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Motherboard Mainboard Main circuit board Материнская плата Системная плата System board

Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board

СОБЫТИЯ

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12.03.2026 Материнские платы Arbyte включены в реестр промышленной продукции Минпромторга

лючений о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. В реестр включены материнские платы Arbyte Q670MP (реестровая запись №10763745) и Arbyte B760 S2-D5 (реестровая
26.02.2026 Докатились. Любимый россиянами производитель ПК возобновил выпуск материнских плат под древние процессоры AMD

тарые технологии дешевле новых Компания MSI, производитель ноутбуков, ПК и комплектующих, выпустила материнские платы под сокет AMD AM4, пишет портал Guru3D. Этот сокет очень старый – он вышел

13.02.2026 Материнские платы «Гравитон» на базе процессоров Baikal-S включены в реестр Минпромторга России

итель российской вычислительной техники, объявила о расширении линейки отечественных комплектующих: материнские платы «Сибирь» (модель SMB-BES1-EEB01) официально внесены в Реестр промышленной п
20.10.2025 Московская компания увеличила выпуск материнских плат благодаря федеральному проекту

Столичный производитель электроники ООО «АЛТ Мастер» увеличил в 1,5 раза выпуск материнских плат благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Об этом CNews сообщили представители Департамента экономической политики и развития Москвы. Процесс производства м
08.10.2025 Selectel расширяет портфель серверных решений собственной разработки и представляет материнскую плату на базе архитектуры AMD

рошлом году. Это существенно расширяет возможности по построению гибкой и высокопроизводительной ИT-инфраструктуры. Selectel расширяет портфель серверных решений собственной разработки и представляет материнскую плату на базе архитектуры AMD Решение актуально для представителей различных рынков. Для корпоративных заказчиков, включая компании финансового сектора и телеком-компании, наличие д
18.07.2025 Системная плата для печатающей техники Fplus внесена в реестр Минпромторга

тверждением соответствия печатных плат Fplus для печатающей техники всем требованиям постановления Правительства РФ №719. Производство плат будет осуществляться на контрактной площадке в Подмосковье. Системная плата является основной печатной платой устройства и отвечает за формирование изображения для печати, управление электромеханическими узлами, а также за управление сканером. «Как отеч
15.07.2025 Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает

Из Тайваня с сюрпризом Материнские платы тайваньской компании Gigabyte, одного из крупнейших в мире производителей к
16.04.2025 В России начался выпуск материнских плат для серверных процессоров Intel Xeon 4 и 5 поколений

рческим производством на территории технопарка «Рязанский». Какие процессоры подойдут для этих плат Материнские платы на базе чипсета Intel C741 с разъемами LGA 4677 (Socket E) предназначены дл
16.04.2025 Производство OpenYard выпустило первую партию серверных материнских плат на процессорах Intel 4 поколения

На производственном комплексе OpenYard в Рязанской области освоен серийный выпуск материнских плат для серверного оборудования на базе процессоров 4 и 5 поколений. Компания та
16.04.2025 Новая материнская плата RDW Computers на DDR5

Новая материнская плата B760D5 на процессорах Intel 12-14 поколений и оперативной памяти DDR5 разра
04.04.2025 Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD

судя по всему, про потребительский сегмент компания тоже не забывает. Редакция CNews обнаружила обе материнские платы в каталогах крупнейших маркетплейсов и обычных магазинов техники и электрон
04.04.2025 Модель для сборки: новая линейка продуктов iRU – материнские платы для процессоров AMD и Intel

, что особенно важно при работе с ресурсоемкими приложениями и обработке больших объемов данных. На материнские платы iRU действует гарантия 12 месяцев. Материнская плата iRU на чипсете AMD A52
25.02.2025 Топовые процессоры AMD «невзлюбили» материнские платы популярного в России вендора и часто ломаются при включении ПК

не устройства и посоветовали пострадавших обратиться в службу поддержки AMD. В свою очередь вендоры материнских плат, в том числе Asus, выпустили обновление прошивки UEFI, в которой принудитель
21.10.2024 Многофункциональная и расширяемая встраиваемая материнская плата GIMB-JT-H610I от Gronet

aptor Lake-S серии LGA1700 с чипсетом H610. Выполнена в соответствии со стандартными спецификациями материнских плат Mini ITX, оснащена широким набором функциональных интерфейсов. Используется

