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QRate КуРэйт

QRate - КуРэйт

QRate — разработчик и вендор высокотехнологичного оборудования для квантовой криптографии — квантового распределения ключей. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 80 672 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 80 672 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 80 172 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 2
11.10.2024 Подписание соглашения между «Газпром трансгаз Томск» и QRate 4
17.04.2024 МТУСИ и QRate запустили «квантовую» образовательную программу для школьников 1
01.12.2023 Квантовая связь в космосе: российские ученые установили канал с квантовой защитой между Россией и Китаем с помощью спутника 1
15.11.2023 Алексей Федоров, Российский квантовый центр: Бизнес сможет использовать квантовые компьютеры через 3-5 лет 1
19.10.2023 SimLaD: новая программа для моделирования динамики лазеров 1
08.08.2023 Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы 1
27.07.2023 Владимиру Путину представили квантово-защищенную видеоконференцсвязь 2
13.06.2023 В МТУСИ реализовали беспроводную квантовую связь на базе серийного отечественного оборудования 1
23.12.2022 Российский разработчик представил замену иностранным устройствам в области квантовых технологий 1
16.11.2022 В МИФИ обучат квантовому шифрованию на реальном оборудовании 1
06.07.2022 Российские атомные часы защитили при помощи квантовой криптографии 1
01.07.2022 В «Сириусе» стартует проект по квантовому шифрованию при участии «Росатома» 2
17.06.2022 На отечественных процессорах Baikal продемонстрировали работу постквантовой криптографии 1
26.01.2022 НИТУ «МИСиС» и РЖД разработают новую технологию в квантовых сетях связи для защиты от утечек информации 1
14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
09.08.2021 В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети 2
06.04.2020 Ученые нашли способ повысить безопасность квантовой криптографии 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
21.01.2020 «Код безопасности» и «Курэйт» протестировали интегрированное решение 1
13.01.2020 РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети 1
14.08.2019 РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных 1
07.06.2019 Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть 1
29.01.2019 «Ростелеком» провел испытания решений по квантовой защите передачи данных 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
22.05.2018 «С-Терра СиЭсПи» успешно испытала системы квантовой и криптографической защиты на высокоскоростной линии связи 1
23.05.2017 В России научились ставить квантовую защиту на действующие линии связи 1
16.06.2016 В России заработала первая городская линия квантовой связи 1
16.06.2016 Российский квантовый центр запустил первую в России линию квантовой связи в городских условиях 1

Публикаций - 31, упоминаний - 38

QRate и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 11
Код Безопасности 660 9
Ростелеком 10053 8
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 3
Acronis - Акронис 452 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
IBM - International Business Machines Corp 9488 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 478 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 650 2
Cisco Systems 5174 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
InfoWatch - Инфовотч 1053 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1354 2
VK - Mail.ru Group 3497 2
Крок - Croc 1788 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 2
Webmoney - Вебмани.Ру 544 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Onsec - Wallarm - Валарм 38 2
SolidSoft - СолидСофт 23 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 2
СМАРТС Кванттелеком 6 2
Цифра ГК 2497 2
КуБорд - ОКТ 4 2
Квант-Телеком 8 1
Google LLC 12028 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 425 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 197 1
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
Мостком 8 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1045 1
Амикон 15 1
Sycamore Networks - SCMR 56 1
Росатом - Квант СП 6 1
QSpace Technologies - КуСпэйс Технологии 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1125 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 6
РЖД - Российские железные дороги 1954 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 4
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
NanduQ - Qiwi 1000 2
Сконтел 8 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Газпром трансгаз 147 1
Газпром ПАО 1378 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6146 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4674 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4559 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5048 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3052 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 2
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 756 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1396 28
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 593 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29799 18
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 129 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69605 16
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4448 14
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 505 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12531 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54234 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21461 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14093 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21363 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10997 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4763 8
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3423 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 845 5
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7794 3
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13067 2
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Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 245 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1273 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21368 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11700 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5654 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 122 2
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
Google Chrome - браузер 1604 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 144 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2822 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 374 1
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 269 1
QRate Lab 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4844 1
S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз 21 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 37 1
Телематика Концерн - ТрансСофтТелематика - ЦЖС - Цифровая железнодорожная станция 5 1
QRate - SimLaD - SIMulating LAser Dynamics 1 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 154 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 72 1
Kaspersky GReAT 53 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 171 1
Курочкин Юрий 15 11
Белоусов Сергей 245 6
Львовский Александр 6 5
Федоров Алексей 127 5
Путин Владимир 3276 4
Юнусов Руслан 20 4
Приютов Александр 4 4
Лукин Михаил 15 3
Зауэрс Дмитрий 13 3
Дбар Федор 43 3
Воробьев Павел 4 3
Касперская Наталья 299 2
Глазков Борис 48 2
Белозеров Олег 29 2
Акимов Максим 189 2
Соколов Алексей 134 2
Сычев Артем 73 2
Дворкович Аркадий 211 2
Сачков Илья 125 2
Гарбук Сергей 18 2
Паршин Константин 63 2
Волков Дмитрий 64 2
Ходаков Сергей 42 2
Новикова Анастасия 3 2
Масалович Андрей 22 2
Скляров Дмитрий 64 2
Гамаюнов Денис 4 2
Янковский Игорь 4 2
Ермаков Кирилл 7 2
Хайретдинов Рустэм 84 2
Ерохин Сергей 27 2
Лопаницын Антон 3 2
Адани Гиль 2 2
Котельников Владимир 2 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 6 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 21 1
Бибикова Елена 2 1
Кузнецов Станислав 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 151336 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44628 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17673 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18067 6
Европа 24460 5
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 5
Индия - Bharat 5585 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52804 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1299 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4028 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3143 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Египет - Арабская Республика 1030 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 1
Азия - Азиатский регион 5650 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 69 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 743 1
Франция - Французская Республика 7926 1
Нидерланды 3577 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
Земля - планета Солнечной системы 10507 1
Китай - Пекин - Beijing 1021 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1000 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Ближний Восток - Месопотамия 21 1
Индонезия - Республика 985 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 970 1
Америка Латинская 1853 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1034 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 29 1
Малайзия 878 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 18
Физика - Physics - область естествознания 2726 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49831 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53341 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4129 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1413 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6093 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2686 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5107 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19583 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8328 4
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1462 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11394 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2507 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1007 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6588 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4574 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 526 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 298 2
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 660 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5314 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2112 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3470 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 528 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2224 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 627 1
Аренда 2517 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1623 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2210 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1773 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 149 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 167 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1042 2
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 2
ТГУ - Томский государственный университет 197 2
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 2
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Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
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