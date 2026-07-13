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LG Smart TV
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 48, упоминаний - 49
LG Smart TV и организации, системы, технологии, персоны:
|LG Electronics 3727 36
|Samsung Electronics 11014 8
|Yandex - Яндекс 9130 4
|Sony 6725 4
|Philips 2099 3
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 3
|LG Home Entertainment 10 3
|Ростелеком 10887 2
|X Corp - Twitter 2933 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 2
|Meta Platforms - Facebook 4611 2
|VK - Mail.ru Group 3593 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4905 2
|Dune HD - HDI Dune 32 1
|Verimatrix 14 1
|МегаФон 10656 1
|Intel Corporation 12786 1
|Toshiba Corporation 2979 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1062 1
|Acer Group - Acer Inc 2764 1
|LG Electronics Home Appliance & Air Solution 8 1
|HP - Hewlett-Packard 3662 1
|CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
|Bitdefender 172 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 425 1
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
|Google LLC 12627 1
|Microsoft - Activision Blizzard 510 1
|Грандель Ирина 12 4
|Kwon Havis - Квон Хэвиз 2 2
|Чеканов Виктор 8 2
|Жукова Екатерина 5 1
|Свистунов Виталий 2 1
|Голованов Андрей 9 1
|Вдовин Андрей 3 1
|Сатышев Виктор 3 1
|Твердохлебов Дмитрий 6 1
|Галкин Евгений 8 1
|Шпирт Борис 3 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
|Артамонова Анна 183 1
|Егоров Игорь 45 1
|Новикова Елена 105 1
|Овчинников Максим 2 1
|Туманов Олег 12 1
|Филипук Ольга 6 1
|Голиков Борис 9 1
|Kwon Brian - Квон Брайан 4 1
|Park Kevin - Парк Кевин 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.