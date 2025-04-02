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Вартанян Артём



02.04.2025 Подтверждена совместимость программного обеспечения «Элар СканИмидж» с ОС Astra Linux 1
11.07.2024 Виртуальный стилист и оцифровка документов: какие современные технологии предлагают столичные промышленники 1
08.05.2024 Столичная компания к 9 мая оцифровала свыше 550 тыс. документов времен Великой Отечественной войны 1
21.02.2024 С помощью сканеров столичного производства оцифровали более 6000 экспонатов Всероссийского музея декоративного искусства 1
12.10.2023 Более 243 тыс. документов оцифруют в Курском областном краеведческом музее на сканере московского производства 1
04.07.2022 Как оцифровывать архивы с помощью российских платформенных решений? 3
28.02.2017 Разработки «Элар» вошли в реестр российского ПО 1
08.09.2016 Платформа «Элар Саперион» вошла в Реестр отечественного ПО 2
01.12.2015 «ВымпелКом» объявил об изменении структуры блока по продажам и обслуживанию и о новых назначениях 1
17.03.2015 «Билайн» спросит у клиентов, как работают его дилеры 1
29.10.2013 «Билайн» запускает систему по сбору и анализу обратной связи от абонентов 1
25.01.2013 Артем Вартанян назначен директором по клиентскому опыту «ВымпелКома» 4

Публикаций - 12, упоминаний - 18

Вартанян Артём и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1021 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8819 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 410 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
Microsoft Corporation 24741 1
Cisco Systems 5137 1
Oracle Corporation 6738 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
Caterpillar - 89 2
Независимость ГК 6 2
Комос Групп 16 1
Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда 2 1
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина ФГБУК - Бахрушинский музей - Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина - Литературно-Театральный музей Императорской Академии наук 6 1
Курский областной краеведческий музей 3 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 375 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2548 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 2
Федеральное казначейство России 1794 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4264 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 241 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2948 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 13 1
Оцифровка - Digitization 4625 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3457 5
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1196 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1341 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3125 3
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4852 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2195 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8572 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3048 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9530 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 234 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20996 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25718 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7266 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12695 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6757 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4320 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2564 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16266 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3459 1
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2046 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 975 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5164 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 317 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13473 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1332 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10861 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5525 1
ЭЛАР ЭларСкан 143 3
ЭЛАР Саперион 43 2
Космодром Байконур 1069 1
ЭЛАР Архив АИС 12 1
ЭЛАР СААД 1 1
ЭЛАР Документопоток 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 1
Linux OS 10118 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3265 1
ЭЛАР Контекст 13 1
Администрация Президента РФ - Электронный архив Президента РФ 4 1
Архивный фонд РФ 102 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1658 1
ЭЛАР СканИмидж 19 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 35 1
Память народа 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 544 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6041 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8682 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 559 1
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 958 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10001 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1263 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5959 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5020 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1096 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11282 1
РИА Новости 933 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 29 1
РАН - Российская академия наук 1906 1
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