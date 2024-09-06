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Microsoft Security Essentials MSE
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.09.2024
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Скоропостижно закрылась компания по созданию «убийцы» Android. Ее основатель потратил все деньги фирмы на недвижимость, автогонки и два Lamborghini
Прощай, Osom! Производитель смартфонов компания Osom, созданная выходцами из стартапа Essential «отца» Android Энди Рубина (Andy Rubin), прекратит свое существование. Как пишет портал 9to5Google, стартап, основанный в 2021 г., будет закрыт в течение двух недель. Это напрямую свя
|09.10.2023
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«ДАКОМ М» объявляет о запуске специального предложения - SpaceVM Essential Plus Kit
Разработчик экосистемы виртуализации Space ООО «ДАКОМ М» представляет специальное предложение - SpaceVM Essential Plus Kit, позволяющее развернуть современную платформу виртуализации при небольших первоначальных инвестициях. Пакет SpaceVM Essential Plus Kit включает в себя лицензии облачно
|23.12.2021
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Разработчики, сбежавшие от «отца» Android, создали уникальный супербезопасный смартфон
Смартфон для ценителей приватности Создатели смартфона Essential Phone, за которым стоит «отец» Android Энди Рубин (Andy Rubin), ушли от него и работают над новым смартфоном. Он будет ориентирован на безопасность персональных данных пользователей и
|13.12.2019
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Windows 7 лишат фирменного антивируса Microsoft
Конец Microsoft Security Essentials близок Бесплатный антивирус Microsoft Security Essential
|24.01.2019
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Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience
явила о появлении новых умных устройств в портфеле Avaya Desktop Experience, включая линейку профессиональных гарнитур, а также расширенную поддержку функциональности Broadsoft UC, пополнение линейки Essential Experience телефонами J100 Series и о доступности сервиса Device Enrollment Service 2.0. Новое портфолио гарнитур профессионального класса L100 изначально включает в себя пять проводн
|25.05.2018
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Компания «отца Android» потерпела крах и продается на корню
Недолго музыка звучала Компания Essential Products Inc., основанная одним из создателей платформы Android Энди Рубином (Andy Rubin) и с большой помпой выпустившая на рынок в 2018 г. свой первый смартфон Essential PH-1,
|23.10.2017
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Смартфон «отца Android» внезапно подешевел на $200
Уценка EssentialСмартфон Essential подешевел до $499, информация о чем появилась на официальном сайте компании. С учетом того, что стартовая цена устройства составляла $699, скидка достигла $200. Отгрузка Essential<
|18.08.2017
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«Отец Android» начал продажи своего модульного смартфона из керамики и титана. Фото
Лучше поздно чем никогда Энди Рубин (Andy Rubin), изобретатель операционной системы Android, создатель и владелец стартапа Essential, объявил в официальном блоге компании о начале продаж своего первого смартфона Essential Phone PH-1. В настоящее время на сайте компании можно оформить предварительный заказ на
|17.07.2017
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«Отец Android» делает модульный смартфон из керамики: Сроки продаж сорваны, топ-менеджеры бегут из компании
Смартфона нет, топ-менеджеры уходятКомпания Essential почти на месяц сорвала сроки поставок первых предоплаченных партий своего первого модульного смартфона Essential Phone PH-1. Сроки начала поставок были ранее поставлены самим Э
|30.05.2017
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«Отец Android» Энди Рубин выпустил модульный смартфон из керамики и титана. Фото
Безрамочный дизайн и подключаемые модулиКомпания Essential, которой владеет и руководит Энди Рубин (Andy Rubin), изобретатель операционной системы Android, представила свой первый смартфон под названием Essential Phone PH-1. Смартфон <
|11.11.2016
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Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, обновила базовую линейку сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential, предназначенную для защиты электронной техники начального уровня дома и в офисе. Новинки представлены как в версии с одной розеткой — модели PM1W-RS (белого цвета) и PM1WB-RS (черног
|27.07.2016
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Свыше 28% компьютеров в России пострадали от вредоносного ПО в 4 квартале 2015 г.
Согласно отчету Microsoft Security Intelligence Report, в четвертом квартале 2015 г. 28,7% компьютеров в России столкнулись с вредоносным ПО, тогда как в мире в целом показатель составил 20,8% за указанный пер
|05.03.2013
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5 марта: прямая трансляция конференции Microsoft Secure Software Development
5 марта осуществляется бесплатная онлайн-трансляция конференции Microsoft Secure Software Development — третьей по счету конференции, посвященной всестороннему обсуждению популярной и важной темы – минимизация уязвимостей программного обеспечения при его ра
|15.01.2013
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Essential Commerce представила новую систему управления видеоспикерами iSpeakVideo
Компания Essential Commerce представила новую систему управления видеоспикерами iSpeakVideo. Обновленный сервис позволяет размещать видеосообщения на сайтах и в электронных письмах. Новая панель управле
|02.07.2012
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Essential Commerce выпустила продукт для размещения виртуального промоутера на сайте
Компания Essential Commerce объявила о том, что выпустила новый продукт Total Reach. Он позволяет встраивать на свой сайт видеоспикера – диктора, общающегося с посетителем сайта вне какого-либо плеера,
|25.04.2012
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Microsoft выпустила новую версию бесплатного антивируса: Security Essentials 4.0
Корпорация Microsoft выпустила четвертую версию бесплатного антивируса для владельцев Windows-ПК - Microsoft Security Essentials (MSE) 4.0, сообщает ZDNet. Новая версия доступна через центр об
|03.10.2011
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Microsoft приняла браузер Google за вирус
Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials идентифицировал веб-браузер Google Chrome как троянскую програм
|12.04.2011
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Microsoft Security Essentials: как обеспечить правильную организацию ИБ?