10.10.2024 RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы

й платы на сокете AM5, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Серийный выпуск материнских плат А520 начат, и мы готовы обеспечить потребности заказчиков до конца 2024 г.».
14.08.2024 «Аквариус» разработал материнскую плату и выпустил ПК на ее основе

RG-45 (2,5 Гбит/с). Плата позволяет осуществлять одновременное подключение до трех мониторов. Новая материнская плата производится на новой площадке «Аквариуса» в Твери. Ее тираж в настоящее вр
10.07.2024 Знаменитый производитель материнских плат и видеокарт Zotac вывалил в открытый доступ данные своих клиентов

оторые пользовались популярностью среди геймеров из-за больших возможностей стабильного разгона. С тех пор компания расширила свою продуктовую линейку, включив в нее ряд других комплектующих, включая материнские платы, мини-ПК и игровые ноутбуки. Компания вышла на рынок игровых ноутбуков с моделями ZBOX M и E, которые оснащены мощным оборудованием Intel и Nvidia в компактном и портативном д
30.05.2024 Совместимость «Ред ОС» 7.3 и 8 с современными российскими устройствами от компании RDW Technology: автоматизированные рабочие места, ПК, сервера и материнские платы

ерах бренда RDW Computers. Кроме перечисленных устройств сертификаты совместимости получила линейка материнских плат RDW Computers: RDW-MB-B450Mv.1v, RDW B560IPC, RDW-MB-B760 и серверная матери
14.03.2024 В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта

для телекоммуникационных компаний. Площадь производственной площадки — 13 тыс. кв. м. Изготавливать материнские платы для российских производителей компьютерной техники завод начал в 2018 г. Бы
01.03.2024 В России построено новое мощное производство оперативной памяти, SSD и материнских плат. Тысячи единиц в месяц, десятки тысяч в год

ачена для поверхностного монтажа. Основная продукция, которая будет сходить с этого конвейера – это материнские платы, твердотельные накопители (SSD) и модули оперативной памяти как для обычных
29.01.2024 Китай создал первую суверенную игровую материнскую плату. В ней есть китайский процессор и нет иностранных технологий

омпьютерных геймеров. Обоснований этому они не привели, но подчеркнули, что это полностью китайская материнская плата – она разработана и производится в КНР, продается там же, и в ней нет иност
11.12.2023 В Москве запустили серийное производство материнских плат на отечественных процессорах

разработке плат компания фокусировалась на максимальной локализации продукции. «Спрос на российские материнские платы велик: сейчас в предзаказе порядка 20 тыс. устройств, в процессе переговоро
13.11.2023 В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники

. Ранее компания заказывала разработанные собственными инженерами-конструкторами и системотехниками материнские платы у контрактных производителей. На первом этапе новое предприятие ежегодно бу
13.11.2023 В России заработал завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники с претензией на серьезную долю рынка

Новый завод ICL Группа компаний ICL открыла новый завод по производству многослойных материнских плат для компьютерной техники в Татарстане. Об этом CNews рассказали представители ICL и Фонда развития промышленности (ФРП). На первом этапе завод ежегодно будет выпускать 300 тыс.
11.09.2023 Ruteq произведет крупную партию материнских плат для «Бизнес система телеком»

IOS и BMC (собственная разработка БСТ) – в Реестр российского ПО. Используемые в серверах «Иридиум» материнские платы Х3216OСР-001 поддерживают установку до двух процессоров Intel Xeon Scalable
30.08.2023 RDW Technology впервые в России выпускает материнскую плату на Intel

одукция получила заключение Минпромторга России. До конца 2023 г. компания планирует выпустить 5000 материнских плат. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology. RDW Technology, разраб
17.08.2023 Тюменская компания «Арсенал+» объявила о начале производства материнских плат в России

азе новой десктопной материнской платы «Арсенал+» планирует выпускать собственные ПК и моноблоки, которые будут внесены в реестр Минпромторга. Фото: Арсенал+ «Арсенал+» объявила о начале производства материнских плат в России Представители компании обещают, что российская матплата будет способна обеспечить работоспособность высокопроизводительных машин. Подробностей организации производства
28.07.2023 В реестр российской промышленной продукции включена системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T

а современных мощностях российской компании «Рамтроника», и принимает заказы на новые партии плат. «Системные платы на базе российских процессоров пользуются большим спросом у производителей вы
16.02.2023 Премиальные материнские платы Asus на глазах «гниют» и выходят из строя

Коррозия металла Дорогие игровые материнские платы ROG Z690 Formula компании Asus оказались подвержены коррозии, пишет портал

17.01.2023 Материнские платы бренда, популярного в России и во всем мире, содержат гигантскую «дыру». Как избежать взлома

Платы с сюрпризом Материнские платы тайваньской компании MSI, одного из крупнейших вендоров ПК и комплектующих,
16.06.2022 Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M

ихся партнеров, прорабатываются новые площадки». Также в компании сообщили CNews, что первая партия материнских плат будет состоять «из нескольких тысяч» экземпляров. На что способна российская
16.05.2022 В России развернут производство материнских плат, вложив 2 миллиарда

Завод в Татарстане Правительство Татарстана планирует вложить 2 млрд руб. в создание нового завода по производству материнских плат. Об этом заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» Youtube-канала Tatarstan Republic. Начало строительства запланировано на 2
12.05.2022 Российские материнские платы переезжают с процессоров Intel и AMD на китайские чипы Zhaoxin. Готовится первая модель

нального материала). По информации портала, Dannie – это российская компания. Подготовленная Dannie материнская плата MBX-Z60A выполнена в форм-факторе micro-ATX. Это означает, что она поместит
04.04.2022 Могут ли серверы работать на десктопном железе? Сравниваем похожие конфигурации на разных CPU

мпьютерах — практически тот же набор комплектующих, что и в серверах: процессор, диски, видеокарты, материнские платы и т.д. Несмотря на то, что десктопные комплектующие становятся все более мо
16.03.2022 AMD, сама не подозревая, уберегла россиян от дефицита компьютеров

в своем заявлении, она позволила всем пользователям устанавливать ее новые процессоры в устаревшие материнские платы. Речь идет о системных платах на чипсетах В350 и Х370, а также на совсем бю
10.02.2022 Как долго может прослужить материнская плата в ПК

При эксплуатации в идеальных условиях материнская плата может работать десятилетиями. В ней, в отличие от HDD или привода для оптич
29.12.2021 Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel

Дорогостоящая ошибка Глобальную сеть накрыло волной жалоб на самоуничтожающиеся материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Это топовые платы для новейших процессоров Inte
11.11.2021 Производители материнских плат оставили уникальные чипы Intel без их главной «фишки»

Системные платы новые, интерфейс – старый Материнские платы на чипсете Intel B660 в ряде случаев не будут поддерживать интерфейс PCIe 5
25.10.2021 Концерн «Автоматика» создал тонкую материнскую плату на основе процессора «Байкал-М»

БПО «Прогресс», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», разработало материнскую плату форм-фактора Thin Mini-ITX на основе отечественного процессора «Байкал-М». За счет компактного проектирования плата позволяет сократить толщину системного блока компьютера до

08.10.2021 Вaikal Electronics заключила партнерское соглашение с дизайн-центрами для производства материнских плат в России

пания «Байкал электроникс» заключила контракт с четырьмя дизайн-центрами, которые будут производить материнские платы и решения на их основе на территории России – особенно важно для развития р

Публикаций - 1651, упоминаний - 2091

Motherboard и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 685
AMD - Advanced Micro Devices 4641 353
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 208
Nvidia Corp 4002 171
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 140
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 136
Microsoft Corporation 25775 123
Apple Inc 13154 96
Dell EMC 5180 80
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 78
Samsung Electronics 11064 78
HP Inc. 5883 74
IBM - International Business Machines Corp 9699 71
Acer Group - Acer Inc 2776 62
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 61
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 55
AMD Graphics Product Group - ATI 973 52
Lenovo Group 2446 52
Sony 6739 50
Fujitsu 2105 48
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 48
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 47
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 44
HP - Hewlett-Packard 3662 36
Pegatron - ASRock 60 36
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 36
Рикор Холдинг - Rikor 173 35
Softline - Софтлайн 3743 34
Google LLC 12688 32
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 32
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 31
Dell Technologies - Dell Computer 2219 31
Rambus 246 30
Huawei 4676 30
Supermicro 135 29
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 27
ICL ГК - ICL Group 481 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 27
Toshiba Corporation 2980 27
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 27
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Наукоград - технопарк 156 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Россети Ленэнерго 1699 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Белый Ветер 365 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
TÜV Rheinland Group 181 4
Merrill Lynch 454 4
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 4
Формоза Альтаир НПКЦ 14 4
Газпром ПАО 1493 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
UPS 216 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Yamaha - Ямаха 110 3
LEGO 260 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
Puma - Пума 50 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
eBay Inc 1640 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Visa International 1993 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 201
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 26
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 15
Судебная власть - Judicial power 2500 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 6
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 6
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 9
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 6
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 5
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
TCG - Trusted Computing Group 31 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 954
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 493
DDR - Double data rate 3083 443
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 386
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 375
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 325
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 322
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 313
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 287
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 265
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 260
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 229
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 220
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 206
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 205
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 199
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 188
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 184
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 181
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 181
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 170
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 169
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 156
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 135
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 134
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 124
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 121
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 121
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 114
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 110
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 105
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 102
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 101
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 101
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 98
Моноблок - Monoblock PC 1115 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 92
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 90
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 89
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 88
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 204
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 155
Microsoft Windows 16882 126
Linux OS 11533 115
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 106
Intel x86 - архитектура процессора 2151 102
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 97
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 93
Intel Celeron - Серия процессоров 979 91
Intel Core - Семейство процессоров 1251 85
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 81
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 79
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 78
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 74
Microsoft Windows 2000 8678 61
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 57
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 57
Nvidia nForce 111 57
Intel Pentium III 782 56
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 54
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 54
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 54
Intel Core i - Cерия процессоров 534 47
Microsoft Windows XP 2431 41
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 39
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 39
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 39
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 38
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 37
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 37
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 37
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 36
Google Android 15243 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
Microsoft Windows 10 1938 35
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 34
Nvidia SLI 164 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 32
Microsoft DirectX 723 31
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 31
Иванов Борис 64 22
Ксенин Алекс 311 14
Копосов Максим 74 12
Грищенков Александр 17 10
Юсупов Ренат 125 10
Опанасенко Всеволод 139 10
Евдокимов Андрей 95 9
Степанов Владимир 91 9
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 9
Фильченков Александр 40 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Трушкин Константин 60 8
Коваленко Павел 70 8
Гендрих Сергей 29 8
Шпак Василий 279 7
Brown Richard - Браун Ричард 21 7
Дегтев Геннадий 271 6
Покровский Иван 136 6
Лукьянов Сергей 17 6
Епишин Олег 26 6
Путин Владимир 3454 6
Шадаев Максут 1210 6
Володкович Вячеслав 104 6
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 6
Моторко Андрей 73 5
Волков Михаил 70 5
Степанов Евгений 39 5
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 5
Боярков Федор 26 5
Шперлинг Андрей 9 5
Акопов Сергей 22 5
Wen-chi Chen - Вен-ши Чен 11 5
Хайруллин Айрат 108 4
Калинин Александр 189 4
Ким Александр 47 4
Кочепасов Сергей 13 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 4
Пожидаев Николай 85 4
Башлыков Александр 11 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 632
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 253
Китай - Тайвань 4245 239
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 201
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 122
Европа 24964 117
Япония 13807 63
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 47
Азия - Азиатский регион 5920 47
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Южная Корея - Республика 7052 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 24
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 21
Украина 7928 21
Франция - Французская Республика 8177 20
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 18
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 17
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 16
Индия - Bharat 5869 16
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 16
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 15
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 15
Канада 5081 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 14
США - Калифорния 4829 13
Нидерланды 3746 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Европа Восточная 3138 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 12
Китай - Шанхай 833 11
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Израиль 2856 11
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 130
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 125
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 104
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 83
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 82
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Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 31
Intel Developer Forum - IDF 317 22
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
CeBIT 614 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
PC Expo 36 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
CNews AWARDS - награда 571 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
Black Hat - Конференция 120 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Red Dot Design Award 57 2
Микроэлектроника - международный форум 22 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
Siemens Westinghouse 6 2
UEFI Plugfest 2 2
Битва роботов 14 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
MIPS Securika 10 1
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Международный женский день - 8 марта 418 1
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ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
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