Binance CommEX криптовалютная биржа
|25.03.2024
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Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода
биржи. В более подробном релизе торговой площадки говорится, что решение принято после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов. CommEX получила весь российский бизнес Binance, когда та уходила из России осенью 2023 г. Процесс остановки работы Операции будут свернуты постепенно, начиная с 25 марта 2024 г., говорится в сообщении CommEX. Фото: Канчанара на Unsp
|27.09.2023
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Binance уходит из России и переводит пользователей на новую криптобиржу
Соглашение подписано Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX и полностью прекращает свою деятельность в России, сообщается на сайте криптобиржы. Сумма сделки не разгл
|06.06.2023
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США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками
го за два дня американский биржевой регулятор подал иски к Coinbase и крупнейшей в мире криптобирже Binance. Об этом сообщается на сайте регулятора. Против Binance Holdings Ltd., ее амер
|09.02.2023
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Binance прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США
Пока без доллара Криптобиржа Binance объявила, что на неопределённый срок перекрывает возможность вывода и пополнения долл
|14.11.2022
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Рекордное разорение. Личное ИТ-состояние в $16 млрд испарилось за неделю
едприятием ее владельца Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) — криптотрейдером Alameda. После этого разразился публичный конфликт между руководителями FTX и ее крупнейшего конкурента — криптобиржи Binance. И если в начале прошлой недели (7 ноября 2022 г.) владелец и исполнительный директор FTX уверял, что его криптобиржа прекрасно себя чувствует, уже к концу недели стало понятно, что кат
|11.10.2022
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Одну из крупнейших криптобирж мира обчистили на $600 млн
Кража BNB на $600 млн Неизвестные злоумышленники похитили около 2 млн единиц криптовалюты Binance Coins (BNB), что примерно соответствует $566 млн. Средства были выведены с блокчейн-м
|26.05.2022
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Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры
Binance поможет Казахстану Binance, владеющая одноименной криптобиржей, подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (Минцифры) Казахстана. В согла
|25.05.2022
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Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития Казахстана
выразили обоюдную заинтересованность в развитии рынков виртуальных активов в стране. Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита CZ в Казахстан. 25 мая 2022 г. генеральный директор Binance Чанпэн Чжао посетил Казахстан и встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым заместителем руководителя администрации президента Казахстана Тимуром Сулейменовым и
|22.04.2022
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Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ
Binance и ФСБ Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Как пишет Reuters (скриншот оригинального материала), в апреле 2021 г. ФСБ провела встречу с региональными предс
|21.04.2022
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Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России
иян, имеющие активы общей стоимостью более 10 тыс. евро, больше не смогут пользоваться криптобиржей Binance, так как она ограничила для них доступ к платформе. Такие клиенты площадки смогут исп
|01.04.2022
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Binance объявила о присоединении к команде бывших специалистов из Microsoft и Agoda
Кроме того, Вад сосредоточится на значительном расширении команды инженеров, чтобы ускорить развитие организации. Камат будет отвечать за все аспекты продуктовой стратегии, дорожной карты и развитие Binance. Он будет руководить командой по созданию продуктов, которые обеспечат массовое внедрение крипты и снизят порог входа в технологию Web3. Вад и Камат сосредоточатся на том, чтобы сделать
|01.04.2022
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Binance объявляет о присоединении к команде бывших специалистов из Microsoft и Agoda для внедрения инноваций Web3
его корпоративного вице-президента Microsoft на роль технического директора, и Маюра Камата – бывшего вице-президента Agoda по продукту, — руководителем продукта. Об этом CNews сообщили представители Binance. Вад будет руководить разработкой масштабируемых, совместимых и быстрых сервисов Web3. Он будет отвечать за обеспечение постоянной безопасности, стабильности и ликвидности биржи, а такж
|11.11.2021
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Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain
пективными и разрабатываемыми блокчейнами. Благодаря такой совместимости всем разработчикам токенов и проектов на блокчейне DecimalChain стали доступны функциональные возможности блокчейна Еthereum и Binance Smart Chain. Ethereum считается основой блокчейн-продуктов и фундаментом современной блокчейн-отрасли. «В первую очередь, мы хотели сделать более доступным стремительно развивающийся ры
|08.09.2021
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Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей
На Binance NFT, маркетплейсе международной блокчейн-экосистемы Binance, завершился аукцион NFT произведений из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа. В рамках проекта
|31.08.2021
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Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT
Государственный Эрмитаж и Binance NFT, маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance, объявляют
|25.09.2020
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По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира
Власти взялись за криптовалюту Роскомнадзор внес криптовалютную биржу Binance в реестр запрещенных сайтов. В качестве официальной причины блокировки указано наличие на сайте биржи информации о продаже биткоинов. Уведомление о блокировке биржа получила 24 сентября
|20.08.2020
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На постсоветском пространстве нейтрализована банда, отмывшая десятки миллионов долларов от кибервымогательства
Украинская группа злоумышленников Киберполицейские Украины при поддержке операторов криптобиржи Binance нейтрализовали банду кибермошенников, которые за два года отмыли около $42 млн через два десятка криминальных «обменников» — точек обналичивания криптовалют. Группа, состоявшая из трех
Binance и организации, системы, технологии, персоны:
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