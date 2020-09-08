Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VPS Virtual Private Server VDS Virtual Dedicated Server Виртуальный выделенный сервер Облачный сервер
Публикаций - 270, упоминаний - 401
VPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Королюк Алексей 86 36
|Исанин Антон 8470 8
|Хомутский Юрий 33 4
|Ганин Егор 54 4
|Другалев Станислав 10 4
|Путин Владимир 2522 3
|Самошкин Дмитрий 20 3
|Коробов Максим 20 3
|Березин Максим 69 3
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 3
|Ларькин Максим 26 2
|Давлетханов Марат 12 2
|Слизень Виталий 241 2
|Василенко Александр 71 2
|Karidis George - Каридис Джордж 10 2
|Поздняков Павел 19 2
|Бобровников Борис 99 2
|Ерин Сергей 15 2
|Никифоров Николай 1157 2
|Белоусов Сергей 232 2
|Собянин Сергей 222 2
|Мотовилов Олег 63 2
|Рензяев Константин 36 2
|Носенко Артем 14 1
|Колбин Евгений 53 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Осеевский Михаил 262 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Баринов Александр 33 1
|Кушнир Леонид 18 1
|Энфиаджян Рубен 22 1
|Патрикеев Павел 2 1
|Юдин Егор 3 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Кондаков Андрей 2 1
|Гук Андрей 18 1
|Хлавна Михаил 4 1
|Колескин Тимур 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru