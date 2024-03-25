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Binance CommEX криптовалютная биржа

Binance - CommEX - криптовалютная биржа


25.03.2024 Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода

биржи. В более подробном релизе торговой площадки говорится, что решение принято после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов. CommEX получила весь российский бизнес Binance, когда та уходила из России осенью 2023 г. Процесс остановки работы Операции будут свернуты постепенно, начиная с 25 марта 2024 г., говорится в сообщении CommEX. Фото: Канчанара на Unsp
27.09.2023 Binance уходит из России и переводит пользователей на новую криптобиржу

Соглашение подписано Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX и полностью прекращает свою деятельность в России, сообщается на сайте криптобиржы. Сумма сделки не разгл
06.06.2023 США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками

го за два дня американский биржевой регулятор подал иски к Coinbase и крупнейшей в мире криптобирже Binance. Об этом сообщается на сайте регулятора. Против Binance Holdings Ltd., ее амер
09.02.2023 Binance прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США

Пока без доллара Криптобиржа Binance объявила, что на неопределённый срок перекрывает возможность вывода и пополнения долл
14.11.2022 Рекордное разорение. Личное ИТ-состояние в $16 млрд испарилось за неделю

едприятием ее владельца Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) — криптотрейдером Alameda. После этого разразился публичный конфликт между руководителями FTX и ее крупнейшего конкурента — криптобиржи Binance. И если в начале прошлой недели (7 ноября 2022 г.) владелец и исполнительный директор FTX уверял, что его криптобиржа прекрасно себя чувствует, уже к концу недели стало понятно, что кат
11.10.2022 Одну из крупнейших криптобирж мира обчистили на $600 млн

Кража BNB на $600 млн Неизвестные злоумышленники похитили около 2 млн единиц криптовалюты Binance Coins (BNB), что примерно соответствует $566 млн. Средства были выведены с блокчейн-м
26.05.2022 Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры

Binance поможет Казахстану Binance, владеющая одноименной криптобиржей, подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (Минцифры) Казахстана. В согла
25.05.2022 Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития Казахстана

выразили обоюдную заинтересованность в развитии рынков виртуальных активов в стране. Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита CZ в Казахстан. 25 мая 2022 г. генеральный директор Binance Чанпэн Чжао посетил Казахстан и встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым заместителем руководителя администрации президента Казахстана Тимуром Сулейменовым и

22.04.2022 Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ

Binance и ФСБ Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Как пишет Reuters (скриншот оригинального материала), в апреле 2021 г. ФСБ провела встречу с региональными предс
21.04.2022 Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России

иян, имеющие активы общей стоимостью более 10 тыс. евро, больше не смогут пользоваться криптобиржей Binance, так как она ограничила для них доступ к платформе. Такие клиенты площадки смогут исп
01.04.2022 Binance объявила о присоединении к команде бывших специалистов из Microsoft и Agoda

Кроме того, Вад сосредоточится на значительном расширении команды инженеров, чтобы ускорить развитие организации. Камат будет отвечать за все аспекты продуктовой стратегии, дорожной карты и развитие Binance. Он будет руководить командой по созданию продуктов, которые обеспечат массовое внедрение крипты и снизят порог входа в технологию Web3. Вад и Камат сосредоточатся на том, чтобы сделать
01.04.2022 Binance объявляет о присоединении к команде бывших специалистов из Microsoft и Agoda для внедрения инноваций Web3

его корпоративного вице-президента Microsoft на роль технического директора, и Маюра Камата – бывшего вице-президента Agoda по продукту, — руководителем продукта. Об этом CNews сообщили представители Binance. Вад будет руководить разработкой масштабируемых, совместимых и быстрых сервисов Web3. Он будет отвечать за обеспечение постоянной безопасности, стабильности и ликвидности биржи, а такж
11.11.2021 Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain

пективными и разрабатываемыми блокчейнами. Благодаря такой совместимости всем разработчикам токенов и проектов на блокчейне DecimalChain стали доступны функциональные возможности блокчейна Еthereum и Binance Smart Chain. Ethereum считается основой блокчейн-продуктов и фундаментом современной блокчейн-отрасли. «В первую очередь, мы хотели сделать более доступным стремительно развивающийся ры
08.09.2021 Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей

На Binance NFT, маркетплейсе международной блокчейн-экосистемы Binance, завершился аукцион NFT произведений из лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа. В рамках проекта

31.08.2021 Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT

Государственный Эрмитаж и Binance NFT, маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance, объявляют

25.09.2020 По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира

Власти взялись за криптовалюту Роскомнадзор внес криптовалютную биржу Binance в реестр запрещенных сайтов. В качестве официальной причины блокировки указано наличие на сайте биржи информации о продаже биткоинов. Уведомление о блокировке биржа получила 24 сентября
20.08.2020 На постсоветском пространстве нейтрализована банда, отмывшая десятки миллионов долларов от кибервымогательства

Украинская группа злоумышленников Киберполицейские Украины при поддержке операторов криптобиржи Binance нейтрализовали банду кибермошенников, которые за два года отмыли около $42 млн через два десятка криминальных «обменников» — точек обналичивания криптовалют. Группа, состоявшая из трех


Публикаций - 61, упоминаний - 75

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