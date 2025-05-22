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Вредоносные пакеты сопоставляли почтовые адреса и аккаунты в соцсетях

В PyPI были выявлены инструменты, которые эксплуатировали средства восстановления паролей в некоторых соцсетях с целью извлечения персональных данных.

Если А = Б

Как минимум три пакета в главном репозитории Python — PyPI используются как инструменты для сопоставления почтовых адресов и аккаунтов в Instagram (деятельность признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok.

Киберзлоумышленники могут пользоваться этими пакетами для того, чтобы выяснить, соотносится ли тот или иной почтовый адрес (из числа слитых на хакерских площадках, например) с действующим аккаунтом в указанных соцсетях.

Пакеты назывались (в прошедшем времени, поскольку их уже удалили) checker-SaGaF, steinlurks и sinnercore. Количество скачиваний составило приблизительно от 1000 до 3300.

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Unsplash - Tirza van Dijk
Вредоносные пакеты PyPI эксплуатируют API Instagram и TikTok для валидации аккаунтов

Первый из вредоносов, checker-SaGaF, предназначался для отправки запросов HTTP POST к API, отвечающим за восстановление паролей в TikTok и логинов в Instagram; это позволяло проверить, распознают ли узлы авторизации этих соцсетей содержащиеся в запросе почтовые адреса.

«Получив эту информацию, с использованием одного только почтового адреса, злоумышленники могут начать шантажировать пользователя, угрожая раскрыть его личные данные или забросать спамом, а также развернуть кампанию по отправке жалоб с целью заблокировать этот аккаунт, или просто подтвердить актуальность данных, прежде чем начать атаковать его и другие перебором логинов и паролей», — пишет исследовательница Оливия Браун (Olivia Brown) из компании Socket.

По ее словам, списки проверенных аккаунтов, для которых известны связанные с ними почтовые адреса, бойко продаются в даркнете. «Может показаться, что составление словарей активных почтовых адресов — невинное занятие, но данная информация может служить отправной точкой и фактором ускорения цепочек атак, а использование только проверенных аккаунтов в качестве мишеней снижает вероятность обнаружения», — пишет Браун.

Второй пакет, steinlurks, отправляет поддельные запросы HTTP POST под видом клиента Instagram для Android, адресуя их сразу четырем API-эндпойнтам:

i.instagram[.]com/api/v1/users/lookup/

i.instagram[.]com/api/v1/bloks/apps/com.bloks.www.caa.ar.search.async/

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i.instagram[.]com/api/v1/accounts/send_recovery_flow_email/

www.instagram[.]com/api/v1/web/accounts/check_email/

Это позволяет снизит риск обнаружения.

Замах пошире

Sinnercore, в свою очередь, пытается активировать процедуры восстановления паролей для заданного имени пользователя, направляя на API b.i.instagram[.]com/api/v1/accounts/send_password_reset/ поддельный HTTP-запрос с именем потенциальной жертвы.

Как пишет Браун, sinnercore снабжен также функциями атак на другие ресурсы. Например, Telegram: вредонос позволяет извлекать имя и идентификатор заданного пользователя, его «биографию» и премиальный статус и другие атрибуты.

«Некоторые компоненты sinnercore нацелены на крипторесурсы: например, позволяют в режиме реального времени извлекать данные об актуальных ценах Binance или текущих курсах криптовалют. Более того, мишенями могут становиться программисты PyPI: вредонос позволяет извлекать подробности о любом пакете PyPI, вероятнее всего с целью создания поддельных профилей разработчиков и/или их персонификации», — отметила Браун.

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«Почтовые адреса — наименее конфиденциальная и наименее защищаемая информация, однако и ею можно воспользоваться для совершения широкого диапазона вредоносных действий», — говорит Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ.

Эксперт добавил, что в большинстве случаев злоумышленники рассчитывают на слабые, легко угадываемые и многократно используемые пароли. Использование надежных и уникальных реквизитов, а также многофакторной авторизации подобные риски снижают до минимума.

Роман Георгиев

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