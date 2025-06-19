«ДАР», Luxms, Arenadata и Selectel выпустили совместную аналитическую платформу

Компании «ДАР» (входит ГК «Корус Консалтинг»), Luxms, Arenadata и Selectel вывели на рынок совместный продукт KLAS DataDriven — end-to-end решение, охватывающее весь жизненный цикл работы с данными: от хранения и обработки до каталогизации, анализа и визуализации. Новый продукт позволяет компаниям выстраивать управляемые бизнес-процессы и принимать стратегически важные решения на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

KLAS DataDriven — это платформа, включающая высокопроизводительную и протестированную ИТ-инфраструктуру от Selectel, методологию для управления данными от компании «ДАР», инструменты управления качеством и метаданными от Arenadata, а также средства интерактивной визуализации и аналитической отчетности на базе Luxms BI.

Платформа, развернутая на облачных серверах Selectel, обеспечивает бесшовный переход от разрозненных информационных систем, работающих с данными, к единому комплексному аналитическому решению. Инфраструктура провайдера обеспечивает хранение данных и возможность масштабировать ресурсы.

С помощью KLAS DataDriven можно формировать детализированную управленческую и производственную отчетность (анализ продаж, спроса, себестоимости и другие ключевые метрики бизнеса), а также отслеживать эффективность сотрудников и KPI компании как на операционном, так и на стратегическом уровне.

Компоненты KLAS DataDriven интегрированы между собой и могут быть установлены для заказчика в срок от двух недель. Далее, в соответствии с бизнес-задачами клиента (формирование ключевой отчетности, проверка аналитических гипотез, оценка эффективности бизнес-процессов и другие сценарии работы с данными), эксперты компании «ДАР» настраивают потоки данных, загружают их в корпоративное хранилище, визуализируют их, а также описывают методологию и другие метаданные в каталоге данных, настраивают проверки качества данных.

Для каждого клиента формируется индивидуальная дорожная карта внедрения и масштабирования решения, как с точки зрения программно-аппаратного комплекса, так и с точки зрения «покрытия» данными максимального количества бизнес-процессов. Дорожная карта учитывает особенности ИТ-инфраструктуры компании, приоритетные задачи и отраслевые требования.

«Средний и крупный бизнес сегодня часто нуждается во внедрении новых аналитических продуктов. Когда данные накапливаются в аналитической системе и хранилище, требуется их каталогизация, инвентаризация дата-активов и внедрение каталога данных. Обычно такой процесс может занимать один-два года. KLAS DataDriven помогает сократить этот путь до трех-шести месяцев за счет апробированной методологии и готовой интеграции между компонентами», — сказала Алиса Школьникова, руководитель направления Data Governance «ДАР».