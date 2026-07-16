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VPS Virtual Private Server VDS Virtual Dedicated Server Виртуальный выделенный сервер Облачный сервер

VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер
  • VPS (virtual private server) - это одна из разновидностей услуг хостинга, при которой провайдер предоставляет клиенту полный доступ к серверу с выбором операционной системы. Но в отличие от выделенного физического сервера, услуга не подразумевает установку оборудования под клиента - виртуальный сервер разворачивается на заранее установленном высокопроизводительном оборудовании, при этом все процессы, происходящие внутри виртуального сервера, полностью независимы от других серверов, работающих на той же физической машине.
  • VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака
     

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

CNews: Олег, вы говорите, что в 2026 году на VPS переходят не только разработчики, но и владельцы среднего бизнеса. Что изменилось в воспр
02.07.2026 SpaceWeb перевел VPS и облачные сервисы на модель Pay-as-you-go

Хостинг-провайдер SpaceWeb обновляет систему биллинга для VPS и облачных сервисов. Вместо посуточного списания для ряда услуг компания подключила модель оплаты Pay-as-you-go. Такой формат уже стал стандартом для крупных облачных платформ и позволяет п
09.06.2026 «Рег.облако» и ispmanager запустили бесплатный облачный сервер для миграции с виртуального хостинга

циальную консоль владельцы сайтов получают готовую облачную среду с панелью ispmanager, через которую можно управлять сайтом, базами данных, почтой и файлами. Техническая начинка предложения включает облачный сервер с 1 виртуальным ядром, 1 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ на NVMe-диске, публичный IPv4-адрес, резервное копирование и уникальную стартовую лицензию ispmanager, созданную специальн
12.05.2026 Selectel запускает линейку VDS с упрощенным запуском по доступной цене

Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявила о запуске линейки VDS с упрощенным процессом развертывания и стоимостью от 200 руб. в месяц. Новое решение орие
15.04.2026 SpaceWeb дополнил мощности VPS сервисами для командной работы

общили представители SpaceWeb. ИТ-разработчики, веб-студии и небольшие компании все чаще используют VPS-серверы в качестве рабочей среды для внутренней инфраструктуры, а не просто для размещени
13.02.2026 SpaceWeb объединил управление хостингом, VPS и доменами в одном мобильном приложении

щили представители «Рунити». Новое приложение полностью дублирует возможности веб-панели управления SpaceWeb, позволяя пользователям в любое время и в любом месте заказывать и контролировать хостинг, VPS/VDS, облачные сервисы, управлять доменами, DNS-системами, SSL/TLS-сертификатами, а также следить за балансом, нагрузкой и настройками доступа. Также доступны функции участия в партнерской п
15.01.2026 SpaceWeb фиксирует рост спроса VPS-серверов на 40%

ичился спрос на сервисы аренды виртуальных частных серверов. За последние 12 месяцев число активных VPS-аренд выросло на 40% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом CNews сообщили

10.12.2025 SpaceWeb запускает зарубежные VPS-серверы

ет-хабов мира, открывает возможность клиентам SpaceWeb легально размещать проекты за рубежом. Новые VPS/VDS-серверы дают низкие задержки при работе с локальной аудиторией и повышенную отказоуст
24.10.2025 SpaceWeb подключил менеджер SSH-ключей для VPS-серверов

Хостинг-провайдер SpaceWeb запускает новый инструмент с менеджером SSH-ключей в панели управления VPS для хостинговых и облачных сервисов. Решение разработано для упрощения управления доступами и повышения пользовательского опыта при работе с ИT-системами. Об этом CNews сообщили представите
20.06.2025 Serverspace увеличил пропускную способность облачных серверов в Казахстане до 200 Мбит/с

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, удвоил пропускную способность интернет-канала для облачных серверов, размещенных в казахстанском дата-центре Kazteleport. Теперь максимальная скорость подключения составляет 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители Serverspace. Техниче
21.05.2025 ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS

дит под задачи малого и среднего бизнеса и предоставляет клиентам широкие возможности. В отличие от VPS (virtual private server, виртуальный выделенный сервер) CloudServer позволяет компаниям р
25.03.2025 «Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу

изначально размещаются в инфраструктуре на основе Basis Dynamix, пояснили CNews в «Ростелекоме». На данном этапе «Ростелеком» вместе с технологическими партнерами обеспечил миграцию более чем 15 тыс. виртуальных серверов информационных систем. Как рассказали CNews в «Базисе», на пике скорость переноса виртуальных машин достигала 300 штук в неделю. Такого показателя, который партнеры считают
27.02.2025 Облачный сервер с частотой 4,5 ГГц: новый сервис от Nubes

