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Индексная книга (каталог) CNews*
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StatOnline.ru Статистический справочник Рунета

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2022 Сервис StatOnline.ru обзавёлся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .RU и .РФ

регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .RU, .SU, .РФ StatOnline.ru — теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. <
07.07.2022 Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф

Команда российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. Об этом CNews сообщили представители REG.RU. StatOnline значительно обновился благодаря добавлению
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ

мные сети, виджеты «Обратный звонок» и «Онлайн-консультант». Источник данных — аналитический сервис StatOnline.ru. CMS — система управления контентом Первое место у WordPress. В зоне .RU — 51.8
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU запустил новую метрику на аналитическом сервисе StatOnline.ru. Теперь на сайте можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedic
23.01.2020 Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов

REG.RU представляет новую метрику аналитического сервиса StatOnline.ru. На сайте впервые систематизирован сбор данных о скорости загрузки сайтов клиен
11.12.2019 Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров

ском рынке систематизировал сбор данных о надёжности хостинг-провайдеров и на аналитическом сервисе StatOnline.ru запускает новую метрику — Uptime. Нововведение позволит каждому пользователю ин

Публикаций - 80, упоминаний - 95

StatOnline.ru и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 393 79
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5129 33
X Corp - Twitter 2944 29
Meta Platforms - Facebook 4640 29
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 999 16
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 11
1С-Битрикс - Bitrix 682 9
Intel Corporation 12899 8
9777 7
Google LLC 12845 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 523 4
Nvidia Corp 4130 3
CENT.APP 3 3
Yandex - Яндекс 9451 3
Cloudflare 181 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 110 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 2
Beget - Бегет 27 2
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 18 2
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 36 2
NameCheap 12 2
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 2
Majordomo - Мажордомо 29 2
FirstVDS - ИОТ 29 2
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 2
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 36 2
Рунити 126 2
Amazon Inc - Amazon.com 3320 2
Selectel - Селектел 568 2
IXcellerate - Икселерейт 154 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1019 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 1
Robokassa - Робокасса 54 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 38 1
НАГ - NAG 20 1
Masterhost - Мастерхост 55 1
Nikon 651 1
Salenames 12 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 15
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 346 15
Ру-Веб. Инвестиции 15 12
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 2
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 2
Kickstarter 138 2
Renault Groupe 166 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Bank of America - Банк Америки 273 1
Swatch Group 31 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 85 1
КонсультантПлюс 163 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Proxima Capital 8 1
Volvo Penta 6 1
Sotheby's - Сотбис 29 1
MyGenetics - НЦГИ - Национальный центр генетических исследований 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9161 1
Газпром ПАО 1498 1
BMW Group 485 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Visa International 1998 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 652 6
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 68 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 34 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 480 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 61
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3289 79
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34183 78
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5965 78
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1364 76
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1127 64
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1424 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18426 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24947 29
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4797 28
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 470 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13253 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10221 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13882 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22902 8
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 882 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18493 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12011 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8831 6
AdTech - Landing page - лендинг - посадочная страница 62 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5467 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55251 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4751 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6940 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3854 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10578 5
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 58 4
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 119 4
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 388 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4521 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5465 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 934 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7391 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5195 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9801 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23327 3
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 40 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3291 3
Хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting 40 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10929 3
Google YouTube - Видеохостинг 3024 29
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 936 29
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 52 10
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - - Конструктор сайтов - в т.ч. сервис создания сайтов на базе Wordpress 12 10
WordPress Foundation - WordPress 260 8
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 386 6
Microsoft Windows 17082 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1453 6
Рунити - Рег.ру - Магазин доменов 10 5
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 366 3
Joomla CMS 93 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 769 3
Яндекс.Бизнес 43 3
Рунити - Рег.ру - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 70 3
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 227 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 2
Intel Turbo Boost Technology 216 2
Adobe Photoshop 811 2
VK - Яндекс.Дзен 272 2
Intel Xeon W 35 2
Рунити - Рег.ру - Медитация 2 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память - серия SSD 192 2
Intel Xeon Silver 25 2
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 8 2
Linux OS 11731 2
Nvidia Tesla GPU 214 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1040 2
Google - Gmail 1029 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 665 1
Apple iPhone 6 4859 1
Salesforce - Slack Technologies - Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 254 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 158 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 1
Dassault Systemes - SolidWorks 136 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 132 1
Autodesk Maya 70 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 207 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 257 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 694 1
Королюк Алексей 87 41
Бобков Антон 6 5
Хаёров Михаил 5 4
Воробьев Андрей 202 3
Кузьмичев Андрей 34 2
Абрамович Марина 2 2
Блинов Илья 2 2
Постоюк Сергей 3 2
Налобин Александр 2 2
Белоусов Сергей 255 2
Кондаков Андрей 3 1
Николаев Николай 5 1
Патрикеев Павел 2 1
Арбузов Павел 1 1
Пушкин Александр 40 1
Колесникова Мария 9 1
Толстой Лев 71 1
Martin Shantell - Мартин Шентелл 1 1
Belkina Katerina - Белкина Катерина 1 1
Царькова Екатерина 3 1
Лиенко Светлана 2 1
Денискин Дмитрий 2 1
Евсюкевич Павел 1 1
Мутыхляев Константин 1 1
Волобуев Владимир 1 1
Максимова Азалия 1 1
Левина Татьяна 3 1
Чехов Антон 22 1
Рыжиков Дмитрий 3 1
Касимов Ульви 5 1
Касимова Рейхан 1 1
Остапенко Евгений 2 1
Мирзаев Михаил 1 1
Муразанов Роман 2 1
Путин Владимир 3486 1
Россия - РФ - Российская федерация 169466 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48320 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55209 5
Германия - Федеративная Республика 13321 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19465 4
Европа 25059 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13888 4
Казахстан - Республика 6154 3
Япония 13873 3
Италия - Итальянская Республика 4528 3
Испания - Королевство 3858 2
Палау - Республика 7 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 2
Армения - Республика 2483 2
Беларусь - Белоруссия 6387 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19876 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8728 2
Франция - Французская Республика 8219 2
Украина 7983 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2356 1
Узбекистан - Республика 2070 1
Грузия 1343 1
Россия - УФО - Челябинская область 1539 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1725 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1439 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 993 1
Латвия - Латвийская Республика 840 1
Европа Западная 1499 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
США - Иллинойс - Чикаго 442 1
Черногория 135 1
Молдавия - Республика Молдова 744 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
Мировой океан - World Ocean 532 1
Тувалу 16 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 143 50
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3832 27
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7127 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58779 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11805 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5888 5
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1107 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34513 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1017 4
Доменный брокер 5 4
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9033 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18508 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6890 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27814 3
Английский язык 7097 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 713 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3238 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22184 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 759 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1147 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2802 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54397 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5740 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2141 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1283 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 489 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8011 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12496 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3827 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6306 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5179 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 356 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1318 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 504 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 249 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 146 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 1
N+1 - Издание 191 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
Fortune Global 100 142 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 29 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 99 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 34 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 407 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 3 1
DOT-журналистика 3 1
День молодёжи - 27 июня 1121 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483214, в очереди разбора - 722772.
Создано именных указателей - 203715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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