антивируса? Посмотрим, как ответила на этот вопрос Microsoft в реализации модели своего антивируса Microsoft Security Essentials (MSE). Как выбрать антивирус для компьютера? Обычный пользовате
|06.10.2010
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Western Digital расширил серию внешних винчестеров
Компания Western Digital выпустила три новых модели внешних жестких дисков. Первой обновилась модель My Passport Essential, самый компактный портативный внешний винчестер. В нем теперь 500 Гб памяти и есть поддержка USB 3.0. Второй моделью, которую затронуло обновление, стала My Passport Essential
|22.07.2010
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Microsoft выпустила бета-версию обновленной антивирусной программы
Корпорация Microsoft выпустила бета-версию Security Essentials 2, бесплатного приложения, помогающего пользователям Windows защититься о
|07.04.2010
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Microsoft Security Essentials: как защитить компьютер от вирусов бесплатно?
ако в прошлом году на этот путь вступила и корпорация Microsoft, представившая антивирусный продукт Microsoft Security Essentials. Эволюция бесплатных антивирусов Проблему защиты данных в соста
|16.12.2009
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Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials доступен в России
Корпорация Microsoft объявила о доступности в России нового программного продукта Microsoft Security Essentials, обеспечивающего защиту компьютера от вирусов, шпионских програ
|02.10.2009
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Microsoft Security Essentials «поймал» 98% вирусов – независимый тест
Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials детектировал 98% из более чем полумиллиона образцов вредоносног
|29.09.2009
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Сегодня Microsoft выпускает бесплатный антивирус
Компания Microsoft официально объявила о запуске Microsoft Security Essentials - своего нового бесплатного антивируса, доступного всем пользов
|29.09.2009
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Microsoft выпускает бесплатный антивирус сегодня, 29 сентября 2009 г.
Корпорация Microsoft объявила о том, что ее бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials будет доступен для загрузки с официального сайта с сегодняшнего
|22.09.2009
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Бесплатный антивирус Microsoft почти готов
ю версию продукта, чтобы сделать переход на финальный релиз как можно более простым. Ожидается, что Microsoft Security Essentials выйдет одновременно с новой операционной системой Windows 7, пр
|18.11.2008
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Trend Micro Worry-Free Business Security 5.1 защитит Windows Essential Server от интернет-угроз
й потребностью в обслуживании. Trend Micro Worry-Free Business Security 5.1 представляет собой единый пакет, обеспечивающий полную защиту сред, в которых используются последние версии решений Windows Essential Server Solutions: Microsoft Small Business Server 2008 (для малых компаний, до 75 ПК) и Microsoft Essential Business Server 2008 (для средних компаний, до 300 ПК). Кроме того,
|19.03.2008
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Metal Gear Solid: The Essential Collection в продаже
Компания Konami сообщила, что в продажу поступил сборник Metal Gear Solid: The Essential Collection, включающий в себя все три части (первая для PlayStation, остальные — для PS2) известной стелс-экшен серии. Причем сиквел и триквел включены в режиссерских версиях. Цена на
|14.02.2008
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WD представил портативный накопитель емкостью 320 ГБ
Корпорация WD объявила о выпуске новой модели портативного накопителя My Passport Essential с интерфейсом USB. Накопители имеют глянцевую отделку черного цвета. WD My Passport Essential Компактный накопитель My Passport Essential весит менее 110 гр. Так как он
|31.01.2008
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WD My Passport Essential: 320 ГБ в кармане рубашки
Western Digital анонсировал новый карманный накопитель на жестком диске – My Passport Essential, выполненный в стиле настольных моделей My Book. Устройство запросто помещается в карман рубашки и при этом вмещает 160, 250 или 320 ГБ данных, в зависимости от модели. Питание осущес
|23.01.2008
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Tandberg выпустил шлюз для видео-конференц-связи
Компания Tandberg объявила о выходе на рынок шлюза Tandberg Codian MSE 8321, поддерживающего до 1000 одновременных сеансов видео-конференц-связи по протоколам IP и ISDN. Семейство Tandberg Codian MSE 8000 Series представлено серверными решениями в одной
|08.06.2006
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21 июня откроется выставка Interop - 2006
ий в России. Корпорация Microsoft выступает генеральным спонсором выставки и спонсором конфе-ренции по безопасности. Одним из наиболее интересных событий конгресса Interop Moscow станет интерактивный Microsoft Security Day (22 июня), в ходе которого для уча-стников выставки предусматриваются “живые” демонстрации продуктов и решений по безопасности в зоне Microsoft Security Labs и на
Microsoft Security Essentials и организации, системы, технологии, персоны:
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 13
|Hardy Simon - Харди Саймон 4 4
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
|Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 3
|Демидов Михаил 134 3
|Keats Jason - Китс Джейсон 3 3
|Сандлер Аркадий 24 2
|Шабанов Илья 60 2
|Бетсис Павел 101 2
|Алексеев Алексей 14 2
|Budd Christopher - Бадд Кристофер 9 2
|Arak Villu - Арак Виллу 2 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Бойко Елена 152 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Макаров Валентин 251 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Беленький Александр 36 1
|Артамонова Анна 183 1
|Тарелкин Евгений 12 1
|Fxmsp 6 1
|Козырев Алексей 328 1
|Смирнов Евгений 41 1
|Будин Алексей 22 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
|Blass Evan - Бласс Эван 36 1
|Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
|Скачков Юрий 52 1
|Кравченко Константин 101 1
|Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
|Комлев Николай 113 1
|Шаров Владимир 35 1
|Романов Дмитрий 69 1
|Леохин Юрий 8 1
|Федоров Петр 3 1
|Меднов Сергей 124 1
|Васильев Григорий 44 1
|Малышев Игорь 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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