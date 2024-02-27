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Metadata Govenance Metadata management Управление метаданными



27.02.2024 Компания i-Sys Labs выпустила новую версию DPA-платформы DocTrix Platform 1

18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1

27.10.2022 «БФТ-холдинг» внедрил речевую аналитику в контактном центре Минздрава Тульской области 1

17.09.2022 Чем опасно точное определение геолокации приложениями? 1

13.09.2022 Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения 1

14.07.2022 «Мегафон» создал систему видеоаналитики для безопасности городов 1

31.05.2022 CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных 1

12.04.2022 Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством 1

23.03.2022 Hanwha Techwin выпустила 128-канальный сетевой видеорегистратор-сервер для камер с ИИ 1

14.02.2022 Новая IP-камера «моноблок» AXIS Q1715 с аналитикой на базе ИИ 1

08.02.2022 Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint 1

03.02.2022 В отечественной BIM-системе Pilot-BIM появились инструменты авторского надзора и строительного контроля 1

03.02.2022 Система контроля федеральной сети геодезических станций запущена в тестовом режиме 1

31.01.2022 Кража фотографий — как найти вора и защититься 1

15.12.2021 Axis Communications представила высокопроизводительную блочную камеру с 21-кратным оптическим зумом 1

14.12.2021 Цифровой след в каждом фото — как и зачем скрывать данные 1

07.12.2021 Hanwha-Techwin – новые камеры Wisenet серии X с искусственным интеллектом на чипсете Wisenet 7 1

23.11.2021 Axis Communications представила новую технологию Axis Scene Intelligence 1

08.11.2021 Умные камеры с ИИ считают машины, охраняют периметр и помогают добывать золото 1

09.09.2021 Как создать цифровую витрину для налогового мониторинга 1

19.08.2021 Данные EXIF и другие способы найти место, где было сделано фото 1

20.07.2021 ПО научилось определять причины выгорания сотрудников 1

16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1

20.04.2021 Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети 1

19.03.2021 Twitter позволяет прятать вирусы в публикуемых картинках 1

05.03.2021 HDR10 и HDR10+ — в чём разница и как её разглядеть? 1

16.02.2021 Секретные видео в Telegram может посмотреть любой посторонний 1

15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 1

07.12.2020 Объектные хранилища эволюционируют в сторону микросервисных архитектур 1

20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1

30.10.2020 Гигант телеком-рынка установил в российских мегаполисах камеры, которые сами сортируют большие данные 1

10.09.2020 Eset рассказала о вредоносе, который перехватывает данные софтсвичей 1

27.08.2020 Северокорейские хакеры придумали топорный, но мощный способ атак на криптобиржи 1

17.08.2020 AppDynamics представила решение SAP Peak для глубокого мониторинга SAP-приложений в режиме реального времени 1

11.08.2020 Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью 2

22.07.2020 «АРМО-Системы» будет поставлять программные продукты FF Group для мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками 1

09.07.2020 Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка 1

17.06.2020 «Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными 1

01.06.2020 Хитрая шпионская программа крадет данные из ПК, неподключенных к Сети 1

