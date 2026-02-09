Разделы

Еврокино телеканал


СОБЫТИЯ


09.02.2026 «Стрим» и «Медиа-Телеком» подписали соглашение о дистрибуции 15 тематических каналов 1
14.10.2020 МТС подключит более 20 новых телеканалов для абонентов во всех средах 1
23.03.2018 «Ростелеком» представил пакет «Киномания» для всех членов семьи 1
03.04.2015 «Орион Экспресс» значительно увеличивает контентное предложение 1
03.04.2014 «Акадо Телеком» начинает прием телесигналов с нового спутника 1
14.10.2013 В «умных» телевизорах LG появилось приложение Zabava со 120 ТВ-каналами от «Ростелекома» 1
05.04.2012 МТС запускает персональное телевидение 1
31.08.2011 «Акадо» откроет в сентябре свободный доступ к четырем разным тематическим телеканалам 1
14.09.2010 «Комстар» запускает в Москве новые тематические ТВ-пакеты 1

Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14583 2
Ростелеком 10409 2
LG Electronics 3684 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 37 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 80 2
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 12 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 279 1
Walt Disney Company 639 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 141 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 69 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Аналоговые технологии 2836 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1105 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8145 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1056 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 1
LG Smart TV 47 1
Amedia Premium HD 28 1
Viasat Play ViP 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 363 1
Amediateka Home of HBO 4 1
Легат Кирилл 2 1
Голованов Андрей 9 1
Чернов Максим 31 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 3
Европа 24678 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8218 1
Россия - Заполярье 130 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11448 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Веганство - веганизм - veganism - Вегетарианство - Vegetarianism 18 1
Противоправный (деструктивный, нежелательный) контент 52 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 55 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 4
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 2
Mezzo - телеканал 10 2
Русский роман - телеканал 15 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Viasat Premium HD 21 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
National Geographic 95 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
Интересное ТВ - телеканал 3 1
Da Vinci Learning - телеканал 5 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
Viasat Golf HD 5 1
Viasat TV 2 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11442 1
