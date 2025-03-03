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Аккумулятор натрий-ионный электрический NIBs, SIBs или Na-ионные аккумуляторы Sodium-ion battery


03.03.2025 Ippon представила в России ИБП на натриевых аккумуляторах 1
20.09.2024 Создан неубиваемый аккумулятор, который можно гнуть и резать 2
25.04.2024 Создана замена литиевым аккумуляторам. Она заряжается за секунды и не взрывается 3
13.12.2022 Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 2
12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике 1
14.07.2020 Российские ученые нашли дешевую и надежную замену литиевым аккумуляторам 1
04.03.2015 Натриевые аккумуляторы готовы заменить Li-ion 1
15.06.2011 Соляные аккумуляторы смогут питать целые города 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Аккумулятор натрий-ионный электрический и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9770 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Fujitsu 2043 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
ESG - Enterprise Strategy Group 240 1
Merlion - Мерлион 814 1
Ippon - Иппон Текнолоджи 33 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9680 8
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 961 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2256 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1136 3
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