UK NCSC National Cyber Security Centre National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC National Security Advice Centre, NSAC Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI

UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI

СОБЫТИЯ

06.02.2026 Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления 1
20.10.2025 Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами» 1
10.10.2025 Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей 2
20.01.2025 100 стран мира купили и применяют шпионский софт для взлома смартфонов 1
25.04.2024 Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров 1
26.02.2024 Шифровальщик Akira целенаправленно атакует резервные копии данных 1
05.05.2023 Cisco отказалась закрывать критическую брешь в популярном устройстве и порекомендовала купить новую модель 1
02.03.2021 Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры 1
17.04.2019 Через полтора года после запрета ПО «Касперского» европейские власти признали, что оно ни за кем не шпионит 1
12.11.2018 Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур 1
14.06.2018 Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом 1
17.05.2018 Kaspersky Security для Windows получил сертификат Common Criteria 1
15.05.2018 «Касперский» получил налоговые льготы от московских властей 1
23.04.2018 «Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti 2
29.12.2017 «Лабораторию Касперского» обвинили в многомиллионной неуплате налогов 1
19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США 1
08.12.2017 Британская разведка нашла «дыру» в антивирусе Windows 1
04.12.2017 В английских госучреждениях запретили ПО Касперского 1
23.10.2013 Пользователи считают лучшим способом защиты смартфона антивирус 1
06.12.2007 Сокращения штата в британском SOCA будут на руку киберпреступникам 2
06.12.2007 Британских киберполицейских сократят 1
23.07.2007 Британские киберполицейские ищут источники финансирования 1
01.06.2007 Британия «разберется» с киберпреступностью 2
20.11.2006 Британцы запустили сайт разыскиваемых педофилов 1
26.09.2006 Перехват данных: АнтиСОРМ поднимает голову 1
25.08.2006 В Messenger установят кнопку прямой связи с полицией 1
26.07.2006 Арестованы 14 распространителей детской порнографии 1
21.07.2006 Британские педофилы рискуют остаться без кредиток 1
26.04.2006 В Великобритании создан центр по борьбе с сетевыми педофилами 1
31.03.2006 Вымогательство в интернете популярнее краж кредиток 1
30.11.2005 Новый Sober рассылают от имени киберполиции 1
28.11.2005 SANS: детали взлома сети армии США 1
12.10.2005 Два британца-хакера получили срок 2
17.06.2005 Азиатские хакеры атакуют британцев 1
25.05.2005 IP-телефоны Cisco имеют изьян 1
18.05.2005 Безопасность VPN оказалась виртуальной 2
18.04.2005 Microsoft не успевает латать "дыры" 1
15.03.2005 Фишеры облюбуют онлайновые магазины 1
25.02.2005 Для "лириков" открыли антивирусный ликбез 1
20.01.2005 eBay получил "признание" онлайновых мошенников 2

