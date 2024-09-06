Скоропостижно закрылась компания по созданию «убийцы» Android. Ее основатель потратил все деньги фирмы на недвижимость, автогонки и два Lamborghini Прощай, Osom! Производитель смартфонов компания Osom, созданная выходцами из стартапа Essential «отца» Android Энди Рубина (Andy Rubin), прекратит свое существование. Как пишет портал 9to5Google, стартап, основанный в 2021 г., будет закрыт в течение двух недель. Это напрямую свя

«ДАКОМ М» объявляет о запуске специального предложения - SpaceVM Essential Plus Kit Разработчик экосистемы виртуализации Space ООО «ДАКОМ М» представляет специальное предложение - SpaceVM Essential Plus Kit, позволяющее развернуть современную платформу виртуализации при небольших первоначальных инвестициях. Пакет SpaceVM Essential Plus Kit включает в себя лицензии облачно

Разработчики, сбежавшие от «отца» Android, создали уникальный супербезопасный смартфон Смартфон для ценителей приватности Создатели смартфона Essential Phone, за которым стоит «отец» Android Энди Рубин (Andy Rubin), ушли от него и работают над новым смартфоном. Он будет ориентирован на безопасность персональных данных пользователей и

Windows 7 лишат фирменного антивируса Microsoft Конец Microsoft Security Essentials близок Бесплатный антивирус Microsoft Security Essential

Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience явила о появлении новых умных устройств в портфеле Avaya Desktop Experience, включая линейку профессиональных гарнитур, а также расширенную поддержку функциональности Broadsoft UC, пополнение линейки Essential Experience телефонами J100 Series и о доступности сервиса Device Enrollment Service 2.0. Новое портфолио гарнитур профессионального класса L100 изначально включает в себя пять проводн

Компания «отца Android» потерпела крах и продается на корню Недолго музыка звучала Компания Essential Products Inc., основанная одним из создателей платформы Android Энди Рубином (Andy Rubin) и с большой помпой выпустившая на рынок в 2018 г. свой первый смартфон Essential PH-1,

Смартфон «отца Android» внезапно подешевел на $200 Уценка EssentialСмартфон Essential подешевел до $499, информация о чем появилась на официальном сайте компании. С учетом того, что стартовая цена устройства составляла $699, скидка достигла $200. Отгрузка Essential<

«Отец Android» начал продажи своего модульного смартфона из керамики и титана. Фото Лучше поздно чем никогда Энди Рубин (Andy Rubin), изобретатель операционной системы Android, создатель и владелец стартапа Essential, объявил в официальном блоге компании о начале продаж своего первого смартфона Essential Phone PH-1. В настоящее время на сайте компании можно оформить предварительный заказ на

«Отец Android» делает модульный смартфон из керамики: Сроки продаж сорваны, топ-менеджеры бегут из компании Смартфона нет, топ-менеджеры уходятКомпания Essential почти на месяц сорвала сроки поставок первых предоплаченных партий своего первого модульного смартфона Essential Phone PH-1. Сроки начала поставок были ранее поставлены самим Э

«Отец Android» Энди Рубин выпустил модульный смартфон из керамики и титана. Фото Безрамочный дизайн и подключаемые модулиКомпания Essential, которой владеет и руководит Энди Рубин (Andy Rubin), изобретатель операционной системы Android, представила свой первый смартфон под названием Essential Phone PH-1. Смартфон <

Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, обновила базовую линейку сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential, предназначенную для защиты электронной техники начального уровня дома и в офисе. Новинки представлены как в версии с одной розеткой — модели PM1W-RS (белого цвета) и PM1WB-RS (черног

Свыше 28% компьютеров в России пострадали от вредоносного ПО в 4 квартале 2015 г. Согласно отчету Microsoft Security Intelligence Report, в четвертом квартале 2015 г. 28,7% компьютеров в России столкнулись с вредоносным ПО, тогда как в мире в целом показатель составил 20,8% за указанный пер

5 марта: прямая трансляция конференции Microsoft Secure Software Development 5 марта осуществляется бесплатная онлайн-трансляция конференции Microsoft Secure Software Development — третьей по счету конференции, посвященной всестороннему обсуждению популярной и важной темы – минимизация уязвимостей программного обеспечения при его ра

Essential Commerce представила новую систему управления видеоспикерами iSpeakVideo Компания Essential Commerce представила новую систему управления видеоспикерами iSpeakVideo. Обновленный сервис позволяет размещать видеосообщения на сайтах и в электронных письмах. Новая панель управле

