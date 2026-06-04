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Microsoft MPE Microsoft Malware Protection Engine
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.06.2026
|R-Vision предупредил о наиболее опасных уязвимостях мая 1
|30.12.2022
|Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows 1
|08.12.2017
|Британская разведка нашла «дыру» в антивирусе Windows 2
|25.06.2015
|В антивирусах Eset обнаружена серьезная уязвимость 1
|14.02.2007
|Вышел февральский патч безопасности Microsoft 1
Microsoft MPE и организации, системы, технологии, персоны:
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 1
|Словакия - Словацкая Республика 481 1
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