В списке Nubes услуг появился облачный сервер с тактовой частотой процессора 4,5 ГГц. Продукт ориентирован на бизнес-задачи, которые требуют высокой производительности и отказоустойчивости. Решение оптимально для работы с B
26.02.2025 Serverspace анонсировал запуск услуги бэкапов для виртуальных серверов vStack

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) анонсировал запуск новой услуги автоматического резервного копирования для виртуальных серверов на платформе vStack HCP. Новый сервис позволит клиентам обеспечить безопасность данных, минимизировать риски потери информации и оперативно восстанавливать серверы в случае
17.02.2025 Группировка TeamTNT активизировалась и атакует VPS-серверы под CentOS

особности оказывается невозможным. Легитимный администратор не может ни перезагрузить, ни отключить виртуальный сервер, ни получить к нему доступ. На последнем этапе создается новый root-аккаун
28.01.2025 Клиенты RuVDS создали более миллиона виртуальных серверов за 9 лет работы компании

Число виртуальных серверов, созданных клиентами хостинг-провайдера RuVDS, превысило 1 млн. Это пока
10.01.2025 Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU

Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU. «Айтуби» — системный интегратор полного цикла. Для развития и подд
30.10.2024 «Рег.ру» объявила о запуске облачных серверов с GPU

Российская технологическая компания «Рег.ру» сообщила о запуске облачных серверов c GPU. Новый продукт предназначен для работы с ИИ и сложной аналитикой, первыми услугу протестировали специалисты РБК. Облачные серверы оборудованы двумя типами видеокарт от N
26.09.2024 Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25%

орм. Самые популярные российские ОС по данным «Мегафона» – «Астра» и «Альт». Свободные решения – от VPS до СУБД Из популярных свободных решений сегодня кроме операционных систем в числе самых х
17.06.2024 Белорусский облачный провайдер Serverspace запускает создание виртуальных серверов на базе гиперконвергентной платформы vStack

и обладают высокой производительностью. Об этом CNews сообщили представители Serverspace. «Внедряя VPS-серверы на базе vStack в панель управления, мы предоставляем белорусским компаниям и орга
13.06.2024 Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение

го системного администратора, который решил отомстить ей за свое увольнение. Как пишет агентство Channel News Asia (CNA), администратор пробрался в виртуальную инфраструктуру компании и уничтожил 180 виртуальных серверов в ее составе. По данным CNA, случившееся стало результатом действий 39-летнего специалиста по имени Кандула Нагараджу (Kandula Nagaraju), выходца из Индии. Размер убытка, к
05.12.2023 RuVDS начинает продажи VPS в Telegram

азин-бот в Telegram. Новое решение, уже доступное пользователям, позволяет как создавать новые, так и управлять существующими серверами прямо в интерфейсе мессенджера. В нем предусмотрен конфигуратор VPS, возможность выбрать готовый тариф. Процесс создания сервера можно отслеживать напрямую в мессенджере, также реализована возможность доступа ко всей необходимой информации о выбранной конфи
23.08.2023 Есть ли жизнь в российской виртуализации ЦОДов и облаков?

Основы виртуализации Для начала стоит определиться, что такое виртуализация серверов, облаков и ЦОДов, какие существуют основные концепции и преимущества. Виртуализация серверов Виртуализация серверов — это процесс создания виртуальных экземпляров

25.11.2022 Selectel запускает аренду прерываемых облачных серверов

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, запустил услугу по использованию прерываемых облачных серверов. Прерываемые серверы – специальный тип виртуальных машин, которые могут быть приостановлены на стороне провайдера, если их ресурсы потребуются другим облачным серверам. В сред
11.07.2022 Как найти идеальный виртуальный сервер

рнет-сервис года». Леонид Сизов также является создателем популярных сайтов poiskvps.ru, VPS.Today, VDS.Menu, которые позволяют пользователям получить комплексное решение для поиска подходящего
23.05.2022 Самый крупный взлет цен на рынке виртуальных серверов зафиксирован в России по итогам марта по данным Market.CNews

Общая динамика цен на VPS Цены на виртуальные серверы в последние годы росли крайне неохотно, а иногда имели и вовс
17.05.2022 Облачные серверы для бизнеса от MerliOnCloud

