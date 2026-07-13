Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197705
ИКТ 15239
Организации 11708
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3583
Системы 26970
Персоны 86216
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

LG Smart TV

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.07.2026 Rutube расширил рекламные возможности на Smart TV 1
10.04.2024 В операционной системе WebOS найдено сразу несколько уязвимостей. Под ударом 90 тыс. телевизоров LG 1
11.01.2024 LG представила улучшенную платформу Smart TV webOS 1
06.07.2023 «Маруся» от VK научилась управлять Smart TV 1
30.06.2022 LG представляет новую версию webOS для смарт-телевизоров 2022 года 1
09.04.2018 LG и MEGOGO представили ТВ-сервис нового поколения 1
05.10.2016 Телевизоры LG с webOS будут поддерживать более 140 способов онлайн-платежей 1
16.05.2016 Онлайн-кинотеатр ivi расширил библиотеку игровым видеоконтентом 1
27.11.2015 CTI начала поставку контента по модели «Видео по запросу» для «Казтелерадио» 1
17.08.2015 МТС подключила жителей Сибири к «умному» ТВ 1
11.08.2015 МТС подключила жителей Центральной России к «умному» ТВ 1
30.07.2015 Megogo запустил интерактивное ТВ 1
19.02.2015 «Ростелеком» представил сервис «Мультискрин» 1
10.10.2014 ivi.ru бесплатно покажет художественный фильм в 4К 1
29.09.2014 Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV 1
06.08.2014 За год аудитория «альтернативных» экранов ivi.ru выросла в 2 раза 1
17.03.2014 Гигантские панорамные телевизоры LG - теперь в России 1
17.01.2014 Мобильное ТВ «МегаФона» теперь доступно абонентам всех операторов 1
19.12.2013 Оплатить фильмы и игры на LG Smart TV теперь можно с помощью QIWI 1
19.12.2013 «Яндекс.Деньги» появились в LG Smart TV 1
14.10.2013 В «умных» телевизорах LG появилось приложение Zabava со 120 ТВ-каналами от «Ростелекома» 1
12.08.2013 Число зарегистрированных пользователей ivi достигло 3,7 млн 1
08.07.2013 LG Cinema 3D Smart TV: обзор премиум-линейки 3D-телевизоров 1
26.06.2013 Главная страница Mail.Ru станет стартовой в браузерах телевизоров LG Smart TV 1
12.03.2013 LG и ivi.ru займутся совместным продвижением технологии Smart TV 1
13.02.2013 Москва начала оказывать госуслуги через телевизор 1
18.01.2013 LG привез в Россию телевизор за 800 тыс. рублей 1
27.12.2012 Первый в мире 84-дюймовый UltraHD телевизор: обзор LG 84LM960V 1
07.12.2012 Телевизор LG 84LM960V - всё лучшее в гигантском размере 1
23.10.2012 Поисковая система Mail.Ru интегрирована в телевизоры LG Smart TV 1
11.09.2012 LG запустила в России облачное хранилище для смартфонов и телевизоров 1
10.09.2012 LG запускает в России облачный сервис для хранения контента LG Cloud 1
27.08.2012 LG открыла портал с играми для телевизоров Smart TV 1
23.08.2012 LG представила первый в мире 84-дюймовый 3D-телевизор сверхвысокого разрешения 1
21.08.2012 Music.ivi.ru - теперь на Android 1
20.08.2012 LG BKS-1000: плеер Blu-ray 3D с функцией караоке и поддержкой MKV 1
19.07.2012 Телеканалы "Домашний" и "Перец" стали доступны на телевизорах LG в режиме "сразу после эфира" 1
22.06.2012 Музыкальный сервис от ivi.ru появится на телевизорах LG Smart TV 2
26.04.2012 Портал RuTube запустил виджет для устройств LG SmartTV 1
05.12.2011 «Умные» телевизоры LG обзавелись новыми сервисами 1

