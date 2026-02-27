ИТ-шника взяли в заложники прямо в дата-центре. Его не отпускали, требуя починить то, что сломали другие

Инженер-айтишник был принудительно лишен свободы – его заперли в чужом дата-центре после успешно выполненной работы и отказывались выпускать, требуя, чтобы он починил сломанное оборудование. При этом сам он к поломке отношения не имел – проблема скрывалась в софте, к которому он не прикасался.

Наша служба и опасна, и трудна

ИТ-специалист был взять в заложники одним из клиентов, требовавших от него, чтобы тот починил неработающее оборудование. Как пишет The Register, поломку вызвали вовсе не действия инженера – свою работу он, наоборот, выполнил с блеском.

Специалист, которого The Register называет «Кент» (Kent), работал на одном из инженерных объектов. В один из дней владелец объекта направил его в свой частный центр обработки данных и поставил перед ним вполне конкретную задачу – поменять вышедшую из строя системную плату в одном из серверов марки HP.

По словам Кента, это была простая работа, которая подразумевала всего лишь несколько незамысловатых действий. Однако на деле все вылилось в удержание силой и шантаж.

Замена материнки – это просто, говорили они

Кент сообщил The Register, что замена системной платы включала в себя не только установку новой платы взамен старой, но также настройку BIOS. Помимо этого, ему нужно было убедиться, что новая конфигурация проходит POST-тест при запуске, и что смонтированное на ней оборудование работает корректно. После выполнения всех этих действий он мог быть свободен. Но все пошло не по плану.

© kjekol / Фотобанк Фотодженика Простая замена системной плате может обернуться угрозой здоровью и жизни

Кент прибыл в дата-центр и прошел через несколько дверей и барьеров, которые открываются только при помощи специальных электронных карт. По его словам, это частое явление в хорошо защищенных дата-центрах, позволяющее полностью контролировать, кто входит и выходит из ЦОД.

Оказавшись на месте, Кент обнаружил нужный ему сервер и в ходе проверки убедился, что системная плата неисправна. Он выполнил весь цикл действий по ее замене, включая монтаж центрального процессора и планок ОЗУ на новой плате. После он собрал все обратно и включил сервер.

По словам Кента, после запуска все заработало без каких-либо проблем – проверка показала, что все в полном порядке. Затем один из сотрудников дата-центра попросил его провести обновление программного обеспечения.

Кент ответил отказом. «Моя задача заключалась в замене платы. Плата была заменена», – сказал он The Register.

Кент собрал все свои инструменты и направился к выходу. Однако при попытке разблокировать дверь картой ничего не произошло – дверь не открылась. Он попробовал еще несколько раз и понял, что это бесполезно.

И куда это ты собрался?

Кент потратил несколько минут на попытки открыть стеклянную дверь ЦОДа, после чего окликнул охранника по ту сторону двери. Тот отказался помогать. «Нам велено вас задержать. Администрация говорит, что проблема с сервером все еще сохраняется», – заявил он.

Кент был весьма удивлен этим, поскольку он всего лишь несколько минут назад убедился в полной работоспособности сервера после замены системной платы. Более того, администратор дата-центра подтвердил, что сервер загрузился после ремонта.

К Кенту в течение длительного времени никто не подходил, и он был вынужден позвонить диспетчеру в своей компании, чтобы тот связался с клиентов и выяснил, что происходит. Диспетчер повторил ему слова охранника – Кента не выпустят, пока тот не устранит некие проблемы с сервером.

«В тот момент я уже не был инженером. Я был лишь заложником», — сказал Кент изданию The Register.

Никаких переговоров захватчиками

Кента держали в неведении о происходящем и не выпускали из серверной в течение почти двух часов. Лишь тогда его руководитель смог вызвать клиента для участия в трехсторонних переговорах – клиент, его начальник и клиент.

Переговоры были максимально короткими, но при этом столь же эффективными. «Мой начальник спокойно сообщил им, что если меня немедленно не отпустят, у меня есть два варианта: включить пожарную сигнализацию внутри дата-центра или вызвать полицию», – сказал Кент.

Клиент решил отпустить Кента, но так и не сказал, чего именно он хотел добиться подобным поведением, и что именно было не так с тем злополучным сервером.

Если нужно объяснять, то нужно объяснить

Лишь позже Кент узнал, что на самом деле произошло. Дело оказалось вовсе не в материнской плате, которую он заменил.

«На сервере работало некорректно одно из приложений. – сказал Кент. – разработчик этого приложения сказал, что все дело в операционной системе, а поставщик ОС предположил, что проблема может быть в некорректно работающем оборудовании. Недавно на сервере заменили материнскую плату. Следовательно, проблема, должно быть, в человеке, который заменил плату».

Через 20 минут после того, как Кент покинул дата-центр, на несколько часов ставший для него тюрьмой, у него зазвонил телефон. Это был администратор клиента, но звонил он вовсе не для извинений – он сообщил, что Кенту закрыт доступ в этот дата-центр.

Кент подчеркивает, что поставленную перед ним задачу он выполнил. Ни про какое приложение ему поначалу никто не говорил. «Моя задача заключалась в замене платы. Плата была заменена», – подытожил он.