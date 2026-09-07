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Федеральное правительство Германии FOIS Federal Office for Information Security BSI Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik Федеральное управление по информационной безопасности Германии

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Хакеры опубликовали план гражданской обороны Берлина при ядерной и химической атаке. Виновной назначают Россию 1
24.12.2024 Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android 1
30.09.2024 Атакованы компьютеры производителя немецких ракет Iris-T 1
24.09.2024 Уволенному за связи с Россией главе кибербезопасноcти Германии вернут работу, поскольку связей не нашлось 1
12.07.2024 Десятки тысяч почтовых серверов Microsoft Exchange содержат критические уязвимости и доступны для взлома 1
21.09.2020 Троян-шифровальщик по ошибке убил человека 1
24.07.2020 Samsung представляет технологию электронного паспорта в Galaxy S20 1
15.05.2020 Миллиард iPhone в большой опасности. Apple не спешит их выручать 2
06.09.2018 Европа обложит Apple, Facebook, Google дополнительным многомиллионным налогом 1
17.05.2018 Kaspersky Security для Windows получил сертификат Common Criteria 1
20.11.2017 Немецкое правительство приказало отобрать у детей умные часы и уничтожить 1
03.11.2016 Red Hat Enterprise Linux 7 получила сертификат безопасности Common Criteria 1
16.03.2015 BlackBerry вместе с Samsung и IBM выпустила антишпионский планшет 1
27.05.2014 Правительство Германии собралось торговать ID-картами 1
15.10.2013 Впервые в истории данные переданы «по воздуху» со скоростью 100 Гбит/сек 1
14.10.2013 ЕС вводит электронные разрешения на работу 1
23.08.2013 В ПК с Windows 8 найдена «дыра» для шпионажа 1
23.01.2012 BASF и Philips разработали OLED-панели для автомобилей 1
24.03.2010 Правительство Германии советует отказаться от Firefox 1
11.12.2008 NXP поставила стомиллионную микросхему для электронных паспортов 1
10.09.2008 Власти Германии опасаются нового браузера Google 2
02.03.2007 9 млрд. евро — приманка для российских ИКТ-разработчиков 1
16.11.2004 Trend Micro представила новую версию вирус-сканера HouseCall 1
08.08.2001 Голландские хакеры претендуют на авторство Code Red 1
06.05.2000 Федеральное ведомство информационной безопасности Германии обвинило Microsoft в пренебрежении требованиями безопасности 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Федеральное правительство Германии и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12843 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 3
Microsoft Corporation 25913 3
Samsung Electronics 11177 2
Yandex - Яндекс 9450 2
Apple Inc 13336 2
IBM - International Business Machines Corp 9722 2
Philips 2102 2
ZecOps 3 1
Rapid7 29 1
Deutsche Telekom Security 1 1
Kimsuky - Хакерская группировка 8 1
Secunia 98 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
NTT NEL - NTT Electronics 2 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5752 1
Cisco Systems 5387 1
Amazon Inc - Amazon.com 3320 1
Qualcomm Technologies 1994 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
Intel Corporation 12898 1
HP Inc. 5913 1
AMD - Advanced Micro Devices 4717 1
Microsoft Corporation - GitHub 1130 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 1
Citrix Systems 872 1
Red Hat 1384 1
Sophos - SophosLabs 437 1
Trend Micro 654 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 46 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
Netscape Communications Corporation 426 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 55 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 10
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Hensoldt 2 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
Airbus Group - Airbus Industries 250 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 131 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 2
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 477 2
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 413 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 40 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5492 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1587 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 384 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - Федерация немецкой промышленности 2 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14535 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7842 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28706 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27289 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3292 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34176 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2477 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17144 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10221 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8072 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 862 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 763 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3381 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8571 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9800 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5927 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8639 2
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 42 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13734 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8947 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2907 2
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 22 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 945 1
FDE - Full Disk Encryption - Шифрование диска 13 1
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 32 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6764 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет, Ботсеть - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1475 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1495 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 808 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 220 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14268 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 559 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 645 1
