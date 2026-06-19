Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг

«Газпром-медиа» – медиахолдинг в России и Восточной Европе. Компания объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, производстве и дистрибуции контента, радио, прессе и продажи рекламы. В цифровой среде холдинг управляет видеоплатформами, предлагает продукты в области рекламных технологий, а также решения на основе анализа и обработки больших данных.

Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч. Частью холдинга также является компания НТВ-Плюс – оператор спутникового и цифрового ТВ.

Холдинг реализует стратегическую миссию – продвижение российских кино- и телепродуктов на отечественном и международном рынках. В интересах зрителей в холдинге работают 8 студий для создания качественного контента, востребованного во всех медиасредах. Фабрика контента «Газпром-медиа» представлена компаниями: «Киностудией КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, продюсерским центром «Ножи», «Студией Пятницы», комплексом по съемкам спортивных событий и др. На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ Партнершип» и «Белые ночи».

В цифровой среде холдинг развивает видеосервис PREMIER, ОТТ-платформу спутникового оператора НТВ-Плюс, видеоплатформу Rutube и другие цифровые ресурсы и сервисы. Кроме того, холдинг управляет компанией «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech) и цифровой рекламы.

Также в портфель «Газпром-медиа» входят 11 радиостанций («Авторадио», Радио Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы», «Радио «Зенит», 101.ru), активы в сегменте печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»).

На рекламном рынке холдинг «Газпром-медиа» представлен сейлз-хаусом «Газпром-медиа», который развивает экосистему рекламных продуктов и инструментов на эксклюзивной основе. Также холдинг предлагает новые продукты в области рекламных технологий на основе анализа и обработки больших данных.