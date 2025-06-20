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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177067
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Веганство веганизм veganism Вегетарианство Vegetarianism


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 ИИ-ассистент «Яндекс Еды» подскажет, куда сходить и где заказать доставку 1
12.04.2023 Wildberries тестирует микроблоги в разделе цифрового контента 1
29.10.2021 В «Яндекс.лавке» появились готовые блюда с растительным мясом 1
14.04.2021 Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных? 1
14.10.2020 МТС подключит более 20 новых телеканалов для абонентов во всех средах 1
17.07.2019 Решение Accenture на базе SAP S/4HANA ускорит вывод продуктов на рынок 1
06.01.2016 Кинг-Конг существовал на самом деле 1
16.07.2014 Сыру - да, лактозе - нет! 1
19.03.2010 Организация по защите животных хочет получить домен Sex.com 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Веганство и организации, системы, технологии, персоны:

Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 54 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 1
Accenture plc 687 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1509 1
SAP SE 5341 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 811 1
Unsplash 1063 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13892 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5384 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4210 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 149 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1587 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1779 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24972 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4023 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9709 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12450 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 422 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14058 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5064 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2304 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5046 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9407 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9894 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4930 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1009 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2893 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3578 1
Яндекс.Маркет Аналитика 13 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Accenture TDRD - Accenture Target-Driven Recipe Development - цифровой инструмент управления рецептурой в рамках рабочих процессов производственных компаний 1 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Яндекс.Лавка 253 1
Руденко Дмитрий 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 2
США - Нью-Йорк 3108 1
Великобритания - Шотландия - Глазго 78 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17546 1
Таиланд - Королевство 838 1
Зоология - наука о животных 2710 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 528 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1365 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 533 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 463 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1099 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11167 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1259 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6190 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7438 1
Литий - Lithium - химический элемент 574 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2796 1
Mashable 370 1
Mezzo - телеканал 10 1
Еврокино - телеканал 8 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
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