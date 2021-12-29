Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel

Флагманские материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero под новые процессоры Intel Alder Lake стали сгорать одна за одной. Проблема скрывается в заводском браке – часть плат выходит с конвейера с неправильно распаянным конденсатором. Его полярность не соблюдена, в результате чего он сильно греется, теряет свойства и перегревает рядом расположенные компоненты. В России платы ROG Maximus Z690 Hero стоят около 52 тыс. руб.

Дорогостоящая ошибка

Глобальную сеть накрыло волной жалоб на самоуничтожающиеся материнские платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Это топовые платы для новейших процессоров Intel Alder Laze. По данным портала Neowin, проблема кроется в неправильно установленном конденсаторе.

Плата Asus ROG Maximus Z690 Hero за пределами России стоит около $600 (44,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 декабря 2021 г.). Отечественные сети предлагают ее в среднем за 52 тыс. руб. Другими словами, всего лишь одна системная плата оказалась дороже полноценного флагманского смартфона Xiaomi 12.

Покупатели ROG Maximus Z690 Hero жалуются на одну и ту еж проблему. Рядом с индикатором POST-кодов и слотами под оперативную память располагаются два MOSFET-транзистора. После непродолжительного времени работы платы они в буквальном смысле выгорают, и пользователи попадают на ремонт или покупку новой платы.

Не каждый пользователь может позволить себе сжигать столь дорогостоящие платы из-за брака на производстве

Оба транзистора отвечают за подачу напряжения 5 В на целую сеть компонентов ROG Maximus Z690 Hero. Сюда входит и питание планок новейшей памяти DDR5. После выхода их из строя питание на модули ОЗУ перестает поступать, в результате чего компьютер выходит из строя, а на индикаторе POST-кодов появляется ошибка 53, в данном случае свидетельствующая о наличии проблем с памятью.

Проблема локализована

Источник проблемы, пишет портал Tom’s Hardware, выявил технический специалист с псевдонимом Buildzoid. Свой анализ он провел по фотографиям сгоревших плат пользователей – для нахождения виновного этого оказалось достаточно.

Причина проблемы...

Buildzoid постановил, что ответственность за выгорание обоих транзисторов лежит на сотрудниках Asus и ее партнеров, отвечающих за контроль качества на производстве. Оказалось, что инженеры проглядели один очень важный момент. Рядом с оказавшимися в зоне риска транзисторами находится небольшой конденсатор, и на каждой сгоревшей материнской плате он распаян с нарушением полярности.

...и ее следствие

Вовсе не обязательно, что неправильно установленный конденсатор сгорит моментально. Чаще всего временно исправно работает, но очень сильно нагревается и стремительно деградирует, теряя заводские свойства. Также он выступает в качестве «обогревателя» для находящихся рядом компонентов, в данном случае пары транзисторов по 5-вольтовой линии питания. Не выдерживая повышенных температур, они выгорают.

Кто виноват

Пока неизвестно, почему отвечающие за контроль качества специалисты Asus проглядели столь существенный дефект. Также нет данных, насколько масштабной была партия дефектных «материнок», и продолжается ли сейчас их выпуск.

POST-код 53 в данном случае говорит об утрате 52 тысяч рублей

Достоверные сведения о том, как вообще Asus допустила неправильное расположение конденсатора при пайке, отсутствуют. Тайваньский вендор пока не сделал официальное заявление по этому поводу.

Детальный разбор проблемы с платами Asus

Пока что единственный способ уберечься от покупки заведомо бракованной материнской платы – это проверка правильности установки конденсатора. Способ актуален для жителей всех стран, в которые Asus завезла платы ROG Maximus Z690 Hero, в том числе и для россиян.

Кто под прицелом

Материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Hero, а также все другие платы на базе чипсета Intel Z690, предназначены для работы с новыми процессорами Intel Alder Lake. Это 12 поколение чипов Core, полноценная премьера которых состоялась в конце октября 2021 г.

Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции Безопасность

О работе над Alder Lake Intel впервые объявила еще в январе 2021 г. Для компании это первые в ее истории гибридные процессоры, сочетающие в себя несколько типов ядер. Подобную компоновку годами используют разработчики процессоров на базе архитектуры ARM.

Установить более старые процессоры в Asus ROG Maximus Z690 Hero и другие платы, заточенные под Alder Lake, не получится. Intel перешла на новый сокет LGA1700, отказавшись от LGA1200. Таким образом, купить дефектную флагманскую «материнку» Asus рискуют лишь те, кто готов полностью проапгрейдить свой компьютер и отказаться не только от процессора, но и от памяти DDR4 в пользу более современной DDR5.