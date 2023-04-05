«Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System

«Газпром-медиа холдинг» объявляет о запуске сервиса автоматического распознавания и тегирования видеоконтента Video Tagging System. Он разработан телеканалом «Пятница!» и компанией «ГПМ дата» — единым центром управления большими данными активов «Газпром-медиа холдинга». Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга».

Video Tagging System создан на основе технологий компьютерного зрения (Computer Vision) и нейронных сетей. Сервис помогает распознавать лица, речь*, надписи и количество персон в кадре, движения людей, выполнять детекцию животных и предметов; классифицировать кинематографические планы, считывать начало заставок и титров и определять преобладающую палитру сцены.

Все это позволяет ускорить поиск нужных кадров для производства промо-материалов и запуска контекстной видеорекламы. Продукт автоматизирует поиск подходящих сцен, модерацию, субтитрование и аналитику содержания видеоконтента. Система способна выполнять автоматическую разметку самых релевантных моментов для показа рекламных роликов (мидролов), а также размечать логические паузы в многосерийном контенте.

Первыми пользователями сервиса стали телеканалы «Пятница!» и «Суббота!», а также онлайн-кинотеатр Premier. В результате использования системы VTS время подбора видеоматериалов для создания промо-роликов сократилось более чем в 20 раз, а время субтитрования контента — в четыре раза. Применение VTS снижает трудозатраты при работе с контентом и дает возможность пользователям перераспределить ресурсы с рутинных операций на творческие задачи.

Телеканал «Пятница!» использует технологию для создания промо-роликов.

Максим Русаков, руководитель интернет-проектов «Пятницы!»: «Несколько лет назад коллеги из «ГПМ дата» показали нам возможности работы нейросетей, и возникла идея применить эти чудеса для решения оперативных бизнес-задач «Пятницы!». Как минимум — автоматизировать и ускорить работу промо-продюсеров. В результате совместных усилий появился сервис VTS. Партнером для дистрибуции и хранения видео, а также демонстрации возможностей контекстной видеорекламы стала видеоплатформа UMA. Сейчас VTS осуществляет поиск по видеоархиву из 3000 часов контента. С помощью нового сервиса промо-продюсеры тратят на поиск видеофрагментов пару минут, а раньше на такую работу уходили недели».

В марте 2023 г. телеканал «Суббота!» первым протестировал технологию в контекстной видеорекламе. Реклама нового кондитерского шоу с Клавой Кокой «Здравствуй, сладкий» была интегрирована внутрь шоу «Кондитер» на «Пятнице!». Реклама автоматически появлялась в эфире после слов «сладкий» и «пробовать». Так во время просмотра зрители «Пятницы!» видели релевантное промо другого кондитерского проекта.

Светлана Лапунова, управляющий директор «ГПМ дата»: «Мы постоянно расширяем портфель наших цифровых продуктов для «Газпром-медиа холдинга» и рекламодателей. Решения на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта обладают высоким потенциалом в оптимизации работы с медиаконтентом и в ходе настройки нативных рекламных коммуникаций для онлайн-видео. Спрос на такие разработки будет расти не только внутри «Газпром-медиа холдинга», но и со стороны внешних клиентов».

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Сергей Стамболцян, и.о. генерального директора Premier: «Premier уже использует технологию субтитрирования, которую предлагает система VTS. Это помогает оптимизировать работу по подготовке промо-материалов, а также адаптировать контент для слабослышащих зрителей. У Premier большие амбиции по развитию технологий сервиса, поэтому мы планируем активнее внедрять работу новой системы и тестировать ее возможности в рамках работы с контентом».

* распознавание речи выполняется с использованием технологий Tinkoff VoiceKit

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«Газпром-медиа холдинг» управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред медиа») и спортивных каналов ГПМ Матч, а также оператором спутникового и цифрового ТВ «НТВ-плюс».

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Фабрика контента «Газпром-медиа холдинга» включает девять студий: Comedy Club Production, Good Story Media, 1-2-3 Production, «Киностудия КИТ», продюсерский центр «Ножи», «Студия пятница!», «2х2», комплекс по съемкам спортивных событий «Матч» и компанию «Ярко». На рынке кинодистрибуции работают компании «Централ партнершип» и «Белые ночи». В цифровой среде холдинг управляет видеосервисом Premier, видеоплатформой Rutube, приложением коротких вертикальных видео Yappy, онлайн-телегидом рунета «Вокруг ТВ» и другими сервисами.