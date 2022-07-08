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StatOnline.ru Статистический справочник Рунета
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.07.2022
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Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ
регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru — теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. <
|07.07.2022
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Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф
Команда российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. Об этом CNews сообщили представители REG.RU. StatOnline значительно обновился благодаря добавлению
|26.01.2022
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WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ
мные сети, виджеты «Обратный звонок» и «Онлайн-консультант». Источник данных — аналитический сервис StatOnline.ru. CMS — система управления контентом Первое место у WordPress. В зоне .RU — 51.8
|09.04.2020
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Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU запустил новую метрику на аналитическом сервисе StatOnline.ru. Теперь на сайте можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedic
|23.01.2020
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Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов
REG.RU представляет новую метрику аналитического сервиса StatOnline.ru. На сайте впервые систематизирован сбор данных о скорости загрузки сайтов клиен
|11.12.2019
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Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров
ском рынке систематизировал сбор данных о надёжности хостинг-провайдеров и на аналитическом сервисе StatOnline.ru запускает новую метрику — Uptime. Нововведение позволит каждому пользователю ин
StatOnline.ru и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 61
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 1
|Королюк Алексей 87 41
|Бобков Антон 6 5
|Хаёров Михаил 5 4
|Воробьев Андрей 202 3
|Кузьмичев Андрей 34 2
|Абрамович Марина 2 2
|Блинов Илья 2 2
|Постоюк Сергей 3 2
|Налобин Александр 2 2
|Белоусов Сергей 255 2
|Кондаков Андрей 3 1
|Николаев Николай 5 1
|Патрикеев Павел 2 1
|Арбузов Павел 1 1
|Пушкин Александр 40 1
|Колесникова Мария 9 1
|Толстой Лев 71 1
|Martin Shantell - Мартин Шентелл 1 1
|Belkina Katerina - Белкина Катерина 1 1
|Царькова Екатерина 3 1
|Лиенко Светлана 2 1
|Денискин Дмитрий 2 1
|Евсюкевич Павел 1 1
|Мутыхляев Константин 1 1
|Волобуев Владимир 1 1
|Максимова Азалия 1 1
|Левина Татьяна 3 1
|Чехов Антон 22 1
|Рыжиков Дмитрий 3 1
|Касимов Ульви 5 1
|Касимова Рейхан 1 1
|Остапенко Евгений 2 1
|Мирзаев Михаил 1 1
|Муразанов Роман 2 1
|Путин Владимир 3486 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 146 2
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 1
|N+1 - Издание 191 1
|RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
|Fortune Global 100 142 1
|VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
|ИГУ - Иркутский государственный университет 29 1
|УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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