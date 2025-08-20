Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181424
ИКТ 14101
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Косово Республика

Косово - Республика

УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь 1
20.11.2019 В США разрабатывался «легкий, быстрый и сверхзащищенный» Linux для террористов 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
17.04.2018 Microsoft собирается покончить с паролями 1
17.06.2016 Хакеру грозит 25 лет тюрьмы за взлом сервера в США 1
14.10.2014 Октябрь - месяц iPhone 6 ещё в 36 странах мира 1
27.05.2014 Правительство Германии собралось торговать ID-картами 1
11.04.2012 Red Hat жертвует деньги Open Source-сообществу 1
06.03.2012 «Билайн» снизил стоимость мобильного интернета в международном роуминге в 25 раз 1
22.07.2011 Хакеры из Anonymous украли архив секретных документов у НАТО 1
10.10.2008 Перекройка госграниц отмечена Нобелевской 1
10.10.2008 Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 1
29.04.2008 Хакеры напали на «Радио Свобода» 1
04.12.2007 Канадца обманули на $20 тыс. при покупке автомашины через eBay 1
31.07.2007 Виноделы: ставка на астронавтов НАСА 1
14.12.2006 Сербия избавляется от радиоактивных следов миротворцев 1
14.12.2006 Сербия избавляется от радиоактивных следов миротворцев 1
01.12.2006 Nortel и SECI создают совместное предприятие в странах юго-восточной Европы 1
20.11.2006 Энергетики Балкан обсудили непростые вопросы 1
20.11.2006 Энергетики Балкан обсудили непростые вопросы 1
20.11.2006 На Балканах начинается борьба за киловатты 1
20.11.2006 На Балканах начинается борьба за киловатты 1
27.09.2004 Mobtel начнет эксплуатацию новой сети мобильной связи в Сербии 1
14.09.2004 Сотовая связь: США пожинают плоды войны в Косово 1
13.09.2004 В Косово идет борьба за звание первого национального оператора связи 1
04.06.2004 Cable & Wireless приобрел Monaco Telecom 1
04.02.2004 К 2010 году США призовут в армию терминаторов 1
04.02.2004 К 2010 году США призовут в армию терминаторов 1
19.05.2003 Игра научит, как стать беженцем 1
21.11.2002 Рынок дирижаблестроения обретает новое дыхание 1
11.08.2000 Московская Сотовая расширила перечень стран, в которых можно воспользоваться роуминговой услугой "Евротелефон" 1
17.04.2000 Более 50 крупных веб-сайтов пострадало от хакерских атак противников сепаратизма в Косово 1
05.04.2000 NATO начала поиски хакера, укравшего и опубликовавшего в Интернете документ с грифом "совершенно секретно" о поведении войск в Косово 1
10.02.2000 BAE Systems разработает новую систему связи для вооруженных сил в Косово и Боснии 1
20.12.1999 Французская телекоммуникационная компания Alcatel заключила договор по обеспечению Косово новой сетью мобильной связи 1
18.11.1999 Представитель Пентагона выразил обеспокоенность по поводу того, что Китай собирается начать информационную войну 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Косово и организации, системы, технологии, персоны:

Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 21 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Apple Inc 12368 2
X Corp - Twitter 2894 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Siemens AG - Siemens Group 2609 2
Western Wireless 22 2
Telegram Group 2351 1
Microsoft Corporation 25014 1
Dropbox 504 1
Coinbase 60 1
BlackBerry Cylance 3 1
Duo Security 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9014 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
Red Hat 1332 1
PayPal 658 1
Anonymous - Хакерская группировка 76 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3019 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
BAE Systems 172 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Elbit Systems 23 1
Mobitel 31 1
Booz Allen Hamilton 36 1
Буревестник ИЦ НПП 17 1
Monaco Telecom 5 1
Softlanding 2 1
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 17 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 1
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 4
Bank of America - Банк Америки 265 2
General Dynamics 57 2
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 2
Черна Вода АЭС - Атомная электростанция 5 2
eBay Inc 1627 1
Visa International 1959 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1892 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 149 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 532 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 226 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Adidas - Адидас 164 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Luftschiffbau Zeppelin - Zeppelin Luftschifftechnik 1 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 412 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1831 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 591 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3068 2
Правительство Сербии 8 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 619 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3226 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 527 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5138 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 24 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1584 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 104 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1309 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2641 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
Linux Foundation 188 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 44 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30109 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28536 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25162 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31151 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13257 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21472 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7250 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5989 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25047 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21702 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9948 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5575 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11990 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70126 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11806 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5706 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 250 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12608 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16121 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 880 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1333 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4271 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3705 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8741 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3345 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7907 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1275 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3201 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26469 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9534 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2194 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5255 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6646 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16534 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1232 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8870 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2546 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4579 1
Microsoft Windows 2000 8665 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft Windows 10 1836 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1053 1
Google Android 14438 1
Apple iOS 8053 1
Microsoft Windows Hello 205 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 56 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 39 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 272 1
Linux GNU - Gentoo 41 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 1
Microsoft Authenticator 5 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 70 1
Apple iPhone 6 4863 1
Космодром Байконур 1070 1
Microsoft Windows 10 Credential Guard 3 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7211 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 246 1
Microsoft Windows 16084 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Amazon Scout 37 1
Luftschiffbau Zeppelin NT - Zeppelin Neue Technologie 1 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 12 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 31 1
Ferizi Ardit - Феризи Ардит 2 2
Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 2
Овчаров Румен 7 2
Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
Бериш Антон 2 2
Ahtisaari Martti - Ахтисаари Мартти 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Дуров Павел 299 1
Мантуров Денис 117 1
Osadzinski Thomas - Осадзински Томас 2 1
Лавров Сергей 28 1
Кондратьев Алексей 3 1
Дуров Николай 21 1
Скрипаль Сергей 2 1
Arsenault Brett - Арсено Брет 1 1
Jackson Henry - Джексон Генри 2 1
Wilhoit Kyle - Вильхойт Кайл 2 1
Ковалев Александр 162 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Патока Андрей 109 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Novak Lisa - Новак Лиза 24 1
Duraj Shaqir - Дурай Шакир 1 1
Козак Дмитрий 22 1
Бендин Сергей 10 1
Циолковский Константин 46 1
Aloupis Constantine - Алуп Константин 1 1
Caio Francesco - Кайо Франческо 3 1
Полещук Александр 8 1
Панарин Игорь 4 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Карич Боголюб 3 1
Сербия - Республика 352 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52903 13
Россия - РФ - Российская федерация 152182 12
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 94 11
Северная Македония - Республика 100 10
Европа 24482 9
Словения - Республика 251 9
Хорватия - Республика 279 9
Греция - Греческая Республика 991 8
Албания - Республика 96 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13463 7
Украина 7718 7
Венгрия 844 7
Черногория 128 7
Ирак - Республика 700 6
Болгария - Республика 781 6
Румыния 738 6
Словакия - Словацкая Республика 474 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4040 5
Германия - Федеративная Республика 12844 5
Чехия - Чешская Республика 1322 5
Сербия - Белград 60 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17745 4
Азия - Азиатский регион 5664 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3004 4
Литва - Литовская Республика 657 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44799 3
Беларусь - Белоруссия 5924 3
Канада 4944 3
Израиль 2771 3
Узбекистан - Республика 1818 3
Европа Западная 1487 3
Молдавия - Республика Молдова 717 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 3
Франция - Французская Республика 7937 3
Италия - Итальянская Республика 4404 3
Финляндия - Финляндская Республика 3636 3
Кипр - Республика 573 3
Австрия - Австрийская Республика 1324 3
Латвия - Латвийская Республика 821 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8811 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53608 5
Энергетика - Energy - Energetically 5362 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3618 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5832 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19720 3
Английский язык 6807 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7697 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1275 3
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5170 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30875 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10386 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1977 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8369 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1611 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16991 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8108 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8080 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6949 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 521 2
Приватизация - форма преобразования собственности 533 2
Уран - Uranium - химический элемент 20 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3594 2
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
СССР и США - Холодная война 213 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2943 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6639 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25242 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 174 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14529 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2743 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1300 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 745 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3709 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5138 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6109 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 586 1
Washington Profile 142 2
Energy Observer 2 2
ZDnet 661 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1237 1
РИА Новости 959 1
CoinMarKetCap 23 1
PC Magazine - PCMag 93 1
The Register - The Register Hardware 1642 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Federal Register 7 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 1
AP - Associated Press 2006 1
Space Daily 528 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
23ABC News 172 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 3
Fortune Global 500 287 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 196 1
DePaul University - Университет Де Поля 1 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379046, в очереди разбора - 738365.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: