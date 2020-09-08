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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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VPS Virtual Private Server VDS Virtual Dedicated Server Виртуальный выделенный сервер Облачный сервер



08.09.2020 Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами
13.08.2020 Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО
15.04.2020 MerliOnCloud тестирует сервис виртуальной инфраструктуры облачных серверов VPS
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов
12.02.2020 Виртуальные серверы по цене буханки хлеба. Что происходит на рынке ИТ?
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс
02.12.2019 Специальные VPS серверы
02.12.2019 Аренда VPS сервера
28.11.2019 Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации
13.11.2019 «ОБИТ» запустила услугу «Виртуальные серверы»
04.11.2019 Аренда VPS. Какой лучше купить VPS
04.11.2019 Что такое VPS, цена VPS, домен VPS
01.11.2019 VPS хостинг (VPS hosting): определение и преимущества. VPS на Hyper-V и VMware
28.10.2019 Виртуальный сервер на Linux (Ubuntu)
28.10.2019 Аренда VPS/VDS виртуальных серверов
11.10.2019 Виртуальный хостинг: что такое VPS и VDS, когда он нужен и как выбрать подходящий тариф
15.10.2018 Inoventica Services запустила решения «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD»
31.05.2017 Хостинг-провайдер vStoike сменил название на Veesp
20.03.2017 Как взять в аренду виртуальный сервер?
06.12.2013 «Мегафон» начал продавать виртуальные серверы
29.10.2013 Freehost запустил облачный VPS-хостинг
09.07.2013 SmartApe начал оказывать услугу аренды VPS-серверов
25.03.2011 Reg.ru запустила услугу хостинга на технологии Xen
17.12.2010 RadiusHost снизил цены на хостинг в 2 раза
01.04.2010 «Макхост» разработал шаблоны для Linux- VPS
10.11.2008 ISG запустил новую услугу в московском дата-центре SafeData
02.07.2007 Глобальный хостинг локализуется в России
20.10.2005 Виртуальный выделенный сервер или 2 в 1
01.08.2002 Rusonyx снизит цены на услуги виртуального выделенного сервера

Публикаций - 270, упоминаний - 401

VPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 210 43
VMware 2014 33
5857 22
Microsoft Corporation 22338 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 2012 14
Intel Corporation 11173 14
Крок - Croc 1609 13
Selectel - Селектел 154 12
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 143 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8284 11
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 122 11
21 век – ТВ - Народный телефон 2476 11
1С-Битрикс - Bitrix 424 10
IBM - International Business Machines Corp 8888 9
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 494 8
Red Hat 1172 8
VK - Mail.ru Group 3007 8
Google LLC 10099 8
Timeweb - ТаймВэб 13 8
Rusonyx - Русоникс 45 8
HP Inc. 5268 8
Dell EMC 4690 8
Amazon Inc - Amazon.com 2625 8
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1185 7
Caravan - Караван 72 7
SAS Institute 834 7
G-Core Labs 70 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 135 7
Cisco Systems 4708 6
Softline - Софтлайн 1847 6
Айтеко - iTeco 905 6
LanCloud - ЛанКлауд 38 6
Теко НПК 108 5
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Nvidia Corp 3095 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 199 5
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 386 5
Точка 1304 9
АТАК - сеть магазинов 2333 9
Открытие ФК 2425 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5140 3
Tesla Motors 280 2
Ак Барс Банк 209 2
X5 Group 689 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1245 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 364 2
Ру-Веб. Инвестиции 10 2
Swatch 27 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 79 1
Coca-Cola Company 238 1
Airbnb 70 1
Bank of America - Банк Америки 218 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 95 1
OTP Group - ОТП Банк 156 1
О2О Холдинг 38 1
РСХБ - Россельхозбанк 226 1
Алроса АК 118 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 252 1
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 1
OMD OM Group 16 1
DMI Дятьково 5 1
DA!VISA - Давиза 1 1
ФосАгро - Апатит 25 1
Открытие Брокер 15 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
Uber 284 1
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 1
Иннополис Сити АО 6 1
Согласие СК 882 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 21 1
Castorama - Касторама 19 1
Jaguar Land Rover 84 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 62 1
Май - Российская торговая компания 317 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 96 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10984 11
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1773 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2324 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2201 3
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2675 3
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 148 2
Правительство Москвы 1572 2
Правительство Челябинской области 39 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 177 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1446 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2026 2
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 406 1
Верховный суд Российской Федерации 694 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 102 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 55 1
Роскачество - Российская система качества 21 1
Федеральное казначейство России 1264 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
Совет Министров Республики Крым 22 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 58 1
Мэр города Москвы 86 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 11 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 68 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2443 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 507 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 573 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 163 1
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Президент Российской Федерации 3459 1
Правительство РФ 7739 1
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NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1161 1
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Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 257 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
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