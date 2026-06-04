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Microsoft MPE Microsoft Malware Protection Engine

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.06.2026 R-Vision предупредил о наиболее опасных уязвимостях мая 1
30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows 1
08.12.2017 Британская разведка нашла «дыру» в антивирусе Windows 2
25.06.2015 В антивирусах Eset обнаружена серьезная уязвимость 1
14.02.2007 Вышел февральский патч безопасности Microsoft 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Microsoft MPE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25640 5
Defender 156 2
Palo Alto Networks 187 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 830 1
ESET - ESET Software 1159 1
Gen Digital - Avast Software 183 1
Nginx - Энджайникс 201 1
Trend Micro 645 1
Bitdefender 170 1
R-Vision - Р-Вижн 253 1
Cylance 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1071 1
CrowdStrike Holdings 58 1
SentinelOne 26 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 1
Google LLC 12563 1
SafeBreach Labs 15 1
Palo Alto Networks - Palo Alto Unit 42 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7412 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7864 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14042 3
Оцифровка - Digitization 5100 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2799 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 602 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14637 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 401 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 478 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 391 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 136 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1217 1
HTTP POST 40 1
Кибербезопасность - TOCTOU - Time-of-check Time-of-use - один из видов состояния гонки 8 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1306 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3262 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6384 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1031 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3750 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 346 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10157 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10064 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 179 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9890 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 455 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26963 1
Captive Portal - Функция аутентификации адаптивного портала 23 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3109 1
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - RCE-эксплойты - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 146 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12935 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1989 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2408 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 549 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 267 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4504 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5523 5
Microsoft Windows 16723 4
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 297 3
Microsoft Security Essentials - MSE 145 3
Linux OS 11332 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 436 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 68 2
ESET NOD32 Cyber Security - ESET Cybersecurity - ESET Cyber Threat Analysis Center 15 1
Microsoft Windows 11 799 1
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 1
SentinelOne EDR 4 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 30 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1241 1
Microsoft Windows 10 1925 1
Microsoft Windows 7 2005 1
JavaScript - JS - язык программирования 1388 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 1
Microsoft Outlook 1496 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1629 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1822 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 68 1
Palo Alto Networks - PAN-OS 17 1
Microsoft Office 2007 265 1
ESET Endpoint Security - ESET Endpoint Antivirus 14 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 30 1
Microsoft Windows CFA - Controlled Folder Access - Контролируемый доступ к папкам 22 1
Павлов Никита 140 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 1
Словакия - Словацкая Республика 481 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1317 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1337 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
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