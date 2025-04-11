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NV-центр Nitrogen-vacancy center точечный дефект алмаза



11.04.2025 В МФТИ исследуют алмазные примеси для развития квантовых технологий 1
04.10.2024 В МИФИ разработали метод повышения чувствительности датчиков магнитного поля 2
13.12.2022 Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
18.05.2022 Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне 2
05.01.2022 Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров 4
01.04.2015 Ученые сделали новый шаг к созданию функционального квантового компьютера 1
20.02.2013 Венчурный фонд QWave и фонд «Сколково» вложили 40 млн руб. в квантовую криптографию 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

NV-центр и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2043 1
QWave - венчурный фонд 4 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3088 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1354 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 572 4
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 238 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 496 2
Телепортация 75 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10873 2
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4243 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17269 1
Пропускная способность - Bandwidth 1764 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3783 1
Аккумулятор натрий-ионный электрический - NIBs, SIBs или Na-ионные аккумуляторы - Sodium-ion battery 10 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1686 1
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители 26 1
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 61 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 259 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 507 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2618 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7985 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9756 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3284 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4710 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 325 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 995 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3238 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 355 1
Квантовый интернет - Quantum internet 25 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4765 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 1
Wilczek Frank - Вильчек Фрэнк 4 1
Курочкин Юрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 2
Япония 13338 1
Нидерланды 3548 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1750 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Германия - Федеративная Республика 12749 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5222 1
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1599 1
Physical Review Letters 113 1
Phys.org 972 1
Communications Physics 3 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 388 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 21 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 1
Yokohama National University - Йокогамский государственный университет - Университет Иокогамы 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 958 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 386 1
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