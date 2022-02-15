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Газпром ГПМХ
Газпром-Медиа Холдинг

Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг

«Газпром-медиа» – медиахолдинг в России и Восточной Европе. Компания объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает продукты в области рекламных технологий, а также решения на основе анализа и обработки больших данных.

Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч. Частью холдинга также является компания НТВ-Плюс – оператор спутникового и цифрового ТВ.

Холдинг реализует стратегическую миссию – продвижение российских кино- и телепродуктов на отечественном и международном рынках. В интересах зрителей в холдинге работают 8 студий для создания качественного контента, востребованного во всех медиасредах. Фабрика контента «Газпром-медиа» представлена компаниями: «Киностудией КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, продюсерским центром «Ножи», «Студией Пятницы», комплексом по съемкам спортивных событий и др. На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ Партнершип» и «Белые ночи».

В цифровой среде холдинг развивает видеосервис PREMIER, ОТТ-платформу спутникового оператора НТВ-Плюс, видеоплатформу Rutube и другие цифровые ресурсы и сервисы. Кроме того, холдинг управляет компанией «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech) и цифровой рекламы.

Также в портфель «Газпром-медиа» входят 11 радиостанций («Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы», «Радио «Зенит», 101.ru), активы в сегменте печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»).

На рекламном рынке холдинг «Газпром-медиа» представлен сейлз-хаусом «Газпром-медиа», который развивает экосистему рекламных продуктов и инструментов на эксклюзивной основе. Также холдинг предлагает новые продукты в области рекламных технологий на основе анализа и обработки больших данных.


15.02.2022 МТС и «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии»
03.12.2021 «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор
25.11.2021 Как «Мегафон» потратил 3 миллиарда на контроль над онлайн-кинотеатром «Газпром-Медиа»
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»
27.12.2019 «Газпром-медиа» покупает технологическую компанию Getintent
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018
13.05.2016 «Газпром-медиа» и «Плэдформ» создали новую российскую видеоплатформу «Руформ»
25.03.2016 «Газпром-медиа холдинг» и China Central Television договорились о стратегическом сотрудничестве
05.02.2016 «Газпром-медиа» приобретает долю в компании «Плэдформ» для развития интернет-активов
28.01.2016 Субхолдинг «Газпром-медиа Матч» запускает новые спортивные тематические каналы
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K
18.11.2015 «Газпром-медиа» предоставляет региональным телеканалам доступ к собственной библиотеке прав
14.12.2011 «Газпром-Медиа» создал сейлз-хаус для продажи рекламы на видеосервисах Рунета
26.12.2007 «Газпром-Медиа» запустил сайт «Детского радио»
18.10.2007 «Газпром-Медиа» автоматизировал бюджетирование на базе Hyperion Planning
07.07.2004 "Газпром-Медиа" обзавелся единым корпоративным сайтом

