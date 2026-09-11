Индексная книга (каталог) CNews*
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Газпром ГПМ Матч! Страна телеканал
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Жаров Александр 182 4
|Лапунова Светлана 2 2
|Бородина Ксения 5 1
|Гасанов Гусейн 2 1
|Стамболцян Сергей 13 1
|Маас Эдуард 6 1
|Терещук Вадим 2 1
|Мухаметзянова Альбина 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Мишустин Михаил 791 1
|Липов Андрей 68 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Моисеев Александр 29 1
|Русаков Максим 6 1
|Фрадков Михаил 161 1
|Фефилова Светлана 3 1
|Бузова Ольга 9 1
|Смирнова Людмила 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.