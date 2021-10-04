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Fintur



04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 2
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 1
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 1
12.07.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики 1
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта 1
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным 7
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора 2
24.01.2018 Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана 1
10.01.2018 Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства 2
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам 3
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора 2
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами 9
16.10.2015 TeliaSonera обвинили в подкупе дочерей президента Азербайджана 3
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала 1
04.02.2015 Генпрокуратура займется экс-боссами крупнейшего сотовика Казахстана 1
02.10.2014 Руководство крупнейшего сотового оператора Казахстана ушло в отставку после скандала с поставщиками 1
01.02.2013 Президент TeliaSonera ушел в отставку из-за связей с узбекской принцессой 1
09.01.2013 TeliaSonera призналась в сомнительных связях с топ-менеджером МТС 1
13.12.2012 TeliaSonera потеряла на IPO казахстанской «дочки» $250 млн 1
30.11.2012 Крупнейший сотовый оператор Казахстана подешевел на $1 млрд 1
18.11.2011 «Потерянная дочка» МТС выставлена на продажу 1
22.09.2011 Лидирующий сотовый оператор Казахстана уходит от местных владельцев 3
18.04.2011 Ericsson заподозрили в фальсификации услуг для «GSM-Казахстан» 2
12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика 1
15.12.2009 Tele2 купила МТС 1
29.06.2009 Назарбаев дал шанс МТС 1
10.12.2008 Сотовая связь: кризис "зовет" российских операторов домой 1
16.06.2008 Coscom инвестировал в ребрендинг $10 млн 1
14.02.2008 МТС в Казахстане не ждут 1
23.01.2008 Русские теряют киргизскую связь 1
26.09.2007 Главного связиста Грузии посадили за вымогательство 1
09.07.2007 «МегаФон» проиграл битву за Восток своему акционеру 1
25.06.2007 TeliaSonera рассчитает риски 1

Публикаций - 36, упоминаний - 61

Fintur упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 69 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 11
Telia Company 379 10
Turkcell 202 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 8
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 8
Казахтелеком 221 8
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 71 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1988 5
Мобайл Телеком Сервис 19 4
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 2
Sonera 16 2
Питерская группа связистов 120 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1587 2
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 27 2
Tele2 Казахстан 7 2
Visor 14 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 68 1
Синтерра - Synterra 657 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 84 1
Azercell Telekom 8 1
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 5 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 104 1
Mustcom 1 1
Azerfon-Vodafone 3 1
Глобус-телеком 154 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM 1 1
GSMTech Management 1 1
МегаФон ПетерСтар 172 1
AzInTelecom - Azerbaijan International Telecom 1 1
Cenay Group 2 1
Мобител 50 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 21 1
Geocell 11 1
Siemens AG - Сименс Россия 745 1
VK - Mail.ru Group 2540 1
АФК Система ПАО 1111 1
Telefonica - Telefónica España 190 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 252 7
Фридом Финанс ИК 12 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 683 1
Альфа-Банк 1147 1
Альфа-Групп 356 1
HeadHunter Group - HH Group 346 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Muddy Waters 7 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 5
3G - Стандарт мобильной связи 3897 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3981 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 525 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 10 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 142 1
Каримова Гульнара 89 4
Каримов Ислам 86 4
Бендзь Алексей 4 2
Карибджанов Айдан 3 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 2
Яковенко Александр 1 1
Рейман Леонид 539 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Джохтаберидзе Гия 2 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 1
Патаркацишвили Бадри 6 1
Рожецкин Леонид 18 1
Алиев Ильхам 6 1
Боргер Давид 1 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 31 1
Сулейманов Тимур 1 1
Гусинский Владимир 7 1
Потанин Владимир 19 1
Делицын Леонид 98 1
Казахстан - Республика 2794 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 16
Россия - Российская федерация - РФ 60538 12
Грузия 725 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 6
Непал - Федеративная Демократическая Республика 94 6
Евразия 161 6
Молдавия - Республика Молдова 466 5
Таджикистан - Республика 476 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 526 5
Узбекистан - Республика 881 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6115 3
Азия - Азиатский регион 1622 3
Украина 3679 3
Африка - Африканский регион 1586 3
Швеция - Королевство 814 3
Беларусь - Белоруссия 2205 3
Нидерланды 1025 2
Эстония - Эстонская Республика 467 2
Прибалтика - Балтия 669 2
Европа Северная - Скандинавия 284 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 2
Турция - Турецкая республика 986 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4413 2
Уганда - Республика 32 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 537 1
Камбоджа - Королевство 91 1
Танзания - Объединённая Республика 40 1
Испания - Королевство 1344 1
Ближний Восток 1571 1
Франция - Французская Республика 2283 1
Индия - Республика 2292 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 1
Бурунди - Республика 53 1
Литва - Литовская Республика 355 1
Латвия - Латвийская Республика 480 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 678 3
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
Интерфакс Казахстан 3 2
НТВ - Телекомпания 171 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805410, в очереди разбора - 709081.
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