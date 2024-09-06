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Microsoft Security Essentials MSE

Microsoft Security Essentials - MSE

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.09.2024 Скоропостижно закрылась компания по созданию «убийцы» Android. Ее основатель потратил все деньги фирмы на недвижимость, автогонки и два Lamborghini

Прощай, Osom! Производитель смартфонов компания Osom, созданная выходцами из стартапа Essential «отца» Android Энди Рубина (Andy Rubin), прекратит свое существование. Как пишет портал 9to5Google, стартап, основанный в 2021 г., будет закрыт в течение двух недель. Это напрямую свя
09.10.2023 «ДАКОМ М» объявляет о запуске специального предложения - SpaceVM Essential Plus Kit

Разработчик экосистемы виртуализации Space ООО «ДАКОМ М» представляет специальное предложение - SpaceVM Essential Plus Kit, позволяющее развернуть современную платформу виртуализации при небольших первоначальных инвестициях. Пакет SpaceVM Essential Plus Kit включает в себя лицензии облачно
23.12.2021 Разработчики, сбежавшие от «отца» Android, создали уникальный супербезопасный смартфон

Смартфон для ценителей приватности Создатели смартфона Essential Phone, за которым стоит «отец» Android Энди Рубин (Andy Rubin), ушли от него и работают над новым смартфоном. Он будет ориентирован на безопасность персональных данных пользователей и
13.12.2019 Windows 7 лишат фирменного антивируса Microsoft

Конец Microsoft Security Essentials близок Бесплатный антивирус Microsoft Security Essential
24.01.2019 Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience

явила о появлении новых умных устройств в портфеле Avaya Desktop Experience, включая линейку профессиональных гарнитур, а также расширенную поддержку функциональности Broadsoft UC, пополнение линейки Essential Experience телефонами J100 Series и о доступности сервиса Device Enrollment Service 2.0. Новое портфолио гарнитур профессионального класса L100 изначально включает в себя пять проводн
25.05.2018 Компания «отца Android» потерпела крах и продается на корню

Недолго музыка звучала Компания Essential Products Inc., основанная одним из создателей платформы Android Энди Рубином (Andy Rubin) и с большой помпой выпустившая на рынок в 2018 г. свой первый смартфон Essential PH-1,
23.10.2017 Смартфон «отца Android» внезапно подешевел на $200

Уценка EssentialСмартфон Essential подешевел до $499, информация о чем появилась на официальном сайте компании. С учетом того, что стартовая цена устройства составляла $699, скидка достигла $200. Отгрузка Essential<
18.08.2017 «Отец Android» начал продажи своего модульного смартфона из керамики и титана. Фото

Лучше поздно чем никогда Энди Рубин (Andy Rubin), изобретатель операционной системы Android, создатель и владелец стартапа Essential, объявил в официальном блоге компании о начале продаж своего первого смартфона Essential Phone PH-1. В настоящее время на сайте компании можно оформить предварительный заказ на
17.07.2017 «Отец Android» делает модульный смартфон из керамики: Сроки продаж сорваны, топ-менеджеры бегут из компании

Смартфона нет, топ-менеджеры уходятКомпания Essential почти на месяц сорвала сроки поставок первых предоплаченных партий своего первого модульного смартфона Essential Phone PH-1. Сроки начала поставок были ранее поставлены самим Э
30.05.2017 «Отец Android» Энди Рубин выпустил модульный смартфон из керамики и титана. Фото

Безрамочный дизайн и подключаемые модулиКомпания Essential, которой владеет и руководит Энди Рубин (Andy Rubin), изобретатель операционной системы Android, представила свой первый смартфон под названием Essential Phone PH-1. Смартфон <
11.11.2016 Schneider Electric представила новое поколение сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, обновила базовую линейку сетевых фильтров APC SurgeArrest Essential, предназначенную для защиты электронной техники начального уровня дома и в офисе. Новинки представлены как в версии с одной розеткой — модели PM1W-RS (белого цвета) и PM1WB-RS (черног
27.07.2016 Свыше 28% компьютеров в России пострадали от вредоносного ПО в 4 квартале 2015 г.

Согласно отчету Microsoft Security Intelligence Report, в четвертом квартале 2015 г. 28,7% компьютеров в России столкнулись с вредоносным ПО, тогда как в мире в целом показатель составил 20,8% за указанный пер
05.03.2013 5 марта: прямая трансляция конференции Microsoft Secure Software Development

5 марта осуществляется бесплатная онлайн-трансляция конференции Microsoft Secure Software Development — третьей по счету конференции, посвященной всестороннему обсуждению популярной и важной темы – минимизация уязвимостей программного обеспечения при его ра
15.01.2013 Essential Commerce представила новую систему управления видеоспикерами iSpeakVideo

Компания Essential Commerce представила новую систему управления видеоспикерами iSpeakVideo. Обновленный сервис позволяет размещать видеосообщения на сайтах и в электронных письмах. Новая панель управле
02.07.2012 Essential Commerce выпустила продукт для размещения виртуального промоутера на сайте

Компания Essential Commerce объявила о том, что выпустила новый продукт Total Reach. Он позволяет встраивать на свой сайт видеоспикера – диктора, общающегося с посетителем сайта вне какого-либо плеера,

25.04.2012 Microsoft выпустила новую версию бесплатного антивируса: Security Essentials 4.0

Корпорация Microsoft выпустила четвертую версию бесплатного антивируса для владельцев Windows-ПК - Microsoft Security Essentials (MSE) 4.0, сообщает ZDNet. Новая версия доступна через центр об
03.10.2011 Microsoft приняла браузер Google за вирус

Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials идентифицировал веб-браузер Google Chrome как троянскую програм
12.04.2011 Microsoft Security Essentials: как обеспечить правильную организацию ИБ?

антивируса? Посмотрим, как ответила на этот вопрос Microsoft в реализации модели своего антивируса Microsoft Security Essentials (MSE). Как выбрать антивирус для компьютера? Обычный пользовате
06.10.2010 Western Digital расширил серию внешних винчестеров

Компания Western Digital выпустила три новых модели внешних жестких дисков. Первой обновилась модель My Passport Essential, самый компактный портативный внешний винчестер. В нем теперь 500 Гб памяти и есть поддержка USB 3.0. Второй моделью, которую затронуло обновление, стала My Passport Essential

22.07.2010 Microsoft выпустила бета-версию обновленной антивирусной программы

Корпорация Microsoft выпустила бета-версию Security Essentials 2, бесплатного приложения, помогающего пользователям Windows защититься о
07.04.2010 Microsoft Security Essentials: как защитить компьютер от вирусов бесплатно?

ако в прошлом году на этот путь вступила и корпорация Microsoft, представившая антивирусный продукт Microsoft Security Essentials. Эволюция бесплатных антивирусов Проблему защиты данных в соста
16.12.2009 Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials доступен в России

Корпорация Microsoft объявила о доступности в России нового программного продукта Microsoft Security Essentials, обеспечивающего защиту компьютера от вирусов, шпионских програ
02.10.2009 Microsoft Security Essentials «поймал» 98% вирусов – независимый тест

Бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials детектировал 98% из более чем полумиллиона образцов вредоносног
29.09.2009 Сегодня Microsoft выпускает бесплатный антивирус

Компания Microsoft официально объявила о запуске Microsoft Security Essentials - своего нового бесплатного антивируса, доступного всем пользов
29.09.2009 Microsoft выпускает бесплатный антивирус сегодня, 29 сентября 2009 г.

Корпорация Microsoft объявила о том, что ее бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials будет доступен для загрузки с официального сайта с сегодняшнего
22.09.2009 Бесплатный антивирус Microsoft почти готов

ю версию продукта, чтобы сделать переход на финальный релиз как можно более простым. Ожидается, что Microsoft Security Essentials выйдет одновременно с новой операционной системой Windows 7, пр
18.11.2008 Trend Micro Worry-Free Business Security 5.1 защитит Windows Essential Server от интернет-угроз

