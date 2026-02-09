Разделы

09.02.2026 Борис Азаренко: образование, карьера и бизнес 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
20.07.2011 Иван Родионов избран председателем совета директоров «Ростелекома» 1

Ростелеком 10412 2
Mustcom 37 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 132 1
Питерская группа связистов 437 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Ростелеком - Глобус-телеком 232 1
Qualcomm Technologies 1918 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
МегаФон 10093 1
Fintur 56 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 88 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 1
Альфа-Банк 1889 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 90 1
First National Holdings 39 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 83 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
РБРР - Российский Банк Реконструкции и Развития 1 1
TimeTurns Holdings 10 1
ПромСвязьКапитал 84 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Альфа-Групп 732 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17173 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Рожецкин Леонид 48 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 1
Родионов Иван 72 1
Ивантер Дмитрий 35 1
Гусинский Владимир 19 1
Потанин Владимир 82 1
Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 1
Soros George - Сорос Джордж 50 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Березовский Борис 24 1
Андросик Владимир 32 1
Рейман Леонид 1059 1
Каримова Гульнара 92 1
Каримов Ислам 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 2
Конго - Демократическая Республика 100 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 36 1
Уганда - Республика 89 1
Камбоджа - Королевство 154 1
Танзания - Объединённая Республика 78 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Испания - Королевство 3774 1
Турция - Турецкая республика 2506 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14549 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 1
Узбекистан - Республика 1894 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Швеция - Королевство 3721 1
Беларусь - Белоруссия 6081 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
Европа 24684 1
Казахстан - Республика 5846 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53590 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Бурунди - Республика 71 1
Люксембург Великое Герцогство 438 1
Таджикистан - Республика 919 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1081 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1190 1
Грузия 1293 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Спорт - Футбол 753 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 1