MerliOnCloud предоставляет услугу аренды облачных серверов – VPS (virtual private server). Это одна из разновидностей услуг хостинга, при которой провайде
06.04.2022 Cloud4Y предоставил виртуальные сервера логистической компании ПЛК

необходимое число ядер, объём памяти, размер и количество дисков, операционную систему. Виртуальный облачный сервер можно построить как на платформе Windows, так и на Linux. После недолгого тес
27.12.2021 Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU

U — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменов. Развитие хостинга и Облачных VPS В 2021 году на Облачных серверах REG.RU появилась Windows. Это одно из немногих предложен
02.11.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна ОС Windows

ым каналом через приватную сеть; любой тариф можно попробовать за 100 ₽. Бесплатно с каждым Windows VPS на любом тарифе доступны: API для разработчиков; быстрые NVME-диски; защита от DDoS на ур
19.08.2021 «Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке

иального ПО — агентов контроля подключений к базам данных. Для реализации продукта компания выбрала виртуальные серверы IBM Power, интегрированные с облачной платформой IBM Cloud. Многие россий
19.01.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet

регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором.
11.12.2020 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс

готовым к работе виртуальным сервером или панелью управления ISPmanager. На сайте REG.RU при заказе VPS с австоустановкой 1С-Битрикс предлагается два варианта: BitrixVM — образ готового к работ
08.09.2020 Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS

азового применения действия просты, следует помнить, что это все же Linux);Часть пакетов (в частности, платные) придется искать и качать с репозиториев сторонних производителей. В каких ситуациях для VPS лучше использовать ОС Fedora В первую очередь, VPS под управлением Fedora подойдет администраторам, которым близки идеи бесплатного открытого программного обеспечения и международных
01.09.2020 Применение SSD-дисков для виртуальных серверов

ics, SanDisk, Lite-On, Kingston, Intel, Micron, Toshiba и другие. Преимущества и недостатки SSD для VPS и IaaS Один диск не способен существенно повысить температуру ноутбука или компьютера. Но
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами

Хостинг-провайдер REG.RU запускает новую линейку тарифов облачных VPS с высокочастотными процессорами. Тест Geekbench показывает повышение производительности д
26.08.2020 Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры

нтра и условия содержания физической инфраструктуры. Применение дисков SAS для виртуальных серверов VPS Благодаря своим техническим характеристикам диски SAS получили широкое применение в форми
13.08.2020 Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS

один из многочисленных дистрибутивов Unix), имеющая очень маленький объем и загружавшаяся с дискет. VPS на Linux является самой распространенной услугой среди хостинг-провайдеров, предлагающих

11.08.2020 История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов

овении вопросов безопасности системы или при выпуске значимых обновлений. Преимущества и недостатки VPS на FreeBSD Виртуальные серверы на FreeBSD подходят тем, кто хочет использовать сравнитель
14.07.2020 Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews

ектуре, наследуемой из линейки популярных операционных систем компании Microsoft, настройка Windows VPS и ее последующее администрирование происходит наиболее быстро и просто, нежели в случае с