Публикаций - 52, упоминаний - 66

UK NCSC и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 11
Cisco Systems 5234 4
Microsoft Corporation 25325 4
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 262 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1539 2
Telegram Group 2634 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
Verint Systems 39 1
Sonus Networks 37 1
NCSA - National Center for Supercomputing Applications - Национальный центр суперкомпьютерных приложений 24 1
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 1
DBAPPSecurity WeBin Lab 2 1
Broadcom - VMware 2510 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 821 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
GitHub 988 1
SAS Institute 1039 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
PayPal 663 1
NSO Group 33 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 146 1
Эшелон НПО 139 1
TietoEVRY - Tieto 139 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
HPE - Juniper Networks 438 1
Россети Ленэнерго 1699 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
eBay Inc 1632 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 2
Barclays 121 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Citi - Citibank - Ситибанк 320 1
Водный стадион Технопарк 15 1
AstraZeneca - АстраЗенека 61 1
Tesco 82 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 1
IWF - Internet Watch Foundation 11 1
Альфа-Банк 1888 1
Visa International 1976 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 21
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 7
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 7
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 90 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 189 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 2
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 58 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 21 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
Демократическая политическая партия США 120 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 40
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 18
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 11
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3581 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3280 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2354 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4799 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2265 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2721 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1765 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 582 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2667 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3978 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 962 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 319 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5198 11
Microsoft Windows 16422 5
Kaspersky Internet Security 475 2
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 26 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 90 1
Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD - Cisco Firepower Threat Defense Software - Cisco FDM - Cisco Firepower Device Manager - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower ASA Securit 28 1
Microsoft MPE - Microsoft Malware Protection Engine 4 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
NSO Group - Pegasus 96 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Apple iOS 8314 1
Linux OS 11004 1
Microsoft Windows 7 1998 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2380 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 441 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple Touch ID 288 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 288 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 128 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 125 1
Microsoft Security Essentials - MSE 141 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 68 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Касперский Евгений 331 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 624 4
Фотыга Анна 2 2
Fotyga Anna - Фотыга Анна 2 2
Paller Alan - Паллер Алан 16 2
Martin Ciaran - Мартин Киран 2 2
Зайцев Михаил 317 2
Аитов Тимур 197 2
Зеленский Владимир 28 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 1
Clarke Richard - Кларк Ричард 19 1
Малюгин Владимир 25 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Schmidt Howard - Шмидт Говард 13 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Алексахин Андрей 21 1
Мартиросян Самвел 16 1
Борисова Ольга 2 1
Кириленко Виталий 1 1
Gonzales Alberto - Гонзалес Альберто 8 1
Shahin Zhanna - Шахин Жанна 2 1
Thibault Sebastien - Тиболт Себастьян 1 1
Платонов Анатолий 6 1
Gont Fernando - Гонт Фернандо 1 1
Neate Tony - Нит Тони 3 1
Finn David - Финн Дэвид 4 1
Terje Teni - Терье Тени 1 1
Holden Alex - Холден Алекс 4 1
Yoran Amit - Йоран Амит 11 1
Gamble Jim - Гембл Джим 5 1
Harvey Andrew - Харви Эндрю 4 1
Almqvist Teodor - Альмквист Теодор 1 1
Simpson Pete - Симпсон Пит 4 1
Путин Владимир 3381 1
Сачков Илья 125 1
Швецов Никита 21 1
Дащенко Владимир 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 23
Россия - РФ - Российская федерация 158235 19
Европа 24678 9
Великобритания - Лондон 2411 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 7
Израиль 2788 7
Германия - Федеративная Республика 12959 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 5
Украина 7813 5
Азия - Азиатский регион 5764 4
Европа Восточная 3124 4
Нидерланды 3645 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 3
Канада 4995 3
Италия - Итальянская Республика 4435 3
Франция - Французская Республика 7999 3
Казахстан - Республика 5837 2
Южная Корея - Республика 6877 2
Ирландия - Республика 1029 2
Финляндия - Финляндская Республика 3660 2
Польша - Республика 2004 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 2
Бельгия - Королевство 1174 2
Бразилия - Федеративная Республика 2459 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 2
Турция - Турецкая республика 2504 2
Индонезия - Республика 1020 2
Испания - Королевство 3772 2
Латвия - Латвийская Республика 828 2
Греция - Греческая Республика 999 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
США - Колумбия 65 1
Франция - Страсбург 50 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Великобритания - Уэльс 117 1
США - Алабама 146 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 16
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 15
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 3
Запугивание и шантаж 160 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1824 2
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1197 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
Английский язык 6888 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 7
NYT - The New York Times 1091 6
The Register - The Register Hardware 1719 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 4
Silicon 490 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
Vnunet 224 2
Times 644 2
The Channel Company - Computing.co.uk 31 2
The Washington Post 344 2
Virus Bulletin 33 1
Silicon.com 364 1
РС Рro 91 1
The Times 74 1
Финансовые известия 33 1
Dagens Industri 11 1
Forbes - Форбс 929 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 1
FT - Financial Times 1263 1
Bloomberg 1554 1
BleepingComputer - Издание 426 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 1
AP - Associated Press 2006 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 3
Juniper Research 552 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
