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Газпром ГПМХ Газпром-Медиа Холдинг
«Газпром-медиа» – медиахолдинг в России и Восточной Европе. Компания объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает продукты в области рекламных технологий, а также решения на основе анализа и обработки больших данных.
Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч. Частью холдинга также является компания НТВ-Плюс – оператор спутникового и цифрового ТВ.
Холдинг реализует стратегическую миссию – продвижение российских кино- и телепродуктов на отечественном и международном рынках. В интересах зрителей в холдинге работают 8 студий для создания качественного контента, востребованного во всех медиасредах. Фабрика контента «Газпром-медиа» представлена компаниями: «Киностудией КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, продюсерским центром «Ножи», «Студией Пятницы», комплексом по съемкам спортивных событий и др. На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ Партнершип» и «Белые ночи».
В цифровой среде холдинг развивает видеосервис PREMIER, ОТТ-платформу спутникового оператора НТВ-Плюс, видеоплатформу Rutube и другие цифровые ресурсы и сервисы. Кроме того, холдинг управляет компанией «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech) и цифровой рекламы.
Также в портфель «Газпром-медиа» входят 11 радиостанций («Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы», «Радио «Зенит», 101.ru), активы в сегменте печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»).
На рекламном рынке холдинг «Газпром-медиа» представлен сейлз-хаусом «Газпром-медиа», который развивает экосистему рекламных продуктов и инструментов на эксклюзивной основе. Также холдинг предлагает новые продукты в области рекламных технологий на основе анализа и обработки больших данных.
СОБЫТИЯ
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|19.06.2026
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«Газпром-Медиа Холдинг» внедрит ИИ-агентов в бизнес-функции
До конца 2026 г. «Газпром-Медиа Холдинг» запустит пилотные проекты по использованию ИИ-агентов в четырех бизнес
|04.06.2026
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«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии платежных решений для авторов Rutube
«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» договорились о совместном развитии платежных решений для ав
|04.06.2026
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«Газпром-Медиа Холдинг» и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
сти крупнейших российских медиасервисов, в числе которых —– национальный видеосервис Rutube. Также «Газпром-Медиа Холдинг» и «Лаборатория Касперского» договорились совместно разрабатывать прогр
|14.05.2026
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«Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen
«Газпром-Медиа Холдинг» централизовал систему управления корпоративными ИТ-сервисами на базе р
|24.03.2026
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Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды
Сколько Rutube заработал в 2025 г. Выручка от рекламы видеохостинга Rutube в 2025 г. составила 2,2 млрд руб., увеличившись за год в 4 раза. Об этом глава холдинга «Газпром-Медиа» (владелец RuTube) Александр Жаров рассказал в интервью газете «Коммерсант». Жаров признал, что пока Rutube «остается в инвестиционной фазе», но уже демонстрирует «впечатляющую ди
|27.02.2026
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«Газпром-Медиа Холдинг» импортозаместил 95% ИБ-систем
Доля российских решений в сфере информационной безопасности в ИТ-инфраструктуре «Газпром-Медиа Холдинга» достигла 95%, рассказал заместитель генерального директора компании Сергей Косинский. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». «Информационн
|19.11.2025
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Шаварш Алврцян назначен финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-Медиа Холдинга»
Новым финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-Медиа Холдинга» назначен Шаварш Алврцян. Ранее он занимал должность финансового дирек
|29.09.2025
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На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов
Хвастовство хуже воровства Телеканал ТНТ, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу», владеющему также Rutube, подал в суд на владельцев Ricktube, российс
|25.09.2025
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Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию
туру Rutube Tech. Об этом CNews сообщил заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский. Компания уже патентует новый бренд Rutube Tech. «В
|05.06.2024
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«Газпром-Медиа Холдинг» планирует запустить единую подписку на Rutube, Premier и Yappy
Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский сообщил о запуске единой подписки для цифровых актив
|28.05.2024
