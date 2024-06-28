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Fintur
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 57, упоминаний - 57
Fintur и организации, системы, технологии, персоны:
|Каримова Гульнара 95 11
|Каримов Ислам 97 11
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 6
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 4
|Авакян Гаянэ 52 4
|Ахмедов Бекзод 39 3
|Брюквин Юрий 300 2
|Бендзь Алексей 4 2
|Ивантер Дмитрий 36 2
|Алиев Ильхам 13 2
|Назарбаев Нурсултан 85 2
|Карибджанов Айдан 3 2
|Погребинский Антон 45 2
|Ахметов Даниал 48 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Минаев Артем 26 2
|Андросик Владимир 33 2
|Аязбаев Бауржан 3 2
|Хамзаев Рашад 2 2
|Алиева Арзу 2 2
|Bagner Ralf - Багнер Ральф 5 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Есекеев Куанышбек 40 2
|Шамолин Михаил 124 1
|Либин Сергей 24 1
|Саакашвили Михаил 18 1
|Потанин Владимир 91 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Сулейманов Тимур 1 1
|Родин Павел 5 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
|Кохановская Елена 20 1
|Рамишвили Георгий 2 1
|Borger David - Боргер Давид 2 1
|Мадумаров Рустам 25 1
|Кучеров Кирилл 26 1
|Рожецкин Леонид 48 1
|Патаркацишвили Бадри 11 1
|Изосимов Александр 192 1
|Джохтаберидзе Гия 3 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
|Telecom.paper 194 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
|Интерфакс Казахстан 6 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|РБК Украина 12 1
|Today's Zaman 4 1
|WikiLeaks 120 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Bloomberg 1627 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.