Публикаций - 48, упоминаний - 49

LG Smart TV и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3727 36
Samsung Electronics 11014 8
Yandex - Яндекс 9130 4
Sony 6725 4
Philips 2099 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 3
LG Home Entertainment 10 3
Ростелеком 10887 2
X Corp - Twitter 2933 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 2
Meta Platforms - Facebook 4611 2
VK - Mail.ru Group 3593 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4905 2
Dune HD - HDI Dune 32 1
Verimatrix 14 1
МегаФон 10656 1
Intel Corporation 12786 1
Toshiba Corporation 2979 1
Microsoft Corporation - GitHub 1062 1
Acer Group - Acer Inc 2764 1
LG Electronics Home Appliance & Air Solution 8 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Bitdefender 172 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 425 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Google LLC 12627 1
Microsoft - Activision Blizzard 510 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 250 3
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Warner 539 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2916 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1991 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 524 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 321 1
Walt Disney Company 644 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Sony Music Entertainment 160 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 134 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Apache Software Foundation - ASF 229 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7509 37
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1185 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9646 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26598 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7866 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4999 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3251 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3912 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6444 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28104 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15380 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13012 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27242 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9939 7
Blu-ray 3D 89 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18253 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 6
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 985 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5477 5
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1526 5
MKV - медиаконтейнер 187 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4759 4
Application store - магазин приложений 1450 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13424 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18006 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9237 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 838 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24231 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11726 4
Wi-Fi Direct 195 4
DLNA - Digital Living Network Alliance 469 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2092 4
DivX - видеокодек 431 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13185 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 543 3
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 870 3
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 881 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10561 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4394 3
Google Android 15181 13
LG SmartThinQ 21 12
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 8
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 282 7
LG Cloud 8 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 5
LG SmartWorld - магазин приложений 7 4
LG 3D Sound Zooming 9 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7592 4
Apple iOS 8549 4
Google YouTube - Видеохостинг 2989 3
Apple - App Store 3092 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 395 3
LG Cinema - ЖК-телевизоры 22 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6208 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 2
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 329 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 1
Logitech Revue 16 1
LG Optimus 170 1
Acer AcerCloud 11 1
LG Звуковая галерея 4 1
Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 627 1
Apple iPad 4000 1
Linux OS 11462 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 943 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1962 1
Apple iCloud 309 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5659 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 1
VK - Mail.Ru Почта 415 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 327 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 386 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 197 1
Apple iPod Touch 747 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Грандель Ирина 12 4
Kwon Havis - Квон Хэвиз 2 2
Чеканов Виктор 8 2
Жукова Екатерина 5 1
Свистунов Виталий 2 1
Голованов Андрей 9 1
Вдовин Андрей 3 1
Сатышев Виктор 3 1
Твердохлебов Дмитрий 6 1
Галкин Евгений 8 1
Шпирт Борис 3 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Артамонова Анна 183 1
Егоров Игорь 45 1
Новикова Елена 105 1
Овчинников Максим 2 1
Туманов Олег 12 1
Филипук Ольга 6 1
Голиков Борис 9 1
Kwon Brian - Квон Брайан 4 1
Park Kevin - Парк Кевин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165068 30
Южная Корея - Республика 7027 5
Европа 24912 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47373 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54540 2
Казахстан - Республика 6012 1
Азия - Азиатский регион 5898 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14781 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 1
Украина 7911 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2816 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1933 1
Германия - Берлин 731 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1405 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 516 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3327 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3136 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11658 3
Английский язык 7008 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33494 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2798 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5469 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5084 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57316 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15930 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6009 1
Противоправный (деструктивный, нежелательный) контент 58 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7440 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6695 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1370 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1996 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1745 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4490 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3778 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5873 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3938 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3782 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21480 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5541 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6128 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6984 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6065 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 823 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 414 1
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан 1 1
Еврокино - телеканал 9 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 1
National Geographic 95 1
NPD DisplaySearch 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще