Получите все материалы CNews по ключевому слову
VPS Virtual Private Server VDS Virtual Dedicated Server Виртуальный выделенный сервер Облачный сервер
- VPS (virtual private server) - это одна из разновидностей услуг хостинга, при которой провайдер предоставляет клиенту полный доступ к серверу с выбором операционной системы. Но в отличие от выделенного физического сервера, услуга не подразумевает установку оборудования под клиента - виртуальный сервер разворачивается на заранее установленном высокопроизводительном оборудовании, при этом все процессы, происходящие внутри виртуального сервера, полностью независимы от других серверов, работающих на той же физической машине.
- VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|16.07.2026
|
Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры
CNews: Олег, вы говорите, что в 2026 году на VPS переходят не только разработчики, но и владельцы среднего бизнеса. Что изменилось в воспр
|02.07.2026
|
SpaceWeb перевел VPS и облачные сервисы на модель Pay-as-you-go
Хостинг-провайдер SpaceWeb обновляет систему биллинга для VPS и облачных сервисов. Вместо посуточного списания для ряда услуг компания подключила модель оплаты Pay-as-you-go. Такой формат уже стал стандартом для крупных облачных платформ и позволяет п
|09.06.2026
|
«Рег.облако» и ispmanager запустили бесплатный облачный сервер для миграции с виртуального хостинга
циальную консоль владельцы сайтов получают готовую облачную среду с панелью ispmanager, через которую можно управлять сайтом, базами данных, почтой и файлами. Техническая начинка предложения включает облачный сервер с 1 виртуальным ядром, 1 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ на NVMe-диске, публичный IPv4-адрес, резервное копирование и уникальную стартовую лицензию ispmanager, созданную специальн
|12.05.2026
|
Selectel запускает линейку VDS с упрощенным запуском по доступной цене
Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявила о запуске линейки VDS с упрощенным процессом развертывания и стоимостью от 200 руб. в месяц. Новое решение орие
|15.04.2026
|
SpaceWeb дополнил мощности VPS сервисами для командной работы
общили представители SpaceWeb. ИТ-разработчики, веб-студии и небольшие компании все чаще используют VPS-серверы в качестве рабочей среды для внутренней инфраструктуры, а не просто для размещени
|13.02.2026
|
SpaceWeb объединил управление хостингом, VPS и доменами в одном мобильном приложении
щили представители «Рунити». Новое приложение полностью дублирует возможности веб-панели управления SpaceWeb, позволяя пользователям в любое время и в любом месте заказывать и контролировать хостинг, VPS/VDS, облачные сервисы, управлять доменами, DNS-системами, SSL/TLS-сертификатами, а также следить за балансом, нагрузкой и настройками доступа. Также доступны функции участия в партнерской п
|15.01.2026
|
SpaceWeb фиксирует рост спроса VPS-серверов на 40%
ичился спрос на сервисы аренды виртуальных частных серверов. За последние 12 месяцев число активных VPS-аренд выросло на 40% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом CNews сообщили
|10.12.2025
|
SpaceWeb запускает зарубежные VPS-серверы
ет-хабов мира, открывает возможность клиентам SpaceWeb легально размещать проекты за рубежом. Новые VPS/VDS-серверы дают низкие задержки при работе с локальной аудиторией и повышенную отказоуст
|24.10.2025
|
SpaceWeb подключил менеджер SSH-ключей для VPS-серверов
Хостинг-провайдер SpaceWeb запускает новый инструмент с менеджером SSH-ключей в панели управления VPS для хостинговых и облачных сервисов. Решение разработано для упрощения управления доступами и повышения пользовательского опыта при работе с ИT-системами. Об этом CNews сообщили представите
|20.06.2025
|
Serverspace увеличил пропускную способность облачных серверов в Казахстане до 200 Мбит/с
Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, удвоил пропускную способность интернет-канала для облачных серверов, размещенных в казахстанском дата-центре Kazteleport. Теперь максимальная скорость подключения составляет 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители Serverspace. Техниче
|21.05.2025
|
ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS
дит под задачи малого и среднего бизнеса и предоставляет клиентам широкие возможности. В отличие от VPS (virtual private server, виртуальный выделенный сервер) CloudServer позволяет компаниям р
|25.03.2025
|
«Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу
изначально размещаются в инфраструктуре на основе Basis Dynamix, пояснили CNews в «Ростелекоме». На данном этапе «Ростелеком» вместе с технологическими партнерами обеспечил миграцию более чем 15 тыс. виртуальных серверов информационных систем. Как рассказали CNews в «Базисе», на пике скорость переноса виртуальных машин достигала 300 штук в неделю. Такого показателя, который партнеры считают
|27.02.2025
|
Облачный сервер с частотой 4,5 ГГц: новый сервис от Nubes
В списке Nubes услуг появился облачный сервер с тактовой частотой процессора 4,5 ГГц. Продукт ориентирован на бизнес-задачи, которые требуют высокой производительности и отказоустойчивости. Решение оптимально для работы с B
|26.02.2025
|
Serverspace анонсировал запуск услуги бэкапов для виртуальных серверов vStack
Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) анонсировал запуск новой услуги автоматического резервного копирования для виртуальных серверов на платформе vStack HCP. Новый сервис позволит клиентам обеспечить безопасность данных, минимизировать риски потери информации и оперативно восстанавливать серверы в случае
|17.02.2025
|
Группировка TeamTNT активизировалась и атакует VPS-серверы под CentOS
особности оказывается невозможным. Легитимный администратор не может ни перезагрузить, ни отключить виртуальный сервер, ни получить к нему доступ. На последнем этапе создается новый root-аккаун
|28.01.2025
|
Клиенты RuVDS создали более миллиона виртуальных серверов за 9 лет работы компании
Число виртуальных серверов, созданных клиентами хостинг-провайдера RuVDS, превысило 1 млн. Это пока
|10.01.2025
|
Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU
Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU. «Айтуби» — системный интегратор полного цикла. Для развития и подд
|30.10.2024
|
«Рег.ру» объявила о запуске облачных серверов с GPU
Российская технологическая компания «Рег.ру» сообщила о запуске облачных серверов c GPU. Новый продукт предназначен для работы с ИИ и сложной аналитикой, первыми услугу протестировали специалисты РБК. Облачные серверы оборудованы двумя типами видеокарт от N
|26.09.2024
|
Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25%
орм. Самые популярные российские ОС по данным «Мегафона» – «Астра» и «Альт». Свободные решения – от VPS до СУБД Из популярных свободных решений сегодня кроме операционных систем в числе самых х
|17.06.2024
|
Белорусский облачный провайдер Serverspace запускает создание виртуальных серверов на базе гиперконвергентной платформы vStack
и обладают высокой производительностью. Об этом CNews сообщили представители Serverspace. «Внедряя VPS-серверы на базе vStack в панель управления, мы предоставляем белорусским компаниям и орга
|13.06.2024
|
Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение
го системного администратора, который решил отомстить ей за свое увольнение. Как пишет агентство Channel News Asia (CNA), администратор пробрался в виртуальную инфраструктуру компании и уничтожил 180 виртуальных серверов в ее составе. По данным CNA, случившееся стало результатом действий 39-летнего специалиста по имени Кандула Нагараджу (Kandula Nagaraju), выходца из Индии. Размер убытка, к
|05.12.2023
|
RuVDS начинает продажи VPS в Telegram
азин-бот в Telegram. Новое решение, уже доступное пользователям, позволяет как создавать новые, так и управлять существующими серверами прямо в интерфейсе мессенджера. В нем предусмотрен конфигуратор VPS, возможность выбрать готовый тариф. Процесс создания сервера можно отслеживать напрямую в мессенджере, также реализована возможность доступа ко всей необходимой информации о выбранной конфи
|23.08.2023
|
Есть ли жизнь в российской виртуализации ЦОДов и облаков?
Основы виртуализации Для начала стоит определиться, что такое виртуализация серверов, облаков и ЦОДов, какие существуют основные концепции и преимущества. Виртуализация серверов Виртуализация серверов — это процесс создания виртуальных экземпляров
|25.11.2022
|
Selectel запускает аренду прерываемых облачных серверов
Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, запустил услугу по использованию прерываемых облачных серверов. Прерываемые серверы – специальный тип виртуальных машин, которые могут быть приостановлены на стороне провайдера, если их ресурсы потребуются другим облачным серверам. В сред
|11.07.2022
|
Как найти идеальный виртуальный сервер
рнет-сервис года». Леонид Сизов также является создателем популярных сайтов poiskvps.ru, VPS.Today, VDS.Menu, которые позволяют пользователям получить комплексное решение для поиска подходящего
|23.05.2022
|
Самый крупный взлет цен на рынке виртуальных серверов зафиксирован в России по итогам марта по данным Market.CNews
Общая динамика цен на VPS Цены на виртуальные серверы в последние годы росли крайне неохотно, а иногда имели и вовс
|17.05.2022
|
Облачные серверы для бизнеса от MerliOnCloud
MerliOnCloud предоставляет услугу аренды облачных серверов – VPS (virtual private server). Это одна из разновидностей услуг хостинга, при которой провайде
|06.04.2022
|
Cloud4Y предоставил виртуальные сервера логистической компании ПЛК
необходимое число ядер, объём памяти, размер и количество дисков, операционную систему. Виртуальный облачный сервер можно построить как на платформе Windows, так и на Linux. После недолгого тес
|27.12.2021
|
Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU
U — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов. Развитие хостинга и Облачных VPS В 2021 году на Облачных серверах REG.RU появилась Windows. Это одно из немногих предложен
|02.11.2021
|
На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows
ым каналом через приватную сеть; любой тариф можно попробовать за 100 ₽. Бесплатно с каждым Windows VPS на любом тарифе доступны: API для разработчиков; быстрые NVME-диски; защита от DDoS на ур
|19.08.2021
|
«Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке
иального ПО — агентов контроля подключений к базам данных. Для реализации продукта компания выбрала виртуальные серверы IBM Power, интегрированные с облачной платформой IBM Cloud. Многие россий
|19.01.2021
|
На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet
регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором.