Публикаций - 152, упоминаний - 251

Газпром ГПМХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2938 33
Yandex - Яндекс 4782 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7917 25
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 137 24
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 24
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1874 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 17
Rambler Group - Рамблер ГК 799 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8613 14
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 198 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6385 13
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 741 12
Meta - Facebook 4163 10
Google LLC 9825 9
Триколор - Национальная спутниковая компания 257 8
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 85 7
Twitter 2336 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2285 6
Ростелеком - Связьинвест 1697 6
Telegram Group 707 6
МаксимаТелеком 110 6
1С-ИжТиСи 4907 5
5500 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1537 5
Ланит - Норбит - Norbit 268 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 327 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 4
Ростех - Ростехнологии 2417 4
Apple Inc 10388 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 712 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 459 4
МФ технологии - МФТ 28 4
Intel Corporation 11016 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 196 3
Программный продукт ГК 3658 3
Microsoft Corporation 22015 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 640 3
НСТ - Новые сервисные технологии 37 3
НСК - Наша Сервисная Компания 41 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5023 14
Avito - Авито 206 12
ГПБ - Газпромбанк 817 12
НМГ - Национальная Медиа Группа 52 11
Ру-Веб. Инвестиции 10 9
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 31 8
Газпром ПАО 870 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 191 5
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 15 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2013 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 133 4
LinkedIn 553 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 71 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 3
Флибуста 28 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 922 3
Почта России ПАО 1825 3
ВТБ - ВТБ24 644 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 2
ТНК-ВР Холдинг 239 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 2
Proxima Capital 7 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 117 2
Открытие ФК 2003 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Технологии 3 2
Альфа-Групп 594 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 2
Jaguar Land Rover 76 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - IMHO VI 59 2
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 49 2
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 51 2
Qiwi 853 2
X5 Group - Пятёрочка 292 2
Роснефть НК 423 1
Татнефть 177 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа 5 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 160 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 802 1
AliExpress 303 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2172 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7567 22
Правительство РФ 6986 19
Президент Российской Федерации 3003 18
Администрация Президента РФ 861 17
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 11
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 13 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 785 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 51 4
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6833 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 126 4
Роснано 626 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1875 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 161 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 213 3
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 36 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 391 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 133 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 544 2
Верховный суд Российской Федерации 626 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 269 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2403 2
Федеральное казначейство России 1140 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 149 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 2
Мариинский театр - Государственный академический 39 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 45 1
Фонд президентских грантов 11 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
Единая Россия - Политическая партия 241 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 41 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 4 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 13 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30473 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5943 12
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 692 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12506 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7339 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10215 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5620 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 833 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3247 5
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 59 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2078 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1839 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 889 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1269 3
Мобильное приложение - Mobile app 2554 3
Website - Вебсайт 2641 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7422 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 561 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2981 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2626 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 158 3
Социальные сети - Соцсети 397 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 314 2
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3109 2
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2386 2
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Google Android-приложения и разработчики 247 2
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StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 70 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1120 10
Яндекс.Видео 32 9
Apple iOS 6287 8
ByteDance TikTok 124 7
Google Android 11658 7
Apple - App Store 2376 7
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 242 7
Google Play - Google Store - Android Market 2662 6
Газпром ГПМХ - Я Молодец 7 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 631 5
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 115 5
Газпром ГПМХ - Yappy сервис коротких видео 5 5
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер 66 4
Microsoft Windows 10 11200 3
МаксимаТелеком MT_Free 39 3
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Microsoft Dynamics CRM 520 3
Microsoft Dynamics 721 3
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 3
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 16 2
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 234 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1207 2
Google Gmail 784 2
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 2
Telegram - Мессенджер 81 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 114 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Rakuten Viber 469 2
WhatsApp Messenger 709 2
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 31 2
Яндекс.Дзен 74 2
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 27 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 129 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1674 2
Linux OS 7438 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ 32 2
Жаров Александр 171 25
Чернышенко Дмитрий 283 21
Путин Владимир 2462 17
Мишустин Михаил 348 17
Липов Андрей 51 13
Щеголев Игорь 685 13
Шадаев Максут 434 9
Медведев Дмитрий 1594 7
Терляков Олег 6 5
Логунов Владимир 10 5
Кукушкин Евгений 12 5
Никифоров Николай 1145 5
Панков Александр 66 5
Субботин Вадим 12 5
Матвеева Татьяна 83 5
Приезжева Антонина 18 4
Федотов Вадим 11 4
Семенов Вадим 62 4
Вагнер Милош 5 4
Дуров Павел 223 4
Кудимов Юрий 19 3
Левин Леонид 104 3
Усманов Алишер 268 3
Чечин Александр 6 3
Родионов Иван 67 3
Добродеев Борис 92 3
Ковальчук Юрий 33 3
Аганбегян Рубен 18 3
Лесин Михаил 24 3
Акимов Максим 169 3
Задорнов Михаил 25 3
Хинштейн Александр 65 3
Носков Константин 211 3
Калугин Сергей 168 3
Добродеев Олег 14 3
Вольпе Борис 82 3
Милюков Анатолий 18 3
Пчелинцев Александр 8 3
Хаёров Михаил 3 2
Лугов Андрей 32 2
Россия - Российская федерация - РФ 101163 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31742 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12239 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44278 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12399 7
Европа Восточная 2892 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11924 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1141 3
Украина 5843 3
Индия - Республика 4160 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5037 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12416 3
Европа 9824 2
Беларусь - Белоруссия 3347 2
Нидерланды 2096 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 690 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 648 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10779 2
Франция - Французская Республика 5391 2
Италия - Итальянская Республика 3063 2
Германия - Федеративная Республика 8226 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 80 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 901 1
Россия - ЮФО - Севастополь 462 1
Кипр - Республика 361 1
Россия - ПФО - Саратовская область 546 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2077 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 675 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 638 1
Армения - Республика 1061 1
Великобритания - Виргинские Острова 162 1
Китай - Пекин 854 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2523 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 412 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 956 1
Аргентина - Аргентинская Республика 479 1
Германия - Бавария 50 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 175 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 27
Пиратство - Авторское право 321 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2086 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5817 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1358 3
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 236 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 133 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 647 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1516 2
Русский язык 3849 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 53 2
Доменный брокер 5 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 112 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 763 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1565 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 875 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 27 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 125 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 127 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5128 1
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Мертвые души 31 1
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Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 66 1
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Антитеррор 146 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 408 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 746 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 18
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 16
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 15
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 15
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 12
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 10
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 10
Ведомости 299 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 560 7
Детское радио 9 6
Коммерсантъ - Издательский дом 822 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 711 5
КиноПоиск - портал о кино 126 4
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 15 4
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 3 3
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 5 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 3
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 3
Наш спорт - телеканал 6 3
Муз-ТВ - телеканал 36 2
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 2 2
News Corp 185 2
Матч планета - Телеканал 2 2
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Пятый канал - Телеканал 46 2
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Bloomberg 988 2
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РИА Новости 753 2
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N+1 - Издание 115 1
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Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
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AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
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ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 187 2
ИРИ - Институт развития интернета 95 2
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МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
Высшая школа КГБ СССР 3 1
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Военная академия Ракетных Войск Стратегического Назначения им. Петра Великого - Серпуховский военный институт ракетных войск 1 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 6 1
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