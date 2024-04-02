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Камбоджа Королевство

Камбоджа - Королевство

СОБЫТИЯ


02.04.2024 Тысячи рабов занимаются киберпреступлениями под угрозой физической расправы

r. По сообщению Министерства иностранных дел Индии, лишь за последние три месяца посольству Индии в Камбодже удалось в сотрудничестве с властями этой страны Юго-Восточной Азии вернуть на родину
15.08.2016 Softline оптимизировала работу ИТ-сервисов отделения Grant Thornton в Камбодже

вный доступ к необходимым данным», — заявил Симуч Им (Simuch Im), руководитель ИТ, Grant Thornton в Камбодже. «В ходе работ нам удалось повысить отказоустойчивость системы, создать среду для бе
05.02.2014 Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии

бре 2012 г. осуществивший коммерческий запуск первой платной цифровой эфирной ТВ-платформы One TV в Камбодже, сообщил CNews о расширении зоны вещания в этой стране и планах по выходу на другие

22.04.2013 «БПЦ Банковские Технологии» запустили в эксплуатацию процессинговый центр Hattha Kaksekar в Камбодже

ат. Сегодня можно сказать, что мы на 5 лет опережаем развитие процессинговых систем, существующих в Камбодже, — заявил Хут Иенг Тонг (Mr Hout Ieng Tong), президент Hattha Kaksekar. — В результа
08.08.2012 Softline открыла центр технологий и техподдержки в Камбодже

9 году был открыт офис Softline во Вьетнаме, в 2011 — представительство в Малайзии. Начало работы в Камбодже явилось логичным шагом на пути экспансии компании в регионе. Мы видим потенциал ИТ-р
19.07.2012 Платежные решения «БПЦ Банковские Технологии» будут впервые внедрены в Камбодже

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о заключении первого контракта в Камбодже — с компанией Hattha Kaksekar Limited, предоставляющей услуги по микрофинансированию. Филиальная сеть Hattha Kaksekar насчитывает 122 подразделений в 24 провинциях страны, штат компани
30.09.2010 Beeline расширил зону покрытия сети в Камбодже

Компания Sotelco Ltd. (бренд Beeline) сообщила о расширении зоны покрытия сети на территории Камбоджи до 22 провинций. Во второй половине сентября связь сети Beeline стала доступна еще в трех провинциях на севере страны: Оддармеантьей, Прэахвихеа, Стынгтраенг. Территория Камбоджи

18.05.2010 «ВымпелКом» отметил год работы в Камбодже

ечает сегодня год с начала запуска в коммерческую эксплуатацию мобильных услуг под маркой Beeline в Камбодже через свою прямую дочернюю компанию «Сотелко Лтд.». Официальный запуск в Камбодже
08.02.2010 Google исказил границы Камбоджи и России

реждался три года назад о возникшей проблеме, однако реакции не последовало. Отображение госграницы Камбоджи в Google Earth, говорится в официальном послании Королевства, "не соответствует исти
09.09.2009 Beeline расширяет присутствие в Камбодже

винций Камбоджи: Такео, Поусат, Кампот, Прейвэнг, Свайриенг. Таким образом, покрытие сети Beeline в Камбодже обеспечено на территории 16 провинций, где проживает 64% населения страны, говорится
05.03.2009 Русские связисты: экспансия за рубеж продолжается

В Камбодже состоялся запуск новой сотовой сети Smart Mobile (стандарт GSM), оператором которой

11.12.2008 Huawei построит GSM-сеть для «дочки» «ВымпелКома» в Камбодже

Компания Sotelco, дочерняя компания сотового оператора «ВымпелКом» в Камбодже, и компания Huawei Technologies объявили сегодня о подписании контракта на строитель
29.08.2008 «ВымпелКом» в I полугодии 2009 г. запустит в эксплуатацию сети во Вьетнаме и Камбодже

нирует в I полугодии 2009 г. запустить в коммерческую эксплуатацию сети сотовой связи во Вьетнаме и Камбодже, заявил исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса российского
22.07.2008 "Билайну" подарили Камбоджу

товому оператору начать создавать свой кластер в странах Юго-Восточной Азии. "Билайн" подключился к Камбодже   Население Камбоджи составляет 14 млн человек, уровень проникновения услуг мобильно
11.04.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями TNL PCS S/A (Бразилия) и CamGSM Company Limited (Камбоджа). Итого, на 11 апреля 2008 г. коммерческий роуминг GPRS действует с 181 сетью из 102 стран, предоставляющими услуги в 108 странах.
06.08.2007 Русские связисты десантировались в Камбодже

оммуникационный холдинг Altimo сообщил о приобретении 90% акций компании Sotelco, предоставляющей в Камбодже услуги беспроводной передачи данных (WiMax) и также обладающей лицензией на сотовую

30.03.2007 В Камбодже запретили SMS в период выборов

Власти Камбоджи издали распоряжение, запрещающее использовать сервис коротких мобильных сообщений в 
26.05.2006 В Камбодже запрещают 3G-телефоны

ьер-министра получила на свой телефон картинки порнографического характера. Сеть 3G была запущена в Камбодже ранее в этом году. Пользователей этим сервисом пока немного. Жена Хан Сена – одна из
29.01.2002 SK Telecom получил лицензию на мобильную связь в Камбодже

Ведущий южнокорейский оператор мобильной связи компания SK Telecom сообщила, что она получила лицензию сроком на 30 лет на монтаж сети связи в Камбодже стоимостью $50 млн. Представитель SK Telecom Чой Янг Мин (Choi Young Min) заявил, что компания, которая получила лицензию в четверг, поначалу инвестирует $13 млн. для создания базовых

20.02.2001 К жителям Камбоджи врач приходит по интернету

одимая Sihanouk Hospital совместно с американской компанией Telepartners, позволит жителям деревень Камбоджи получать своевременную помощь высококвалифицированных врачей, сообщает CBS. В камбод
06.06.2000 Alcatel модернизирует сеть MobiTel GSM 900 в Камбодже

l Group, заключила контракт с компанией Alcatel на поставку оборудования для сети MobiTel GSM 900 в Камбодже на сумму 63 млн. долларов. По завершению модернизации, емкость сети составит около 1

Публикаций - 157, упоминаний - 212

Камбоджа и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 54
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 19
Киевстар - Kyivstar 569 16
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 14
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 12
Millicom International Cellular SA 57 11
МегаФон 10742 11
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 11
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 9
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 8
Visor 70 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 7
Microsoft Corporation 25774 7
Softline - Софтлайн 3743 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 7
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 7
Gtel 25 6
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 6
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 5
Mobitel 31 5
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 5
Новый диск 963 4
Ростелеком 10948 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 4
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
Fintur 57 4
Telecel Globe 12 3
Google LLC 12687 3
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 3
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 3
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 3
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Huawei 4675 3
Альфа-Групп 745 12
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 7
TimeTurns Holdings 10 6
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Альфа-Банк 1979 3
Caterpillar - 93 2
АМКОДОР 8 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Независимость ГК 6 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Intel Capital 148 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Norfund - норвежский инвестиционный фонд 1 1
Shearman & Sterling 13 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Fellowes 32 1
AdWatch Isobar 44 1
Cukurova 97 1
Фора Банк 86 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
Наукоград - технопарк 156 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
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Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
Международный арбитраж 32 2
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 2
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ТПП РФ РСДС - Российско-Сингапурский Деловой Совет 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
OLPC - One Laptop per Child 82 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 52
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 20
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 10
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 8
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 7
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 4
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 55 4
Microsoft Windows 16882 5
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Android 15243 4
Linux OS 11533 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 2
FreePik 1841 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Azure 1526 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 2
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 8 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 36 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 1
Veon Wholesale Services 5 1
Softline Finance 8 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 10
Авен Петр 67 5
Изосимов Александр 192 5
Торбахов Александр 111 5
Кузьмичев Алексей 54 4
Хан Герман 56 4
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 4
Долгопольский Сергей 11 4
Брюквин Юрий 300 4
Фридман Михаил 146 4
Медведев Дмитрий 1665 3
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 3
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 3
Ткаченко Андрей 25 3
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