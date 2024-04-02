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Камбоджа Королевство
СОБЫТИЯ
|02.04.2024
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Тысячи рабов занимаются киберпреступлениями под угрозой физической расправы
r. По сообщению Министерства иностранных дел Индии, лишь за последние три месяца посольству Индии в Камбодже удалось в сотрудничестве с властями этой страны Юго-Восточной Азии вернуть на родину
|15.08.2016
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Softline оптимизировала работу ИТ-сервисов отделения Grant Thornton в Камбодже
вный доступ к необходимым данным», — заявил Симуч Им (Simuch Im), руководитель ИТ, Grant Thornton в Камбодже. «В ходе работ нам удалось повысить отказоустойчивость системы, создать среду для бе
|05.02.2014
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Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии
бре 2012 г. осуществивший коммерческий запуск первой платной цифровой эфирной ТВ-платформы One TV в Камбодже, сообщил CNews о расширении зоны вещания в этой стране и планах по выходу на другие
|22.04.2013
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«БПЦ Банковские Технологии» запустили в эксплуатацию процессинговый центр Hattha Kaksekar в Камбодже
ат. Сегодня можно сказать, что мы на 5 лет опережаем развитие процессинговых систем, существующих в Камбодже, — заявил Хут Иенг Тонг (Mr Hout Ieng Tong), президент Hattha Kaksekar. — В результа
|08.08.2012
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Softline открыла центр технологий и техподдержки в Камбодже
9 году был открыт офис Softline во Вьетнаме, в 2011 — представительство в Малайзии. Начало работы в Камбодже явилось логичным шагом на пути экспансии компании в регионе. Мы видим потенциал ИТ-р
|19.07.2012
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Платежные решения «БПЦ Банковские Технологии» будут впервые внедрены в Камбодже
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сообщила о заключении первого контракта в Камбодже — с компанией Hattha Kaksekar Limited, предоставляющей услуги по микрофинансированию. Филиальная сеть Hattha Kaksekar насчитывает 122 подразделений в 24 провинциях страны, штат компани
|30.09.2010
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Beeline расширил зону покрытия сети в Камбодже
Компания Sotelco Ltd. (бренд Beeline) сообщила о расширении зоны покрытия сети на территории Камбоджи до 22 провинций. Во второй половине сентября связь сети Beeline стала доступна еще в трех провинциях на севере страны: Оддармеантьей, Прэахвихеа, Стынгтраенг. Территория Камбоджи
|18.05.2010
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«ВымпелКом» отметил год работы в Камбодже
ечает сегодня год с начала запуска в коммерческую эксплуатацию мобильных услуг под маркой Beeline в Камбодже через свою прямую дочернюю компанию «Сотелко Лтд.». Официальный запуск в Камбодже
|08.02.2010
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Google исказил границы Камбоджи и России
реждался три года назад о возникшей проблеме, однако реакции не последовало. Отображение госграницы Камбоджи в Google Earth, говорится в официальном послании Королевства, "не соответствует исти
|09.09.2009
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Beeline расширяет присутствие в Камбодже
винций Камбоджи: Такео, Поусат, Кампот, Прейвэнг, Свайриенг. Таким образом, покрытие сети Beeline в Камбодже обеспечено на территории 16 провинций, где проживает 64% населения страны, говорится
|05.03.2009
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Русские связисты: экспансия за рубеж продолжается
В Камбодже состоялся запуск новой сотовой сети Smart Mobile (стандарт GSM), оператором которой
|11.12.2008
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Huawei построит GSM-сеть для «дочки» «ВымпелКома» в Камбодже
Компания Sotelco, дочерняя компания сотового оператора «ВымпелКом» в Камбодже, и компания Huawei Technologies объявили сегодня о подписании контракта на строитель
|29.08.2008
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«ВымпелКом» в I полугодии 2009 г. запустит в эксплуатацию сети во Вьетнаме и Камбодже
нирует в I полугодии 2009 г. запустить в коммерческую эксплуатацию сети сотовой связи во Вьетнаме и Камбодже, заявил исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса российского
|22.07.2008
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"Билайну" подарили Камбоджу
товому оператору начать создавать свой кластер в странах Юго-Восточной Азии. "Билайн" подключился к Камбодже Население Камбоджи составляет 14 млн человек, уровень проникновения услуг мобильно
|11.04.2008
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«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями TNL PCS S/A (Бразилия) и CamGSM Company Limited (Камбоджа). Итого, на 11 апреля 2008 г. коммерческий роуминг GPRS действует с 181 сетью из 102 стран, предоставляющими услуги в 108 странах.
|06.08.2007
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Русские связисты десантировались в Камбодже
оммуникационный холдинг Altimo сообщил о приобретении 90% акций компании Sotelco, предоставляющей в Камбодже услуги беспроводной передачи данных (WiMax) и также обладающей лицензией на сотовую
|30.03.2007
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В Камбодже запретили SMS в период выборов
Власти Камбоджи издали распоряжение, запрещающее использовать сервис коротких мобильных сообщений в
|26.05.2006
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В Камбодже запрещают 3G-телефоны
ьер-министра получила на свой телефон картинки порнографического характера. Сеть 3G была запущена в Камбодже ранее в этом году. Пользователей этим сервисом пока немного. Жена Хан Сена – одна из
|29.01.2002
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SK Telecom получил лицензию на мобильную связь в Камбодже
Ведущий южнокорейский оператор мобильной связи компания SK Telecom сообщила, что она получила лицензию сроком на 30 лет на монтаж сети связи в Камбодже стоимостью $50 млн. Представитель SK Telecom Чой Янг Мин (Choi Young Min) заявил, что компания, которая получила лицензию в четверг, поначалу инвестирует $13 млн. для создания базовых
|20.02.2001
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К жителям Камбоджи врач приходит по интернету
одимая Sihanouk Hospital совместно с американской компанией Telepartners, позволит жителям деревень Камбоджи получать своевременную помощь высококвалифицированных врачей, сообщает CBS. В камбод
|06.06.2000
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Alcatel модернизирует сеть MobiTel GSM 900 в Камбодже
l Group, заключила контракт с компанией Alcatel на поставку оборудования для сети MobiTel GSM 900 в Камбодже на сумму 63 млн. долларов. По завершению модернизации, емкость сети составит около 1
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