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 - Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий 37 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16918 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10828 1
Google Android 15411 3
Apple iOS 8678 2
Microsoft Windows 17078 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5937 2
Mozilla Firefox - браузер 1965 2
Microsoft Windows 2000 8675 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 53 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 427 1
BlackBerry PlayBook 111 1
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
BlackBerry OS 180 1
BlackBerry Balance 12 1
BlackBerry Q10 - QWERTY-моноблок 10 1
FreePik 1909 1
Евросоюз - EU eIDAS - electronic IDentification, Authentication and trust Services - регламент электронной идентификации и услуг 5 1
Trend Micro Internet Security - Trend Micro PC-cillin Internet Security 29 1
Trend Micro HouseCall 10 1
Google Chrome - браузер 1730 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 1
Linux OS 11726 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 577 1
Samsung Galaxy 1048 1
Kaspersky Internet Security 499 1
Oracle Java - язык программирования 3510 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2043 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2587 1
Google Android TV 391 1
Apple iPadOS 143 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 1
Apple iPhone 6 4859 1
Opera Browser - Браузер 1059 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 1
Stafory - робот Вера 383 1
Apple iTunes Store 1119 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
Apple iPhone OS 153 1
Нечаев Сергей 3 2
Schonbohm Arne - Шенбом Арне 2 2
Зайцев Михаил 349 2
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 2
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Бяхов Олег 59 1
Легеров Евгений 1 1
Felzmann Frank - Фельцман Франк 1 1
Genes Raimund - Раймунд Гинес 16 1
Polly Gert - Поли Герт 1 1
Milisic Daniel - Милизик Дэниел 3 1
Smith Paul - Смит Пол 8 1
Maas Heiko - Маас Хайко 3 1
Hamann Ulrich - Хаманн Ульрих 1 1
Fries Thomas - Фриис Томас 1 1
Мельникова Анастасия 442 1
Швецов Никита 21 1
Филиппов Александр 15 1
Scholz Olaf - Шольц Олаф 4 1
Германия - Федеративная Республика 13321 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 12
Россия - РФ - Российская федерация 169438 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 7
Европа 25059 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 4
Канада 5099 4
Франция - Французская Республика 8218 4
Германия - Берлин 740 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13888 3
Украина 7983 3
Япония 13873 2
Италия - Итальянская Республика 4528 2
Бразилия - Федеративная Республика 2538 2
Косово - Республика 38 1
Германия - Бавария 74 1
Пакистан - Синд 2 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
Ирландия - Республика 1056 1
Дания - Королевство 1376 1
Норвегия - Королевство 1868 1
Сингапур - Республика 1973 1
Индия - Bharat 5929 1
Европа Восточная 3141 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
Дания - Копенгаген 156 1
Турция - Турецкая республика 2658 1
Испания - Королевство 3858 1
Германия - Бавария - Мюнхен 486 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 244 1
Нидерланды 3783 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 735 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
Латвия - Латвийская Республика 840 1
США - Калифорния - Купертино 282 1
Греция - Греческая Республика 1019 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 596 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11565 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7624 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1466 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10624 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9172 3
Паспорт - Паспортные данные 2901 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4796 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 89 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3654 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11805 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 985 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 282 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11034 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 1
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог - Налог на интернет 20 1
Физика - Physics - область естествознания 2978 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8355 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 919 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9334 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6658 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 629 1
Аренда 2736 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2974 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8944 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2893 1
Экзамены 528 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 280 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1913 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 496 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2188 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3916 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 182 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 178 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6915 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 162 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Die Zeit 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 1
Forbes - Форбс 1031 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
BleepingComputer - Издание 467 1
WCCFTech - Издание 115 1
CNews Мишень 189 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 78 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 72 1
CeBIT 614 1
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