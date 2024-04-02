Камбоджа - Королевство

Тысячи рабов занимаются киберпреступлениями под угрозой физической расправы r. По сообщению Министерства иностранных дел Индии, лишь за последние три месяца посольству Индии в Камбодже удалось в сотрудничестве с властями этой страны Юго-Восточной Азии вернуть на родину

Softline оптимизировала работу ИТ-сервисов отделения Grant Thornton в Камбодже вный доступ к необходимым данным», — заявил Симуч Им (Simuch Im), руководитель ИТ, Grant Thornton в Камбодже. «В ходе работ нам удалось повысить отказоустойчивость системы, создать среду для бе

Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии бре 2012 г. осуществивший коммерческий запуск первой платной цифровой эфирной ТВ-платформы One TV в Камбодже, сообщил CNews о расширении зоны вещания в этой стране и планах по выходу на другие

«БПЦ Банковские Технологии» запустили в эксплуатацию процессинговый центр Hattha Kaksekar в Камбодже ат. Сегодня можно сказать, что мы на 5 лет опережаем развитие процессинговых систем, существующих в Камбодже, — заявил Хут Иенг Тонг (Mr Hout Ieng Tong), президент Hattha Kaksekar. — В результа

Softline открыла центр технологий и техподдержки в Камбодже 9 году был открыт офис Softline во Вьетнаме, в 2011 — представительство в Малайзии. Начало работы в Камбодже явилось логичным шагом на пути экспансии компании в регионе. Мы видим потенциал ИТ-р

Платежные решения «БПЦ Банковские Технологии» будут впервые внедрены в Камбодже Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о заключении первого контракта в Камбодже — с компанией Hattha Kaksekar Limited, предоставляющей услуги по микрофинансированию. Филиальная сеть Hattha Kaksekar насчитывает 122 подразделений в 24 провинциях страны, штат компани

Beeline расширил зону покрытия сети в Камбодже Компания Sotelco Ltd. (бренд Beeline) сообщила о расширении зоны покрытия сети на территории Камбоджи до 22 провинций. Во второй половине сентября связь сети Beeline стала доступна еще в трех провинциях на севере страны: Оддармеантьей, Прэахвихеа, Стынгтраенг. Территория Камбоджи

«ВымпелКом» отметил год работы в Камбодже ечает сегодня год с начала запуска в коммерческую эксплуатацию мобильных услуг под маркой Beeline в Камбодже через свою прямую дочернюю компанию «Сотелко Лтд.». Официальный запуск в Камбодже

Google исказил границы Камбоджи и России реждался три года назад о возникшей проблеме, однако реакции не последовало. Отображение госграницы Камбоджи в Google Earth, говорится в официальном послании Королевства, "не соответствует исти

Beeline расширяет присутствие в Камбодже винций Камбоджи: Такео, Поусат, Кампот, Прейвэнг, Свайриенг. Таким образом, покрытие сети Beeline в Камбодже обеспечено на территории 16 провинций, где проживает 64% населения страны, говорится

Русские связисты: экспансия за рубеж продолжается В Камбодже состоялся запуск новой сотовой сети Smart Mobile (стандарт GSM), оператором которой

Huawei построит GSM-сеть для «дочки» «ВымпелКома» в Камбодже Компания Sotelco, дочерняя компания сотового оператора «ВымпелКом» в Камбодже, и компания Huawei Technologies объявили сегодня о подписании контракта на строитель

«ВымпелКом» в I полугодии 2009 г. запустит в эксплуатацию сети во Вьетнаме и Камбодже нирует в I полугодии 2009 г. запустить в коммерческую эксплуатацию сети сотовой связи во Вьетнаме и Камбодже, заявил исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса российского

"Билайну" подарили Камбоджу товому оператору начать создавать свой кластер в странах Юго-Восточной Азии. "Билайн" подключился к Камбодже Население Камбоджи составляет 14 млн человек, уровень проникновения услуг мобильно

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями TNL PCS S/A (Бразилия) и CamGSM Company Limited (Камбоджа). Итого, на 11 апреля 2008 г. коммерческий роуминг GPRS действует с 181 сетью из 102 стран, предоставляющими услуги в 108 странах.

Русские связисты десантировались в Камбодже оммуникационный холдинг Altimo сообщил о приобретении 90% акций компании Sotelco, предоставляющей в Камбодже услуги беспроводной передачи данных (WiMax) и также обладающей лицензией на сотовую

В Камбодже запретили SMS в период выборов Власти Камбоджи издали распоряжение, запрещающее использовать сервис коротких мобильных сообщений в

В Камбодже запрещают 3G-телефоны ьер-министра получила на свой телефон картинки порнографического характера. Сеть 3G была запущена в Камбодже ранее в этом году. Пользователей этим сервисом пока немного. Жена Хан Сена – одна из

SK Telecom получил лицензию на мобильную связь в Камбодже Ведущий южнокорейский оператор мобильной связи компания SK Telecom сообщила, что она получила лицензию сроком на 30 лет на монтаж сети связи в Камбодже стоимостью $50 млн. Представитель SK Telecom Чой Янг Мин (Choi Young Min) заявил, что компания, которая получила лицензию в четверг, поначалу инвестирует $13 млн. для создания базовых

К жителям Камбоджи врач приходит по интернету одимая Sihanouk Hospital совместно с американской компанией Telepartners, позволит жителям деревень Камбоджи получать своевременную помощь высококвалифицированных врачей, сообщает CBS. В камбод