Публикаций - 1341, упоминаний - 1718

VPS и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 197
Microsoft Corporation 25775 157
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 116
9594 93
Selectel - Селектел 544 72
Softline - Софтлайн 3743 68
МегаФон 10742 64
IBM - International Business Machines Corp 9699 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 62
HP Inc. 5883 60
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 59
Intel Corporation 12811 59
Google LLC 12690 56
Amazon Inc - Amazon.com 3277 54
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 51
Oracle Corporation 7074 50
Ростелеком 10948 48
Dell EMC 5180 48
Крок - Croc 1964 44
Meta Platforms - Facebook 4621 43
Cloud4Y 311 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 39
Yandex - Яндекс 9216 39
X Corp - Twitter 2938 36
Citrix Systems 868 35
SAS Institute 1082 34
Cisco Systems 5372 33
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 31
RuVDS - МТ Финанс 107 31
SAP SE 5601 31
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 30
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 30
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 29
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 28
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 27
Red Hat 1378 27
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 66 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
Nvidia Corp 4002 25
Рунити 114 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Ру-Веб. Инвестиции 15 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 9
ВТБ - ВТБ24 671 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Почта России ПАО 2370 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Gett 88 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Газпром ПАО 1493 7
Visa International 1993 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 5
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
О2О Холдинг 61 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 81
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Федеральное казначейство России 1949 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 72
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ЛДПР 116 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Демократическая политическая партия США 122 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OIN - Open Invention Network 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
OpenFabrics Alliance 3 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Eclipse Foundation 26 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 889
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 759
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 613
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 508
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 486
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 395
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 340
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 313
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 304
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 285
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 277
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 259
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 248
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 236
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 233
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 177
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 173
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 171
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 167
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 152
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 138
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 132
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 131
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 128
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 126
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 121
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 115
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 113
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 111
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 110
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 110
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 109
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 106
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 106
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 105
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 102
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 100
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 95
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 95
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 92
Microsoft Windows 16882 136
Linux OS 11533 135
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 81
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 76
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 76
Apple iPhone 6 4861 63
Microsoft Azure 1526 58
Broadcom - VMware vSphere 614 53
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 46
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 45
Google Android 15244 39
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 37
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 37
Depositphotos - фотобанк 405 35
Google YouTube - Видеохостинг 3002 34
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 33
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 33
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 33
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 32
Intel x86 - архитектура процессора 2151 30
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 30
Apple iOS 8583 27
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 27
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 27
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 26
Microsoft Windows 2000 8678 24
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 24
Microsoft Office 4170 24
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 22
Microsoft Office 365 1042 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 20
Linux - Debian GNU 567 19
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 18
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 18
Docker - Платформа распределённых приложений 543 17
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 17
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 17
Рунити - Рег.ру - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 60 17
Королюк Алексей 87 43
Цаплин Никита 87 27
Наумов Сергей 42 14
Мартынов Евгений 42 14
Смирнов Андрей 75 13
Белоусов Сергей 254 12
Шадаев Максут 1210 12
Березин Максим 144 10
Шилов Егор 21 10
Ансимов Константин 37 9
Прозоров Дмитрий 59 9
Натрусов Артем 313 8
Груздев Антон 45 7
Колбин Евгений 87 7
Зайцев Михаил 345 6
Сотин Денис 216 6
Зинкевич Сергей 77 6
Самошкин Дмитрий 20 6
Захаренко Максим 57 6
Шашкин Алексей 61 6
Аникин Леонид 61 6
Слизень Виталий 244 6
Кирьянова Александра 169 6
Урусов Виктор 157 6
Суворов Владимир 19 6
Самойленко Александр 9 6
Рыжков Сергей 22 6
Любимов Олег 57 5
Андрианов Павел 86 5
Тугов Александр 25 5
Василенко Александр 99 5
Ананьин Алексей 90 5
Анисимов Константин 45 5
Козлов Михаил 182 5
Макаров Станислав 118 5
Хавторин Антон 25 5
Бобков Антон 6 5
Хаёров Михаил 5 5
Зимин Константин 102 5
Путин Владимир 3454 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 806
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 220
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 140
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 90
Европа 24964 84
Беларусь - Белоруссия 6289 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 48
Казахстан - Республика 6048 39
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 38
Германия - Федеративная Республика 13221 36
Россия - СФО - Новосибирск 4876 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Армения - Республика 2449 24
Франция - Французская Республика 8177 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 23
Украина 7928 23
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 20
Нидерланды 3746 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 19
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 16
Индия - Bharat 5870 16
Япония 13807 15
Канада 5082 15
Бразилия - Федеративная Республика 2520 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
Турция - Турецкая республика 2620 13
Испания - Королевство 3840 13
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 242
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 232
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 185
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 177
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 150
Аренда 2687 134
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 103
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 96
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 96
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 94
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 87
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 71
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 70
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 66
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 59
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 58
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 56
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 140 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 48
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 43
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 43
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 40
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 37
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 36
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 35
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 34
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 29
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 28
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 26
Английский язык 7030 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 9
N+1 - Издание 188 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Ведомости 1466 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Forbes - Форбс 1002 4
ZDnet 663 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Vc.ru - Виси.ру 42 3
InfoWorld 56 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Bloomberg 1627 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
РИА Новости 1033 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
The Washington Post 350 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Ars Technica 450 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
Sky News - Телеканал 30 2
iXBT.com 25 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
WikiLeaks 120 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
NYT - The New York Times 1100 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Crunchbase 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TorrentFreak (TF) 159 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 65
Gartner - Гартнер 3658 43
IDC - International Data Corporation 4975 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 32
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 12
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
CNews Инновация года - награда 155 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
Forrester Research 834 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
uForce - Юфорс 5 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
НМГ - Медиалогия 37 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 2
Fortune Global 500 295 2
Markets&Markets Research 113 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
HFS Research 49 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
TechTarget 13 1
Global Market Insights 16 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Mordor Intelligence 35 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Comparitech 5 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Tolly Group 14 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
SAS Academy 5 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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