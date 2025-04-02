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Вартанян Артём
Вартанян Артём и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинский Владислав 228 3
|Собянин Сергей 399 2
|Румянцев Сергей 24 1
|Павлов Виктор 10 1
|Андреев Антон 2 1
|Иванов Василий 5 1
|Гарбузов Анатолий 66 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11282 1
|РИА Новости 933 1
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