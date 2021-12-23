Разработчики, сбежавшие от «отца» Android, создали уникальный супербезопасный смартфон

Бывшие сотрудники компании Essential, основанной создателем Android, основали свою фирму и работают над новым смартфоном. Его отличительной чертой станут расширенные опции безопасности, за счет чего уровень защиты приватности окажется «в 100 раз выше», чем у современных смартфонов на Android. Релиз запланирован на лето 2022 г.

Смартфон для ценителей приватности

Создатели смартфона Essential Phone, за которым стоит «отец» Android Энди Рубин (Andy Rubin), ушли от него и работают над новым смартфоном. Он будет ориентирован на безопасность персональных данных пользователей и поступит в продажу, по предварительным прогнозам, летом 2022 г.

Как пишет профильный ресурс Android Police, для работы над новым аппаратом авторы Essential Phone основали в апреле 2020 г. в Канаде новую компанию Osom Products. У ее истоков находится Джейсон Китс (Jason Keats), принимавший непосредственное участие над Essential Phone.

В свою компанию он переманил несколько коллег из штата Essential. Их новое творение получило название Osom OV1 (Osom Vault One), но в дальнейшем оно еще может измениться.

Фотокамер у Osom OV1 по современным меркам маловато

Со слов Китса, главной особенностью Osom OV1 станет его пристальное внимание к тому, какие данные собирают установленные на смартфоне приложения, а также с какими файлами на устройстве работают. Разработчик пообещал, что в плане открытости предоставления этих сведений пользователю новый Osom OV1 окажется в 100 раз лучше любого Android-смартфона.

Другие функции приватности в новом аппарате Китса пока не заявлены. Тем временем, существуют смартфоны, в которых есть аппаратные выключатели камер, модулей связи, GPS-ресивера и микрофона. Об одном из них, PinePhone Pro, читайте в материале CNews.

Предварительный анонс

Джейсон Китс провел лишь предварительный показ своего Osom OV1. До его полноценного анонса остается еще несколько месяцев.

Развернутая премьера Osom OV1 запланирована на конец февраля 2022 г. Она пройдет в Барселоне (Испания) в рамках выставки Mobile World Congress 2022. Не исключено, что мероприятие и, следовательно, все анонсы, пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса, как это произойдет с Consumer Electronics Show 2022 в январе 2022 г.

С такой внешностью смартфон может затеряться среди сотен Android-мобильников

Все технические характеристики Osom OV1 будут раскрыты именно на MWC, а пока что Китс ограничился заявлением, что этот смартфон никак не связан ни с Энди Рубином, ни с его компанией. Такое он заверил всех, что Osom OV1 не является преемником Essential Phone, и что внутри смартфона стоит процессор Qualcomm.

Как сообщает Android Police, Китс и его команда не стали испытывать судьбу и отдавать предпочтение малоизвестным операционкам или писать собственное ПО. Их новый Osom OV1 будет работать на Android и, возможно, даже обойдется без дополнительных графических оболочек. В смартфоне заранее заявлена поддержка сервисов Google, то есть в нем будут и магазин Play, и YouTube, и многое другое, отсутствующее в Android-смартфонах Huawei.





При этом совершенно непонятно, чем компания Китса занималась почти два года с момента своего основания. Также нет данных, почему сканер отпечатков пальцев в их смартфоне не встроен в экран или хотя бы в кнопку включения, а вынесен на заднюю панель, как в самых бюджетных Android-звонилках.

Создать и потерять Android

Энди Рубин, основатель Essential и создатель Essential Phone, является ключевой фигурой в истории ОС Android. Он создал ее в 2003 г., и поначалу это была ОС для фотокамер. Рубин основал одноименную компанию для развития платформы, после чего в 2005 г. продал ее со всеми наработками Google. Интернет-гигант сперва хотел сделать из Android ОС для обычных сотовых телефонов, но после выхода iPhone в 2007 г. пересмотрел свои планы, в результате чего Android превратилась в ту систему, которая существует до сих пор.

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Энди Рубин покинул Google в 2014 г., мотивируя это необходимостью реализации собственных проектов, в том числе бизнес-инкубатора для стартапов по производству гаджетов. Он никогда публично не обсуждал Essential и свои планы относительно этого проекта.

Премьера Essential Phone состоялась в мае 2017 г. Это был топовый смартфон с корпусом из титана и керамики и возможностью подключения дополнительных модулей при помощи двух коннекторов. Джейсон Китс в разговоре с экспертами Android Police негативно отзывался об этом техническом решении, называя его кошмаром для разработчиков смартфона.

Съемная камера с 360-градусным обзором была одной из «фишек» телефона Рубина

Смартфон полностью провалился в продаже. Одной из причин такого исхода стала слишком высокая начальная стоимость в $700 (51,4 тыс. руб. на 23 декабря 2021 г.) на фоне многочисленных конкурентов. Конечно, в 2021 такая цена уже не выглядит отталкивающей, но в 2017 г. ситуация на рынке была иной.

Оригинальный Essential Phone быстро исчез с прилавков. В 2019 г. Энди Рубин задумал выпустить смартфон Essential Phone PH-2 с невероятно вытянутым и очень узким экраном для просмотра соцсетей.

Смартфонов, подобных не вышедшему Essential Phone PH-2, на рынке нет

Идее Рубина по выпуску такого аппарата сбыться было не суждено. В итоге его компания так и осталась автором одного-единственного далеко не самого коммерчески успешного смартфона.