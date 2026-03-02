В России началось производство безопасных аккумуляторов на замену литиевым. Они не взрываются и не боятся суровой русской зимы

Специалисты «Рубрукс» создали отечественные аккумуляторы на основе натрия. Этот химэлемент заменил в них обычный литий, известный тем, что в составе аккумуляторов отлично горит и прекрасно взрывается. «Рубрукс» начала опытное производство таких АКБ. Помимо лития, в них нет ни кобальта, ни никеля, за счет чего достигается снижение себестоимости. При этом заявлено уверенное сопротивление 30-градусным морозам.

Натрий вместо лития

В России стартовало опытное производство отечественных аккумуляторов на основе натрия, сообщили CNews представители «Сколково». Разработкой и выпуском занимается отечественная компания «Рубрукс», участник «Сколково». Новинки относятся к линейке HVBS и называются HVBS-360-50.

В настоящее время первые образцы батареи проходят стендовые испытания. Климатические тесты при низких температурах пройдены с большим успехом.

Ключевая особенность новых элементов питания – это использование широко распространенного на планете натрия вместо гораздо более редкого лития. Оба химэлемента относятся к категории щелочных металлов, но литий, в отличие от натрия, на протяжении последних 15 лет широко используется в аккумуляторах.

Didssph / Unsplash В России созданы и производятся аккумуляторы в натрием вместо лития внутри

На основе лития строятся батареи смартфонов, планшетов, ноутбуков и даже электромобилей. Одна из основных характеристик таких АКБ – повышенная огне- и взрывоопасность, и разработчики не могут побороть этот недостаток годами. Литий-ионные АКБ как взрывались во времена Samsung Galaxy Note 7 в 2016 г., так и продолжают это делать. Один из последних примеров произошел в конце февраля в Волгограде – как сообщило издание V1, в руках местной жительницы взорвался новый китайский смартфон Honor 90 с литий-полимерным аккумулятором на 5000 мАч.

Отечественное снаружи и внутри

Как сообщили CNews в «Сколково», аккумуляторы компании «Рубрукс» отличает повышенная степень локализации. В частности, российские компоненты есть даже на их платах управления – BMS, где применяются отечественные микроконтроллеры производства НИИЭТ ГК «Элемент». «Такая архитектура повышает устойчивость цепочек поставок и расширяет возможности импортозамещения в условиях нестабильности мирового рынка и дефицита лития», – заявили CNews в «Сколково».

Также новый аккумулятор HVBS-360-50 выделяется повышенной устойчивостью к отрицательным температурам. Нижний предел его рабочего температурного диапазона составляет -40 градусов Цельсия (°C), что делает его пригодным к использованию в самых холодных российских регионах.

По словам разработчиков, новые натрий-ионные аккумуляторы сохраняют высокую емкость при температурах в пределах −30 °C, когда большинство литий-ионных батарей заметно теряют эффективность.

Безопасными литиевые аккумуляторы никогда не были

При этом верхний предел рабочего температурного диапазона сравнительно невысокий – не более +50 °C. В южных регионах России такая температура под прямыми лучами солнца в последние годы стала нормой.

И для промышленности, и для транспорта

Батарея HVBS-360-50 получили емкость 18 кВтч и номинальное напряжение 360 вольт. По словам разработчиков, она способна выдержать «несколько тысяч» циклов заряда и разряда «без существенной деградации», но точные значения потери емкости и количества циклов, после которой начинается деградация ячеек, в «Сколково» и «Рубрукс» не сообщают.

Целевые отрасли применения новой АКБ HVBS-360-50 – это коммунальная, аэродромная и промышленная техника, системы хранения энергии, сетевые накопители энергии и автономные энергетические комплексы, а также резервные источники питания. Пригодна батарея и для транспорта – ее можно установить в электромобили и гибриды.

Особенностью новинки стала способность работать без кобальта и никеля, а это, во-первых снижает себестоимость аккумулятора, во-вторых, сокращает зависимость от поставок дефицитных материалов, особенно в эпоху, когда их крупнейшие мировые экспортеры постоянно накладывают ограничения на их отгрузку.

Технология, интересная всем

Ограничиваться одной только HVBS-360-50 «Рубрукс» не намерена – в ее планы входит расширение линейки натриевых батарей. Она собирается наладить выпуск как высоковольтных модулей для транспорта, гибридов и ESS, так и низковольтных модулей для погрузчиков, гольфкаров и специализированных электрокаров.

Отметим, что не только «Рубрукс» развивает элементы питания на основе натрия – это в целом общемировой тренд. Например, в марте 2025 г. японский производитель аксессуаров Elecom заявил о начале продаж внешнего натрий-ионного аккумулятора емкостью 9000 мАч, который может использоваться при экстремальных температурах от -35 ℃ до 50 ℃.

В январе 2026 г. китайские исследователи разработали высоковольтную натриево-серную батарею, которая может составить конкуренцию классическим литиевым аккумуляторам, использующимся в самой разной технике. Новый аккумулятор намного дешевле в производстве в сравнении с литиевыми.

В апреле 2024 г. в Корее был создан натрий-ионный аккумулятор со сверхбыстрым восполнением заряда. Его можно зарядить до 100% всего за пару минут, а часто и быстрее – все зависит от емкости.

В России пытаются заменить литий в аккумуляторах на натрий на протяжении как минимум последних шести лет. В июле 2020 г. CNews писал, что российские ученые разработали технологию использования натрия вместо лития и смогли добиться схожей емкости АКБ.