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«Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта
Студия нейропродакшена «Газпром-Медиа Холдинга» D.lab совместно с ГПМ Радио разработали и выпустили первый анимирован
|16.11.2023
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«Газпром-медиа холдинг» начал тестировать нейропродакшен в проектах «ГПМ радио», Rutube, Premier и Yappy
Студия нейропродашкена D.lab, которую «Газпром-медиа холдинг» запустил в сентябре 2023 г., представила первые демо-образцы AIGC – му
|10.11.2023
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Екатерина Куцына назначена директором по развитию цифровых платформ сейлз-хауса «Газпром-медиа»
евые задачи также войдет усиление цифровой трансформации бизнеса сейлз-хауса, создание новых рекламных продуктов и масштабирование возможностей digital-платформ. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа». Ранее Екатерина возглавляла направление развития продаж Spotify на территории стран MENA, Прибалтики, Восточной Европы, России и СНГ. До этого занимала пост главы направления ст
|11.09.2023
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«Газпром-медиа холдинг» запускает студию нейропродакшена
удия нейропродакшена открывается на базе R&D-подразделения компании – D. lab (цифровой лаборатории «Газпром-медиа холдинга»). Об этом сообщил руководитель D. lab Эдуард Маас. Сейчас в разработк
|05.04.2023
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«Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System
«Газпром-медиа холдинг» объявляет о запуске сервиса автоматического распознавания и тегировани
|13.12.2022
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«ГПМ дата» и розничная сеть «Магнит» объявили о партнёрстве в сфере больших данных
«ГПМ дата», единый центр «Газпром-медиа холдинга» по работе с большими данными, предложит рекламодателям возможность ис
|06.09.2022
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Стриминговый сервис «Аудиоклуб» от «Газпром-медиа холдинга» запускает публичную бета-версию
предложены как бесплатные, так и платные условия пользования. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга». Приложение «Аудиоклуба» доступно для мобильных устройств на платформ
|14.06.2022
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Людмила Смирнова назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга»
«Газпром-медиа холдинг» объявляет о новом назначении. Должность заместителя генерального дирек
|25.04.2022
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«Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу
Генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров анонсировал запуск аудиосервиса «Аудиоклуб». На новой
|15.02.2022
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МТС и «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и сейлз-хаус «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого подписка «Матч премьер» станет доступна абонентам МТС на особых условиях. Подписка «Матч премьер» без дополнительной платы
|14.12.2021
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Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных
«Газпром-Медиа», медиахолдинг в России и Восточной Европе, и компания «МаксимаТелеком», развивающая технологические решения и платформы для обработки больших потоков данных, объявляют о создании
|03.12.2021
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Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии»
«Газпромбанк» (Акционерное общество), как сообщили CNews представители холдинга «Газпром-медиа», принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО «Газпром-медиа<
|03.12.2021
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«Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор
«Газпром-медиа» стала акционером VK Газпромбанк передал 45% акций АО «МФ Технологии» в имущест
|25.11.2021
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Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа»
(YBW) Эдуардом Илояном, Алексеем Троцюком, Денисом Жалинским и Виталием Шлпяппо. Связь Start.ru с «Газпром-Медиа» Все четверо, согласно данным базы «Контур – Фокус», владели долями размером по
|27.09.2021
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В России создан суверенный TikTok
TikTok с российским колоритом Российский холдинг «Газпром-медиа» разработал собственную платформу коротких видеороликов Yappy. Это своего рода конкурент китайского сервиса TikTok, пользующегося популярностью во всем мире, включая Россию. На за
|20.05.2021
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«Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов
Холдинг «Газпром-медиа» и «Максимателеком» объявляют о подписании сделки по консолидации 100% долей совместного предприятия – компании «Квант» – в периметре «Газпром-медиа». Данная сделка являетс
|23.12.2020
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«Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой
