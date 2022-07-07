Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Сервис StatOnline обзавелся метрикой по использованию CDN-сервисов в доменных зонах .ru и .рф

Команда российского хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU представила обновление в аналитическом сервисе по доменам .ru, .su, .рф StatOnline. Теперь можно отслеживать количество сайтов, которые используют CDN-сервисы. Об этом CNews сообщили представители REG.RU.

StatOnline значительно обновился благодаря добавлению новых версий библиотек, которые распознают технологии, используемые администраторами сайтов на доменах .ru и .рф.

В российских доменных зонах более 600 тыс. сайтов используют CDN-сервисы. Это означает, что практический каждый шестой сайт в России использует ускорение доставки контента.

Руководитель группы разработки хостинг-провайдера REG.RU Александр Налобин: «Мажорное обновление библиотеки анализатора веб-сайтов позволило проекту StatOnline намного точнее отображать актуальные технологии, используемые сегодня в Рунете. Мы внимательно отслеживаем запросы коллег из СМИ и представителей бизнеса, чтобы оперативно внедрять обновления и предоставлять полезный и актуальный сервис для всех, кто специализируется на данных по доменам, хостингам и серверам».

UBA: Технологии предиктивной аналитики могут снизить нагрузку на ИБ
Защита данных

***

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен. Компания работает с 2006 г. В октябре 2021 г. вошла в состав «Ру-веб.инвестиции». Сегодня REG.RU обслуживает более 3,3 млн доменов, услугами пользуются 2,2 млн клиентов, среди которых VK, Avito, «Газпром-медиа холдинг», «Первый бит». Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств

Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает

Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber

Speedtest оштрафуют за отказ перенести данные пользователей в Россию

На рынке сервисов бронирования передел. «Дочка» «1С» купила крупного игрока

«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Показать еще

Наука

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию
Показать еще