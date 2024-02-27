Индексная книга (каталог) CNews*
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Metadata Govenance Metadata management Управление метаданными
Публикаций - 216, упоминаний - 222
Metadata Govenance и организации, системы, технологии, персоны:
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 169 4
|Путин Владимир 2951 4
|Swindell Michael - Свинделл Майкл 21 4
|Бушмелев Сергей 44 3
|Никифоров Николай 1134 3
|Якимчук Сергей 30 3
|Горпинченко Роман 13 3
|Лядов Кирилл 17 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 373 2
|Абакумов Евгений 181 2
|Кривошеев Евгений 12 2
|Кузнецов Сергей 150 2
|Озеров Виктор 29 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 2
|Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 2
|Яхина Ирина 40 2
|Adelberg Brad - Адельберг Брэд 3 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Павленко Майкл 3 2
|Яровая Ирина 71 2
|Machado John - Мачадо Джон 4 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Водясов Алексей 221 2
|Храмцовская Наталья 45 2
|Чаркин Евгений 275 2
|Воронецкий Антон 3 2
|Струченко Алексей 7 1
|Мельникова Анастасия 310 1
|Белоусов Сергей 236 1
|Нуралиев Борис 280 1
|Шадаев Максут 816 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Duchovni Viktor - Духовны Виктор 1 1
|Песков Дмитрий 101 1
|Егоров Владимир 82 1
|Ройфман Роман 16 1
|Сотин Денис 189 1
|Касперский Евгений 311 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 194 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1275579, в очереди разбора - 814314.
Создано именных указателей - 141137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1275579, в очереди разбора - 814314.
Создано именных указателей - 141137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.