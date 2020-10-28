Разделы

МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС KION МТС ТВ IPTV МТС СТВ МТС Спутниковое ТВ МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное

МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.10.2020 МТС запускает новый семейный тариф с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ

пакета голосовых услуг, безлимитного мобильного и домашнего интернета, подписки на онлайн-кинотеатр МТС ТВ и кабельного ТВ. Для этих предложений действует постоплатный метод расчетов. Предложен
23.07.2020 «Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС

омпанией «Кьюлиджент.Ру» внедрили систему управления и мониторинга оборудования основного Телепорта Спутникового ТВ МТС на базе программных продуктов промышленного класса собственной разработки
06.07.2020 «МТС ТВ» предложит пользователям новую линейку подписок

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о новом принципе формирования подписок на платформе «МТС ТВ» и выводе новых предложений – подписок «Супер» и «Супер Плюс». Новый принцип формирования подписок строится на комбинации большой библиотеки фильмов и сериалов по запросу и широкого выбо
01.06.2020 МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV

е Android TV, с доступом к полной версии магазина приложений Google Play и голосовым управлением функциями. Приставка имеет сертификацию Google Operator Tier 1, что позволяет пользователям платформы «МТС ТВ» получить доступ к загрузке и использованию приложений Google Play и Youtube непосредственно на телевизоре. Приставка обеспечивает доступ к контенту «МТС ТВ» и полной версии магаз
31.03.2020 МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома

МТС сообщила о запуске пакета сервисов для организации жизни и досуга для всех, кто вынужденно остается дома. При подключении к телевизионной платформе МТС ТВ пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов. При установке приложения МТС ТВ

01.08.2019 Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей

м, качественному канальному наполнению и уникальным конвергентным предложениям, которые объединяют ТВ, мобильные голосовые сервисы и высокоскоростной доступ в интернет, – отметил генеральный директор спутникового ТВ МТС Алексей Иванов. – Мы намерены продолжить активно двигаться в направлении объединения нескольких сервисов вокруг спутникового ТВ для повышения пользовательского комфорта при

19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов

. Общее число абонентов в этих регионах составляет свыше 20% от общего числа абонентов спутникового ТВ МТС. «Мы видим высокий потенциал развития рынка и намерены использовать конкурентные преим
06.12.2016 МТС запустила приложение на Apple TV

МТС объявила о запуске приложения МТС ТВ на Apple TV. Как рассказали CNews в компании, это первое приложение в Apple TV, в котором доступен ТВ-стриминг с более чем 130 телеканалами, и сервис видео по запросу одновременно - боле
29.09.2016 Летние продажи спутникового ТВ МТС в Хакасии выросли в 3,6 раза

еспублике Хакасия в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, количество проданных летом комплектов СТВ оказалось в 3,6 раз больше, чем за все предыдущие месяцы текущего года.В Хакасии пик подключений СТВ МТС отмечен в июне. Подключить спутниковое телевидение можно практически в любой точке республики, поэтому активнее всего жители приобретали комплекты СТВ МТС в начале летнего дачног
26.09.2016 Летние продажи спутникового ТВ МТС в Красноярском крае выросли вдвое

бки, курсы валют и многое другое.«Жители Красноярского края активно открывают для себя преимущества спутникового телевидения МТС. А чтобы дать нашим новым абонентам возможность подключить качес
20.09.2016 МТС ТВ открыл доступ к видеотеке Megogo

МТС, видеосервис Megogo и SPB TV объявили об интеграции ресурсов Megogo и сервиса МТС ТВ. Как пояснили CNews в компании, теперь пользователи сервиса МТС ТВ могут смотреть рейтинговые фильмы, мультфильмы и сериалы в рамках подписки на сервис Megogo, при этом интернет-т
08.09.2016 Продажи спутникового телевидения МТС в Тюменской области выросли в 6,5 раз

и в июле в 4,6 раз по сравнению с концом прошлого года. Наибольший рост продаж пришелся на апрель-май 2016 г., который является традиционным периодом подготовки к дачному сезону.Структура подключения СТВ МТС на Урале«На сегодняшний день МТС является единственным игроком на рынке платного ТВ в России, представленным во всех сегментах ТВ, в том числе и в спутниковом ТВ, линейном и интерактивн
01.09.2016 МТС в 11 раз увеличил продажи спутникового ТВ в Северо-Западном регионе

ом число продаваемых комплектов ежемесячно увеличивается на четверть, сообщили CNews в МТС. Продажи Спутникового ТВ МТС в Северо-Западном регионе России выросли в 11 раз Наибольший рост продаж

30.08.2016 Продажи спутникового телевидения МТС в ЦФО за полгода выросли в девять раз

егионах Центральной России в первом полугодии 2016 г. По сравнению с декабрем 2015 г. в июле 2016 г. продажи СТВ в регионах ЦФО выросли в среднем в десять раз, ежемесячно число продаваемых комплектов СТВ МТС стабильно увеличивается на 20%. Лидером по подключениям СТВ МТС стала Воронежская область – 11% всех продаж услуги в регионах ЦФО. Также в ТОП-5 по подключениям услуги вошли Твер
29.04.2016 МТС обнуляет стоимость спутникового оборудования

мпания МТС объявила о запуске акции «Оборудование за 0», в ходе которой новые абоненты спутникового ТВ МТС получат возможность смотреть популярные каналы, в том числе в HD-качестве, без платы з
25.04.2016 «МТС ТВ» и «Амедиатека» покажут новый сезон «Игры престолов»

