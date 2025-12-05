Разделы

05.12.2025 R-Vision опубликовал обзор наиболее критичных уязвимостей за ноябрь 2
22.10.2025 Теперь крыса: киберпреступная группа Unicorn обновила свой самописный стилер 1
11.09.2025 Staffcop Enterprise получила локальное распознавание аудио и расширенные возможности агентов 1
12.08.2025 Positive Technologies представила августовский дайджест трендовых уязвимостей 1
22.07.2025 Microsoft предупредила заявила о массовых атаках на серверное ПО SharePoint. Экстренно выходят патчи 1
22.05.2025 Вредоносные пакеты сопоставляли почтовые адреса и аккаунты в соцсетях 1
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
05.09.2024 D-Link не будет исправлять критические уязвимости в своих популярных роутерах 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows 1
14.05.2024 Группа хакеров терроризирует ВПК России 1
26.09.2023 Уязвимость в ПО Openfire открывает несанкционированный доступ к скомпрометированным серверам 2
27.06.2023 Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия 1
16.06.2023 UserGate обновил систему обнаружения вторжений новыми сигнатурами 1
06.03.2023 Неизвестный троян напал на серверы Microsoft, стоящие на Тайване 1
09.11.2022 Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash 1
29.12.2021 Из-за глупейшей оплошности ASUS физически сгорают дорогие материнские платы для новейших процессоров Intel 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
30.04.2021 McAfee Mobile Research: Новые «умные» приложения для мошенничества в Google Play 1
24.08.2020 Уязвимость в системах мониторинга Xorux может привести ко взлому корпоративной сети 1
19.12.2019 «Ситимобил» позволил всем желающим следить за своими водителями и пассажирами 1
02.08.2017 В популярных IP-камерах нашли опасную уязвимость 1
31.03.2017 На GitHub напал опасный для разработчиков троян 1
13.09.2016 Новый Linux-троян помогает проводить DDoS-атаки 1
04.08.2016 Обнаруженный «Доктор Веб» троянец заражает POS-терминалы 2
22.09.2015 Опасный установщик распространяет троянов для Mac OS X 2
18.09.2015 Новый троян-шпион атакует игроков в онлайн-покер 1
15.09.2015 Trojan.MWZLesson — очередной троян для POS-терминалов 1
14.09.2015 Троян Trojan.RoboInstall.1 устанавливает нежелательные приложения 1
27.02.2015 «Доктор Веб» зафиксировал возвращение опасного трояна для Mac OS X 1
13.12.2013 Новый вирус атакует встраиваемые системы 1
28.11.2013 Новый «сетевой червь» поражает ПК с популярными дистрибутивами Linux 2
18.10.2012 Biostar предлагает системные платы PURO Hi-Fi для платформ AMD и Intel 1
30.07.2012 ReaSoft Network Firewall 3: брандмауэр для СМБ с элементами DLP-системы 1
11.04.2011 Март 2011: киберпреступники под видом сообщений о трагедии в Японии распространяли вредоносное ПО 1
22.09.2005 В Hesk найдена уязвимость 2
23.07.2002 Критическая уязвимость привела к новому релизу РНР 1
23.07.2002 Критическая уязвимость привела к новому релизу РНР 1
28.02.2002 В языке CGI-программирования РНР обнаружены серьезные ошибки 1

Dr.Web - Доктор Веб 1276 7
Microsoft Corporation 25236 7
Apple Inc 12628 4
Intel Corporation 12541 4
Google LLC 12255 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
Palo Alto Networks 167 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 2
Adobe Systems 1571 2
Telegram Group 2571 2
PhantomCore - Хакерская группировка 9 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Alibaba Group 450 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Meta Platforms - Facebook 4531 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
DEXP 59 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
INOI - ИНОЙ 50 1
ESET - ESET Software 1147 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
Fortinet 405 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 1
MediaTek - Ralink 570 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 1
D-Link - Д-Линк Трейд 381 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 79 1
Cisco Talos 48 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 1
Nvidia Corp 3731 1
Transsion Holdings 65 1
Biostar - Biostar Microtech 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
Россети Ленэнерго 1699 1
101Hotels.com 456 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 24
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 23
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 19
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 15
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 10
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 6
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 469 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 5
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1349 5
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 362 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2257 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 869 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 267 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 3
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 438 3
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 227 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 3
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 131 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 47 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 14
Linux OS 10896 7
Google Chrome - браузер 1648 4
Google Android 14679 4
Microsoft Windows 16327 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 4
Mozilla Firefox - браузер 1918 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 4
Apple macOS 2248 3
Oracle Java - язык программирования 3328 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 2
Intel x86 - архитектура процессора 1982 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 2
JavaScript - JS - язык программирования 1329 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
Apple Safari - браузер 875 2
Microsoft Windows PowerShell 223 2
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 256 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 2
Python PyPI - Python Package Index 45 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Google Android Package Kit - APK 230 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 2
UPX - Ultimate Packer for eXecutables 43 1
Microsoft - EML - Email Message Format - формат хранения сообщений электронной почты 36 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 545 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 1
Intel Core - Семейство процессоров 1236 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 276 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 320 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 1
Мельникова Анастасия 431 2
Крупник Сергей 1 1
Сапронов Константин 10 1
Шамов Всеволод 1 1
Смит Илья 1 1
Зайцев Михаил 308 1
Шилак Ксения 28 1
Зонов Александр 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Китай - Тайвань 4136 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Европа Восточная 3121 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7793 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Япония 13547 1
Нигерия - Федеративная Республика 327 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 37 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Английский язык 6876 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 552 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 703 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 537 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 1
Азартные игры - Покер 55 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
BleepingComputer - Издание 410 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 2
Tom’s Hardware 516 1
Neowin 177 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
GQ 21 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
