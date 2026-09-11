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Газпром ГПМ Матч! Страна телеканал

Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал

СОБЫТИЯ


11.09.2026 «НТВ-Плюс» возобновил спутниковое вещание на орбитальной позиции 56° в.д. 1
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта   1
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System 1
14.06.2022 Людмила Смирнова назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга» 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 1
17.03.2022 В марте 2022 г. пользователи Yappy публикуют в 2,2 раза больше контента 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 352 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 443 5
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
Газпром ГПМХ - D.lab - Лаборатория инноваций Д-Лаб 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3366 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5693 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9535 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5023 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 144 1
МФ технологии - МФТ 37 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 331 8
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 40 7
Газпром ПАО 1497 7
101Hotels.com 456 5
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 4
Киностудия КИТ 4 3
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 3
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 3
iTrend 19 1
ГПБ - Газпромбанк 1282 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2444 1
Флибуста 34 1
UMA - United Music Agency 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6590 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1516 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9678 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3077 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26618 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4187 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4019 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3295 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1171 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23286 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5410 3
Data monetization - Монетизация данных 1983 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26128 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5001 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1126 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18451 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23078 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10791 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2034 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7409 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7934 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3255 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 551 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 837 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6510 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4469 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6649 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36526 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8722 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 22 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9608 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11893 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6384 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2113 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7565 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8720 1
Podcasts - Подкастинг 327 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 317 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 5
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 296 1
Газпром ГПМХ - Аудиоклуб 2 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - Video Tagging System 4 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 13 1
Жаров Александр 182 4
Лапунова Светлана 2 2
Бородина Ксения 5 1
Гасанов Гусейн 2 1
Стамболцян Сергей 13 1
Маас Эдуард 6 1
Терещук Вадим 2 1
Мухаметзянова Альбина 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Мишустин Михаил 791 1
Липов Андрей 68 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Моисеев Александр 29 1
Русаков Максим 6 1
Фрадков Михаил 161 1
Фефилова Светлана 3 1
Бузова Ольга 9 1
Смирнова Людмила 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 167476 5
Европа Восточная 3140 4
Европа 25008 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2857 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1788 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6832 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 3
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53843 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1862 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3388 1
Зоология - наука о животных 2900 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2176 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 798 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10472 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21873 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5139 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6207 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58152 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 8
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 8
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 8
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 8
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 8
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 7
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 5
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 5
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 5
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
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