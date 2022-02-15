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Газпром ГПМХ
Газпром-Медиа Холдинг
«Газпром-медиа» – медиахолдинг в России и Восточной Европе. Компания объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает продукты в области рекламных технологий, а также решения на основе анализа и обработки больших данных.
Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч. Частью холдинга также является компания НТВ-Плюс – оператор спутникового и цифрового ТВ.
Холдинг реализует стратегическую миссию – продвижение российских кино- и телепродуктов на отечественном и международном рынках. В интересах зрителей в холдинге работают 8 студий для создания качественного контента, востребованного во всех медиасредах. Фабрика контента «Газпром-медиа» представлена компаниями: «Киностудией КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, продюсерским центром «Ножи», «Студией Пятницы», комплексом по съемкам спортивных событий и др. На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ Партнершип» и «Белые ночи».
В цифровой среде холдинг развивает видеосервис PREMIER, ОТТ-платформу спутникового оператора НТВ-Плюс, видеоплатформу Rutube и другие цифровые ресурсы и сервисы. Кроме того, холдинг управляет компанией «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech) и цифровой рекламы.
Также в портфель «Газпром-медиа» входят 11 радиостанций («Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы», «Радио «Зенит», 101.ru), активы в сегменте печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»).
На рекламном рынке холдинг «Газпром-медиа» представлен сейлз-хаусом «Газпром-медиа», который развивает экосистему рекламных продуктов и инструментов на эксклюзивной основе. Также холдинг предлагает новые продукты в области рекламных технологий на основе анализа и обработки больших данных.
Газпром ГПМХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаров Александр 171 25
|Чернышенко Дмитрий 283 21
|Путин Владимир 2462 17
|Мишустин Михаил 348 17
|Липов Андрей 51 13
|Щеголев Игорь 685 13
|Шадаев Максут 434 9
|Медведев Дмитрий 1594 7
|Терляков Олег 6 5
|Логунов Владимир 10 5
|Кукушкин Евгений 12 5
|Никифоров Николай 1145 5
|Панков Александр 66 5
|Субботин Вадим 12 5
|Матвеева Татьяна 83 5
|Приезжева Антонина 18 4
|Федотов Вадим 11 4
|Семенов Вадим 62 4
|Вагнер Милош 5 4
|Дуров Павел 223 4
|Кудимов Юрий 19 3
|Левин Леонид 104 3
|Усманов Алишер 268 3
|Чечин Александр 6 3
|Родионов Иван 67 3
|Добродеев Борис 92 3
|Ковальчук Юрий 33 3
|Аганбегян Рубен 18 3
|Лесин Михаил 24 3
|Акимов Максим 169 3
|Задорнов Михаил 25 3
|Хинштейн Александр 65 3
|Носков Константин 211 3
|Калугин Сергей 168 3
|Добродеев Олег 14 3
|Вольпе Борис 82 3
|Милюков Анатолий 18 3
|Пчелинцев Александр 8 3
|Хаёров Михаил 3 2
|Лугов Андрей 32 2
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
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