Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс

19.11.2025 Шаварш Алврцян назначен финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-Медиа Холдинга» 1
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта   1
15.01.2024 20 сёл и деревень Кировской области впервые вышли на связь 1
26.09.2023 Василий Колосов, «Смартекс»: Любой цифровой продукт — это способ взаимодействия человека с человеком 1
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System 1
14.06.2022 Людмила Смирнова назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга» 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 1
17.03.2022 В марте 2022 г. пользователи Yappy публикуют в 2,2 раза больше контента 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 1
14.10.2020 МТС подключит более 20 новых телеканалов для абонентов во всех средах 1
23.03.2018 «Ростелеком» представил пакет «Киномания» для всех членов семьи 1
19.04.2017 «Рэйдикс» и SRV-Legion договорились о партнерстве 1
30.03.2017 СХД на базе Raidix обеспечивает бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры «Ред Медиа» 5
02.06.2016 Шесть сайтов оказались «навечно» заблокированы из-за сериала «Озабоченные» 1
28.04.2016 «Акадо Телеком» откроет свободный доступ к телеканалу «Авто Плюс» 1
15.02.2016 «Триколор ТВ» запускает новый спортивный пакет «Матч! Футбол» 2
04.02.2016 «Акадо Телеком» включил новый развлекательный телеканал 1
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки 2
26.01.2016 Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ» 2
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
18.11.2015 «Газпром-медиа» предоставляет региональным телеканалам доступ к собственной библиотеке прав 1
13.10.2015 Цифровое ТВ «2Ком» пополнилось 17 новыми каналами 2
30.07.2015 Megogo запустил интерактивное ТВ 2
29.04.2015 «Дом.ru» запускает 2 новых телеканала 1
06.12.2013 Путин обещает подтолкнуть Минкомсвязь на спасение российского кино 1
04.09.2013 «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов 1
08.02.2013 МТС увеличила число каналов цифрового телевидения для абонентов Центральной России 1
27.12.2012 «НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток» 1
05.04.2012 МТС запускает персональное телевидение 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 2
02.03.2011 Группа МТС начинает вещание канала «Кино Плюс» в сети домашнего телевидения в регионах России 1
22.12.2010 На RuTube появился контент телеканалов холдинга «Ред Медиа» 2
09.11.2010 Открыта регистрация на посещение Международной выставки и конференции CSTB’2011 1
27.08.2010 Количество абонентов IP-TV «Дальсвязи» превысило 100 тыс. 1
08.07.2010 ТВ-пакеты «Комстара» в регионах пополнились каналами «Ред Медиа» 1
27.04.2007 "НТВ-Плюс" запустила в эксплуатацию "телевидение высокой четкости" 1

