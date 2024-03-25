Binance - CommEX - криптовалютная биржа

Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода биржи. В более подробном релизе торговой площадки говорится, что решение принято после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов. CommEX получила весь российский бизнес Binance, когда та уходила из России осенью 2023 г. Процесс остановки работы Операции будут свернуты постепенно, начиная с 25 марта 2024 г., говорится в сообщении CommEX. Фото: Канчанара на Unsp

Binance уходит из России и переводит пользователей на новую криптобиржу Соглашение подписано Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX и полностью прекращает свою деятельность в России, сообщается на сайте криптобиржы. Сумма сделки не разгл

США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками го за два дня американский биржевой регулятор подал иски к Coinbase и крупнейшей в мире криптобирже Binance. Об этом сообщается на сайте регулятора. Против Binance Holdings Ltd., ее амер

Binance прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США Пока без доллара Криптобиржа Binance объявила, что на неопределённый срок перекрывает возможность вывода и пополнения долл

Рекордное разорение. Личное ИТ-состояние в $16 млрд испарилось за неделю едприятием ее владельца Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) — криптотрейдером Alameda. После этого разразился публичный конфликт между руководителями FTX и ее крупнейшего конкурента — криптобиржи Binance. И если в начале прошлой недели (7 ноября 2022 г.) владелец и исполнительный директор FTX уверял, что его криптобиржа прекрасно себя чувствует, уже к концу недели стало понятно, что кат

Одну из крупнейших криптобирж мира обчистили на $600 млн Кража BNB на $600 млн Неизвестные злоумышленники похитили около 2 млн единиц криптовалюты Binance Coins (BNB), что примерно соответствует $566 млн. Средства были выведены с блокчейн-м

Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры Binance поможет Казахстану Binance, владеющая одноименной криптобиржей, подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (Минцифры) Казахстана. В согла

Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития Казахстана выразили обоюдную заинтересованность в развитии рынков виртуальных активов в стране. Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита CZ в Казахстан. 25 мая 2022 г. генеральный директор Binance Чанпэн Чжао посетил Казахстан и встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым заместителем руководителя администрации президента Казахстана Тимуром Сулейменовым и

Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ Binance и ФСБ Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Как пишет Reuters (скриншот оригинального материала), в апреле 2021 г. ФСБ провела встречу с региональными предс

Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России иян, имеющие активы общей стоимостью более 10 тыс. евро, больше не смогут пользоваться криптобиржей Binance, так как она ограничила для них доступ к платформе. Такие клиенты площадки смогут исп

Binance объявила о присоединении к команде бывших специалистов из Microsoft и Agoda Кроме того, Вад сосредоточится на значительном расширении команды инженеров, чтобы ускорить развитие организации. Камат будет отвечать за все аспекты продуктовой стратегии, дорожной карты и развитие Binance. Он будет руководить командой по созданию продуктов, которые обеспечат массовое внедрение крипты и снизят порог входа в технологию Web3. Вад и Камат сосредоточатся на том, чтобы сделать

Binance объявляет о присоединении к команде бывших специалистов из Microsoft и Agoda для внедрения инноваций Web3 его корпоративного вице-президента Microsoft на роль технического директора, и Маюра Камата – бывшего вице-президента Agoda по продукту, — руководителем продукта. Об этом CNews сообщили представители Binance. Вад будет руководить разработкой масштабируемых, совместимых и быстрых сервисов Web3. Он будет отвечать за обеспечение постоянной безопасности, стабильности и ликвидности биржи, а такж

Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain пективными и разрабатываемыми блокчейнами. Благодаря такой совместимости всем разработчикам токенов и проектов на блокчейне DecimalChain стали доступны функциональные возможности блокчейна Еthereum и Binance Smart Chain. Ethereum считается основой блокчейн-продуктов и фундаментом современной блокчейн-отрасли. «В первую очередь, мы хотели сделать более доступным стремительно развивающийся ры

Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей На Binance NFT, маркетплейсе международной блокчейн-экосистемы Binance, завершился аукцион NFT произведений из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа. В рамках проекта

Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT Государственный Эрмитаж и Binance NFT, маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance, объявляют

По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира Власти взялись за криптовалюту Роскомнадзор внес криптовалютную биржу Binance в реестр запрещенных сайтов. В качестве официальной причины блокировки указано наличие на сайте биржи информации о продаже биткоинов. Уведомление о блокировке биржа получила 24 сентября