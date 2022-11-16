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В МИФИ обучат квантовому шифрованию на реальном оборудовании

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» завершил установку учебной системы квантового распределения ключей QRate Lab, позволяющей готовить специалистов в области квантовой криптографии. Теперь студенты первой в стране образовательной программы «Квантовый инжиниринг» смогут выполнять лабораторные работы на современном оборудовании и проводить научные исследования.

Квантовая криптография или квантовое распределение ключей (КРК) — метод защиты информации, основанный на фундаментальных законах квантовой физики. Системы КРК позволяют двум пользователям создать общий секретный ключ, необходимый для шифрования и расшифровки передаваемых сообщений. При этом, если в процессе выработки ключа его попытаются похитить или скопировать, отправитель и получатель моментально об этом узнают и, таким образом, обнаружат действия перехватчика.

В ходе обучения будущих специалистов большинство учебных заведений используют оборудование, имитирующее реальные системы квантовой криптографии, или же на практике работают с отдельными компонентами систем квантового распределения ключей. Такой подход не всегда позволяет сформировать необходимые навыки для полноценной работы с системами квантовых коммуникаций: проведения научных экспериментов, проектирования и обслуживания квантовых сетей.

Благодаря тому, что учебная система работает с одиночными фотонами, а не их имитацией, студенты смогут решать практические задачи еще на этапе обучения: разрабатывать системы в области квантовых коммуникаций, предлагать и реализовывать новые протоколы, интегрировать системы квантового распределения ключей в инфокоммуникационные системы.

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«Мы тесно взаимодействуем с учебными заведениями с момента основания компании. С НИЯУ МИФИ работа началась еще в 2019 г. с подготовки заданий для соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в компетенции «Квантовые технологии». Теперь в университете с ведущими школами по работе с лазерными, плазменными, радиационными и ускорительными технологиями, сильными компетенциями в информационной безопасности и искусственном интеллекте появился целый трэк по квантовому инжинирингу, студенты которого будут обучаться на современном оборудовании и проводить научные работы в интересах всей квантовой индустрии страны», — отметил Александр Приютов, руководитель по развитию бизнеса компании-разработчика электронных устройств на основе квантовых технологий QRate.

«Образовательная программа «Квантовый инжиниринг» направлена на подготовку специалистов-прикладников в области квантовых технологий, включая квантовую криптографию. Для нас обучение студентов на реальных современных установках является ключевым моментом. Работы на комплексе QRate Lab станут важной частью образовательного процесса будущих квантовых инженеров и заложат основу для научных исследований ребят в этой области», — сказала Яна Ляхова, куратор программы «Квантовый инжиниринг» НИЯУ МИФИ.

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