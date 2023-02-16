Премиальные материнские платы Asus на глазах «гниют» и выходят из строя

Системные платы Asus ROG Z690 Formula, за которые в России просят примерно 55 тыс. руб., могут сгнить и выйти из строя за пару месяцев. Производитель скрыл истинный состав жидкостной системы охлаждения одного из компонентов. Она начинает корродировать, и частички отгнивших металлов могут забить каналы, по которым течет жидкость. Это повлечет выход из строя насоса и перегрев компонентов платы.

Коррозия металла

Дорогие игровые материнские платы ROG Z690 Formula компании Asus оказались подвержены коррозии, пишет портал TechPowerUp. Они начинают корродировать с невероятной быстротой – модель ROG Z690 Formula поступила в продажу около года назад. Некоторые пользователи выявили следы коррозии и вовсе менее чем через три месяца со дня покупки.

Системная плата Asus ROG Z690 Formula предназначена для процессоров Intel Alder Lake и Raptor Lake – Core 12 и 13 поколения соответственно. Это игровое решение, о чем свидетельствует аббревиатура ROG или Republic of Gamers в названии.

Фото: Reddit Наглядный пример последствий халтуры

Плата построена на топовом чипсете Intel Z690 и рассчитана под оперативную память новейшего стандарта DDR5. Компания Asus еще в марте 2022 г. покинула российский рынок, однако ее продукция, в том числе и плата ROG Z690 Formula, по-прежнему доступна в отечественной рознице. На февраль 2023 г. эта материнка оценивалась в 54 тыс. руб. Игровые комплектующие всегда стоят дороже обычных «офисных» ввиду их большей функциональности или производительности.

Цена обмана

Заплатив 54 тыс. руб., россияне получат плату, которая выйдет из строя через несколько месяцев. Причина – обман производителя. ROG Z690 Formula оснащена штатным жидкостным охлаждением модуля регулятора напряжения (VRM), и во время анонса платы Asus заверила, что в нем используется блок из никелированной меди.

На деле никакой меди в составе системы охлаждения не оказалось – вместо нее используется никелированный алюминий. Его сочетание с другими металлами в составе системы охлаждения (латунь, сталь и пр.) привело к возникновению гальванической коррозии из-за разного электрохимического потенциала металлов.

Фото: TechPowerUp Один из вариантов решения проблемы - бесплатная замена бракованных плат

В дальнейшем коррозия может привести к попаданию частичек металла в контур охлаждения, и блокировке каналов для жидкости. Как следствие – выход из строя всей системы или ее насоса из-за заклинившего импеллера и поломка VRM из-за перегрева. Для пользователя это означает, что придется оплачивать внезапный ремонт.

Шумиха обязательна

За последние месяцы постов о проблемных материнских платах Asus ROG Z690 Formula в Сети накопилось немало, однако тайваньский вендор никак на них не реагировал. Как пишет TechPowerUp, ситуацию изменила новая публикация на Reddit, оставленная пользователем PSK_Pro 5 февраля 2023 г. К моменту выхода материала этот пост собрал около 220 комментариев и почти 260 положительных оценок.

Пока нельзя точно сказать, кто именно несет ответственность за обман потребителей – сама Asus или же компания, изготовившая охлаждение для VRM на ROG Z690 Formula. Это фирма EK-Quantum, и именно она откликнулась на тему PSK_Pro.

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Представители EK-Quantum направили пользователю письмо, в котором открыто заявили, что система охлаждения Momentum2 VRM Bridge ROG Maximus Z690 Formula, используемая в составе Asus ROG Z690 Formula, несовместима с данной моделью материнской платы.

Asus по-прежнему хранит гробовое молчание и никак не комментирует происходящее, хотя это может нанести ущерб ее репутации. За нее решила вещать EK-Quantum. В письме компании говорится, что тайваньский вендор осведомлен о проблеме и работает над ее решением.

«Asus готовит адекватную замену системы охлаждения VRM для всех, кого коснулась эта проблема. Не стесняйтесь обращаться в местную службу поддержки Asus за любой дополнительной информацией», – указано в письме. Пока неясно, как Asus будет помогать россиянам, купившим ROG Z690 Formula – свой бизнес в стране она остановила почти год назад. Не исключено, что обязательства по ремонту или замене техники лягут на ритейлеров – они еще летом 2022 г. решили взять на себя решение подобных вопросов.

Качество в прошлом

Современные игровые материнские платы не могут похвастаться высоким качеством исполнения. Судить об этом по всего лишь одной модели, у которой обнаружились проблемы с системой охлаждения, нельзя, а по двум – запросто.

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В конце 2021 г. CNews писал, что Asus наводнила весь мир в общем и Россию в частности материнскими платами ROG Maximus Z690 Hero, способными сгореть сразу после первого включения. Компания допустила глупейшую ошибку, которая привела к массовому производственному браку.

Как оказалось, часть плат ROG Maximus Z690 Hero были укомплектованы неправильно распаянным крошечным твердотельным конденсатором. Ошибка заключалась в том, что сборщики перепутали его полярность, в результате чего он сильно перегревался, после чего сгорал. Выходя из строя, он уничтожал всю расположенную рядом «обвязку» и еще несколько микросхем покрупнее, в результате чего владельцев ROG Maximus Z690 Hero ждал весьма дорогостоящий ремонт.