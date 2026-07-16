VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры CNews: Олег, вы говорите, что в 2026 году на VPS переходят не только разработчики, но и владельцы среднего бизнеса. Что изменилось в воспр

SpaceWeb перевел VPS и облачные сервисы на модель Pay-as-you-go Хостинг-провайдер SpaceWeb обновляет систему биллинга для VPS и облачных сервисов. Вместо посуточного списания для ряда услуг компания подключила модель оплаты Pay-as-you-go. Такой формат уже стал стандартом для крупных облачных платформ и позволяет п

«Рег.облако» и ispmanager запустили бесплатный облачный сервер для миграции с виртуального хостинга циальную консоль владельцы сайтов получают готовую облачную среду с панелью ispmanager, через которую можно управлять сайтом, базами данных, почтой и файлами. Техническая начинка предложения включает облачный сервер с 1 виртуальным ядром, 1 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ на NVMe-диске, публичный IPv4-адрес, резервное копирование и уникальную стартовую лицензию ispmanager, созданную специальн

Selectel запускает линейку VDS с упрощенным запуском по доступной цене Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявила о запуске линейки VDS с упрощенным процессом развертывания и стоимостью от 200 руб. в месяц. Новое решение орие

SpaceWeb дополнил мощности VPS сервисами для командной работы общили представители SpaceWeb. ИТ-разработчики, веб-студии и небольшие компании все чаще используют VPS-серверы в качестве рабочей среды для внутренней инфраструктуры, а не просто для размещени

SpaceWeb объединил управление хостингом, VPS и доменами в одном мобильном приложении щили представители «Рунити». Новое приложение полностью дублирует возможности веб-панели управления SpaceWeb, позволяя пользователям в любое время и в любом месте заказывать и контролировать хостинг, VPS/VDS, облачные сервисы, управлять доменами, DNS-системами, SSL/TLS-сертификатами, а также следить за балансом, нагрузкой и настройками доступа. Также доступны функции участия в партнерской п

SpaceWeb фиксирует рост спроса VPS-серверов на 40% ичился спрос на сервисы аренды виртуальных частных серверов. За последние 12 месяцев число активных VPS-аренд выросло на 40% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом CNews сообщили

SpaceWeb запускает зарубежные VPS-серверы ет-хабов мира, открывает возможность клиентам SpaceWeb легально размещать проекты за рубежом. Новые VPS/VDS-серверы дают низкие задержки при работе с локальной аудиторией и повышенную отказоуст

SpaceWeb подключил менеджер SSH-ключей для VPS-серверов Хостинг-провайдер SpaceWeb запускает новый инструмент с менеджером SSH-ключей в панели управления VPS для хостинговых и облачных сервисов. Решение разработано для упрощения управления доступами и повышения пользовательского опыта при работе с ИT-системами. Об этом CNews сообщили представите

Serverspace увеличил пропускную способность облачных серверов в Казахстане до 200 Мбит/с Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, удвоил пропускную способность интернет-канала для облачных серверов, размещенных в казахстанском дата-центре Kazteleport. Теперь максимальная скорость подключения составляет 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители Serverspace. Техниче

ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS дит под задачи малого и среднего бизнеса и предоставляет клиентам широкие возможности. В отличие от VPS (virtual private server, виртуальный выделенный сервер) CloudServer позволяет компаниям р

«Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу изначально размещаются в инфраструктуре на основе Basis Dynamix, пояснили CNews в «Ростелекоме». На данном этапе «Ростелеком» вместе с технологическими партнерами обеспечил миграцию более чем 15 тыс. виртуальных серверов информационных систем. Как рассказали CNews в «Базисе», на пике скорость переноса виртуальных машин достигала 300 штук в неделю. Такого показателя, который партнеры считают

Облачный сервер с частотой 4,5 ГГц: новый сервис от Nubes В списке Nubes услуг появился облачный сервер с тактовой частотой процессора 4,5 ГГц. Продукт ориентирован на бизнес-задачи, которые требуют высокой производительности и отказоустойчивости. Решение оптимально для работы с B

Serverspace анонсировал запуск услуги бэкапов для виртуальных серверов vStack Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) анонсировал запуск новой услуги автоматического резервного копирования для виртуальных серверов на платформе vStack HCP. Новый сервис позволит клиентам обеспечить безопасность данных, минимизировать риски потери информации и оперативно восстанавливать серверы в случае

Группировка TeamTNT активизировалась и атакует VPS-серверы под CentOS особности оказывается невозможным. Легитимный администратор не может ни перезагрузить, ни отключить виртуальный сервер, ни получить к нему доступ. На последнем этапе создается новый root-аккаун

Клиенты RuVDS создали более миллиона виртуальных серверов за 9 лет работы компании Число виртуальных серверов, созданных клиентами хостинг-провайдера RuVDS, превысило 1 млн. Это пока

Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU. «Айтуби» — системный интегратор полного цикла. Для развития и подд

«Рег.ру» объявила о запуске облачных серверов с GPU Российская технологическая компания «Рег.ру» сообщила о запуске облачных серверов c GPU. Новый продукт предназначен для работы с ИИ и сложной аналитикой, первыми услугу протестировали специалисты РБК. Облачные серверы оборудованы двумя типами видеокарт от N

Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25% орм. Самые популярные российские ОС по данным «Мегафона» – «Астра» и «Альт». Свободные решения – от VPS до СУБД Из популярных свободных решений сегодня кроме операционных систем в числе самых х

Белорусский облачный провайдер Serverspace запускает создание виртуальных серверов на базе гиперконвергентной платформы vStack и обладают высокой производительностью. Об этом CNews сообщили представители Serverspace. «Внедряя VPS-серверы на базе vStack в панель управления, мы предоставляем белорусским компаниям и орга

Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение го системного администратора, который решил отомстить ей за свое увольнение. Как пишет агентство Channel News Asia (CNA), администратор пробрался в виртуальную инфраструктуру компании и уничтожил 180 виртуальных серверов в ее составе. По данным CNA, случившееся стало результатом действий 39-летнего специалиста по имени Кандула Нагараджу (Kandula Nagaraju), выходца из Индии. Размер убытка, к

RuVDS начинает продажи VPS в Telegram азин-бот в Telegram. Новое решение, уже доступное пользователям, позволяет как создавать новые, так и управлять существующими серверами прямо в интерфейсе мессенджера. В нем предусмотрен конфигуратор VPS, возможность выбрать готовый тариф. Процесс создания сервера можно отслеживать напрямую в мессенджере, также реализована возможность доступа ко всей необходимой информации о выбранной конфи

Есть ли жизнь в российской виртуализации ЦОДов и облаков? Основы виртуализации Для начала стоит определиться, что такое виртуализация серверов, облаков и ЦОДов, какие существуют основные концепции и преимущества. Виртуализация серверов Виртуализация серверов — это процесс создания виртуальных экземпляров

Selectel запускает аренду прерываемых облачных серверов Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, запустил услугу по использованию прерываемых облачных серверов. Прерываемые серверы – специальный тип виртуальных машин, которые могут быть приостановлены на стороне провайдера, если их ресурсы потребуются другим облачным серверам. В сред

Как найти идеальный виртуальный сервер рнет-сервис года». Леонид Сизов также является создателем популярных сайтов poiskvps.ru, VPS.Today, VDS.Menu, которые позволяют пользователям получить комплексное решение для поиска подходящего

Самый крупный взлет цен на рынке виртуальных серверов зафиксирован в России по итогам марта по данным Market.CNews Общая динамика цен на VPS Цены на виртуальные серверы в последние годы росли крайне неохотно, а иногда имели и вовс

Облачные серверы для бизнеса от MerliOnCloud MerliOnCloud предоставляет услугу аренды облачных серверов – VPS (virtual private server). Это одна из разновидностей услуг хостинга, при которой провайде

Cloud4Y предоставил виртуальные сервера логистической компании ПЛК необходимое число ядер, объём памяти, размер и количество дисков, операционную систему. Виртуальный облачный сервер можно построить как на платформе Windows, так и на Linux. После недолгого тес

Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU U — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов. Развитие хостинга и Облачных VPS В 2021 году на Облачных серверах REG.RU появилась Windows. Это одно из немногих предложен

На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows ым каналом через приватную сеть; любой тариф можно попробовать за 100 ₽. Бесплатно с каждым Windows VPS на любом тарифе доступны: API для разработчиков; быстрые NVME-диски; защита от DDoS на ур

«Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке иального ПО — агентов контроля подключений к базам данных. Для реализации продукта компания выбрала виртуальные серверы IBM Power, интегрированные с облачной платформой IBM Cloud. Многие россий

На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором.

На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс готовым к работе виртуальным сервером или панелью управления ISPmanager. На сайте REG.RU при заказе VPS с австоустановкой 1С-Битрикс предлагается два варианта: BitrixVM — образ готового к работ

Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS азового применения действия просты, следует помнить, что это все же Linux);Часть пакетов (в частности, платные) придется искать и качать с репозиториев сторонних производителей. В каких ситуациях для VPS лучше использовать ОС Fedora В первую очередь, VPS под управлением Fedora подойдет администраторам, которым близки идеи бесплатного открытого программного обеспечения и международных

Применение SSD-дисков для виртуальных серверов ics, SanDisk, Lite-On, Kingston, Intel, Micron, Toshiba и другие. Преимущества и недостатки SSD для VPS и IaaS Один диск не способен существенно повысить температуру ноутбука или компьютера. Но

Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами Хостинг-провайдер REG.RU запускает новую линейку тарифов облачных VPS с высокочастотными процессорами. Тест Geekbench показывает повышение производительности д

Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры нтра и условия содержания физической инфраструктуры. Применение дисков SAS для виртуальных серверов VPS Благодаря своим техническим характеристикам диски SAS получили широкое применение в форми

Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS один из многочисленных дистрибутивов Unix), имеющая очень маленький объем и загружавшаяся с дискет. VPS на Linux является самой распространенной услугой среди хостинг-провайдеров, предлагающих

История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов овении вопросов безопасности системы или при выпуске значимых обновлений. Преимущества и недостатки VPS на FreeBSD Виртуальные серверы на FreeBSD подходят тем, кто хочет использовать сравнитель