й потребностью в обслуживании. Trend Micro Worry-Free Business Security 5.1 представляет собой единый пакет, обеспечивающий полную защиту сред, в которых используются последние версии решений Windows Essential Server Solutions: Microsoft Small Business Server 2008 (для малых компаний, до 75 ПК) и Microsoft Essential Business Server 2008 (для средних компаний, до 300 ПК). Кроме того,

19.03.2008 Metal Gear Solid: The Essential Collection в продаже

Компания Konami сообщила, что в продажу поступил сборник Metal Gear Solid: The Essential Collection, включающий в себя все три части (первая для PlayStation, остальные — для PS2) известной стелс-экшен серии. Причем сиквел и триквел включены в режиссерских версиях. Цена на
14.02.2008 WD представил портативный накопитель емкостью 320 ГБ

Корпорация WD объявила о выпуске новой модели портативного накопителя My Passport Essential с интерфейсом USB. Накопители имеют глянцевую отделку черного цвета. WD My Passport Essential Компактный накопитель My Passport Essential весит менее 110 гр. Так как он

31.01.2008 WD My Passport Essential: 320 ГБ в кармане рубашки

Western Digital анонсировал новый карманный накопитель на жестком диске – My Passport Essential, выполненный в стиле настольных моделей My Book. Устройство запросто помещается в карман рубашки и при этом вмещает 160, 250 или 320 ГБ данных, в зависимости от модели. Питание осущес
23.01.2008 Tandberg выпустил шлюз для видео-конференц-связи

Компания Tandberg объявила о выходе на рынок шлюза Tandberg Codian MSE 8321, поддерживающего до 1000 одновременных сеансов видео-конференц-связи по протоколам IP и ISDN. Семейство Tandberg Codian MSE 8000 Series представлено серверными решениями в одной
08.06.2006 21 июня откроется выставка Interop - 2006

ий в России. Корпорация Microsoft выступает генеральным спонсором выставки и спонсором конфе-ренции по безопасности. Одним из наиболее интересных событий конгресса Interop Moscow станет интерактивный Microsoft Security Day (22 июня), в ходе которого для уча-стников выставки предусматриваются “живые” демонстрации продуктов и решений по безопасности в зоне Microsoft Security Labs и на


Публикаций - 146, упоминаний - 170

Microsoft Security Essentials и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 71
Google LLC 12688 21
Apple Inc 13154 17
Intel Corporation 12811 16
Samsung Electronics 11064 12
Gen Digital - Avast Software 184 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 11
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 11
HP Inc. 5883 11
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 8
Nvidia Corp 4002 7
Android Inc 9 7
Defender 159 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 7
Sophos - SophosLabs 436 7
Cisco Systems 5372 6
X Corp - Twitter 2938 6
Lenovo Group 2446 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Essential Products Inc 5 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Sony 6739 5
ArcaBit 4 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
SAP SE 5601 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Huawei 4676 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
ESET - ESET Software 1161 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 4
Trend Micro 651 4
Bitdefender 171 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
Palo Alto Networks 209 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 3
SoftBank Group 284 5
Softbank Vision Fund 13 5
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
KGI Securities 50 1
Braun GmbH 79 1
Daikin Industries 64 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Husqvarna - Хускварна 11 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Makita - Макита 25 1
Redpoint Ventures 18 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром нефть 725 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
U.S. USITC - U.S. International Trade Commission 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 63
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 60
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 20
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 12
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 10
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
Microsoft Windows 16882 57
Microsoft Windows 7 2007 38
Microsoft Windows XP 2431 26
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 26
Google Android 15243 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 21
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 17
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 15
Linux OS 11533 13
Microsoft Windows 10 1938 13
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 13
Essential Phone PH - смартфон 13 12
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 11
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 11
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 9
Microsoft Outlook 1506 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 8
Microsoft Windows Server 2008 483 7
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 7
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 6
Microsoft MSRC - Microsoft Security Response Center 31 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Office 4170 6
Kaspersky Internet Security 497 6
Microsoft Windows Server 2003 571 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 5
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise - NortonLifeLock Symantec Endpoint Encryption 68 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 4
Rubin Andy - Рубин Энди 63 13
Hardy Simon - Харди Саймон 4 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
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