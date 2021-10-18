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Телепортация

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.10.2021 Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

тируется между частицами. Гипотетически нет предела расстоянию, на котором может работать квантовая телепортация, и это порождает некоторые странные выводы, которые озадачили даже самого Эйнште
30.12.2019 Впервые в мире проведена квантовая телепортация

для квантовых вычислений и коммуникаций, чем те, которые существуют на сегодняшний день. Квантовая телепортация В одном из самых прорывных экспериментов исследователи из Лаборатории квантовых

19.01.2017 Начал работу первый в мире невзламываемый спутник с квантовым шифрованием

Готовность к телепортации Китайские СМИ сообщили о начале эксплуатации первого в мире квантового спутника «Мо-цзы», запущенного на орбиту в августе 2016 г. Как ожидается, 631-килограммовый спутник «Мо-цзы»

10.07.2014 От электромобилей до телепортации: Названы 10 главных инноваций на ближайшие 10 лет

й полупроводников, внедрению графеновых суперконденсаторов, недискретных сетей и технологии 5G. Предполагается, что к 2025 г. широкое распространение в научной среде получат эксперименты по квантовой телепортации. Для того чтобы удовлетворить возрастающие потребности в электричестве для обеспечения устройств и континентов, люди обратятся к энергии солнца. «Согласно наиболее цитируемым за по
07.09.2012 Рекорд квантовой телепортации: 143 км

борудование для данного эксперимента. Результаты были опубликованы на этой неделе в журнале Nature. Телепортация на 143 км - важная веха, поскольку это примерно равно минимальному расстоянию ме
25.05.2012 Квантовая телепортация: теперь на 143 км

На этой неделе практически одновременно, с разницей в один день, две независимых группы физиков объявили о новом рекорде в области квантовой телепортации, в сто раз превышающим прежний. Квантовая телепортация в целом представляет собой эффект, вызванный неразрывной связью между двумя "запутанными", то есть рожденными в ходе одного и
23.01.2009 Сверхдальняя атомная телепортация: новый рекорд

квантовых характеристик от одного атома другому на дистанцию 1 метр - так называемую телепортацию. Телепортация представляет собой особый вид связи, не предполагающий наличия между обоими объе
23.01.2009 Осуществлена атомная телепортация на дистанцию 1 метр

существить непосредственную передачу квантовых характеристик от одного атома другому на дистанцию 1 метр - так называемую телепортацию. Более подробная информация о новом научном результате в области телепортации будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
10.10.2006 Квантовая телепортация выходит на новый уровень

Термин "телепортация", означающий мгновенную передачу вещества на расстояние, был изобретен писателям
10.10.2006 Квантовая телепортация выходит на новый уровень

Термин "телепортация", означающий мгновенную передачу вещества на расстояние, был изобретен писателям
20.09.2006 Осуществлена телепортация двух фотонов

Немецким ученым удалось впервые осуществить телепортацию комбинированного квантового состояния двух фотонов, сообщает Space Daily. Эксперименты по телепортации осуществлялись и ранее, однако лишь для единичных элементарных частиц. Технологии телепортации могут найти примененение, в частности, в квантовых вычислительных и телекоммун
20.09.2006 Осуществлена телепортация двух фотонов

Немецким ученым удалось впервые осуществить телепортацию комбинированного квантового состояния двух фотонов, сообщает Space Daily. Эксперименты по телепортации осуществлялись и ранее, однако лишь для единичных элементарных частиц. Технологии телепортации могут найти примененение, в частности, в квантовых вычислительных и телекоммун
17.06.2005 "Телепортация" по интернету возможна?

Ученые из США разрабатывают систему, которая позволит людям «телепортироваться» — пересылать по интернету свою трехмерную и вполне материальную копию, сообщает ВВС. Профессоры Тодд Моури и Сет Голдстайн из университета «Карнеги Меллон» в Пенсильвани
17.06.2005 "Телепортация" по интернету возможна?

Ученые из США разрабатывают систему, которая позволит людям «телепортироваться» — пересылать по интернету свою трехмерную и вполне материальную копию, сообщает ВВС. Профессоры Тодд Моури и Сет Голдстайн из университета «Карнеги Меллон» в Пенсильвани
13.02.2003 Усовершенствована технология квантовой телепортации

ется передача единицы информации - кубита. Если будет зарегистрированы оба фотона, это означает что телепортация осуществлена успешно. На практике, однако, возникли серьезные технические пробле
13.02.2003 Усовершенствована технология квантовой телепортации

ется передача единицы информации - кубита. Если будет зарегистрированы оба фотона, это означает что телепортация осуществлена успешно. На практике, однако, возникли серьезные технические пробле

Публикаций - 76, упоминаний - 93

Телепортация и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 14
Microsoft Corporation 25699 3
HTC Corporation 1512 3
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 3
Dell EMC 5170 2
Cisco Systems 5352 2
Lenovo Group 2427 2
IBM - International Business Machines Corp 9680 2
Toshiba Corporation 2979 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1673 2
Acer Group - Acer Inc 2758 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1083 2
Google LLC 12610 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
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Graphene Manufacturing Group 1 1
Gameforge AG - Frogster Interactive Pictures AG 13 1
Samsung Electronics 11005 1
Ростелеком 10863 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5593 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Wyze Labs 12 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9109 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
LG Electronics 3725 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2164 1
Intel Corporation 12777 1
HP Inc. 5872 1
9511 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Fujitsu 2099 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 593 1
Valve Software 250 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 729 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Галактика - Корпорация 1537 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
Nintendo 818 1
Tesla Motors 454 16
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8755 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 92 1
Сконтел 10 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Rendez-Vous - Рандеву 24 1
Reebok 14 1
Groupe SEB - Tefal 107 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 408 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5929 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 263 1
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Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 540 20
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