Selectel запускает аренду прерываемых облачных серверов

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, запустил услугу по использованию прерываемых облачных серверов. Прерываемые серверы – специальный тип виртуальных машин, которые могут быть приостановлены на стороне провайдера, если их ресурсы потребуются другим облачным серверам. В среднем решение позволит компаниям экономить до 75% от стоимости инфраструктуры в зависимости от выбранной конфигурации сервера.

Прерываемые серверы позволяют крупным и средним компаниям с настроенными системами мониторинга и автоматического развертывания инфраструктуры оптимизировать затраты. Также это эффективный инструмент для небольших организаций, предпринимателей и фрилансеров, которые стремятся оперативно, но с минимальными затратами решить небольшие по масштабу задачи.

Услуга подойдет для параллельной пакетной обработки данных, ряда Hadoop- и Kubernetes-проектов, аналитики больших данных, масштабирования веб-сервисов в моменты пиковых нагрузок, а также любых проектов с переменной нагрузкой.

«Запрос на прерываемые облачные серверы существует со стороны как крупного, так и малого бизнеса. Компании развиваются, им требуется все больше мощностей для решения новых и текущих задач по приемлемой цене, и подобные виртуальные машины могут значительно облегчить процесс масштабирования, — сказал Иван Романько, директор по развитию ядра облачной платформы, Selectel. — Кроме того, небольшие компании с задачами на короткие периоды получают возможность воспользоваться облачными услугами с максимальной экономической выгодой. Также с прерываемыми серверами легко протестировать услуги нового облачного провайдера — заказчикам доступна полная функциональность, но условия значительно выгоднее».

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Продукт будет предоставляться Selectel в бета-версии до середины 2023 г. На сегодняшний день он доступен всем клиентам провайдера. Аренда будет задействовать серверы, находящиеся в пуле Москва ru-7.