|11.12.2020
|
На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс
готовым к работе виртуальным сервером или панелью управления ISPmanager. На сайте REG.RU при заказе VPS с австоустановкой 1С-Битрикс предлагается два варианта: BitrixVM — образ готового к работ
|08.09.2020
|
Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS
азового применения действия просты, следует помнить, что это все же Linux);Часть пакетов (в частности, платные) придется искать и качать с репозиториев сторонних производителей. В каких ситуациях для VPS лучше использовать ОС Fedora В первую очередь, VPS под управлением Fedora подойдет администраторам, которым близки идеи бесплатного открытого программного обеспечения и международных
|01.09.2020
|
Применение SSD-дисков для виртуальных серверов
ics, SanDisk, Lite-On, Kingston, Intel, Micron, Toshiba и другие. Преимущества и недостатки SSD для VPS и IaaS Один диск не способен существенно повысить температуру ноутбука или компьютера. Но
|27.08.2020
|
Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами
Хостинг-провайдер REG.RU запускает новую линейку тарифов облачных VPS с высокочастотными процессорами. Тест Geekbench показывает повышение производительности д
|26.08.2020
|
Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры
нтра и условия содержания физической инфраструктуры. Применение дисков SAS для виртуальных серверов VPS Благодаря своим техническим характеристикам диски SAS получили широкое применение в форми
|13.08.2020
|
Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS
один из многочисленных дистрибутивов Unix), имеющая очень маленький объем и загружавшаяся с дискет. VPS на Linux является самой распространенной услугой среди хостинг-провайдеров, предлагающих
|11.08.2020
|
История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов
овении вопросов безопасности системы или при выпуске значимых обновлений. Преимущества и недостатки VPS на FreeBSD Виртуальные серверы на FreeBSD подходят тем, кто хочет использовать сравнитель
|14.07.2020
|
Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews
ектуре, наследуемой из линейки популярных операционных систем компании Microsoft, настройка Windows VPS и ее последующее администрирование происходит наиболее быстро и просто, нежели в случае с
VPS и организации, системы, технологии, персоны:
|Королюк Алексей 87 43
|Цаплин Никита 87 27
|Наумов Сергей 42 14
|Мартынов Евгений 42 14
|Смирнов Андрей 75 13
|Белоусов Сергей 254 12
|Шадаев Максут 1210 12
|Березин Максим 144 10
|Шилов Егор 21 10
|Ансимов Константин 37 9
|Прозоров Дмитрий 59 9
|Натрусов Артем 313 8
|Груздев Антон 45 7
|Колбин Евгений 87 7
|Зайцев Михаил 345 6
|Сотин Денис 216 6
|Зинкевич Сергей 77 6
|Самошкин Дмитрий 20 6
|Захаренко Максим 57 6
|Шашкин Алексей 61 6
|Аникин Леонид 61 6
|Слизень Виталий 244 6
|Кирьянова Александра 169 6
|Урусов Виктор 157 6
|Суворов Владимир 19 6
|Самойленко Александр 9 6
|Рыжков Сергей 22 6
|Любимов Олег 57 5
|Андрианов Павел 86 5
|Тугов Александр 25 5
|Василенко Александр 99 5
|Ананьин Алексей 90 5
|Анисимов Константин 45 5
|Козлов Михаил 182 5
|Макаров Станислав 118 5
|Хавторин Антон 25 5
|Бобков Антон 6 5
|Хаёров Михаил 5 5
|Зимин Константин 102 5
|Путин Владимир 3454 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.