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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника Вега Рубин МФ НПП Научно-производственная организация

Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация

Судебные дела (172) на сумму 18 660 388 276 ₽
в качестве истца (68) на сумму 8 598 160 341 ₽
в качестве ответчика (74) на сумму 6 079 846 634 ₽


06.05.2025 Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
07.05.2024 «Росэлектроника» выплатит стипендии молодым ученым 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
03.11.2022 Разработка «Росэлектроники» поможет обнаруживать неисправности тяжелого промышленного оборудования по вибрации 3
01.09.2022 «Ростех» запустил испытательный комплекс, оценивающий защиту от «прослушки» 4
23.12.2021 Разработчики, сбежавшие от «отца» Android, создали уникальный супербезопасный смартфон 1
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона 1
27.11.2020 «Росэлектроника» разработает мобильную систему управления поездами 2
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
25.08.2020 Разработка «Росэлектроники» обеспечит выход в интернет из любой точки России 1
19.08.2020 НПП «Рубин» сократило затраты на обновление «1С» с помощью «1С-Ижтиси» 3
26.03.2020 «Росэлектроника» разрабатывает систему дистанционного контроля артериального давления 2
26.02.2020 Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии 1
23.01.2020 Оборудование «Росэлектроники» уменьшит очереди в поликлиниках 2
13.12.2019 «Росэлектроника» оптимизирует работу системы теплоснабжения Саранска 2
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
28.11.2019 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ 1
14.11.2019 В России придумали, как превращать обычные телефонные сети в защищенные 1
13.11.2019 Ростех представил решение для передачи секретных данных по сетям общего пользования 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
02.10.2019 «Росэлектроника» начала производство зарядных терминалов для нагрудных видеорегистраторов силовиков 3
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 1
03.07.2019 «Отца» Android обвинили в сутенерстве 1
18.06.2019 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 1
30.05.2019 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха 1
28.05.2019 «Росэлектроника» впервые представила модифицированную экспортную версию командно-штабной машины 2
25.01.2019 Ростех разрабатывает «конструктор» для создания систем управления АЭС 1
12.10.2018 В топ50 компаний радиоэлектронной отрасли вошли 22 предприятия Ростеха 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 2
25.05.2018 Компания «отца Android» потерпела крах и продается на корню 1
28.10.2015 У совладельца «Мегафона» найдены сомнительные сделки на $500 млн в России и СНГ 1
25.05.2015 Сергей Корнеев - Российский ИТ-аутсорсинг выходит на новую стадию развития 1
31.10.2014 Создатель Android уволился из Google 1
25.08.2014 Самые дорогие смартфоны: Android за миллион 1
19.03.2013 Android сменил лидера 1
14.03.2013 Сменился руководитель Google Android 1
29.02.2012 Официально: Android достиг 450 тыс. приложений, 850 тыс. активаций в сутки 1
07.07.2011 Свет, замедленный до скорости звука, скособочился 1
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 1

Публикаций - 56, упоминаний - 72

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3239 24
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 20
Google LLC 11925 9
Ростех - Автоматика Концерн 1661 7
8427 7
Т-Платформы - T-Platforms 395 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 5
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 5
Авикомп сервисез - Avicomp 41 5
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 5
Microsoft Corporation 24807 4
Apple Inc 12243 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1497 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 4
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 4
Android Inc 9 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 3
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 3
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 3
Samsung Electronics 10359 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 110 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 602 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 92 2
МегаФон 9196 2
Huawei 4004 2
LG Electronics 3635 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 2
Qualcomm Technologies 1847 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Парус Корпорация 199 2
Visor 69 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13119 2
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 9 2
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 2
Ростех - Радиозавод 68 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 5
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 24 5
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 4
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 9 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2487 3
МТЗ Трансмаш 23 2
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 2
АМКОДОР 8 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 2
TimeTurns Holdings 10 2
Sony Music Entertainment 158 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Muddy Waters 7 1
Альфа-Банк 1792 1
Walt Disney Company 626 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7543 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Интеграл Опытный завод НПП 1 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Торий НПП 46 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 68 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 60 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 15 1
Bentley Motors 72 1
Porsche Design GmbH 23 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5551 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3029 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4608 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2958 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3323 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 740 5
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1012 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 3
Мосгордума - Московская городская Дума 143 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4925 2
Судебная власть - Judicial power 2335 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 260 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1234 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Федеральное казначейство России 1809 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5051 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2570 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4339 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 348 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
НАЗИП - Национальное агентство по защите интересов правообладателей 1 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
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Microsoft Security Essentials - MSE 140 4
Google Play - Google Store - Android Market 3340 4
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Essential Phone PH - смартфон 12 3
Oracle Java - язык программирования 3127 3
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 396 2
Apple iOS 7938 2
Google Chrome - браузер 1588 2
Google Chrome OS - Google Chromebox 371 2
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Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1717 2
Linux OS 10190 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1577 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 691 1
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Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 17 1
Microsoft Office 2010 143 1
Ростех - Росэлектроника - Р-142 КШМ - Командно-штабная машина тактического звена управления сухопутных войск 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Черемуха 2 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 195 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1830 1
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Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 240 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 247 1
Google YouTube - Видеохостинг 2801 1
HTC Magic 31 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 9
Тарасов Андрей 21 7
Путин Владимир 3232 6
Фомина Алена 9 3
Larry Page - Ларри Пейдж 193 3
Евтушенко Олег 143 2
Сахненко Сергей 89 2
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Sundar Pichai - Сундар Пичай 68 2
Rubin Noah - Рубин Ноа 1 1
Rubin Rie - Рубин Ри 1 1
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Михеев Вячеслав 12 1
Моисеев Александр 23 1
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Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 1
Riehl Damien - Риль Дамьен 1 1
Tkach Vita - Ткач Вита 2 1
Brin Sergey - Сергей Брин 189 1
Kuffner James - Кафнер Джеймс 2 1
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Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
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Примаков Евгений 14 1
Карпачев Александр 25 1
Левантовский Александр 7 1
Абрамов Олег 5 1
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Киселев Владислав 1 1
Земченков Константин 3 1
Латыпов Урал 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148110 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44005 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52503 11
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NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 102 1
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