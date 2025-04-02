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Подтверждена совместимость программного обеспечения «Элар СканИмидж» с ОС Astra Linux

Корпорация «Элар» официально объявила о сертификации программного обеспечения «Элар СканИмидж» версии 25.2.1.0 на совместимость с ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты серии тестов, проведенных специалистами, подтвердили, что программные решения взаимодействуют с высоким уровнем эффективности и безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«Элар СканИмидж» представляет собой программное обеспечение, предназначенное для управления сканерами семейства «ЭларСкан» и «Элар ПланСкан» и оптимизации процессов оцифровки. Система может использоваться автономно в роли центра обработки изображений или в качестве предустановленного ПО в сканерах «Элар». Кроме того, «Элар СканИмидж» зарегистрирован в реестре российского ПО Минцифры России, что обеспечивает импортонезависимость и соответствие современным требованиям безопасности.

Одной из ключевых особенностей «СканИмидж» является автоматизация основных этапов оцифровки. Программа предлагает индивидуальную настройку под различные категории документов и возможность одновременного выполнения нескольких проектов сканирования. Это обеспечивает управление процессами подготовки, обработки, верификации и экспорта изображений в единой системе.

«СканИмидж» включает в себя передовые средства работы с изображениями, в том числе, десятки интеллектуальных алгоритмов для постобработки и коррекции. Система использует технологии искусственного интеллекта для помощи пользователям сканеров «Элар». Эти инструменты позволяют улучшить качество исходных графических образов, повысить удобство работы и минимизировать количество ручных операций. Система позволяет организовать потоковую обработку изображений, управление метаданными, распознавание отсканированных документов и каталогизацию файлов.

Операционная система Astra Linux Special Edition 1.7, в свою очередь, сертифицирована ФСТЭК и подходит для применения в различных ИТ-системах. Она включает в себя средства защиты, что позволяет работать с конфиденциальными данными в государственных учреждениях и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Подтвержденная разработчиками совместимость различных отечественных программных средств создает синергию, которая позволяет использовать сканирующее оборудование «Элар» с предустановленным ПО «СканИмидж» и ОС Astra Linux Special Edition 1.7 для оцифровки документов ограниченного доступа, упрощает выполнение специальных мероприятий в области защиты информации.

«Подтверждение совместимости «Элар СканИмидж» с ОС Astra Linux — это значимое событие, которое находится в парадигме развития нашего продукта. Мы внедряем современные технологии и выполняем требования государства. В преддверии планируемого ужесточения требований к российскому ПО в реестре Минцифры, которые предполагают наличие совместимости с двумя российскими операционными системами, платформа «СканИмидж» уже имеет сертификаты совместимости с тремя отечественным операционные системами, включая Astra Linux. Это позволяет повысить универсальность нашего продукта и предлагать заказчикам наиболее актуальный для них вариант внедрения, именно с той операционной системой, которая уже используется у заказчика или подходит под требования информационной безопасности», — отметил Артем Вартанян, руководитель департамента по маркетингу корпорации «Элар».

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