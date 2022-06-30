LG представляет обновление ОС webOS для смарт-телевизоров

LG Electronics представляет обновленную версию операционной системы webOS для своих смарт-телевизоров OLED, QNED Mini LED, NanoCell и UHD 2022 г, сообщили CNews представители LG.

Новая версия инновационной платформы LG Smart TV обеспечивает удобство управления телевизором и упрощает поиск контента. В WebOS 2022 г. можно создавать персональные учетные записи для разных пользователей телевизора, что позволяет настроить быстрый доступ к любимым потоковым сервисам, а также получать индивидуальные рекомендации по контенту на основе истории просмотров. Вход в профили может быть выполнен либо из браузера ТВ, либо со смартфона с NFC Magic Tap. NFC Magic Tap можно использовать для зеркального отображения экрана мобильного устройства на телевизоре LG. Новая технология 2022 г. Always Ready трансформирует телевизор LG в мультимедийный дисплей, когда он не используется. Always Ready легко настраивается в меню телевизора, активируется нажатием кнопки питания на пульте дистанционного управления LG и превращает экран в цифровой холст для демонстрации художественных работ, отслеживания времени или воспроизведения музыки.

В серии умных телевизоров LG 2022 г. присутствуют популярные кинотеатры (Кинопоиск, ivi, Kion, more.tv, Premier, Okko, Start), в которых можно посмотреть как новейшие, так и давно любимые фильмы и сериалы. Также пользователи могут выбрать приложения для просмотра онлайн-трансляций сотен российских телеканалов. В телевизоре существенно улучшен браузер, оптимизированный для просмотра сайтов на большом экране, в нем по умолчанию используется отечественная поисковая система Яндекс. Поддерживается голосовое управление на русском языке. Обладатели моделей с пультом Magic Remote могут отдавать голосовые команды управления и поиска непосредственно через микрофон, встроенный в пульт.