21.05.2020 Apple и Google выпустили API для тотальной слежки 1


Публикаций - 216, упоминаний - 222

Metadata Govenance и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24064 30
Oracle Corporation 6511 22
IBM - International Business Machines Corp 9347 22
SAP SE 5115 14
Apple Inc 11669 10
Broadcom - VMware 2263 9
Google LLC 11393 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1263 8
SAS Institute 937 8
X Corp - Twitter 2803 6
Adobe Systems 1528 6
Embarcadero 66 6
Hitachi - Хитачи 1456 6
Meta Platforms - Facebook 4370 5
Прогноз 1584 5
Docsvision - ДоксВижн 988 5
VK - Mail.ru Group 3280 5
NetApp - Network Appliance 628 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4525 5
Yandex - Яндекс 6478 5
Dell EMC 4978 5
Esri 165 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 189 4
Telegram Group 1466 4
Intel Corporation 11908 4
Informatica 120 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1154 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1031 4
TerraLink - ТерраЛинк 272 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10827 4
AOL Inc 1589 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1166 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 954 3
Teradata 206 3
Pentaho 59 3
МегаФон 7828 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 599 3
Крок - Croc 1763 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Лента - Сеть розничной торговли 1907 5
LEGO 234 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6560 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6785 3
Walt Disney Company 576 3
Sony Pictures Entertainment 140 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 934 3
McDonald’s - Макдоналдс 193 3
Альфа-Банк 1679 3
РЖД - Российские железные дороги 1789 3
Открытие ФК - Банк Открытие 525 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 624 2
BMO Financial Group 3 2
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 2
FirstRand Group - FirstRand Bank 2 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2028 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 2
LinkedIn 614 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 174 1
Unilever - Юнилевер Русь 130 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 73 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 401 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2622 1
Walmart - Wal-Mart Stores 372 1
Газпром ПАО 1246 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 326 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 460 1
ВкусВилл - Избёнка 124 1
X5 Group - Перекрёсток 488 1
Интеррос - Росбанк АКБ 597 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 461 1
Tesla Motors 369 1
Hyundai Motor Company 351 1
Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 314 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 181 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 377 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1033 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10481 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1123 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4704 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 747 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4053 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5097 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2922 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4273 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 448 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1264 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1017 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5463 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2650 3
Правительство Москвы 2210 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1099 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3155 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2589 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 81 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 165 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 592 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 100 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1780 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 296 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1297 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1141 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1784 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1107 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 317 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 552 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1296 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 932 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 233 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2299 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 646 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6182 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 28 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Eclipse Foundation 25 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 39 1
CAS - Court of Arbitration for Sport - Спортивный арбитражный суд 1 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
Open Data Initiative 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 271 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 231 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 553 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59042 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27691 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44518 49
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8734 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22725 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28161 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23825 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10281 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19284 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23624 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10138 29
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6656 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5739 26
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1873 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14647 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9928 23
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3832 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11742 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4162 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9727 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12205 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7949 20
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4816 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9031 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10311 18
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11778 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10998 16
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1206 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8748 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5524 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6124 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14393 15
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4079 15
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3345 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5472 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6559 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15599 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5274 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22802 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20075 12
Microsoft Windows 15024 28
Linux OS 9101 20
Microsoft Office 3558 19
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3830 11
Microsoft Windows 2000 8660 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1878 10
Google Android 13401 10
Apple iOS 7354 9
Microsoft SharePoint Server 695 8
Oracle Java - язык программирования 2890 8
Apple macOS 1889 8
Apache Hadoop 397 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4843 7
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 530 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2920 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4620 6
Microsoft SQL Server 1526 6
Microsoft Office Word 729 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6880 6
Microsoft Windows XP 2539 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 5
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 788 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 886 5
Microsoft Office Excel 1137 5
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 176 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1189 5
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 4
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 4
Depositphotos - фотобанк 423 4
IBM DB2 354 4
SAP Sybase 289 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 555 4
Mozilla Firefox - браузер 1850 4
Apple macOS X - Rhapsody 1506 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 196 4
Apple iPhone 6 4862 4
JavaScript - JS - язык программирования 1092 4
Microsoft Exchange 1375 4
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 60 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 169 4
Путин Владимир 2951 4
Swindell Michael - Свинделл Майкл 21 4
Бушмелев Сергей 44 3
Никифоров Николай 1134 3
Якимчук Сергей 30 3
Горпинченко Роман 13 3
Лядов Кирилл 17 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 373 2
Абакумов Евгений 181 2
Кривошеев Евгений 12 2
Кузнецов Сергей 150 2
Озеров Виктор 29 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 2
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 2
Яхина Ирина 40 2
Adelberg Brad - Адельберг Брэд 3 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Павленко Майкл 3 2
Яровая Ирина 71 2
Machado John - Мачадо Джон 4 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Курьянов Сергей 162 2
Водясов Алексей 221 2
Храмцовская Наталья 45 2
Чаркин Евгений 275 2
Воронецкий Антон 3 2
Струченко Алексей 7 1
Мельникова Анастасия 310 1
Белоусов Сергей 236 1
Нуралиев Борис 280 1
Шадаев Максут 816 1
Феоктистов Вадим 35 1
Duchovni Viktor - Духовны Виктор 1 1
Песков Дмитрий 101 1
Егоров Владимир 82 1
Ройфман Роман 16 1
Сотин Денис 189 1
Касперский Евгений 311 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 194 1
Россия - РФ - Российская федерация 133204 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50958 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13734 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40743 16
Европа 21394 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13900 13
Германия - Федеративная Республика 12398 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16039 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13120 8
Франция - Французская Республика 7685 5
Канада 4779 5
Казахстан - Республика 5262 5
Азия - Азиатский регион 5289 4
Сингапур - Республика 1813 4
Южная Корея - Республика 6465 3
Украина 7443 3
Ближний Восток 2844 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2754 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 364 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3622 3
Америка - Американский регион 2089 3
Земля - планета Солнечной системы 10132 3
Филиппины - Республика 550 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2436 3
Польша - Республика 1908 2
Израиль 2670 2
Россия - СФО - Новосибирск 3970 2
Африка - Африканский регион 3377 2
Италия - Итальянская Республика 4273 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3480 2
Великобритания - Лондон 2368 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1263 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3143 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16238 2
США - Калифорния 4554 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1118 2
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