегаФоне» и Turkcell 1
29.06.2009 Назарбаев дал шанс МТС 1
10.12.2008 Сотовая связь: кризис "зовет" российских операторов домой 1
16.06.2008 Coscom инвестировал в ребрендинг $10 млн 1
14.02.2008 МТС в Казахстане не ждут 1
23.01.2008 Русские теряют киргизскую связь 1
26.09.2007 Главного связиста Грузии посадили за вымогательство 1
09.07.2007 «МегаФон» проиграл битву за Восток своему акционеру 1

Публикаций - 57, упоминаний - 57

Fintur и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 53
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 47
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 30
Казахтелеком 348 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
МегаФон 10742 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 14
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 10
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 7
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 7
Geocell 28 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Visor 70 5
Питерская группа связистов 441 4
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 4
Астелит 137 4
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 3
Telia - Fintur Holdings B.V. 10 3
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 3
Roshan - TDCA - Telecom Development Company Afghanistana 8 3
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 3
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 3
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 2
Cenay Group 2 2
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 2
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 2
Nar - Azerfon-Vodafone 16 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 2
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 2
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 13
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 10
Cukurova 97 8
Альфа-Групп 745 6
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 5
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
Takilant 52 3
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
Muddy Waters 7 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Fellowes 32 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
АТФБанк 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Newmont - Newmont Gold - Newmont Mining Corp 3 1
Globaltrans - Глобалтранс 8 1
Назарбаев фонд 4 1
PIH - Power International Holding 3 1
First National Holdings 40 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 3 1
Центр Гейдара Алиева - Heydər Əliyev Mərkəzi 4 1
TimeTurns Holdings 10 1
Петропавловск Финанс 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 11
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 2
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 14 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Международный арбитраж 32 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 13
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 11
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 119 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows BitLocker 942 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Каримова Гульнара 95 11
Каримов Ислам 97 11
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 6
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 4
Авакян Гаянэ 52 4
Ахмедов Бекзод 39 3
Брюквин Юрий 300 2
Бендзь Алексей 4 2
Ивантер Дмитрий 36 2
Алиев Ильхам 13 2
Назарбаев Нурсултан 85 2
Карибджанов Айдан 3 2
Погребинский Антон 45 2
Ахметов Даниал 48 2
Зобнина Маргарита 54 2
Минаев Артем 26 2
Андросик Владимир 33 2
Аязбаев Бауржан 3 2
Хамзаев Рашад 2 2
Алиева Арзу 2 2
Bagner Ralf - Багнер Ральф 5 2
Рейман Леонид 1065 2
Есекеев Куанышбек 40 2
Шамолин Михаил 124 1
Либин Сергей 24 1
Саакашвили Михаил 18 1
Потанин Владимир 91 1
Гусинский Владимир 19 1
Сулейманов Тимур 1 1
Родин Павел 5 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Кохановская Елена 20 1
Рамишвили Георгий 2 1
Borger David - Боргер Давид 2 1
Мадумаров Рустам 25 1
Кучеров Кирилл 26 1
Рожецкин Леонид 48 1
Патаркацишвили Бадри 11 1
Изосимов Александр 192 1
Джохтаберидзе Гия 3 1
Турция - Турецкая республика 2620 45
Россия - РФ - Российская федерация 166168 40
Казахстан - Республика 6048 39
Швеция - Королевство 3782 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 30
Финляндия - Финляндская Республика 3697 19
Узбекистан - Республика 2005 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Грузия 1332 14
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 13
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 12
Евразия - Евразийский континент 643 12
Таджикистан - Республика 953 12
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 12
Молдавия - Республика Молдова 738 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Нидерланды 3746 6
Европа 24964 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Украина 7928 5
Камбоджа - Королевство 157 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Латвия - Латвийская Республика 836 4
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Испания - Королевство 3840 3
Эстония - Эстонская Республика 764 3
Литва - Литовская Республика 673 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 3
Великобритания - Гибралтар 46 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 4
Приватизация - форма преобразования собственности 543 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 2
Опцион 108 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
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