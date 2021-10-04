Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Fintur
Публикаций - 36, упоминаний - 61
Fintur упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 5
|EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 678 3
|EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
|CNews Analytics 2039 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805410, в очереди разбора - 709081.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805410, в очереди разбора - 709081.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru