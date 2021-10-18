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Телепортация
СОБЫТИЯ
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|18.10.2021
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Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами
тируется между частицами. Гипотетически нет предела расстоянию, на котором может работать квантовая телепортация, и это порождает некоторые странные выводы, которые озадачили даже самого Эйнште
|30.12.2019
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Впервые в мире проведена квантовая телепортация
для квантовых вычислений и коммуникаций, чем те, которые существуют на сегодняшний день. Квантовая телепортация В одном из самых прорывных экспериментов исследователи из Лаборатории квантовых
|19.01.2017
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Начал работу первый в мире невзламываемый спутник с квантовым шифрованием
Готовность к телепортации Китайские СМИ сообщили о начале эксплуатации первого в мире квантового спутника «Мо-цзы», запущенного на орбиту в августе 2016 г. Как ожидается, 631-килограммовый спутник «Мо-цзы»
|10.07.2014
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От электромобилей до телепортации: Названы 10 главных инноваций на ближайшие 10 лет
й полупроводников, внедрению графеновых суперконденсаторов, недискретных сетей и технологии 5G. Предполагается, что к 2025 г. широкое распространение в научной среде получат эксперименты по квантовой телепортации. Для того чтобы удовлетворить возрастающие потребности в электричестве для обеспечения устройств и континентов, люди обратятся к энергии солнца. «Согласно наиболее цитируемым за по
|07.09.2012
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Рекорд квантовой телепортации: 143 км
борудование для данного эксперимента. Результаты были опубликованы на этой неделе в журнале Nature. Телепортация на 143 км - важная веха, поскольку это примерно равно минимальному расстоянию ме
|25.05.2012
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Квантовая телепортация: теперь на 143 км
На этой неделе практически одновременно, с разницей в один день, две независимых группы физиков объявили о новом рекорде в области квантовой телепортации, в сто раз превышающим прежний. Квантовая телепортация в целом представляет собой эффект, вызванный неразрывной связью между двумя "запутанными", то есть рожденными в ходе одного и
|23.01.2009
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Сверхдальняя атомная телепортация: новый рекорд
квантовых характеристик от одного атома другому на дистанцию 1 метр - так называемую телепортацию. Телепортация представляет собой особый вид связи, не предполагающий наличия между обоими объе
|23.01.2009
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Осуществлена атомная телепортация на дистанцию 1 метр
существить непосредственную передачу квантовых характеристик от одного атома другому на дистанцию 1 метр - так называемую телепортацию. Более подробная информация о новом научном результате в области телепортации будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
|10.10.2006
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Квантовая телепортация выходит на новый уровень
Термин "телепортация", означающий мгновенную передачу вещества на расстояние, был изобретен писателям
|10.10.2006
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Квантовая телепортация выходит на новый уровень
Термин "телепортация", означающий мгновенную передачу вещества на расстояние, был изобретен писателям
|20.09.2006
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Осуществлена телепортация двух фотонов
Немецким ученым удалось впервые осуществить телепортацию комбинированного квантового состояния двух фотонов, сообщает Space Daily. Эксперименты по телепортации осуществлялись и ранее, однако лишь для единичных элементарных частиц. Технологии телепортации могут найти примененение, в частности, в квантовых вычислительных и телекоммун
|20.09.2006
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Осуществлена телепортация двух фотонов
Немецким ученым удалось впервые осуществить телепортацию комбинированного квантового состояния двух фотонов, сообщает Space Daily. Эксперименты по телепортации осуществлялись и ранее, однако лишь для единичных элементарных частиц. Технологии телепортации могут найти примененение, в частности, в квантовых вычислительных и телекоммун
|17.06.2005
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"Телепортация" по интернету возможна?
Ученые из США разрабатывают систему, которая позволит людям «телепортироваться» — пересылать по интернету свою трехмерную и вполне материальную копию, сообщает ВВС. Профессоры Тодд Моури и Сет Голдстайн из университета «Карнеги Меллон» в Пенсильвани
|17.06.2005
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"Телепортация" по интернету возможна?
Ученые из США разрабатывают систему, которая позволит людям «телепортироваться» — пересылать по интернету свою трехмерную и вполне материальную копию, сообщает ВВС. Профессоры Тодд Моури и Сет Голдстайн из университета «Карнеги Меллон» в Пенсильвани
|13.02.2003
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Усовершенствована технология квантовой телепортации
ется передача единицы информации - кубита. Если будет зарегистрированы оба фотона, это означает что телепортация осуществлена успешно. На практике, однако, возникли серьезные технические пробле
|13.02.2003
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Усовершенствована технология квантовой телепортации
ется передача единицы информации - кубита. Если будет зарегистрированы оба фотона, это означает что телепортация осуществлена успешно. На практике, однако, возникли серьезные технические пробле
Телепортация и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 1
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