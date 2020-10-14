МТС подключит более 20 новых телеканалов для абонентов во всех средах

МТС сообщила о расширении перечня доступных каналов для абонентов всех тарифных планов во всех средах смотрения.

В октябре для абонентов онлайн-кинотеатра «МТС ТВ», домашнего и спутникового ТВ от МТС станут доступны более 20 дополнительных популярных телеканалов разной тематики.

Линейка фильмовых каналов для зрителей во всех средах в базовом пакете и выше расширится следующими каналами «НТВ Хит» и «НТВ Сериал». Общедоступными станут каналы Ultra HD Cinema и Eurosport 4K.

Зрителям онлайн-кинотеатра МТС в подписках «Базовой» и «Супер+» станут доступны следующие каналы: «Еврокино», «Капитан Фантастика» в формате HD и «Киносат». Зрители кабельного и IPTV смогут также смотреть в тестовой версии ТВ-канал San Porto и новый канал для любителей сериалов восточной анимации и манга «Дорама».

В пакетах спутникового ТВ МТС появятся развлекательные и познавательные каналы: «КВН ТВ», English Club TV, «Телекафе», «Бобер», «Поехали!», «Музыка первого», «Время: далекое и близкое», детский канал «О!», фильмовой канал «Родное кино».

Зрители онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» и кабельного ТВ от МТС получат целый перечень новых каналов, посвященных досугу и хобби: «Авто 24» и «Старт» в формате HD, English Club, «Загородная жизнь», «Театр», «Первый вегетарианский», «НТВ Право» и «НТВ Стиль». Существенно обновится перечень музыкальных каналов для любителей разных жанров: Bridge TV, «Bridge TV Русский хит», Bridge TV Hits, Bridge TV Classic, Bridge TV Deluxe, «Bridge TV Шлягер», Mezzo. Каналы «Детский мир», «Рыжий» и «Радость моя» расширят линейку каналов для детей. Московские зрители также смогут оценить каналы «Радио страна FM», «Шансон ТВ».

Для абонентов спутникового ТВ новые каналы станут доступны с 14 октября 2020 г., кабельного ТВ – с 15 октября, для зрителей онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» – 26 октября, для московских подписчиков – с 29 октября.