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Газпром ГПМХ Газпром-Медиа Холдинг

Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг

«Газпром-медиа» – медиахолдинг в России и Восточной Европе. Компания объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает продукты в области рекламных технологий, а также решения на основе анализа и обработки больших данных.

Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч. Частью холдинга также является компания НТВ-Плюс – оператор спутникового и цифрового ТВ.

Холдинг реализует стратегическую миссию – продвижение российских кино- и телепродуктов на отечественном и международном рынках. В интересах зрителей в холдинге работают 8 студий для создания качественного контента, востребованного во всех медиасредах. Фабрика контента «Газпром-медиа» представлена компаниями: «Киностудией КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, продюсерским центром «Ножи», «Студией Пятницы», комплексом по съемкам спортивных событий и др. На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ Партнершип» и «Белые ночи».

В цифровой среде холдинг развивает видеосервис PREMIER, ОТТ-платформу спутникового оператора НТВ-Плюс, видеоплатформу Rutube и другие цифровые ресурсы и сервисы. Кроме того, холдинг управляет компанией «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech) и цифровой рекламы.

Также в портфель «Газпром-медиа» входят 11 радиостанций («Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы», «Радио «Зенит», 101.ru), активы в сегменте печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»).

На рекламном рынке холдинг «Газпром-медиа» представлен сейлз-хаусом «Газпром-медиа», который развивает экосистему рекламных продуктов и инструментов на эксклюзивной основе. Также холдинг предлагает новые продукты в области рекламных технологий на основе анализа и обработки больших данных.

СОБЫТИЯ

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19.06.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» внедрит ИИ-агентов в бизнес-функции

До конца 2026 г. «Газпром-Медиа Холдинг» запустит пилотные проекты по использованию ИИ-агентов в четырех бизнес
04.06.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии платежных решений для авторов Rutube

«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» договорились о совместном развитии платежных решений для ав
04.06.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

сти крупнейших российских медиасервисов, в числе которых —– национальный видеосервис Rutube. Также «Газпром-Медиа Холдинг» и «Лаборатория Касперского» договорились совместно разрабатывать прогр
14.05.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen

«Газпром-Медиа Холдинг» централизовал систему управления корпоративными ИТ-сервисами на базе р
24.03.2026 Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды

Сколько Rutube заработал в 2025 г. Выручка от рекламы видеохостинга Rutube в 2025 г. составила 2,2 млрд руб., увеличившись за год в 4 раза. Об этом глава холдинга «Газпром-Медиа» (владелец RuTube) Александр Жаров рассказал в интервью газете «Коммерсант». Жаров признал, что пока Rutube «остается в инвестиционной фазе», но уже демонстрирует «впечатляющую ди
27.02.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» импортозаместил 95% ИБ-систем

Доля российских решений в сфере информационной безопасности в ИТ-инфраструктуре «Газпром-Медиа Холдинга» достигла 95%, рассказал заместитель генерального директора компании Сергей Косинский. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». «Информационн
19.11.2025 Шаварш Алврцян назначен финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-Медиа Холдинга»

Новым финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-Медиа Холдинга» назначен Шаварш Алврцян. Ранее он занимал должность финансового дирек
29.09.2025 На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов

Хвастовство хуже воровства Телеканал ТНТ, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу», владеющему также Rutube, подал в суд на владельцев Ricktube, российс
25.09.2025 Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

туру Rutube Tech. Об этом CNews сообщил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский. Компания уже патентует новый бренд Rutube Tech. «В

05.06.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» планирует запустить единую подписку на Rutube, Premier и Yappy

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский сообщил о запуске единой подписки для цифровых актив
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта  

Студия нейропродакшена «Газпром-Медиа Холдинга» D.lab совместно с ГПМ Радио разработали и выпустили первый анимирован
16.11.2023 «Газпром-медиа холдинг» начал тестировать нейропродакшен в проектах «ГПМ радио», Rutube, Premier и Yappy

Студия нейропродашкена D.lab, которую «Газпром-медиа холдинг» запустил в сентябре 2023 г., представила первые демо-образцы AIGC – му
10.11.2023 Екатерина Куцына назначена директором по развитию цифровых платформ сейлз-хауса «Газпром-медиа»

евые задачи также войдет усиление цифровой трансформации бизнеса сейлз-хауса, создание новых рекламных продуктов и масштабирование возможностей digital-платформ. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа». Ранее Екатерина возглавляла направление развития продаж Spotify на территории стран MENA, Прибалтики, Восточной Европы, России и СНГ. До этого занимала пост главы направления ст
11.09.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает студию нейропродакшена

удия нейропродакшена открывается на базе R&D-подразделения компании – D. lab (цифровой лаборатории «Газпром-медиа холдинга»). Об этом сообщил руководитель D. lab Эдуард Маас. Сейчас в разработк
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System

«Газпром-медиа холдинг» объявляет о запуске сервиса автоматического распознавания и тегировани
13.12.2022 «ГПМ дата» и розничная сеть «Магнит» объявили о партнёрстве в сфере больших данных

«ГПМ дата», единый центр «Газпром-медиа холдинга» по работе с большими данными, предложит рекламодателям возможность ис
06.09.2022 Стриминговый сервис «Аудиоклуб» от «Газпром-медиа холдинга» запускает публичную бета-версию

предложены как бесплатные, так и платные условия пользования. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга». Приложение «Аудиоклуба» доступно для мобильных устройств на платформ
14.06.2022 Людмила Смирнова назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга»

«Газпром-медиа холдинг» объявляет о новом назначении. Должность заместителя генерального дирек
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу

Генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров анонсировал запуск аудиосервиса «Аудиоклуб». На новой
15.02.2022 МТС и «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и сейлз-хаус «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого подписка «Матч премьер» станет доступна абонентам МТС на особых условиях. Подписка «Матч премьер» без дополнительной платы
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных

«Газпром-Медиа», медиахолдинг в России и Восточной Европе, и компания «МаксимаТелеком», развивающая технологические решения и платформы для обработки больших потоков данных, объявляют о создании
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии»

«Газпромбанк» (Акционерное общество), как сообщили CNews представители холдинга «Газпром-медиа», принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО «Газпром-медиа<
03.12.2021 «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор

«Газпром-медиа» стала акционером VK Газпромбанк передал 45% акций АО «МФ Технологии» в имущест
25.11.2021 Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа»

(YBW) Эдуардом Илояном, Алексеем Троцюком, Денисом Жалинским и Виталием Шлпяппо. Связь Start.ru с «Газпром-Медиа» Все четверо, согласно данным базы «Контур – Фокус», владели долями размером по
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok

TikTok с российским колоритом Российский холдинг «Газпром-медиа» разработал собственную платформу коротких видеороликов Yappy. Это своего рода конкурент китайского сервиса TikTok, пользующегося популярностью во всем мире, включая Россию. На за
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов

Холдинг «Газпром-медиа» и «Максимателеком» объявляют о подписании сделки по консолидации 100% долей совместного предприятия – компании «Квант» – в периметре «Газпром-медиа». Данная сделка являетс
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой

TikTok по-русски Холдинг «Газпром-медиа» собирается запустить в России новый сервис, позволяющий пользователям загружать вертикальные видео различной направленности. Другими словами, холдинг создает отечественного конку
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»

едиа-холдинг Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен на пост генерального директора АО «Газпром-Медиа холдинг». В должность он вступил 24 марта 2020 г., и руководить холдингом он бу
27.12.2019 «Газпром-медиа» покупает технологическую компанию Getintent

Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о покупке технологической компании Getintent, которая специализируется на сервисах автоматизированного размещения рекламы. Сделка укрепит позиции холдинга в сегменте di
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос

«необоснованным и не соответствующим законодательству» требование Московского городского суда удалить из выдачи ее поисковой системы ссылки на пиратские копии контента нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа». Как пояснили в «Яндексе» по просьбе CNews, компания намерена обжаловать определение суда. На основании решения суда «Яндекс» получил уже четыре уведомления от Роскомнадзора с пр
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018

«Газпром-медиа Матч» (входит в «Газпром-медиа») и «Ростелеком» представили совместный п
13.05.2016 «Газпром-медиа» и «Плэдформ» создали новую российскую видеоплатформу «Руформ»

«Газпром-медиа холдинг» сообщил о завершении сделки по созданию новой интернет видеоплощадки «
25.03.2016 «Газпром-медиа холдинг» и China Central Television договорились о стратегическом сотрудничестве

«Газпром-медиа холдинг» и китайская телевизионная компания China Central Television (CCTV) под
05.02.2016 «Газпром-медиа» приобретает долю в компании «Плэдформ» для развития интернет-активов

«Газпром-медиа холдинг» сообщил о намерении приобрести 33,3%-ю долю в компании «Плэдформ». Сог
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы

В семейство новых спортивных телеканалов субхолдинга «Газпром-медиа Матч» вошли девять каналов: «Наш Футбол», «Матч! Наш Спорт», «Матч! Арена», «Ма
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K

«Газпром-Медиа Холдинг» проведет съемку премьер и наиболее популярных постановок Мариинского т
18.11.2015 «Газпром-медиа» предоставляет региональным телеканалам доступ к собственной библиотеке прав

«Газпром-медиа холдинг» сообщил о запуске проекта «Алькасар контент сервис», позволяющего росс
14.12.2011 «Газпром-Медиа» создал сейлз-хаус для продажи рекламы на видеосервисах Рунета

«Газпром-Медиа Холдинг» объявил о том, что создал сейлз-хаус, который займется реализацией инт
16.09.2009 «Газпром» объединяет «НТВ-Плюс» с «Триколор-ТВ»

Холдинг «Газпром-Медиа» объявил о заключении стратегического партнерства с «Национальной спутниковой компанией» (НСК, оказывает услуги спутникового телевидения под торговой маркой «Триколор-ТВ»), подраз
20.11.2008 «Газпром Медиа» купил RuTube за $15 млн

Компания «Газпром Медиа» завершила приобретение популярного российского видеосервиса RuTube. Переговоры о сделке велись с июня 2007 г., а ее сумма составила около $15 млн. Об этом сообщает издание TechCr

Публикаций - 321, упоминаний - 453

Газпром ГПМХ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 109
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 52
Yandex - Яндекс 9215 51
VK - Mail.ru Group 3602 42
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 41
Ростелеком 10948 40
Google LLC 12687 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Meta Platforms - Facebook 4621 22
МегаФон 10742 21
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 21
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 18
X Corp - Twitter 2938 17
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 17
Telegram Group 2940 16
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 15
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 11
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Apple Inc 13154 8
9594 8
Google Russia - Гугл Россия 226 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Microsoft Corporation 25774 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 7
МФ технологии - МФТ 37 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
НСК - Наша Сервисная Компания 56 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 5
НСТ - Новые сервисные технологии 49 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Ланит - Норбит - Norbit 431 4
Газпром ПАО 1493 66
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 31
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 21
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Ру-Веб. Инвестиции 15 14
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 14
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 10
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 8
101Hotels.com 456 8
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 8
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Почта России ПАО 2370 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 4
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 4
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Альфа-Банк 1979 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 4
Naspers 85 3
Флибуста 34 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 54
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 23
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ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 5
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 3
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
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Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
Российская академия радио - РАР 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 54
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
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Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
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