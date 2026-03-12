Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board

Материнские платы Arbyte включены в реестр промышленной продукции Минпромторга лючений о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. В реестр включены материнские платы Arbyte Q670MP (реестровая запись №10763745) и Arbyte B760 S2-D5 (реестровая

Докатились. Любимый россиянами производитель ПК возобновил выпуск материнских плат под древние процессоры AMD тарые технологии дешевле новых Компания MSI, производитель ноутбуков, ПК и комплектующих, выпустила материнские платы под сокет AMD AM4, пишет портал Guru3D. Этот сокет очень старый – он вышел

Материнские платы «Гравитон» на базе процессоров Baikal-S включены в реестр Минпромторга России итель российской вычислительной техники, объявила о расширении линейки отечественных комплектующих: материнские платы «Сибирь» (модель SMB-BES1-EEB01) официально внесены в Реестр промышленной п

Московская компания увеличила выпуск материнских плат благодаря федеральному проекту Столичный производитель электроники ООО «АЛТ Мастер» увеличил в 1,5 раза выпуск материнских плат благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития Москвы. Процесс производства м

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Системная плата для печатающей техники Fplus внесена в реестр Минпромторга тверждением соответствия печатных плат Fplus для печатающей техники всем требованиям постановления Правительства РФ №719. Производство плат будет осуществляться на контрактной площадке в Подмосковье. Системная плата является основной печатной платой устройства и отвечает за формирование изображения для печати, управление электромеханическими узлами, а также за управление сканером. «Как отеч

Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает Из Тайваня с сюрпризом Материнские платы тайваньской компании Gigabyte, одного из крупнейших в мире производителей к

В России начался выпуск материнских плат для серверных процессоров Intel Xeon 4 и 5 поколений рческим производством на территории технопарка «Рязанский». Какие процессоры подойдут для этих плат Материнские платы на базе чипсета Intel C741 с разъемами LGA 4677 (Socket E) предназначены дл

Производство OpenYard выпустило первую партию серверных материнских плат на процессорах Intel 4 поколения На производственном комплексе OpenYard в Рязанской области освоен серийный выпуск материнских плат для серверного оборудования на базе процессоров 4 и 5 поколений. Компания та

Новая материнская плата RDW Computers на DDR5 Новая материнская плата B760D5 на процессорах Intel 12-14 поколений и оперативной памяти DDR5 разра

Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD судя по всему, про потребительский сегмент компания тоже не забывает. Редакция CNews обнаружила обе материнские платы в каталогах крупнейших маркетплейсов и обычных магазинов техники и электрон

Модель для сборки: новая линейка продуктов iRU – материнские платы для процессоров AMD и Intel , что особенно важно при работе с ресурсоемкими приложениями и обработке больших объемов данных. На материнские платы iRU действует гарантия 12 месяцев. Материнская плата iRU на чипсете AMD A52

Топовые процессоры AMD «невзлюбили» материнские платы популярного в России вендора и часто ломаются при включении ПК не устройства и посоветовали пострадавших обратиться в службу поддержки AMD. В свою очередь вендоры материнских плат, в том числе Asus, выпустили обновление прошивки UEFI, в которой принудитель

Многофункциональная и расширяемая встраиваемая материнская плата GIMB-JT-H610I от Gronet aptor Lake-S серии LGA1700 с чипсетом H610. Выполнена в соответствии со стандартными спецификациями материнских плат Mini ITX, оснащена широким набором функциональных интерфейсов. Используется

RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы й платы на сокете AM5, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Серийный выпуск материнских плат А520 начат, и мы готовы обеспечить потребности заказчиков до конца 2024 г.».

«Аквариус» разработал материнскую плату и выпустил ПК на ее основе RG-45 (2,5 Гбит/с). Плата позволяет осуществлять одновременное подключение до трех мониторов. Новая материнская плата производится на новой площадке «Аквариуса» в Твери. Ее тираж в настоящее вр

Знаменитый производитель материнских плат и видеокарт Zotac вывалил в открытый доступ данные своих клиентов оторые пользовались популярностью среди геймеров из-за больших возможностей стабильного разгона. С тех пор компания расширила свою продуктовую линейку, включив в нее ряд других комплектующих, включая материнские платы, мини-ПК и игровые ноутбуки. Компания вышла на рынок игровых ноутбуков с моделями ZBOX M и E, которые оснащены мощным оборудованием Intel и Nvidia в компактном и портативном д

Совместимость «Ред ОС» 7.3 и 8 с современными российскими устройствами от компании RDW Technology: автоматизированные рабочие места, ПК, сервера и материнские платы ерах бренда RDW Computers. Кроме перечисленных устройств сертификаты совместимости получила линейка материнских плат RDW Computers: RDW-MB-B450Mv.1v, RDW B560IPC, RDW-MB-B760 и серверная матери

В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта для телекоммуникационных компаний. Площадь производственной площадки — 13 тыс. кв. м. Изготавливать материнские платы для российских производителей компьютерной техники завод начал в 2018 г. Бы

В России построено новое мощное производство оперативной памяти, SSD и материнских плат. Тысячи единиц в месяц, десятки тысяч в год ачена для поверхностного монтажа. Основная продукция, которая будет сходить с этого конвейера – это материнские платы, твердотельные накопители (SSD) и модули оперативной памяти как для обычных

Китай создал первую суверенную игровую материнскую плату. В ней есть китайский процессор и нет иностранных технологий омпьютерных геймеров. Обоснований этому они не привели, но подчеркнули, что это полностью китайская материнская плата – она разработана и производится в КНР, продается там же, и в ней нет иност

В Москве запустили серийное производство материнских плат на отечественных процессорах разработке плат компания фокусировалась на максимальной локализации продукции. «Спрос на российские материнские платы велик: сейчас в предзаказе порядка 20 тыс. устройств, в процессе переговоро

В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники . Ранее компания заказывала разработанные собственными инженерами-конструкторами и системотехниками материнские платы у контрактных производителей. На первом этапе новое предприятие ежегодно бу

В России заработал завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники с претензией на серьезную долю рынка Новый завод ICL Группа компаний ICL открыла новый завод по производству многослойных материнских плат для компьютерной техники в Татарстане. Об этом CNews рассказали представители ICL и Фонда развития промышленности (ФРП). На первом этапе завод ежегодно будет выпускать 300 тыс.

Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком» IOS и BMC (собственная разработка БСТ) – в Реестр российского ПО. Используемые в серверах «Иридиум» материнские платы Х3216OСР-001 поддерживают установку до двух процессоров Intel Xeon Scalable

RDW Technology впервые в России выпускает материнскую плату на Intel одукция получила заключение Минпромторга России. До конца 2023 г. компания планирует выпустить 5000 материнских плат. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology. RDW Technology, разраб

Тюменская компания «Арсенал+» объявила о начале производства материнских плат в России азе новой десктопной материнской платы «Арсенал+» планирует выпускать собственные ПК и моноблоки, которые будут внесены в реестр Минпромторга. Фото: Арсенал+ «Арсенал+» объявила о начале производства материнских плат в России Представители компании обещают, что российская матплата будет способна обеспечить работоспособность высокопроизводительных машин. Подробностей организации производства

В реестр российской промышленной продукции включена системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T а современных мощностях российской компании «Рамтроника», и принимает заказы на новые партии плат. «Системные платы на базе российских процессоров пользуются большим спросом у производителей вы

Премиальные материнские платы Asus на глазах «гниют» и выходят из строя Коррозия металла Дорогие игровые материнские платы ROG Z690 Formula компании Asus оказались подвержены коррозии, пишет портал

Материнские платы бренда, популярного в России и во всем мире, содержат гигантскую «дыру». Как избежать взлома Платы с сюрпризом Материнские платы тайваньской компании MSI, одного из крупнейших вендоров ПК и комплектующих,

Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M ихся партнеров, прорабатываются новые площадки». Также в компании сообщили CNews, что первая партия материнских плат будет состоять «из нескольких тысяч» экземпляров. На что способна российская

В России развернут производство материнских плат, вложив 2 миллиарда Завод в Татарстане Правительство Татарстана планирует вложить 2 млрд руб. в создание нового завода по производству материнских плат. Об этом заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» Youtube-канала Tatarstan Republic. Начало строительства запланировано на 2

Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель нального материала). По информации портала, Dannie – это российская компания. Подготовленная Dannie материнская плата MBX-Z60A выполнена в форм-факторе micro-ATX. Это означает, что она поместит

Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU мпьютерах — практически тот же набор комплектующих, что и в серверах: процессор, диски, видеокарты, материнские платы и т.д. Несмотря на то, что десктопные комплектующие становятся все более мо

AMD, сама не подозревая, уберегла россиян от дефицита компьютеров в своем заявлении, она позволила всем пользователям устанавливать ее новые процессоры в устаревшие материнские платы. Речь идет о системных платах на чипсетах В350 и Х370, а также на совсем бю

Как долго может прослужить материнская плата в ПК При эксплуатации в идеальных условиях материнская плата может работать десятилетиями. В ней, в отличие от HDD или привода для оптич

Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel Дорогостоящая ошибка Глобальную сеть накрыло волной жалоб на самоуничтожающиеся материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Это топовые платы для новейших процессоров Inte

Производители материнских плат оставили уникальные чипы Intel без их главной «фишки» Системные платы новые, интерфейс – старый Материнские платы на чипсете Intel B660 в ряде случаев не будут поддерживать интерфейс PCIe 5

Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе процессора «Байкал-М» БПО «Прогресс», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», разработало материнскую плату форм-фактора Thin Mini-ITX на основе отечественного процессора «Байкал-М». За счет компактного проектирования плата позволяет сократить толщину системного блока компьютера до