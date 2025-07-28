Получите все материалы CNews по ключевому слову
QRate КуРэйт
QRate — разработчик и вендор высокотехнологичного оборудования для квантовой криптографии — квантового распределения ключей.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 80 672 ₽*
УПОМИНАНИЯ
QRate и организации, системы, технологии, персоны:
|Курочкин Юрий 15 11
|Белоусов Сергей 245 6
|Львовский Александр 6 5
|Федоров Алексей 127 5
|Путин Владимир 3276 4
|Юнусов Руслан 20 4
|Приютов Александр 4 4
|Лукин Михаил 15 3
|Зауэрс Дмитрий 13 3
|Дбар Федор 43 3
|Воробьев Павел 4 3
|Касперская Наталья 299 2
|Глазков Борис 48 2
|Белозеров Олег 29 2
|Акимов Максим 189 2
|Соколов Алексей 134 2
|Сычев Артем 73 2
|Дворкович Аркадий 211 2
|Сачков Илья 125 2
|Гарбук Сергей 18 2
|Паршин Константин 63 2
|Волков Дмитрий 64 2
|Ходаков Сергей 42 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Масалович Андрей 22 2
|Скляров Дмитрий 64 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Янковский Игорь 4 2
|Ермаков Кирилл 7 2
|Хайретдинов Рустэм 84 2
|Ерохин Сергей 27 2
|Лопаницын Антон 3 2
|Адани Гиль 2 2
|Котельников Владимир 2 1
|Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 6 1
|Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
|Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 1
|Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 21 1
|Бибикова Елена 2 1
|Кузнецов Станислав 141 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.