ка» объявляют о сотрудничестве, в рамках которого пользователи мобильного ТВ смогут посмотреть новый сезон «Игры престолов» и другие сериалы от ведущих студий одновременно со всем миром в приложении «МТС ТВ». МТС не будет тарифицировать интернет-трафик для пользователей услуги, а также предоставит скидку на подписку к онлайн-кинотеатру. Доступ к каталогу «Амедиатеки» пользователи получили в
20.11.2015 МТС запустила опции «ТВ везде» и «ТВ везде Wi-Fi»

атчикова. Для того, чтобы воспользоваться новым предложением, абоненту нужно установить приложение «МТС ТВ» на смартфон или планшет, ввести номер смарт-карты и активировать выбранную опцию – «Т
15.09.2015 Группа МТС запускает продажи гибридного ТВ

ии IPTV в Москве. Завершающим этапом проекта станет запуск гибридной платформы на мобильном сервисе МТС ТВ и OTT-портале Stream. В рамках запуска гибридного ТВ МТС предлагает абонентам «умные п
07.08.2015 Абоненты домашнего телевидения МТС в Поволжье переходят на «цифру»

ому показателю разделили Ульяновская область и Республика Марий Эл, показавшие рост числа абонентов Цифрового ТВ МТС на треть. Наибольший уровень проникновения услуги «Домашнее ТВ МТС» в цифров
19.03.2015 Алтайский край стал лидером Сибири по подключениям «цифры» от МТС

ги цифрового телевидения среди жителей Алтайского края. По итогам 2014 г. число абонентов цифрового ТВ МТС в крае увеличилось в 3,5 раза. Таким образом, регион занимает лидирующее положение по

04.03.2015 Каждый второй абонент домашнего ТВ МТС в Вологде смотрит каналы в «цифре»

ременному цифровому стандарту вещания значительно набрал обороты. Это объясняется тем, что клиентам цифрового ТВ МТС по сравнению с аналоговым доступно почти в два раза больше телеканалов в выс
17.10.2014 Абоненты домашнего телевидения МТС в Забайкалье перешли на «цифру»

в аренду при подключении. Действующим абонентам аналогового телевидения оборудование для цифрового МТС ТВ предоставляется бесплатно.
09.10.2014 Более половины абонентов домашнего телевидения МТС на Востоке России предпочитает «цифру»

почти 85%. За ними следуют Забайкальский край и Хабаровский край — в них каждый второй пользователь МТС ТВ просматривает телепередачи в «цифре». «Мы видим высокий спрос на качественный цифровой
02.10.2014 Треть всех сибирских абонентов цифрового ТВ МТС живет в Кемеровской области

идером по темпам прироста абонентов цифрового кабельного телевидения (ЦТВ) МТС в регионах Сибири: с начала года число пользователей услуги увеличилось в 2,5 раза и составило треть от всех подписчиков ЦТВ МТС в Сибири. Наиболее активно цифровое телевидение в Кемеровской области смотрят зрители в Новокузнецке, где количество абонентов за год увеличилось в три раза. В целом в Сибири за последн
02.09.2014 Количество абонентов цифрового ТВ МТС за 6 месяцев 2014 г. увеличилось в 1,5 раза

Компания «Мобильные ТелеСистемы» объявила о том, что общее количество абонентов цифрового ТВ МТС за шесть месяцев 2014 г. увеличилось в полтора раза, при этом доля зрителей цифрового ТВ среди всех подписчиков телевидения от МТС увеличилась за первое полугодие 2014 г. на 12
09.08.2013 Число пользователей цифрового ТВ МТС на Урале увеличилось в 3 раза

в том числе ХМАО и ЯНАО, где почти 75% новых абонентов подключают цифровое ТВ. Самое высокое проникновение услуги среди регионов Урала зафиксировано в Курганской области, где уже половина абонентов «Домашнего МТС ТВ» просматривает телепередачи в цифровом качестве. На текущий момент абонентам цифрового телевидения МТС на Урале доступно до 150 телеканалов, в том числе порядка 10 тематических
06.08.2013 Число пользователей цифрового ТВ МТС в Сибири с начала года увеличилось почти в 4 раза

тов с января по июнь 2013 г. выросло втрое. В Норильске число зрителей цифрового телевидения МТС с начала года увеличилось в 2,5 раза. В Новосибирске число клиентов, подключивших с начала года услугу цифрового ТВ МТС, выросло на 60%. В целом, прирост абонентской базы цифрового телевидения МТС в регионах Сибири за последние 9 месяцев составил 90%. C учетом платных пакетов, абонентам кабельно
28.08.2012 МГТС начала подключать «Домашнее телевидение МТС»

лефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, сообщила о начале подключения своим абонентам услуги «Домашнее телевидение МТС» с возможностью ее оплаты по кредитной схеме в едином счете МГТС. Ст
03.11.2011 «СмартЛабс» поставит МТС IPTV-приставки для услуги «Домашнее ТВ»

тендера МТС, оператор выбрал компанию «СмартЛабс» в качестве поставщика IPTV-приставок для услуги «Домашнее ТВ МТС». Как отмечается, МТС планомерно развивает услуги интерактивного цифрового те
20.05.2011 «СмартЛабс» обеспечил доступ к сервису Omlet.ru для абонентов «Домашнего ТВ МТС»

С учетом этого компания МТС, активно развивающая услуги цифрового телевидения под брендом «Домашнее ТВ МТС», приняла решение интегрировать сервисы Omlet.ru в существующую услугу IPTV. Для предо
20.05.2010 МТС выпустила бесплатное приложение для просмотра ТВ на iPhone

SPB Software объявила о выпуске мобильным оператором МТС программы МТС TV для смартфонов Apple iPhone. Решение основано на SPB TV - программе американской компании MobiWorldMedia, подразделения SPB Software. МТС TV позволяет использовать iPhone для прос