Essential Commerce выпустила продукт для размещения виртуального промоутера на сайте Компания Essential Commerce объявила о том, что выпустила новый продукт Total Reach. Он позволяет встраивать на свой сайт видеоспикера – диктора, общающегося с посетителем сайта вне какого-либо плеера,

Microsoft выпустила новую версию бесплатного антивируса: Security Essentials 4.0 Корпорация Microsoft выпустила четвертую версию бесплатного антивируса для владельцев Windows-ПК - Microsoft Security Essentials (MSE) 4.0, сообщает ZDNet. Новая версия доступна через центр об

Microsoft приняла браузер Google за вирус Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials идентифицировал веб-браузер Google Chrome как троянскую програм

Microsoft Security Essentials: как обеспечить правильную организацию ИБ? антивируса? Посмотрим, как ответила на этот вопрос Microsoft в реализации модели своего антивируса Microsoft Security Essentials (MSE). Как выбрать антивирус для компьютера? Обычный пользовате

Western Digital расширил серию внешних винчестеров Компания Western Digital выпустила три новых модели внешних жестких дисков. Первой обновилась модель My Passport Essential, самый компактный портативный внешний винчестер. В нем теперь 500 Гб памяти и есть поддержка USB 3.0. Второй моделью, которую затронуло обновление, стала My Passport Essential

Microsoft выпустила бета-версию обновленной антивирусной программы Корпорация Microsoft выпустила бета-версию Security Essentials 2, бесплатного приложения, помогающего пользователям Windows защититься о

Microsoft Security Essentials: как защитить компьютер от вирусов бесплатно? ако в прошлом году на этот путь вступила и корпорация Microsoft, представившая антивирусный продукт Microsoft Security Essentials. Эволюция бесплатных антивирусов Проблему защиты данных в соста

Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials доступен в России Корпорация Microsoft объявила о доступности в России нового программного продукта Microsoft Security Essentials, обеспечивающего защиту компьютера от вирусов, шпионских програ

Microsoft Security Essentials «поймал» 98% вирусов – независимый тест Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials детектировал 98% из более чем полумиллиона образцов вредоносног

Сегодня Microsoft выпускает бесплатный антивирус Компания Microsoft официально объявила о запуске Microsoft Security Essentials - своего нового бесплатного антивируса, доступного всем пользов

Microsoft выпускает бесплатный антивирус сегодня, 29 сентября 2009 г. Корпорация Microsoft объявила о том, что ее бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials будет доступен для загрузки с официального сайта с сегодняшнего

Бесплатный антивирус Microsoft почти готов ю версию продукта, чтобы сделать переход на финальный релиз как можно более простым. Ожидается, что Microsoft Security Essentials выйдет одновременно с новой операционной системой Windows 7, пр

Trend Micro Worry-Free Business Security 5.1 защитит Windows Essential Server от интернет-угроз й потребностью в обслуживании. Trend Micro Worry-Free Business Security 5.1 представляет собой единый пакет, обеспечивающий полную защиту сред, в которых используются последние версии решений Windows Essential Server Solutions: Microsoft Small Business Server 2008 (для малых компаний, до 75 ПК) и Microsoft Essential Business Server 2008 (для средних компаний, до 300 ПК). Кроме того,

Metal Gear Solid: The Essential Collection в продаже Компания Konami сообщила, что в продажу поступил сборник Metal Gear Solid: The Essential Collection, включающий в себя все три части (первая для PlayStation, остальные — для PS2) известной стелс-экшен серии. Причем сиквел и триквел включены в режиссерских версиях. Цена на

WD представил портативный накопитель емкостью 320 ГБ Корпорация WD объявила о выпуске новой модели портативного накопителя My Passport Essential с интерфейсом USB. Накопители имеют глянцевую отделку черного цвета. WD My Passport Essential Компактный накопитель My Passport Essential весит менее 110 гр. Так как он

WD My Passport Essential: 320 ГБ в кармане рубашки Western Digital анонсировал новый карманный накопитель на жестком диске – My Passport Essential, выполненный в стиле настольных моделей My Book. Устройство запросто помещается в карман рубашки и при этом вмещает 160, 250 или 320 ГБ данных, в зависимости от модели. Питание осущес

Tandberg выпустил шлюз для видео-конференц-связи Компания Tandberg объявила о выходе на рынок шлюза Tandberg Codian MSE 8321, поддерживающего до 1000 одновременных сеансов видео-конференц-связи по протоколам IP и ISDN. Семейство Tandberg Codian MSE 8000 Series представлено серверными решениями в одной