Публикаций - 37, упоминаний - 48

Газпром ГПМХ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14085 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 339 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 351 5
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 877 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9178 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 206 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 3
Сателлит ЛТД 9 2
Контур-М 13 2
SRV-Legion - SRV-Trade - СРВ-трейд 5 2
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
ТелКо Групп 21 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2082 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 339 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 183 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4480 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 130 2
Irdeto Access B.V. 38 2
SAS Institute 1030 2
НСТ - Новые сервисные технологии 49 2
Elemental Technologies 1 1
Picvario - Пикварио 18 1
Contterra 1 1
Technetix 1 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 29 1
Kudelski Group - Kudelski SA - Nagravision - Nagra Kudelski - Nagra 9 1
Skyline Communications 1 1
Sigma Designs 18 1
Радиан ТД 13 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 20 1
СвязьПроект НПО 5 1
Газпром ГПМХ - D.lab - Лаборатория инноваций Д-Лаб 3 1
Профитт 8 1
РуСат 60 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 266 12
Газпром ПАО 1408 10
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 4
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 35 4
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 4
101Hotels.com 456 3
Киностудия КИТ 4 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 2
Sony Pictures Television 18 1
iTrend 15 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
Красный квадрат 11 1
ACE Markering 1 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Hallmark 19 1
Телко Медиа 11 1
ГПБ - Газпромбанк 1158 1
Фаберлик - Faberlic 97 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 80 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Лента - Сеть розничной торговли 2253 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 267 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 132 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
Sony Music Entertainment 159 1
Walt Disney Company 636 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 53 1
UMA - United Music Agency 40 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 139 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 67 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 1
МКБ - Московский кредитный банк 613 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12768 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2913 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5213 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1989 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4763 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 825 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9504 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56786 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4054 17
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2945 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3060 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2177 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3920 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7359 6
Data monetization - Монетизация данных 1817 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21898 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7166 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22854 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6297 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4173 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3695 4
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72546 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11255 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7676 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10071 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5101 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7360 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3356 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17649 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25946 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28880 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8058 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1594 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11483 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25495 2
Аналоговые технологии 2830 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 739 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1379 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9195 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6129 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 887 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 810 2
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 246 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 974 2
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 5
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 49 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
Amedia Premium HD 28 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 218 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Viasat Play ViP 5 1
Газпром ГПМХ - Аудиоклуб 2 1
ИКС - Yadro - Raidix Media 6 1
Intel x86 - архитектура процессора 1978 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 1
Apple iPhone 6 4862 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 50 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 47 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
LG Smart TV 39 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 648 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 9 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1313 1
Amediateka Home of HBO 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5790 1
Жаров Александр 178 3
Лапунова Светлана 2 2
Куколевский Алексей 5 2
Столярский Роман 2 2
Семериков Андрей 37 2
Багдасарян Дмитрий 24 2
Холодов Алексей 12 2
Путин Владимир 3331 2
Ульянкин Сергей 5 1
Бородина Ксения 5 1
Вилкова Надежда 3 1
Лыско Кирилл 1 1
Зюзин Алексей 2 1
Дубовой Николай 1 1
Венковский Евгений 1 1
Кара Юрий 1 1
Гасанов Гусейн 2 1
Стамболцян Сергей 7 1
Долгова Мария 3 1
Рыбак Петр 3 1
Колосов Василий 1 1
Сухих Алексей 10 1
Терещук Вадим 2 1
Мухаметзянова Альбина 1 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Волин Алексей 122 1
Сморгонский Анатолий 43 1
Калугин Сергей 168 1
Малинин Александр 40 1
Силин Михаил 27 1
Ситников Сергей 79 1
Припачкин Юрий 67 1
Кроль Алексей 8 1
Кореш Виктор 82 1
Пинчук Виктор 43 1
Кудрявцев Артем 26 1
Мордачев Вячеслав 14 1
Самохин Дмитрий 2 1
Братчикова Наталья 24 1
Моисеев Александр 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 155875 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45530 7
Европа 24606 4
Европа Восточная 3121 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14460 3
Украина 7778 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8064 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53351 2
Россия - ПФО - Кировская область - Белохолуницкий район - Белая Холуница 12 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18475 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2651 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Франция - Французская Республика 7969 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1296 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2920 1
Азия - Азиатский регион 5731 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1323 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 510 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 583 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 648 1
Земля - планета Солнечной системы 10638 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6349 15
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1288 13
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3151 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2943 5
Спорт - Футбол 751 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3643 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54734 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11390 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51039 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3172 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5971 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3678 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31647 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17333 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1701 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8503 1
Зоология - наука о животных 2781 1
Веганство - веганизм - veganism - Вегетарианство - Vegetarianism 9 1
Информатика - computer science - informatique 1138 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2144 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2327 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1283 1
Спорт - Хоккей 264 1
Спорт - Баскетбол 93 1
Спорт - Теннис 71 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Спорт - Водные виды спорта 21 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11689 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1334 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3759 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20248 1
Английский язык 6858 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5822 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10150 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4920 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 13
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 301 11
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 9
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 8
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 130 8
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 7
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 7
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Кино Плюс 5 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 4
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 4
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 4
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 14 4
Еврокино - телеканал 8 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 3
National Geographic 95 3
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Mezzo - телеканал 10 2
Наш спорт - телеканал 6 2
Viasat Premium HD 21 2
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Русский роман - телеканал 15 1
РМГ - RU.TV 7 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
Интересное ТВ - телеканал 3 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Discovery Networks 11 1
Viasat Golf HD 5 1
E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
НСТ - Настоящее Страшное Телевидение 5 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 659 1
CSTB Telecom & Media 58 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 2
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
Лига 1 - Ligue 1 4 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
Чемпионат Италии по футболу 13 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