TikTok по-русски Холдинг «Газпром-медиа» собирается запустить в России новый сервис, позволяющий пользователям загружать вертикальные видео различной направленности. Другими словами, холдинг создает отечественного конку
|24.03.2020
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Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»
едиа-холдинг Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен на пост генерального директора АО «Газпром-Медиа холдинг». В должность он вступил 24 марта 2020 г., и руководить холдингом он бу
|27.12.2019
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«Газпром-медиа» покупает технологическую компанию Getintent
Холдинг «Газпром-медиа» объявляет о покупке технологической компании Getintent, которая специализируется на сервисах автоматизированного размещения рекламы. Сделка укрепит позиции холдинга в сегменте di
|29.08.2018
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«Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос
«необоснованным и не соответствующим законодательству» требование Московского городского суда удалить из выдачи ее поисковой системы ссылки на пиратские копии контента нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа». Как пояснили в «Яндексе» по просьбе CNews, компания намерена обжаловать определение суда. На основании решения суда «Яндекс» получил уже четыре уведомления от Роскомнадзора с пр
|09.06.2018
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«Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018
«Газпром-медиа Матч» (входит в «Газпром-медиа») и «Ростелеком» представили совместный п
|13.05.2016
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«Газпром-медиа» и «Плэдформ» создали новую российскую видеоплатформу «Руформ»
«Газпром-медиа холдинг» сообщил о завершении сделки по созданию новой интернет видеоплощадки «
|25.03.2016
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«Газпром-медиа холдинг» и China Central Television договорились о стратегическом сотрудничестве
«Газпром-медиа холдинг» и китайская телевизионная компания China Central Television (CCTV) под
|05.02.2016
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«Газпром-медиа» приобретает долю в компании «Плэдформ» для развития интернет-активов
«Газпром-медиа холдинг» сообщил о намерении приобрести 33,3%-ю долю в компании «Плэдформ». Сог
|28.01.2016
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Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы
В семейство новых спортивных телеканалов субхолдинга «Газпром-медиа Матч» вошли девять каналов: «Наш Футбол», «Матч! Наш Спорт», «Матч! Арена», «Ма
|14.01.2016
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«Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K
«Газпром-Медиа Холдинг» проведет съемку премьер и наиболее популярных постановок Мариинского т
|18.11.2015
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«Газпром-медиа» предоставляет региональным телеканалам доступ к собственной библиотеке прав
«Газпром-медиа холдинг» сообщил о запуске проекта «Алькасар контент сервис», позволяющего росс
|14.12.2011
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«Газпром-Медиа» создал сейлз-хаус для продажи рекламы на видеосервисах Рунета
«Газпром-Медиа Холдинг» объявил о том, что создал сейлз-хаус, который займется реализацией инт
|16.09.2009
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«Газпром» объединяет «НТВ-Плюс» с «Триколор-ТВ»
Холдинг «Газпром-Медиа» объявил о заключении стратегического партнерства с «Национальной спутниковой компанией» (НСК, оказывает услуги спутникового телевидения под торговой маркой «Триколор-ТВ»), подраз
|20.11.2008
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«Газпром Медиа» купил RuTube за $15 млн
Компания «Газпром Медиа» завершила приобретение популярного российского видеосервиса RuTube. Переговоры о сделке велись с июня 2007 г., а ее сумма составила около $15 млн. Об этом сообщает издание TechCr
Газпром ГПМХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Жаров Александр 183 35
|Косинский Сергей 27 27
|Чернышенко Дмитрий 580 25
|Мишустин Михаил 787 22
|Путин Владимир 3454 19
|Шадаев Максут 1210 17
|Щеголев Игорь 699 15
|Липов Андрей 68 14
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Терляков Олег 13 6
|Логунов Владимир 15 6
|Субботин Вадим 17 6
|Кукушкин Евгений 15 6
|Стамболцян Сергей 13 6
|Дуров Павел 329 6
|Матвеева Татьяна 110 6
|Усманов Алишер 311 5
|Кириенко Владимир 148 5
|Приезжева Антонина 20 5
|Кириенко Сергей 149 5
|Жуков Алексей 14 5
|Вагнер Милош 14 5
|Курасова Ника 8 5
|Чернаков Ростислав 12 5
|Панков Александр 82 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Володин Вячеслав 108 4
|Николаев Вячеслав 104 4
|Лесин Михаил 28 4
|Златопольский Антон 21 4
|Семенов Вадим 65 4
|Федотов Вадим 11 4
|Ткаченко Андрей 25 4
|Добродеев Олег 17 4
|Митрофанова Софья 19 4
|Сенкевич Николай 5 4
|Добродеев Борис 97 4
|Волин Алексей 122 3
|Иванов Сергей 405 3
|Мантуров Денис 126 3
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